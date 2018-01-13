Короли в болоте. Команда Черышева победила «Реал»

«Соккер.ру» после игры двух «Реалов» предлагает выяснить, за что можно критиковать команду Зидана и почему «сливочные» такие унылые на поле.

Виноват Перес

Флорентино после большого количества побед посчитал себя непогрешимым президентом. Ошибался, поскольку если отказ от покупок новых игроков позапрошлым летом был правильным решением – команда дважды подряд взяла Лигу чемпионов, то второй раз фокус не сработал. Оставить основу без точечного обновления в прошлом году не стоило. Ведь не все молодые футболисты могут показывать стабильный футбол.

Кроме всего прочего, Перес слишком любит скромно напоминать, что он как Сильвио Берлускони – крестный отец «Реала». Чтобы поддерживать реноме, приходится ввязываться в скандалы и давать комментарии, которые выдают во Флорентино человека хитрого, но резкого и обидчивого. Перес виноват в нынешнем состоянии «Реала», поскольку вместо комментариев о Бензема должен был найти форварда и поставить Зидана перед фактом, объяснив необходимость трансферного решения.

Виновата предсказуемость

Тактика, которую выбирает Зидан и с которой мирятся опытные, битые и проверенные футболисты. «Реал» и раньше был расчетливым, но стал очень скучной командой. Они доминируют, легко создают якобы моменты – в большинстве матчей много ударов, а статистика Роналду стала поводом для многочисленных шуток. Но «Реал» катает вату, поскольку их атакам не хватает резкости и изюминок.

В обороне тоже беда, поскольку даже Рамос не раз показывал игру очень плохого центрального защитника, словно кто-то менял положение переключателя. То есть легендарный для сборной Испании и «Реала» человек склонен действовать необъяснимо слабо. Но когда его нет на поле, то ситуация еще хуже – «Вильярреалу» не помешали разогнать ровно такое количество контратак, чтобы заполучить приятную гостевую победу.

Виноваты Каземиро и Модрич

Сильно виноваты. Умеют играть сильно и от них многое зависит. Центр поля важен, «Барселона» с Бускетсом в плохом состоянии и сейчас – две разные команды. Серхио до конца не пришел в себя, а результаты уже лучше. Когда Каземиро был крутым – «Реал» побеждал, когда Модрич связывал игру – смотрелись иначе. Бразилец расслабился именно по работе в обороне, и сразу пошли провалы.

Черышев должен был сегодня забить бывшему клубу, но промахнулся, опередив Каземиро. Модрич тоже себя не показал. Хорват начинал атаки «Реала» в опорной зоне, поскольку Каземиро не успевал и ошибался при выборе позиции. Но начинал предсказуемо. Сильные полузащитники «Реала» проигрывали борьбу или даже не вступали в нее так часто, что становится страшно. Не кусал ли Бензема бразильца и хорвата? Или его вирус по воздуху передается?

Виноваты болельщики

Сложно быть «Реалом». На трибунах камерная атмосфера, когда идет рядовой матч. И очень громко, если неудачный. По тому, как свистят, уже понятно текущее состояние «Реала». Сегодня против «Вильярреала» в поединке, когда хозяева поля изображали доминирование и игру на дежурную победу, фанатам пришлось свистеть много раз. Некоторые даже умудрялись реагировать негативно на новые и новые неточные удары.

Королевские болельщики привыкли ко всему хорошему, их сложно удивить и легко разочаровать. Выдохнули, когда выше ворот стрельнул Модрич, но в целом показали себя с привычной стороны. У них всегда претензии к команде в дни кризиса, и такое отношение поклонников влияет. Марсело намекал, что фанатам пора помолчать. Роналду тоже был недоволен. Поддержки нет, и это мешает вырывать победы в сложных матчах, когда игра не идет, есть только ее тень в виде ударов.

Виноват Роналду

Криштиану занялся собой, его результативность при смерти. Не то чтобы он раньше думал только о «Реале», но сейчас португалец не всегда и о футболе думает. Даже когда находится на поле и даже когда собирает десятки ударов. Толку от выстрелов во вратаря? Пусть удар опасный и точный, но если его взял вратарь – получили подарок сопернику. Особенно в случае выстрелов из хороших позиций, на которых португалец умеет оказываться.

Но у него семья и пятый «Золотой мяч». Ему звонят с Ближнего Востока – шейхи из ПСЖ точно присматриваются к Роналду после слухов о конфликте с Пересом. А когда Криштиану узнал, что у Месси в два раза выше зарплата, то вряд ли захотел тонуть вместе с «Реалом». Португалец – большой профессионал, но даже в успешном для «сливочных» прошлом году он дозировал силы, а теперь спит на поле, ведь форвард с ударами и без голов называется Бензема. Роналду сейчас ничем не лучше, кроме статистики.

Виноват Зидан

Бензема не виноват. Он себя в «Реале» честно поставил – много и полезно перемещаюсь, стараюсь быть полезным команде, но всем видом показываю, что из ничего не забиваю категорически и достоинство нападающего с собой не ношу. Так что нынешнее вялое состояние «Реала» - прямая ответственность Зинедина. Но Зидан усугубил ситуацию, поскольку вроде бы благородно говорит, что в «Реале» гость, а на деле получается, что ему словно без разницы, уйдет или нет.

Плюс отношение к некоторым игрокам из основы «Реала», как у капитана к друзьям, а не как у наставника. Слишком мало анализа и объективности, слишком много желания показать, какой Зидан крутой. Все в курсе, что у француза нрав, и тренером он стал невероятно успешным. Но Зинедин мог бы не настраивать команду против своих правил – говорили ведь, что на командном собрании молодые и запасные жаловались, что не понимают, почему Бензема и компания неприкасаемые. За первую команду отвечает тренер. Зидану не повезло, что в воротах не Де Хеа, а в атаке не Мбаппе? Быть может, но он не меняет то, на что может повлиять.

Виноваты большие победы

Не исключено, что иначе быть не могло. Многие большие клубы после серий знаковых успехов выглядят примерно так, как сейчас «Реал». Возможно, победы предопределили нынешние скудные результаты, но Зинедин пока ничего не сделал, чтобы «Реал» быстро пережил не кризис даже, а остановку из-за пустого бака. Этим батареям нужна подзарядка, и трибуны обязательно будут свистеть, ведь «сливочные» скисли.

Чемпионы Европы и мира прошлого года оставляют жалкое впечатление. Дело не в уровне, смешно оспаривать класс команды, которая выиграла столько финалов и турниров. А в состоянии, и тут падение с трона эпичное, поскольку все знаковые фигуры приложили руку к проблемам команды. Рамос виноват, если ссорился с Роналду. Криштиану – если занялся обожанием себя любимого в ущерб командным успехам. Про Зидана, Переса и многих других сказано. «Реал» сам вляпался в болото, а «Вильярреал» при прямой помощи Черышева в голевой атаке лишь подтолкнул его к трясине.

Зинедин Зидан в ближайшее время уйдет?

Не исключено, что до конца сезона у мадридцев будет новый тренер, а Зидан уйдет в отставку. Ведь не заметно, чтобы он хоть что-то на поле контролировал, а победы на автомате или на последних секундах остались в трофейном прошлом. «Реал» обязательно вернется, но сейчас переживает крутое пике. Ни тренерских идей, ни свежести футболистов, ни грамотной подпитки трансферами летом – молодые пока безликие и нестабильные, ни поддержки капризных фанатов.

Короли обычно нарываются на плаху неожиданно, вот и «Мадрид» исключением не стал. Вероятно, «Реал» Зидана подходит к концу. Воскрешение через Лигу чемпионов возможно, но падение на четвертое место и шестнадцать пунктов форы «Барселоны» - повод серьезно задуматься о будущем тех, кто жил - не тужил. Ведь впереди матчи против ПСЖ, а не похоже, чтобы «Реал» был свеж и готов мгновенно перезагрузиться и подняться в Примере на второе место, а в Лиге чемпионов добраться до четвертьфинала без приключений.

Причем до нынешней точки шли не один месяц. «Реал» тонет, все это знают. Но понятия не имеют, как спасти кита, севшего на мель, без больших летних трансферов и приглашения нового наставника.