Номер для героя. «Семёрка» МЮ и предшественники Санчеса

Алексис Санчес взял сакральный для МЮ седьмой номер, под которым выступали великие футболисты. Блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida берется напомнить о легендах и о тех, кто не потянул «семерку».

Джордж Бест (Северная Ирландия)

В МЮ: 1963 – 1974 (474 матча, 181 гол)

Первый постоянный обладатель священного номера, именно с Беста начался культ манкунианской «семерки». Джордж гениально действовал на поле, а за его пределами умел развлекаться: выпивка, девочки, спортивные автомобили – всего этого в жизни Беста было предостаточно. Сам Пеле называл уроженца Белфаста «величайшим футболистом в мире», и если бы Джордж реже выходил на поле с похмелья, то это высказывание оказалось бы недалеко от истины. «Зеленый змий» в итоге и сгубил замечательного футболиста: Бест разрушил одну печень, после пересадки крепко взялся за вторую и ушел из жизни в возрасте 59 лет со словами: «Не умирайте, как я».

Крис МакГрат (Северная Ирландия)

В МЮ: 1976 – 1982 (38 матчей, 1 гол)

Через два года после ухода Беста из МЮ «семерку» доверили, словно на фарт, другому уроженцу Северной Ирландии. Была надежда, что молодой МакГрат заиграет на «Олд Траффорд» и вдохновится славой соотечественника, но Крис оказался «мусорным» игроком для большого клуба: четыре десятка матчей и один гол за пять лет – печальный итог выступления за «красных дьяволов» для этого вингера.

Стив Коппелл (Англия)

В МЮ: 1975 – 1983 (396 матчей, 70 голов)

Когда с надеждами на МакГрата было покончено, «семерка» перешла к парню из Ливерпуля, который к моменту обретения счастливого номера уже создал себе определенную репутацию. Коппелл не был гением вроде Беста и не обладал качествами звездных преемников на позиции седьмого номера, к тому же его выступление за «Манчестер Юнайтед» выпало на промежуток между эпохами Басби и Фергюсона, то есть Стив не дотянулся до больших побед. Зато всегда трудился в поте лица и не позволял ни на секунду усомниться в своей эффективности. Коппелл – легенда МЮ с почти четырьмя сотнями матчей на счету. И это к 28 годам, когда он вынужденно завершил карьеру из-за травмы!

Пол МакГрат (Ирландия)

В МЮ: 1982 – 1989 (203 матча, 16 голов)

После Коппелла на протяжении нескольких сезонов «семерку» носил другой МакГрат, не являющийся родственником Криса, собственно, Пол из другой Ирландии. Самое удивительное, что этот МакГрат – центральный защитник. Сейчас невозможно представить, чтобы седьмой номер достался кому-то, кроме яркого атакующего игрока, а в конце 80-х и такая дичь творилась.

Рассел Бирдсмор (Англия)

В МЮ: 1986 – 1993 (73 матча, 4 гола)

Первым ставленником Фергюсона под седьмым номером стал воспитанник клуба Бирдсмор, подававший по юности большие надежды. Однако Рассел подвел своего тренера и не вырос в значимого футболиста для «Манчестер Юнайтед», а в начале 90-х, когда в команде появился Канчельскис, и подрос Гиггз, Фергюсон избавился от неудачной «семерки».

Майк Даксбери (Англия)

В МЮ: 1976 – 1990 (378 матчей, 7 голов)

Три десятка лет назад «нумерологии» в футболе еще не придавалось такого значения, как сейчас. Иногда номера даже не были закрепленными. Так, с 1987 по 1990 нередко «семерку» на спине носил Майк Даксбери, верный воин МЮ на протяжении 14 лет, выступавший на позиции защитника.

Клэйтон Блэкмор (Уэльс)

В МЮ: 1982 – 1994 (245 матчей, 26 голов)

Время от времени «семерка» перепадала валлийскому бровочнику Блэкмору, который играл и в обороне, и в полузащите. К сугубо ограниченному пантеону постоянных обладателей седьмого номера МЮ он не относится, но культовый номер на спине носил – это факт.

Ли Шарп (Англия)

В МЮ: 1988 – 1996 (263 матча, 36 голов)

Левый крайний игрок атаки считался одним из самых перспективных английских футболистов в своем поколении, но полностью раскрыть имеющийся потенциал Ли так и не сумел, несмотря на все усилия Фергюсона. За «Манчестер Юнайтед», впрочем, поиграл немало, а «семерку» впервые примерил в 19 лет.

Нил Уэбб (Англия)

В МЮ: 1989 – 1992 (110 матчей, 11 голов)

В нескольких поединках сезона 1990/1991 «семерку» примерял Нил Уэбб, сделавший себе имя в «Ноттингем Форест» под руководством Брайана Клафа, но не сумевший в полной мере реализовать себя в МЮ.

Брайан Робсон (Англия)

В МЮ: 1981 – 1994 (464 матча, 99 голов)

Многолетнего капитана «Манчестер Юнайтед» любят и чтут, и пусть он не ассоциируется с седьмым номером в первую очередь, Брайан – значимый человек в истории «красных дьяволов», который и сейчас остается глобальным послом клуба. Робсон не харизматик, но дипломат, который всегда слушал жалобы, внимал советам, сглаживал углы.

Дэнни Уоллес (Англия)

В МЮ: 1989 – 1993 (71 матч, 11 голов)

Еще один временщик, который не сумел оценить свалившейся на него чести. Уоллес провел два средних сезона в МЮ, а потом два года полировал скамейку запасных. Такие «семерки» нам не нужны!

Андрей Канчельскис (СССР/Россия)

В МЮ: 1991 – 1995 (161 матч, 36 голов)

Больше всего матчей за «Манчестер Юнайтед» Канчельскис сыграл под 14-м номером – удвоением «семерки», которую Андрей обычно уступал Эрику Кантона. Тем не менее, несколько встреч под культовым седьмым номером российский футболист за «красных дьяволов» провел.

Любимец «Олд Траффорд», герой МЮ. Канчельскис – топ!

Эрик Кантона (Франция)

В МЮ: 1992 – 1997 (185 матчей, 82 гола)

Великий и ужасный Эрик Кантона возродил веру в магию седьмого номера «Манчестер Юнайтед», ведь за два десятилетия после Беста «семерка» сменила многих хозяев, которые не всегда были достойны. Француз творил волшебство на поле, не боялся резких слов и приемов кунг-фу, а иногда шутки ради мог завернуть полнейшую бессмыслицу про траулер и летящих за ним чаек. Харизматик, икона «Олд Траффорд», а ныне – актер театра и кино. Эрик заставил болельщиков ассоциировать самого крутого футболиста МЮ именно с «семеркой».

Дэвид Бекхэм (Англия)

В МЮ: 1993 – 2003 (394 матча, 85 голов)

Следующее попадание – тоже в «яблочко». Бекхэм – воспитанник «дьяволов», отличный игрок с гениальной правой ногой и лицо с обложки. Этот «птенчик Ферги» стал, пожалуй, первым футболистом, чья популярность вышла за пределы футбола, и принесла Дэвиду ощутимый доход. Но при всей своей «глянцевости» Бекхэм и на футбольном поле не подводил, будучи одним из лидеров манкунианцев на стыке веков.

Криштиану Роналду (Португалия)

В МЮ: 2003 – 2009 (307 матчей, 130 голов)

А вот после этого вера в магическую силу манкунианской «семерки» стала практически безграничной. Сэр Алекс выдал седьмой номер заносчивому португальскому юнцу с ногами-спичками, а тот взял и вырос в одну из ярчайших звезд мирового футбола. Роналду во всем повторил судьбу Бекхема: достойно носил «семерку» МЮ, перебрался в мадридский «Реал», замечательно зарабатывает на своем имидже и за пределами футбола.

Майкл Оуэн (Англия)

В МЮ: 2009 – 2012 (65 матчей, 25 голов)

Оуэн посетил «Олд Траффорд» на закате карьере, и ему не смогли отказать в седьмом номере, ведь он был свободен. Майкл не стал обузой или несчастьем «дьяволов», но и в ряду Кантона – Бекхэм – Роналду он явно смотрится лишним, тем более прочна ассоциация Оуэна с «Ливерпулем».

Антонио Валенсия (Эквадор)

В МЮ: 2009 – до сих пор (314 матчей, 25 голов)

После Оуэна бесхозную «семерку» на пару лет брал под опеку Луис Антонио Валенсия, вечный трудяга, но не звезда. Когда в команде появился новый кандидат в принцы, эквадорец отошел в сторону, вернувшись к своему привычному номеру «25».

Анхель Ди Мария (Аргентина)

В МЮ: 2014 – 2015 (32 матча, 4 гола)

Ди Мария обошелся «Манчестер Юнайтед» в 70 миллионов евро, предполагалось, что вокруг его звездной персоны (аргентинец только что выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» и был признан лучшим игроком финала) будет построена игра в атаке. Однако Анхель не прижился в Англии, не нашел общего языка с Луи ван Галом и всего через год ретировался в ПСЖ.

Мемфис Депай (Нидерланды)

В МЮ: 2015 – 2017 (53 матча, 7 голов)

Приобретение Депая инициировал сам Луи ван Гал, голландцу дали «семерку», но ожидания от его игры оказались куда ярче реальности. У Мемфиса получалось через раз, временами он откровенно мучился, в итоге, через полтора года уехал во Францию играть за «Лион».

Алексис Санчес (Чили)

В МЮ: с 2018 года

Алексис Санчес осознает, какая ответственность на него падает в принципе в связи с переходом в МЮ, а особенно с седьмым номером на спине: «Роналду, Кантона, Бекхэм играли под этим номером. Мысли о 7-м номере заставляют вас мечтать о победе в Лиге чемпионов и Премьер-Лиге. Да, я воплощаю в жизнь свою мечту и надеюсь приложить максимум усилий для того, чтобы выиграть с клубом множество трофеев». Суждено ли Санчесу дополнить названный им ряд великих футболистов, или Алексис окажется еще одним временным владельцем, взявшим на передержку знаменитый седьмой номер «Манчестер Юнайтед»?