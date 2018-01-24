Номер для героя. «Семёрка» МЮ и предшественники Санчеса

Алексис Санчес взял сакральный для МЮ седьмой номер, под которым выступали великие футболисты. Блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida берется напомнить о легендах и о тех, кто не потянул «семерку».
Джордж Бест (Северная Ирландия)
В МЮ: 1963 – 1974 (474 матча, 181 гол)
Первый постоянный обладатель священного номера, именно с Беста начался культ манкунианской «семерки». Джордж гениально действовал на поле, а за его пределами умел развлекаться: выпивка, девочки, спортивные автомобили – всего этого в жизни Беста было предостаточно. Сам Пеле называл уроженца Белфаста «величайшим футболистом в мире», и если бы Джордж реже выходил на поле с похмелья, то это высказывание оказалось бы недалеко от истины. «Зеленый змий» в итоге и сгубил замечательного футболиста: Бест разрушил одну печень, после пересадки крепко взялся за вторую и ушел из жизни в возрасте 59 лет со словами: «Не умирайте, как я».
Крис МакГрат (Северная Ирландия)
В МЮ: 1976 – 1982 (38 матчей, 1 гол)
Через два года после ухода Беста из МЮ «семерку» доверили, словно на фарт, другому уроженцу Северной Ирландии. Была надежда, что молодой МакГрат заиграет на «Олд Траффорд» и вдохновится славой соотечественника, но Крис оказался «мусорным» игроком для большого клуба: четыре десятка матчей и один гол за пять лет – печальный итог выступления за «красных дьяволов» для этого вингера.
Стив Коппелл (Англия)
В МЮ: 1975 – 1983 (396 матчей, 70 голов)
Когда с надеждами на МакГрата было покончено, «семерка» перешла к парню из Ливерпуля, который к моменту обретения счастливого номера уже создал себе определенную репутацию. Коппелл не был гением вроде Беста и не обладал качествами звездных преемников на позиции седьмого номера, к тому же его выступление за «Манчестер Юнайтед» выпало на промежуток между эпохами Басби и Фергюсона, то есть Стив не дотянулся до больших побед. Зато всегда трудился в поте лица и не позволял ни на секунду усомниться в своей эффективности. Коппелл – легенда МЮ с почти четырьмя сотнями матчей на счету. И это к 28 годам, когда он вынужденно завершил карьеру из-за травмы!
Пол МакГрат (Ирландия)
В МЮ: 1982 – 1989 (203 матча, 16 голов)
После Коппелла на протяжении нескольких сезонов «семерку» носил другой МакГрат, не являющийся родственником Криса, собственно, Пол из другой Ирландии. Самое удивительное, что этот МакГрат – центральный защитник. Сейчас невозможно представить, чтобы седьмой номер достался кому-то, кроме яркого атакующего игрока, а в конце 80-х и такая дичь творилась.
Рассел Бирдсмор (Англия)
В МЮ: 1986 – 1993 (73 матча, 4 гола)
Первым ставленником Фергюсона под седьмым номером стал воспитанник клуба Бирдсмор, подававший по юности большие надежды. Однако Рассел подвел своего тренера и не вырос в значимого футболиста для «Манчестер Юнайтед», а в начале 90-х, когда в команде появился Канчельскис, и подрос Гиггз, Фергюсон избавился от неудачной «семерки».
Майк Даксбери (Англия)
В МЮ: 1976 – 1990 (378 матчей, 7 голов)
Три десятка лет назад «нумерологии» в футболе еще не придавалось такого значения, как сейчас. Иногда номера даже не были закрепленными. Так, с 1987 по 1990 нередко «семерку» на спине носил Майк Даксбери, верный воин МЮ на протяжении 14 лет, выступавший на позиции защитника.
Клэйтон Блэкмор (Уэльс)
В МЮ: 1982 – 1994 (245 матчей, 26 голов)
Время от времени «семерка» перепадала валлийскому бровочнику Блэкмору, который играл и в обороне, и в полузащите. К сугубо ограниченному пантеону постоянных обладателей седьмого номера МЮ он не относится, но культовый номер на спине носил – это факт.
Ли Шарп (Англия)
В МЮ: 1988 – 1996 (263 матча, 36 голов)
Левый крайний игрок атаки считался одним из самых перспективных английских футболистов в своем поколении, но полностью раскрыть имеющийся потенциал Ли так и не сумел, несмотря на все усилия Фергюсона. За «Манчестер Юнайтед», впрочем, поиграл немало, а «семерку» впервые примерил в 19 лет.
Нил Уэбб (Англия)
В МЮ: 1989 – 1992 (110 матчей, 11 голов)
В нескольких поединках сезона 1990/1991 «семерку» примерял Нил Уэбб, сделавший себе имя в «Ноттингем Форест» под руководством Брайана Клафа, но не сумевший в полной мере реализовать себя в МЮ.
Брайан Робсон (Англия)
В МЮ: 1981 – 1994 (464 матча, 99 голов)
Многолетнего капитана «Манчестер Юнайтед» любят и чтут, и пусть он не ассоциируется с седьмым номером в первую очередь, Брайан – значимый человек в истории «красных дьяволов», который и сейчас остается глобальным послом клуба. Робсон не харизматик, но дипломат, который всегда слушал жалобы, внимал советам, сглаживал углы.
Дэнни Уоллес (Англия)
В МЮ: 1989 – 1993 (71 матч, 11 голов)
Еще один временщик, который не сумел оценить свалившейся на него чести. Уоллес провел два средних сезона в МЮ, а потом два года полировал скамейку запасных. Такие «семерки» нам не нужны!
Андрей Канчельскис (СССР/Россия)
В МЮ: 1991 – 1995 (161 матч, 36 голов)
Больше всего матчей за «Манчестер Юнайтед» Канчельскис сыграл под 14-м номером – удвоением «семерки», которую Андрей обычно уступал Эрику Кантона. Тем не менее, несколько встреч под культовым седьмым номером российский футболист за «красных дьяволов» провел.
Любимец «Олд Траффорд», герой МЮ. Канчельскис – топ!
Эрик Кантона (Франция)
В МЮ: 1992 – 1997 (185 матчей, 82 гола)
Великий и ужасный Эрик Кантона возродил веру в магию седьмого номера «Манчестер Юнайтед», ведь за два десятилетия после Беста «семерка» сменила многих хозяев, которые не всегда были достойны. Француз творил волшебство на поле, не боялся резких слов и приемов кунг-фу, а иногда шутки ради мог завернуть полнейшую бессмыслицу про траулер и летящих за ним чаек. Харизматик, икона «Олд Траффорд», а ныне – актер театра и кино. Эрик заставил болельщиков ассоциировать самого крутого футболиста МЮ именно с «семеркой».
Дэвид Бекхэм (Англия)
В МЮ: 1993 – 2003 (394 матча, 85 голов)
Следующее попадание – тоже в «яблочко». Бекхэм – воспитанник «дьяволов», отличный игрок с гениальной правой ногой и лицо с обложки. Этот «птенчик Ферги» стал, пожалуй, первым футболистом, чья популярность вышла за пределы футбола, и принесла Дэвиду ощутимый доход. Но при всей своей «глянцевости» Бекхэм и на футбольном поле не подводил, будучи одним из лидеров манкунианцев на стыке веков.
Криштиану Роналду (Португалия)
В МЮ: 2003 – 2009 (307 матчей, 130 голов)
А вот после этого вера в магическую силу манкунианской «семерки» стала практически безграничной. Сэр Алекс выдал седьмой номер заносчивому португальскому юнцу с ногами-спичками, а тот взял и вырос в одну из ярчайших звезд мирового футбола. Роналду во всем повторил судьбу Бекхема: достойно носил «семерку» МЮ, перебрался в мадридский «Реал», замечательно зарабатывает на своем имидже и за пределами футбола.
Майкл Оуэн (Англия)
В МЮ: 2009 – 2012 (65 матчей, 25 голов)
Оуэн посетил «Олд Траффорд» на закате карьере, и ему не смогли отказать в седьмом номере, ведь он был свободен. Майкл не стал обузой или несчастьем «дьяволов», но и в ряду Кантона – Бекхэм – Роналду он явно смотрится лишним, тем более прочна ассоциация Оуэна с «Ливерпулем».
Антонио Валенсия (Эквадор)
В МЮ: 2009 – до сих пор (314 матчей, 25 голов)
После Оуэна бесхозную «семерку» на пару лет брал под опеку Луис Антонио Валенсия, вечный трудяга, но не звезда. Когда в команде появился новый кандидат в принцы, эквадорец отошел в сторону, вернувшись к своему привычному номеру «25».
Анхель Ди Мария (Аргентина)
В МЮ: 2014 – 2015 (32 матча, 4 гола)
Ди Мария обошелся «Манчестер Юнайтед» в 70 миллионов евро, предполагалось, что вокруг его звездной персоны (аргентинец только что выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» и был признан лучшим игроком финала) будет построена игра в атаке. Однако Анхель не прижился в Англии, не нашел общего языка с Луи ван Галом и всего через год ретировался в ПСЖ.
Мемфис Депай (Нидерланды)
В МЮ: 2015 – 2017 (53 матча, 7 голов)
Приобретение Депая инициировал сам Луи ван Гал, голландцу дали «семерку», но ожидания от его игры оказались куда ярче реальности. У Мемфиса получалось через раз, временами он откровенно мучился, в итоге, через полтора года уехал во Францию играть за «Лион».
Алексис Санчес (Чили)
В МЮ: с 2018 года
Алексис Санчес осознает, какая ответственность на него падает в принципе в связи с переходом в МЮ, а особенно с седьмым номером на спине: «Роналду, Кантона, Бекхэм играли под этим номером. Мысли о 7-м номере заставляют вас мечтать о победе в Лиге чемпионов и Премьер-Лиге. Да, я воплощаю в жизнь свою мечту и надеюсь приложить максимум усилий для того, чтобы выиграть с клубом множество трофеев». Суждено ли Санчесу дополнить названный им ряд великих футболистов, или Алексис окажется еще одним временным владельцем, взявшим на передержку знаменитый седьмой номер «Манчестер Юнайтед»?
Седьмой номер, плохо ли он отыграл в МЮ? я бы так не сказал, в 1991 году вместе с дьяволами победил Барселону 2-1 на кубке КОК, в финале он не сыграл, но принял участие в 3 играх того розыгрыша. Хочу отметить, что тогда МЮ стал первым Английским клубом выигравшим еврокубок после дисквалификации Английских команда с турниров после 1985 года.
PS лучшие семерки МЮ это Бест, Робсон, Бекхэм, Кантона и Роналду..........
Седьмой номер, плохо ли он отыграл в МЮ? я бы так не сказал, в 1991 году вместе с дьяволами победил Барселону 2-1 на кубке КОК, в финале он не сыграл, но принял участие в 3 играх того розыгрыша. Хочу отметить, что тогда МЮ стал первым Английским клубом выигравшим еврокубок после дисквалификации Английских команда с турниров после 1985 года.
PS лучшие семерки МЮ это Бест, Робсон, Бекхэм, Кантона и Роналду..........