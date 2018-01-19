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«Кресты» Джикии: удар по «Спартаку» и сборной России

сегодня, 09:45

Товарищеские матчи на сборах всегда тяжелы, зачастую кажутся бесполезными, а порой и вредными. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко считает, что потеря Джикии станет большой проблемой для многих.

Нет ничего обиднее и досаднее, чем травмы во время контрольных и товарищеских матчей. Особенно перед решающим рывком в чемпионской гонке, особенно перед чемпионатом мира, особенно перед домашним чемпионатом мира. Год для защитника «Спартака» Георгия Джикии начался ужасно – теперь это слово не требует смягчений.

Началось все с безобидной шутки про «шоколадных» легионеров «Спартака» на сборах – простая товарищеская колкость в Твиттере всколыхнула толерантный мир, который осуждающе посмотрел на Джикию, за чьим авторством значилось сообщение. Подключилась ФИФА, РФС тоже вынужден был реагировать. Но эта история с притянутым за уши расизмом кажется совсем уж мелкой неприятностью на фоне того, что случилось в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ».

В простой ситуации Георгий получил одну из самых серьезных травм в футболе – разрыв передней крестообразной связки. Крик, с которым Джикия рухнул на газон в самом начале встречи, не оставлял сомнений в том, что повреждение серьезное. Слезы на глазах мужественного игрока подтверждали тяжелые опасения, «скорая», которая увезла его в сертифицированную клинику в Дубае, наводила на мысли о самом страшном, хотя до кареты скорой помощи игрок, унесенный с поля на носилках, дошел на своих ногах, пусть и при помощи костылей, при поддержке врачей.

Позднее пришло официальное подтверждение диагноза, в который никто не хотел верить, даже когда факты косвенно на него указывали. Разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Это автоматически означает, что игроку потребуется операция и несколько месяцев восстановления. Практически наверняка, если не случится чуда, Георгий пропустит остаток сезона и, вероятно, чемпионат мира.

Это большой удар по карьере очень перспективного защитника, большой удар по амбициям «Спартака» и надеждам сборной России, которая в кои-то веки начала нащупывать в обороне сочетания, альтернативные защите ЦСКА, которая не молодеет. Один вечер, один товарищеский матч добавил головной боли на полгода многим людям в стане действующих чемпионов и сборной России.

У «Спартака» очень мало времени, чтобы найти достойную замену Джикии или попытаться как-то компенсировать такую потерю. Нужны уверенные расчетливые действия на трансферном рынке. А зимнее окно традиционно непростое и требующее немало нервов, редко приносящее настоящую пользу, если где-то не будет устроена распродажа хороших игроков (С чего бы?). А штабу Станислава Черчесова, который тасовал состав сборной со скоростью опытного картежника, необходимо поломать голову и поднять архивы. Значительная часть работы пошла прахом, поскольку длительная подготовка к домашнему ЧМ-2018 требует поспешной корректировки прямо перед турниром.

Логично, что уже звучат призывы о необходимости воззвать к прошлому и вернуть в защиту «армейский базис» - Березуцких и Игнашевича. Кто-то на эти призывы смотрит с пониманием, кто-то – с грустью, осознавая, что так и не вырастили защитников на смену, сколько бы ни говорили про целебные свойства лимитов и бешеной бездумной перетасовки состава сборной.

А о значении Джикии для «Спартака» нечего и говорить. Этого защитника многие признали лучшим в 2017 году, в первой части сезона. Кто-то называл его главным открытием чемпионата. И тут есть некие статистические аргументы. Взять тот же беспристрастный портал Whoscored, обладающий своей системой оценки. Ее можно признавать или спорить с выводами, но Джикия занимает шестое место в «Спартаке» по полезным действиям в чемпионате России.

Он наряду с Промесом, Адриано, Фернандо, Глушаковым и Комбаровым чаще других выходил на поле, входя в тот самый костяк, определяющий и результат, и сам стиль игры «красно-белых». У него третий показатель в «Спартаке» по сумме проведенных на поле минут. По многим оборонительным показателям Джикия один из лучших в команде. Например, по перехватам он второй в «Спартаке», а подчищает за партнерами и становится последним защитником на пути атаки соперника Джикия и вовсе чаще всех других игроков своей команды, по блокировкам ударов он тоже второй.

Способности Георгия своевременно оказаться в нужном месте и выручить «Спартак» будет очень не хватать. Благодаря действиям Джикии москвичи набрали приличную часть своих очков. Можно еще много примеров приводить в пользу того, что «Спартак» потерял своего ключевого исполнителя в обороне. Но самые важные – статистические – на поверхности.

В простом, рядовом, банальном матче с «Шанхай СИПГ» Россия потеряла одного из лучших центральных защитников в стране – в этом мнении сходятся очень многие специалисты. Теперь следует с особым вниманием и беспокойством вглядываться в действия других игроков центра обороны с российским паспортом. Остается надеяться, что кто-то выстрелит, поскольку первая часть сезона не вселила большого оптимизма и уверенности в том, что потерю Джикии на чемпионате мира сборной России удастся легко пережить, заменив его на защитника соответствующего уровня. Или верить во второе, третье, пятое дыхание армейских гвардейцев.

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Все комментарии
leds
leds
сегодня в 17:07
Для сборной плохо. Но может хоть сейчас Черчес откажется от схемы с 5 защитниками.
Альфи
Альфи
сегодня в 16:35
Пока вчера вся спартаковская рать доказывала на наших ветках ,что ЦСКА ничто и звать его никак , в поднебесной их великалЭпный клуб огрёб позору от китаез во главе с Халком ....
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 16:34
Жорику быстрейшего восстановления...))) Удачи и здоровья!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:24
Здоровья Георгий, восстановления и вера что лучшее ещё впереди.
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan
сегодня в 14:02
Жаль парня. Я совсем не фанат Спартака, но он классный игрок, вызывает уважение. Здоровья!
Воин666
Воин666 ответил zamsb
сегодня в 13:36
zamsb:
Что отличает высококлассную команду от обычной- это наличие равнозначных (или приблизительно равных) игроков на любую позицию. Что мы видим в Спартаке? Да, сочувствую Джикии по поводу его травмы, но где равнозначная замена ему в Спартаке? Тоn же самый вопрос можно адресовать и руководству сборной России. Они должны тоже иметь и вариант "А" и вариант "В". Ведь не может игра высококлассной команды зависеть от одного футболиста. Команда, имеющая игроков только на один состав, никогда ничего серьезного не выиграет.
А сборная России это высококлассная команда?
венгер45
венгер45
сегодня в 12:58
Здоровья Георгию!
Что у нас за сборная такая что потеряв одного защитника начинается паника??????????!!!!!!!!!!!!!
blitz
blitz
сегодня в 12:29
Придется Федуну искать защитника у зулусов
А Джикии здоровья!
legendsofsails
legendsofsails
сегодня в 11:31
Защитника Спартака выбыл из строя? Все! Капец! Чемпионат надо закрыть на год, а ЧМ отменить! Все по домам!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:10
Эти редиски ещё по любому пробьют правда было , или нет. Потеря центра защиты сборной колоссальна, только не хорошие человеки могут троллить сейчас, перекладывая на клубный уровень свои рамсы .
zamsb
zamsb
сегодня в 10:41
Что отличает высококлассную команду от обычной- это наличие равнозначных (или приблизительно равных) игроков на любую позицию. Что мы видим в Спартаке? Да, сочувствую Джикии по поводу его травмы, но где равнозначная замена ему в Спартаке? Тоn же самый вопрос можно адресовать и руководству сборной России. Они должны тоже иметь и вариант "А" и вариант "В". Ведь не может игра высококлассной команды зависеть от одного футболиста. Команда, имеющая игроков только на один состав, никогда ничего серьезного не выиграет.
Kurtd
Kurtd
сегодня в 10:17
Здоровья Георгию.
Очень обидно получить травму так, перед второй частью сезона, перед мундиалем, где бы ты сыграл, но бывает всякое.
Alex-96
Alex-96
сегодня в 10:15
Чудес не надо. Пусть Джикия восстанавливается спокойно, на ЧМ он уже к сожалению не сыграет. Будет форсировать восстановление к ЧМ травмируется еще раз и все прощай карьера. А на ЧМ 2018 футбол не заканчивается.
борька
борька
сегодня в 10:10
Пожелаю здоровья! Мы в тебя верим!
Strannik_S
Strannik_S
сегодня в 10:00
У Черчесова появилась еще одна отмазка, почему он провалит ЧМ.

Здоровья!
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