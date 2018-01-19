«Кресты» «Спартака». История проклятия

Четыре футболиста «Спартака» порвали «кресты» за последние восемь месяцев. Блогер «Соккер.ру» Семенычч отматывает ленту дальше, ведь это не начало «эпидемии», а продолжение.

Сергей Паршивлюк – 2010 и 2012 год

Пожалуй, это точка отсчета в «крестовом» походе «Спартака», хотя годом ранее аналогичные травмы получили также Стипе Плетикоса и Иван Саенко. Сергей Паршивлюк подавал большие надежды по молодости, предполагалось, что он на долгие годы закроет позицию правого защитника, но в октябре 2010 года в матче с «Сибирью» новоиспеченный капитан команды получил серьезную травму, которая выбила его из строя на полгода. Сергей восстановился, но через полтора года на тренировке случился повторный разрыв связки колена, который окончательно скомкал карьеру Паршивлюка. Защитник провел в «Спартаке» еще несколько сезонов, но так и не смог заиграть на прежнем уровне, в 2016 году он покинул родной клуб.

Дмитрий Каюмов – 2011 год

Сейчас уже и не вспомните такого игрока, но семь-восемь лет назад его считали восходящей звездой и поистине спартаковским игроком. Хрупкий полузащитник формата Джано впечатлял видением поля и тонкими передачами, но ему не повезло: травма нарушила планомерное развитие футбольной карьеры. Сейчас 25-летний Дмитрий играет за воронежский «Факел», который стоит на вылет в ФНЛ.

Ромуло – 2012 год

Летом 2012-го «Спартак» подписал игрока сборной Бразилии, чей класс сходу бросался в глаза: Ромуло выжигал центр поля, забил важные голы в ворота «Рубина» и «Барселоны», но потом случилось несчастье, обернувшееся для полузащитника настоящим кошмаром. В матче против «Ростова» защитник Окоронкво приземлился на колено Ромуло, был диагностирован разрыв крестообразной связки и проведена операция, как выяснилось позднее – неудачная. Потребовалось еще одно оперативное вмешательство. В итоге, бразилец пропустил полтора года и уже никогда не был прежним.

Сослан Гатагов – 2012 год

Воспитанник «Локомотива» даже не успел толком заявить о себе в «Спартаке». В матче на «Петровском» «красно-белые» уступили «Зениту» 0:5, а Гатагов покинул поле на носилках. Вернуться на поле он так и не сумел, два года спустя его контракт со «Спартаком» был расторгнут по обоюдному согласию, а Сослан после этого всплывал в армянском «Улиссе» и белорусском «Торпедо-БЕЛАЗ». По факту, его футбольная карьера не состоялась.

Артём Ребров – 2013 год

В молодости Ребров рвал переднюю крестообразную связку правого колена, из-за чего едва не закончил с футболом, но после мытарств и поиска себя в другой профессии все же вернулся. В марте 2013-го случился рецидив, однако спустя полгода Артем уже был на поле, отражал пенальти от Халка и боролся за статус первого вратаря «Спартака», к которому, в конце концов, пришел. «Кресты» Реброва не поставили крест на его карьере, а, напротив, словно придали ускорение. Но вратари – отдельная каста.

Сальваторе Боккетти – 2013 год

В начале 2013-го Боккетти перебрался в «Спартак» из «Рубина», а на старте сезона 2013/2014 играл великолепно и претендовал на звание лучшего защитника РФПЛ, настолько хорош был Сальваторе. Жаль, что недолго. В матче со своей бывшей командой Боккетти получил травму, которая вывела его из строя на полгода, да и вернувшись на поле, итальянец еще долго не был похож на самого себя. В такой футбол, как летом 2013-го, Боккетти уже никогда не играл, и хотя остается в обойме «Спартака» до сих пор, не является первым выбором даже для своего соотечественника Массимо Карреры.

Арас Озбилиз – 2014 год

Талантливый армянский вингер не смог в полной мере раскрыться в «Спартаке», и виной тому во многом тяжелая травма, из-за которой Арас целиком пропустил сезон 2014/2015. Ему тоже потребовалась повторная операция, что увеличило сроки восстановления. Вернувшись в строй, Озбилиз проигрывал конкуренцию, и зимой 2016-го покинул «Спартак». Впрочем, ему так и не удалось заиграть ни в «Бешикташе», ни в «Райо Вальекано».

Роман Зобнин – 2017 год

Казалось, проклятие отступило, ведь на протяжении трех лет футболистам «Спартака» удавалось избегать тяжелых травм коленного сустава, однако в прошлом году «кресты» ударили по чемпионам России со страшной силой. Зобнин получил травму в контрольном матче сборных России и Венгрии, пропустил Кубок Конфедераций и остался вне футбола на несколько месяцев. Роман восстановился раньше предполагаемого срока и провел за «Спартак» несколько матчей в осенней части сезона. Между травмой и возвращением в общую группу прошло 137 дней, то есть 4.5 месяца.

Артём Тимофеев – 2017 год

Полузащитник получил шанс как раз ввиду отсутствия Романа Зобнина, но сам вылетел из строя на длительный срок после травмы, полученной в домашнем матче с тульским «Арсеналом». Тимофеев на данный момент продолжает восстановление.

Георгий Тигиев – 2017 год

А всего через месяц вслед за Тимофеевым в лазарет и римскую клинику «Вилла Стюарт» отправился Георгий Тигиев, чей крик слышали все, кто присутствовал на «Петровском» или смотрел трансляцию матча «Тосно» - «Спартак». Возвращение защитника в строй запланировано на март.

Георгий Джикия – 2018 год

И вот очередное кошмарное известие. В дебюте первого же контрольного матча на зимних сборах Георгий Джикия – основной защитник «Спартака» и сборной России, лишил себя весенней части клубного сезона и, скорее всего, чемпионата мира. Хотя, относительно мундиаля вера в лучшее остается, если смотреть на показатели Романа Зобнина. С другой стороны, Джикия может подойти здоровым к мундиалю, до старта которого осталось 146 дней – это даже немного больше, чем потребовалось Зобнину на восстановление, но у Георгия не будет игровой практики, да и к матчам в основе футболистов после разрыва «крестов» нужно подводить осторожно. В любом случае, Джикии – здоровья и не унывать. И вернуться более сильным, как говорит тренер сборной России. Разрыв крестообразных связок – это очень серьезно, но ни в коем случае не приговор, особенно, если целиком и полностью посвятить себя восстановлению. Этому Георгий должен поучиться у Романа, который, по собственному признанию, «задолбал всех врачей и физиотерапевтов» своим неуемным желанием снова стать здоровым.

«Кресты» Джикии: удар по «Спартаку» и сборной России

Кто еще в «Спартаке» рвал «кресты»?

Получается, в текущем составе «Спартака» шесть человек, которые рвали крестообразные связки, находясь непосредственно в команде: Ребров, Боккетти, Зобнин, Тимофеев, Тигиев и Джикия. Но есть и другие футболисты, в чьей истории болезни находится соответствующая запись. В 2014 году Марко Петкович порвал крестообразные связки, выступая за «Црвену Звезду», и это определенно повлияло на его футбольную карьеру, а у Андрея Ещенко разрыв случился в 2013 году, когда он выступал за «Анжи». Не минула чаша сия и Ивелина Попова, который вынужденно пропустил полгода, когда ему было 18 лет.

Вместо постскриптума. Футбольный мир полон суеверий, тренеры и футболисты обращают внимание на различные ритуалы и слова. Леонид Федун много лет во главе «Спартака», но этим правилам следовать не научился. После домашней ничьей с «Марибором» владелец московского клуба заявил, что весной «Спартак» будет бороться в Лиге Европы, в то время как еще оставались шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. В итоге, команда Карреры сгорела 0:7 на «Энфилде» и действительно отправилась в Лигу Европы. А после домашнего матча с «Ливерпулем», в котором вынужденная замена потребовалась Артему Реброву, Федун опередил события и заявил журналистам: «Похоже, у Артема – „кресты“. Четвертая такая травма в сезоне, который только начался. Кошмар!» В итоге, у Реброва все обошлось, повреждение оказалось не столь серьезным, но «обещанные» Леонидом Арнольдовичем четвертые «кресты» все же нашли «Спартак» в этом сезоне.