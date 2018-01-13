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Короли в болоте. Команда Черышева победила «Реал»

вчера, 21:42

«Соккер.ру» после игры двух «Реалов» предлагает выяснить, за что можно критиковать команду Зидана и почему «сливочные» такие унылые на поле. 

Виноват Перес

Флорентино после большого количества побед посчитал себя непогрешимым президентом. Ошибался, поскольку если отказ от покупок новых игроков позапрошлым летом был правильным решением – команда дважды подряд взяла Лигу чемпионов, то второй раз фокус не сработал. Оставить основу без точечного обновления в прошлом году не стоило. Ведь не все молодые футболисты могут показывать стабильный футбол.

Кроме всего прочего, Перес слишком любит скромно напоминать, что он как Сильвио Берлускони – крестный отец «Реала». Чтобы поддерживать реноме, приходится ввязываться в скандалы и давать комментарии, которые выдают во Флорентино человека хитрого, но резкого и обидчивого. Перес виноват в нынешнем состоянии «Реала», поскольку вместо комментариев о Бензема должен был найти форварда и поставить Зидана перед фактом, объяснив необходимость трансферного решения. 

Виновата предсказуемость

Тактика, которую выбирает Зидан и с которой мирятся опытные, битые и проверенные футболисты. «Реал» и раньше был расчетливым, но стал очень скучной командой. Они доминируют, легко создают якобы моменты – в большинстве матчей много ударов, а статистика Роналду стала поводом для многочисленных шуток. Но «Реал» катает вату, поскольку их атакам не хватает резкости и изюминок.

В обороне тоже беда, поскольку даже Рамос не раз показывал игру очень плохого центрального защитника, словно кто-то менял положение переключателя. То есть легендарный для сборной Испании и «Реала» человек склонен действовать необъяснимо слабо. Но когда его нет на поле, то ситуация еще хуже – «Вильярреалу» не помешали разогнать ровно такое количество контратак, чтобы заполучить приятную гостевую победу.

Виноваты Каземиро и Модрич

Сильно виноваты. Умеют играть сильно и от них многое зависит. Центр поля важен, «Барселона» с Бускетсом в плохом состоянии и сейчас – две разные команды. Серхио до конца не пришел в себя, а результаты уже лучше. Когда Каземиро был крутым – «Реал» побеждал, когда Модрич связывал игру – смотрелись иначе. Бразилец расслабился именно по работе в обороне, и сразу пошли провалы.

Черышев должен был сегодня забить бывшему клубу, но промахнулся, опередив Каземиро. Модрич тоже себя не показал. Хорват начинал атаки «Реала» в опорной зоне, поскольку Каземиро не успевал и ошибался при выборе позиции. Но начинал предсказуемо. Сильные полузащитники «Реала» проигрывали борьбу или даже не вступали в нее так часто, что становится страшно. Не кусал ли Бензема бразильца и хорвата? Или его вирус по воздуху передается?  

Виноваты болельщики

Сложно быть «Реалом». На трибунах камерная атмосфера, когда идет рядовой матч. И очень громко, если неудачный. По тому, как свистят, уже понятно текущее состояние «Реала». Сегодня против «Вильярреала» в поединке, когда хозяева поля изображали доминирование и игру на дежурную победу, фанатам пришлось свистеть много раз. Некоторые даже умудрялись реагировать негативно на новые и новые неточные удары. 

Королевские болельщики привыкли ко всему хорошему, их сложно удивить и легко разочаровать. Выдохнули, когда выше ворот стрельнул Модрич, но в целом показали себя с привычной стороны. У них всегда претензии к команде в дни кризиса, и такое отношение поклонников влияет. Марсело намекал, что фанатам пора помолчать. Роналду тоже был недоволен. Поддержки нет, и это мешает вырывать победы в сложных матчах, когда игра не идет, есть только ее тень в виде ударов. 

Виноват Роналду

Криштиану занялся собой, его результативность при смерти. Не то чтобы он раньше думал только о «Реале», но сейчас португалец не всегда и о футболе думает. Даже когда находится на поле и даже когда собирает десятки ударов. Толку от выстрелов во вратаря? Пусть удар опасный и точный, но если его взял вратарь – получили подарок сопернику. Особенно в случае выстрелов из хороших позиций, на которых португалец умеет оказываться. 

Но у него семья и пятый «Золотой мяч». Ему звонят с Ближнего Востока – шейхи из ПСЖ точно присматриваются к Роналду после слухов о конфликте с Пересом. А когда Криштиану узнал, что у Месси в два раза выше зарплата, то вряд ли захотел тонуть вместе с «Реалом». Португалец – большой профессионал, но даже в успешном для «сливочных» прошлом году он дозировал силы, а теперь спит на поле, ведь форвард с ударами и без голов называется Бензема. Роналду сейчас ничем не лучше, кроме статистики. 

Виноват Зидан

Бензема не виноват. Он себя в «Реале» честно поставил – много и полезно перемещаюсь, стараюсь быть полезным команде, но всем видом показываю, что из ничего не забиваю категорически и достоинство нападающего с собой не ношу. Так что нынешнее вялое состояние «Реала» - прямая ответственность Зинедина. Но Зидан усугубил ситуацию, поскольку вроде бы благородно говорит, что в «Реале» гость, а на деле получается, что ему словно без разницы, уйдет или нет. 

Плюс отношение к некоторым игрокам из основы «Реала», как у капитана к друзьям, а не как у наставника. Слишком мало анализа и объективности, слишком много желания показать, какой Зидан крутой. Все в курсе, что у француза нрав, и тренером он стал невероятно успешным. Но Зинедин мог бы не настраивать команду против своих правил – говорили ведь, что на командном собрании молодые и запасные жаловались, что не понимают, почему Бензема и компания неприкасаемые. За первую команду отвечает тренер. Зидану не повезло, что в воротах не Де Хеа, а в атаке не Мбаппе? Быть может, но он не меняет то, на что может повлиять. 

Виноваты большие победы

Не исключено, что иначе быть не могло. Многие большие клубы после серий знаковых успехов выглядят примерно так, как сейчас «Реал». Возможно, победы предопределили нынешние скудные результаты, но Зинедин пока ничего не сделал, чтобы «Реал» быстро пережил не кризис даже, а остановку из-за пустого бака. Этим батареям нужна подзарядка, и трибуны обязательно будут свистеть, ведь «сливочные» скисли. 

Чемпионы Европы и мира прошлого года оставляют жалкое впечатление. Дело не в уровне, смешно оспаривать класс команды, которая выиграла столько финалов и турниров. А в состоянии, и тут падение с трона эпичное, поскольку все знаковые фигуры приложили руку к проблемам команды. Рамос виноват, если ссорился с Роналду. Криштиану – если занялся обожанием себя любимого в ущерб командным успехам. Про Зидана, Переса и многих других сказано. «Реал» сам вляпался в болото, а «Вильярреал» при прямой помощи Черышева в голевой атаке лишь подтолкнул его к трясине. 

Зинедин Зидан в ближайшее время уйдет?

Не исключено, что до конца сезона у мадридцев будет новый тренер, а Зидан уйдет в отставку. Ведь не заметно, чтобы он хоть что-то на поле контролировал, а победы на автомате или на последних секундах остались в трофейном прошлом. «Реал» обязательно вернется, но сейчас переживает крутое пике. Ни тренерских идей, ни свежести футболистов, ни грамотной подпитки трансферами летом – молодые пока безликие и нестабильные, ни поддержки капризных фанатов. 

Короли обычно нарываются на плаху неожиданно, вот и «Мадрид» исключением не стал. Вероятно, «Реал» Зидана подходит к концу. Воскрешение через Лигу чемпионов возможно, но падение на четвертое место и шестнадцать пунктов форы «Барселоны» - повод серьезно задуматься о будущем тех, кто жил - не тужил. Ведь впереди матчи против ПСЖ, а не похоже, чтобы «Реал» был свеж и готов мгновенно перезагрузиться и подняться в Примере на второе место, а в Лиге чемпионов добраться до четвертьфинала без приключений. 

Причем до нынешней точки шли не один месяц. «Реал» тонет, все это знают. Но понятия не имеют, как спасти кита, севшего на мель, без больших летних трансферов и приглашения нового наставника. 

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Все комментарии
Federico
Federico ответил амурец
сегодня в 08:47
амурец:
все виноваты понемногу, Зидану надо встряхнуть Реал, а если он считает, что не в состоянии это сделать, надо уступить место тому кто в состоянии встряхнуть Реал, а если Зидан считает, что он управляет командой, надо дать ему время, да и Роналду надо посадить на некоторое время на скамейку, слов нет Роналду великолепный футболист, но немного зажрался
    atur72
    atur72
    сегодня в 06:12
    Прикол если реал возмёт третий кубок - вот смеху то будет
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 05:44
    Это тактика, Реал идет на третий лига чемпионский трофей, не мешайте Зидану.
    амурец
    амурец
    сегодня в 04:43
    все виноваты понемногу, Зидану надо встряхнуть Реал, а если он считает, что не в состоянии это сделать, надо уступить место тому кто в состоянии встряхнуть Реал, а если Зидан считает, что он управляет командой, надо дать ему время, да и Роналду надо посадить на некоторое время на скамейку, слов нет Роналду великолепный футболист, но немного зажрался
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил MALOVAR
    сегодня в 04:07
    MALOVAR:
    учи историю дорогой ,это у Атлетико нет болел ,одни глоры ,а за первую команду испании много народу топило до соккера
    У Атлетико 711 фан-клубов по всему миру!
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 01:33
    Надеюсь Команда уже достигла своего дна, и отсюда только остается идти Вверх.
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 00:13
    учи историю дорогой ,это у Атлетико нет болел ,одни глоры ,а за первую команду испании много народу топило до соккера
    Federico
    Federico
    вчера в 23:03
    автор жжёт) меньше половина статьи по делу) но смешно, когда пишут что болельщики виноваты, тренер, и португал)) виновата всегда сама команда. Кто им мешал забивать, ёпт) Роналду думал о зп Месси и о семье и о 5 ЗМ))) тогда лучше не играть больше вообще, раз он уже дошёл до своей "планки")) Это чисто мнение автора) я так по 10 статей в день могу писать, всё о том что приходит мне в голову за чашкой чая)) по факту только можно согласиться с провалом в игре, а именно с хромой реализацей основных игроков (не считая последнего дубля Бэйла)!
    Давуд
    Давуд
    вчера в 23:02
    Нормально
    Уважаю Бенза он работяга
    Удачи Барселоне )
    egoos
    egoos ответил Aaron Cross
    вчера в 22:59
    Aaron Cross:
    Вот извините за грубость, но соккер вы вообще думаете, что выкладываете???? В двух прошлых годах никто и слова не мог сказать, все молчали как рыбы, когда Реал брал кубки подряд, а сейчас "короли в болоте" и т.д. .... Пипец какие же люди дол****ы, просто кю***** стадо овец. Готовы на все лишь бы грязью поливать....
    Это нормально. За хорошую игру- хвалят, за плохую- критикуют. Без разницы сколько раз до того Реал брал ЛЧ. Это дела минувших дней. Если отрыв от лидера в ЛаЛиге 16-19 очков это уже повод для таких разговоров. ну 5-6....ну 7-8-9...ну 10....но, блин, не 16 же....а завтра может стать 19. Кто нибудь помнит вообще когда был такой разрыв? Возможно они не обязаны каждый год брать трофеи, но за такие зарплаты они, как минимум, обязаны держаться в своей лиге в комфортном положении и всегда угрожать взять её а не сливаться после первого круга.
    NGY
    NGY ответил Forever Atletico de Madrid
    вчера в 22:37
    Forever Atletico de Madrid:
    Королевские болельщики? Это туристы свистят ! У реала не болельщиков только глоры и туристы!
    Если болельщики Реала, которые приезжают из других стран поболеть за команду на стадионе ты называешь туристами, то в чем то ты прав, глор гостоломов!
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил NGY
    вчера в 22:19
    NGY:
    Согласен со статьей, почти все по делу. Единственное не согласен, по поводу свиста болельщиков. «Королевские болельщики, привыкли ко всему хорошему»...., эти слова можно отнести к фанатам Барселоны, чья команда их по большим праздникам огорчает на своем родном стадионе. А в игроков и тренера Реала с такой игрой, не просто свистеть надо, а пинками подгонять. Марсело там не за бесплатно играет, и не через год берет Ла лигу, чтобы вы.......ся на болельщиков...! Это Реал, здесь титулы каждый год нужны бесперебойно..., если устал и не тянешь, то уходи, завалив хлебо...... и не 59 на болельщиков...!
    Королевские болельщики?
    Это туристы свистят !
    У реала не болельщиков только глоры и туристы!
    NGY
    NGY
    вчера в 22:16
    Согласен со статьей, почти все по делу.

    Единственное не согласен, по поводу свиста болельщиков.

    «Королевские болельщики, привыкли ко всему хорошему»....,
    эти слова можно отнести к фанатам Барселоны, чья команда их по большим праздникам огорчает на своем родном стадионе.

    А в игроков и тренера Реала с такой игрой, не просто свистеть надо, а пинками подгонять.
    Марсело там не за бесплатно играет, и не через год берет Ла лигу, чтобы вы.......ся на болельщиков...!

    Это Реал, здесь титулы каждый год нужны бесперебойно..., если устал и не тянешь, то уходи, завалив хлебо...... и не 59 на болельщиков...!
    Aaron Cross
    Aaron Cross
    вчера в 22:07
    Вот извините за грубость, но соккер вы вообще думаете, что выкладываете???? В двух прошлых годах никто и слова не мог сказать, все молчали как рыбы, когда Реал брал кубки подряд, а сейчас "короли в болоте" и т.д. .... Пипец какие же люди дол****ы, просто кю***** стадо овец. Готовы на все лишь бы грязью поливать....
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 22:07
    Не виноватая я, он сам пришёл...
    112910415
    112910415
    вчера в 21:56
    надо когда-то и утонуть
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