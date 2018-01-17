Работа кипит! Претенденты на чемпионство готовятся к весенним стартам

Месяц назад интересовались, как игроки ведущих клубов РФПЛ проводят отпуска, а теперь «Соккер.ру» заглядывает на сборы. Впрочем, тяжелая работа не повод грустить!

«Локомотив»

Начинаем с лидера турнирной таблицы, тем более с недавних пор страничка в «Инстаграме» есть у самого Юрия Павловича Семина! Но начинаем с официальной странички «Локо», где есть крутой ролик о том, как Соломон Кверквелия проходил медицинское обследование.

Публикация от FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv) Янв 11, 2018 at 7:47 PST

Уже на сборах в Марбелье футболисты «Локо» устроили «Bucket Challenge» - пытались попасть мячом в бочку. Что из этого получилось? Ответ на видео.

Публикация от FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv) Янв 13, 2018 at 4:46 PST

А так «железнодорожники» трудятся «без устали».

Публикация от FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv) Янв 16, 2018 at 2:49 PST

Юрий Палыч на своей страничке признался, что рад был повстречать в разгар сборов Фабио Капелло, который приехал из Китая.

Публикация от Юрий Семин (@seminup) Янв 14, 2018 at 6:52 PST

Кстати, бывший тренер сборной России прокомментировал лидерство «Локомотива» в РФПЛ.

Публикация от FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv) Янв 14, 2018 at 8:23 PST

Дмитрий Тарасов незадолго до старта зимней подготовки связал себя узами брака.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Янв 9, 2018 at 6:01 PST

И уехал в медовый месяц с «Локомотивом» на сборы.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Янв 13, 2018 at 11:29 PST

Джефферсон Фарфан присоединился к команде чуть позже, но уже трудится в поте лица.

Публикация от Jefferson Farfan🇵🇪 (@jefferson_farfan_oficial) Янв 16, 2018 at 3:38 PST

«Зенит»

«Сине-бело-голубые» проводят сборы в Дубае. В первый же день им пришлось встречать больших гостей в расположении команды.

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) Янв 16, 2018 at 2:12 PST

Вратари отжимаются, экспресс-анализ крови делается прямо на бровке, Манчини командует, а новичок Заболотный забил первые голы за «Зенит». Пока, правда, только на тренировке.

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) Янв 16, 2018 at 8:52 PST

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) Янв 16, 2018 at 9:01 PST

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) Янв 16, 2018 at 8:56 PST

Но самый резонансный пост за футболистом, который не полетел в ОАЭ вместе с главной командой. Вячеслав Малафеев рассказал, что у Артема Дзюбы проблемы со здоровьем, что тот направлен в аккредитованную клинику ФИФА, но форвард показал, как занимается в тренажерном зале, опровергая тем самым официальную позицию клуба. А еще Артем сделал «месседж» в стихотворной форме, опубликовав знаменитое стихотворение Уильяма Эрнста Хенли «Непокоренный». Известно, что автор написал эти строки после ампутации ноги, а его творение в своих речах использовали Уинстон Черчилль, Нельсон Мандела и американский террорист Тимоти Маквей непосредственно перед своей казнью. Вот и Дзюба назвался «властелином своей судьбы» и «капитаном своей души».

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 16, 2018 at 1:00 PST

«Спартак»

Но громче всех резонирует в соцсетях «Спартак» из-за истории с «шоколадками», выдуманной Георгием Джикия. Пост уже удален, но память о нем будет жить долго.

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official) Янв 13, 2018 at 11:10 PST

Пресс-служба «Спартака» вообще обленилась: Джикия ведет официальные аккаунты в соцсетях, а Дмитрий Комбаров уже взял два интервью у своих товарищей.

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official) Янв 10, 2018 at 11:27 PST

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official) Янв 12, 2018 at 12:55 PST

На первый сбор Каррера разрешил взять футболистам семьи, поэтому тренировки – это не все, что занимает спартаковцев в Дубае.

Квинси приехал один. И не сводит глаз с мяча.

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Янв 15, 2018 at 12:16 PST

На фото с тренировок можно встретить незнакомого футболиста. Вот он слева на снимке победителей «своячкового» турнира. Это Сергей Еременко, младший брат Алексея и Романа, он проходит просмотр в «Спартаке».

Публикация от Георгий Джикия (@georgiy_14) Янв 15, 2018 at 6:46 PST

А еще спартаковцы встретили в Дубае крутого дядьку и не упустили возможности с ним сфотографироваться. Узнаете без фирменных очков? Это же Эдгар Давидс!

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32) Янв 14, 2018 at 11:57 PST

«Краснодар»

«Быки» отлично чувствуют себя в Абу-Даби, чей климат отлично подходит и для южноамериканцев, и для скандинавов. Гранквист, Классон, Жоаозиньо и Вандерсон после основной тренировки не отказывают себе в удовольствии сыграть в теннисбол.

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) Янв 17, 2018 at 12:27 PST

Кристиан Рамирес предпочитает тратить свободное время на семью, которая с разрешения тренерского штаба рядом, и море.

Публикация от Cristian Ramírez (@cristianramirez1994) Янв 16, 2018 at 7:45 PST

Обязательно оцените «спортивно-оздоровительную комедию» от пресс-службы ФК «Краснодар». Как вам такое творчество?

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) Янв 16, 2018 at 3:43 PST

ЦСКА

«Армейцы» этой зимой разошлись: представили одного новичка, просматривают другого потенциального новобранца и готовятся к другим трансферам. Но это тема для отдельного разговора, а пока – урок танцев от тренера по физподготовке Паулино Гранеро.

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) Янв 12, 2018 at 1:22 PST

На самом деле, напрягаться приходится серьезно и «железо тягать» в том числе. Смотрим видеозарисовки от пресс-службы ЦСКА.

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) Янв 15, 2018 at 2:50 PST

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) Янв 16, 2018 at 3:21 PST

Игорь Акинфеев встречает подготовку к возобновлению сезона улыбкой.

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) Янв 16, 2018 at 12:53 PST

А тренеру по физической подготовке «армейцы» уже по традиции «отомстили», искупав Паулино Гранеро в ледяной ванне.