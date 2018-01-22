Дзюба и другие форварды для «Челси»

Эксцентричный Конте собирается подписать зимой большого форварда. Блогер «Соккер.ру» DaveGrohl держит руку на пульсе особенных поисков.

Пора признать, что решение Конте выжить из команды Диего Косту было ошибочным? Бразилец с испанским паспортом не уехал в Китай, так что никого не «предал» и деньги Абрамовича на юани партии не променял. Зато Коста подходил «Челси» по всему, помог завоевать чемпионский титул, но его отставили по «смс».

Такое ощущение, что «Челси» платит цепочкой случайностей за резкость по отношению к хулигану. Или не платит, ведь идут по сезону терпимо, учитывая количество игровых неприятностей. Но давайте с аргументами разберем саму идею: купить еще одного форварда. Причем детализируем, ведь список кандидатов помогает понять: ищут высокого и крепкого форварда острия.

Кого связывали с «Челси» в последние дни?

Один английский эксперт заявил, что будь у Энди Кэрролла меньше травм, его бы звали Харри Кейном. Вряд ли, ведь проблемы Энди повреждениями не заканчиваются, но словно «накаркал» - тяжелый нападающий пропустит три месяца из-за перелома лодыжки. Но именно Кэрролл – ролевая модель при поисках. Крауч тоже, но Питеру столько лет (через неделю исполнится 37) и его настолько невыгодно отпускать в «Челси» из «Сток Сити» (самим нужен), что от этой идеи в Лондоне тоже откажутся.

Также появилась информация, что «Реал» предложил Бензема «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Конечно же, такой трансфер возможен. Но только если Икарди переезжает в Мадрид прямо сейчас. Да и Карим не копирует возможности Косты, Дрогба и форварда, который сидит в голове у Конте под табличкой «идеальный». Да и Мората подумал бы, что над ним издеваются: ушел от конкуренции с Бензема в основу «Челси», а тут раз – Карим на пороге новой команды.

Еще говорили о Льоренте – вот его заполучить, наверное, не очень сложно, если предложить испанцу больше игровой практики, чем тот имеет в «Тоттенхэме». Правда, вести переговоры с Леви это как покупать у скупого человека в пустыне воду. Но «Челси» ищет типаж, поэтому в списке также оказался один очень успешный нападающий из Серии А. Директор «Ромы» Тотти пошутил по поводу ухода Джеко в «Челси» - спросил у Эдина, с которым давно дружит, какой поезд подъехал к римскому вокзалу, не лондонский случайно?

На что босниец с улыбкой ответил: «Пока нет». А вот тренер Ди Франческо не шутит – напомнил, что Джеко важный игрок для «волков», но при этом подчеркнул, что трансферами не занимается. Ими занимается испанец Мончи, и если «Челси» выдаст 55 млн. евро за Джеко и защитника Эмерсона – Конте встретит дорогих гостей из Рима. А если захотят сэкономить, то пойдут за Эшли Барнсом или Исламом Слимани.

За и против покупки форварда зимой

За. 1. Форма Альваро Мораты. Пятнадцать матчей – три забитых мяча. Такое ощущение, что бедняга испанец поймал «проклятие девятки». Есть у «Челси» такая легенда, и Торрес был живым примером, что можно стоить много, играть здорово, но провалиться с «девяткой» на спине. 2. Нестабильность Батшуайи. Бельгийца постоянно пытаются сбагрить кому-то в аренду, а он время от времени играет здорово. Теперь вот говорят, что Миши является конкурентом Смолова при кастинге в «Севилью», где у Монтеллы все плохо. 3. Стиль Конте, под который ни Мората, ни его напарник-конкурент идеально не подошли. У «Челси» менялись схемы, но форвард по формату был нужен один – Дрогба.

Против. 1. Финансовый мотив. Зачем было покупать за огромные деньги Морату, чтобы потом зимой привозить за немалые нового нападающего, вроде Джеко, которому скоро тридцать два года? Лэмпарду хочется видеть в «Челси» Крауча? Поддержка друзей – хорошая штука, но Питер не форвард уровня чемпионов Англии, и дело не только в возрасте. 2. Нестабильность Конте. У тренера проблемы не только с Моуриньо. Если Жозе – тролль, что и доказывает его улыбка, когда португальцу подсунули футболку МЮ с надписью «Антонио Конте» и первым номером на спине, то итальянец воспринимает такие зарубы серьезно. И может уйти летом, перегорев эмоционально. Может уйти, а сейчас просит дорогого таранного форварда, который потом не каждой схеме нового тренера нужен. 3. Тактика «Челси». В модели игры «Челси» всего одно место для нападающего. Если Мората или Батшуайи начинают играть стабильнее и сильнее – все, новичок оказывается вторым или третьим лишним. То есть сейчас Конте в поисках голов и решений своих проблем просит Грановскую притащить в команду дорогого форварда, чтобы потом он оказался в положении Мораты? Слишком потребительский и капризный у Конте подход.

Дзюба и идеальный кандидат

Вот так получается, если отпускаешь полезного футболиста, вроде Диего Косты. Вроде бы кандидатов штук десять, а на деле у всех больше минусов, чем плюсов. А вот «Дзюба» в названии не как фамилия, разумеется, а как позиция. «Челси» настолько низко не упал, чтобы забирать резервистов «Зенита». Но типаж ищут специфический, Льоренте, Кэрролл и Джеко тоже относятся к силовым нападающим. И хотя Артем не самый мощный форвард по игре именно на втором этаже, но из одной породы с перечисленными звездами.

В принципе, если «Челси» вправду хочет решить проблему, то лучшим вариантом, учитывая строго заданные Конте параметры, мог бы стать Жиру. «Арсенал» раздает игроков конкурентам – а Венгер по-старчески наивно удивляется, как можно вообще желать покинуть его «Титаник», так что тут вопрос цены. Но Оливье умеет играть головой, ему не нужно время на адаптацию в Лондоне или АПЛ. Даже на Лигу чемпионов его, в отличие от Джеко, вроде как можно заявить.

Раз Конте ищет форварда, то зимой надо выбирать того, кто сразу может выручить и при этом не опустошит казну Абрамовича. Джеко – мощный нападающий и опытный, но если «Рома» откажется, то надо охотиться не за теми, чьи фамилии часто упоминает британская пресса, а за Жиру. Кто-то скажет, что есть во французе странная мягкость Мораты параллельно с жесткой борьбой наверху – и будет прав. Но одновременно не забудем, что Оливье можно взять в аренду, если в «Арсенал» приедут Обамеянг и Мхитарян.

Позвать Крауча – весело, конечно, но еще веселее оценить все за и против и подписать Жиру, раз Мората и Батшуайи не решают проблемы впереди, по мнению Конте. Впрочем, не факт, что здесь вообще есть вариант, который реально изменит игру «Челси» в атаке. Но форвард Конте нужен прямо сейчас. Вот только Грановская не футбольный скаут, у Абрамовича специфический вкус на футболистов и сейчас владелец клуба прямо в трансферы не вмешивается, судя по всему.

Так что выбирать будет временный спортдиректор клуба Скотт МакЛахлан. А проблема этого господина в том, что для него Джеко, поскольку играет на континенте – идеал, а какие-то ребята из АПЛ – так, уцененный товар. Все названные выше летом доверились Морате, и лучше бы Альваро вернулся на пик формы. Ведь у испанца был светлый старт и время на адаптацию. Но теперь решение по новому нападающему будет. Или уже принято, если Джеко пакует коробки с вещами.

А вот ошибочность или логичность трансфера можно проверить только опытным путем. Если Азар по-прежнему будет тем, от чьей формы все зависит – прогадали, если часть побед окажется на совести нового форварда – Конте был прав.