«Кресты» Джикии: удар по «Спартаку» и сборной России

Товарищеские матчи на сборах всегда тяжелы, зачастую кажутся бесполезными, а порой и вредными. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко считает, что потеря Джикии станет большой проблемой для многих.

Нет ничего обиднее и досаднее, чем травмы во время контрольных и товарищеских матчей. Особенно перед решающим рывком в чемпионской гонке, особенно перед чемпионатом мира, особенно перед домашним чемпионатом мира. Год для защитника «Спартака» Георгия Джикии начался ужасно – теперь это слово не требует смягчений.

Началось все с безобидной шутки про «шоколадных» легионеров «Спартака» на сборах – простая товарищеская колкость в Твиттере всколыхнула толерантный мир, который осуждающе посмотрел на Джикию, за чьим авторством значилось сообщение. Подключилась ФИФА, РФС тоже вынужден был реагировать. Но эта история с притянутым за уши расизмом кажется совсем уж мелкой неприятностью на фоне того, что случилось в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ».

В простой ситуации Георгий получил одну из самых серьезных травм в футболе – разрыв передней крестообразной связки. Крик, с которым Джикия рухнул на газон в самом начале встречи, не оставлял сомнений в том, что повреждение серьезное. Слезы на глазах мужественного игрока подтверждали тяжелые опасения, «скорая», которая увезла его в сертифицированную клинику в Дубае, наводила на мысли о самом страшном, хотя до кареты скорой помощи игрок, унесенный с поля на носилках, дошел на своих ногах, пусть и при помощи костылей, при поддержке врачей.

Позднее пришло официальное подтверждение диагноза, в который никто не хотел верить, даже когда факты косвенно на него указывали. Разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Это автоматически означает, что игроку потребуется операция и несколько месяцев восстановления. Практически наверняка, если не случится чуда, Георгий пропустит остаток сезона и, вероятно, чемпионат мира.

Это большой удар по карьере очень перспективного защитника, большой удар по амбициям «Спартака» и надеждам сборной России, которая в кои-то веки начала нащупывать в обороне сочетания, альтернативные защите ЦСКА, которая не молодеет. Один вечер, один товарищеский матч добавил головной боли на полгода многим людям в стане действующих чемпионов и сборной России.

У «Спартака» очень мало времени, чтобы найти достойную замену Джикии или попытаться как-то компенсировать такую потерю. Нужны уверенные расчетливые действия на трансферном рынке. А зимнее окно традиционно непростое и требующее немало нервов, редко приносящее настоящую пользу, если где-то не будет устроена распродажа хороших игроков (С чего бы?). А штабу Станислава Черчесова, который тасовал состав сборной со скоростью опытного картежника, необходимо поломать голову и поднять архивы. Значительная часть работы пошла прахом, поскольку длительная подготовка к домашнему ЧМ-2018 требует поспешной корректировки прямо перед турниром.

Логично, что уже звучат призывы о необходимости воззвать к прошлому и вернуть в защиту «армейский базис» - Березуцких и Игнашевича. Кто-то на эти призывы смотрит с пониманием, кто-то – с грустью, осознавая, что так и не вырастили защитников на смену, сколько бы ни говорили про целебные свойства лимитов и бешеной бездумной перетасовки состава сборной.

А о значении Джикии для «Спартака» нечего и говорить. Этого защитника многие признали лучшим в 2017 году, в первой части сезона. Кто-то называл его главным открытием чемпионата. И тут есть некие статистические аргументы. Взять тот же беспристрастный портал Whoscored, обладающий своей системой оценки. Ее можно признавать или спорить с выводами, но Джикия занимает шестое место в «Спартаке» по полезным действиям в чемпионате России.

Он наряду с Промесом, Адриано, Фернандо, Глушаковым и Комбаровым чаще других выходил на поле, входя в тот самый костяк, определяющий и результат, и сам стиль игры «красно-белых». У него третий показатель в «Спартаке» по сумме проведенных на поле минут. По многим оборонительным показателям Джикия один из лучших в команде. Например, по перехватам он второй в «Спартаке», а подчищает за партнерами и становится последним защитником на пути атаки соперника Джикия и вовсе чаще всех других игроков своей команды, по блокировкам ударов он тоже второй.

Способности Георгия своевременно оказаться в нужном месте и выручить «Спартак» будет очень не хватать. Благодаря действиям Джикии москвичи набрали приличную часть своих очков. Можно еще много примеров приводить в пользу того, что «Спартак» потерял своего ключевого исполнителя в обороне. Но самые важные – статистические – на поверхности.

В простом, рядовом, банальном матче с «Шанхай СИПГ» Россия потеряла одного из лучших центральных защитников в стране – в этом мнении сходятся очень многие специалисты. Теперь следует с особым вниманием и беспокойством вглядываться в действия других игроков центра обороны с российским паспортом. Остается надеяться, что кто-то выстрелит, поскольку первая часть сезона не вселила большого оптимизма и уверенности в том, что потерю Джикии на чемпионате мира сборной России удастся легко пережить, заменив его на защитника соответствующего уровня. Или верить во второе, третье, пятое дыхание армейских гвардейцев.