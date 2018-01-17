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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Работа кипит! Претенденты на чемпионство готовятся к весенним стартам

сегодня, 16:13

Месяц назад интересовались, как игроки ведущих клубов РФПЛ проводят отпуска, а теперь «Соккер.ру» заглядывает на сборы. Впрочем, тяжелая работа не повод грустить!

«Локомотив»

Начинаем с лидера турнирной таблицы, тем более с недавних пор страничка в «Инстаграме» есть у самого Юрия Павловича Семина! Но начинаем с официальной странички «Локо», где есть крутой ролик о том, как Соломон Кверквелия проходил медицинское обследование.

 

 

Уже на сборах в Марбелье футболисты «Локо» устроили «Bucket Challenge» - пытались попасть мячом в бочку. Что из этого получилось? Ответ на видео.

 

 

А так «железнодорожники» трудятся «без устали».

 

 

Юрий Палыч на своей страничке признался, что рад был повстречать в разгар сборов Фабио Капелло, который приехал из Китая.

 

 

Кстати, бывший тренер сборной России прокомментировал лидерство «Локомотива» в РФПЛ.

 

 

Дмитрий Тарасов незадолго до старта зимней подготовки связал себя узами брака.

 

 

И уехал в медовый месяц с «Локомотивом» на сборы.

 

 

Джефферсон Фарфан присоединился к команде чуть позже, но уже трудится в поте лица.

 

 

«Зенит»

«Сине-бело-голубые» проводят сборы в Дубае. В первый же день им пришлось встречать больших гостей в расположении команды.

 

 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

 

Вратари отжимаются, экспресс-анализ крови делается прямо на бровке, Манчини командует, а новичок Заболотный забил первые голы за «Зенит». Пока, правда, только на тренировке.

 

 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

 

 

 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

 

 

 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

 

Но самый резонансный пост за футболистом, который не полетел в ОАЭ вместе с главной командой. Вячеслав Малафеев рассказал, что у Артема Дзюбы проблемы со здоровьем, что тот направлен в аккредитованную клинику ФИФА, но форвард показал, как занимается в тренажерном зале, опровергая тем самым официальную позицию клуба. А еще Артем сделал «месседж» в стихотворной форме, опубликовав знаменитое стихотворение Уильяма Эрнста Хенли «Непокоренный». Известно, что автор написал эти строки после ампутации ноги, а его творение в своих речах использовали Уинстон Черчилль, Нельсон Мандела и американский террорист Тимоти Маквей непосредственно перед своей казнью. Вот и Дзюба назвался «властелином своей судьбы» и «капитаном своей души».

 

 

«Спартак»

Но громче всех резонирует в соцсетях «Спартак» из-за истории с «шоколадками», выдуманной Георгием Джикия. Пост уже удален, но память о нем будет жить долго.  

 

 

Пресс-служба «Спартака» вообще обленилась: Джикия ведет официальные аккаунты в соцсетях, а Дмитрий Комбаров уже взял два интервью у своих товарищей.

 

 

 

 

На первый сбор Каррера разрешил взять футболистам семьи, поэтому тренировки – это не все, что занимает спартаковцев в Дубае.

 

 

Квинси приехал один. И не сводит глаз с мяча.

 

 

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

 

На фото с тренировок можно встретить незнакомого футболиста. Вот он слева на снимке победителей «своячкового» турнира. Это Сергей Еременко, младший брат Алексея и Романа, он проходит просмотр в «Спартаке».

 

 

А еще спартаковцы встретили в Дубае крутого дядьку и не упустили возможности с ним сфотографироваться. Узнаете без фирменных очков? Это же Эдгар Давидс!

 

 

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

 

«Краснодар»

«Быки» отлично чувствуют себя в Абу-Даби, чей климат отлично подходит и для южноамериканцев, и для скандинавов. Гранквист, Классон, Жоаозиньо и Вандерсон после основной тренировки не отказывают себе в удовольствии сыграть в теннисбол.

 

 

Кристиан Рамирес предпочитает тратить свободное время на семью, которая с разрешения тренерского штаба рядом, и море.

 

 

Обязательно оцените «спортивно-оздоровительную комедию» от пресс-службы ФК «Краснодар». Как вам такое творчество?

 

 

ЦСКА

«Армейцы» этой зимой разошлись: представили одного новичка, просматривают другого потенциального новобранца и готовятся к другим трансферам. Но это тема для отдельного разговора, а пока – урок танцев от тренера по физподготовке Паулино Гранеро.

 

 

На самом деле, напрягаться приходится серьезно и «железо тягать» в том числе. Смотрим видеозарисовки от пресс-службы ЦСКА.

 

 

 

 

Игорь Акинфеев встречает подготовку к возобновлению сезона улыбкой.

 

 

А тренеру по физической подготовке «армейцы» уже по традиции «отомстили», искупав Паулино Гранеро в ледяной ванне.

 

 

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответил CrazyTapok
сегодня в 21:12
CrazyTapok:
Спартак претендент? Не смешите мои тапочки!
Скорее всего Локо уже чемпион, а со второго по пятое место претенденты...
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:02
Хорошее настроение у армейцев, молодцы, поскорее набрать форму и всем без травм!
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 17:49
Дзюбе на вид уже не меньше 40
turist82
turist82
сегодня в 17:13
Желаю Шпалычу чемпионат этот выиграть. Он заслужил!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:50
Хорошо провести сборы и только без травм!
Во всём удачи ЦСКА.
А что Паулино искупали в ледяной ванне, так это традиция!
CrazyTapok
CrazyTapok
сегодня в 16:18
Спартак претендент? Не смешите мои тапочки!
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