«Лион»: замах на ПСЖ

Сегодня нас ждет встреча двух сильнейших команд Франции в 21-м веке. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы обращает внимание на нарастающую нелюбовь между «Лионом» и ПСЖ.

Во Франции глобально ключевым противостоянием считается битва «Марселя» и ПСЖ. Такое классическое французское противостояние с особой ненавистью между болельщиками. Однако руководство «Лиона» делает все, чтобы именно противостояние этого клуба с парижанами стало считаться главным в стране. И статистически для этого есть основания. По крайней мере в 21-м веке.

Ведь в текущем столетии ПСЖ и «Лион» на двоих насобирали 11 чемпионских титулов. Причем первенство пока принадлежит «Лиону», который сам в начале века играл роль нынешних парижан, доминируя в стране по всем статьям и повелевая всем футболом Лиги 1. Однако с тех пор лионцы особо не изменили своего подхода к кадровой и финансовой политике, а вот ПСЖ получил финансовую инъекцию из Катара, поэтому сейчас становится одной из самых грозных сил не только во Франции, но и во всей Европе.

Разумеется, в «Лионе» более чем ревностно относятся к такой смене ориентиров и трендов в европейском футболе. А главным выразителем этого недовольства стал президент «Лиона» Жан-Мишель Ола. Вообще, освоив Твиттер, Ола значительно преобразился. Оказывается, этому почтенному бизнесмену есть что сказать почти по каждому поводу. У него свои нетривиальные взгляды на жизнь, футбол, политическое и спортивное устройство Франции и Европы.

Ола не упускает возможности пройтись жестко по судейству, по руководителям лиги, за что не раз платил штрафы и даже отбывал дисквалификации. Но руки все равно тянутся к смартфону, чтобы написать очередное колкое высказывание. Чаще всего достается, конечно, ПСЖ. Ола обвинял парижан в том, что они разрушают своими бездумными и безумными трансферными тратами всю структуру и сущность европейского футбола. Он кричал «Караул!» при каждом удобном случае, связанном с ПСЖ.

Даже сдержанный обычно и не замечающий никаких комментариев президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи был вынужден отвечать Ола на его едкости. Да что там Аль-Хелаифи! Подключались и другие клубные боссы. Как правило, они сдержанно выступали на стороне Ола, которого поддержит почти каждый, кроме «Манчестер Сити». Впрочем, нашелся, например, президент «Монпелье» Лоран Николлен, который заступился за ПСЖ и за траты парижского клуба.

Он подчеркнул, что всем имеет смысл наброситься – внезапно – на «Монако», а не на ПСЖ. Дескать, парижане играют по общим для всех французов правилам. И никто не виноват в том, что у них такие богатые спонсоры – это жизнь. А вот «Монако» живет по налоговым правилам княжества, имея огромные привилегии в Лиге 1 на фоне других клубов, вынужденных платить сумасшедшие французские налоги. По его словам, именно тут кроется самая вопиющая несправедливость в лиге, а не в небывалом богатстве ПСЖ. Тоже резонное замечание.

И президенту «Лиона» следовало бы активнее покусывать именно «Монако», а не ПСЖ, поскольку при всем его желании нынешним парижанам нынешний же «Лион» не конкурент, а вот с монегасками за второе место приходится бодаться. Да и принципы работы клубов схожи. И «Лион», и «Монако» ориентированы на воспитание игроков, выведение их в звездный статус и продажу. ПСЖ функционирует совсем по-другому.

При этом стоит отметить, что «Лион» и «Монако» представляют собой уже вымирающий вид клубов, которые сочетают в себе способность показывать красивый и порой эффективный футбол с экономией, способность выводить футболистов на высокий уровень, продавать их, при этом не теряя серьезно в классе. В негативных словах Ола в адрес ПСЖ слышится некая ностальгия, боль по тем временам, когда на «Лион» так же смотрели все снизу, как сейчас вынужден он сам вместе с другими клубами смотреть на ПСЖ.

Такой мощный эмоциональный настрой президента «Лиона» в преддверии матча с парижанами, с одной стороны, пойдет на пользу, а с другой — может навредить. Конечно, для команды это потрясающий заряд, поскольку каждый футболист «Лиона» будет выходить на игру с мыслью о том, что победа над ПСЖ это дело чести. Однако это помешает хладнокровно отнестись к противостоянию с очень и очень опасным противником.

А горячность и стремление вылезти из кожи вон способны помешать слаженной работе в обороне в первую очередь, за что мастера из ПСЖ умеют наказывать. Такая политика Ола по работе с прессой, публикой и командой – палка о двух концах. Зато это добавляет перца в чемпионат Франции, где после смерти Луи Николлена мало кто способен сотрясти острым словом неспешное и во многом предопределенное течение турнира, в котором обладатель титула известен заранее.

Для кого-то замашки Ола кажутся поэтому смешными, а кто-то видит в них настрой победителя, который считает, что эпоха доминирования «Лиона» не прошла безвозвратно, а лишь взяла паузу. Если бы не такой максималистский подход Ола, ему никогда не удалось бы построить клуб, который своими принципами работы, своей игрой многие годы становился примером для других команд.

Поэтому Ола можно простить сравнение дриблинга Траоре с обводками Неймара и демонстративные пассажи о том, что Фекир лучше того же бразильца. Это добавляет живости, человечности «Лиону» на фоне безумной машины из Парижа, которая почти в четыре с половиной раза дороже по стоимости состава, чем лионская бригада.