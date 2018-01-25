Безумные цели «Зенита»

Блогер «Соккер.ру» Игнат Березин, посмотрев на футболистов, которых связывают с переходом в «Зенит», приходит к выводу, что в клуб из Петербурга внедрились агенты «Спартака».

Эдер («Интер»)

Почему глупая идея? В команде хватало форвардов, а помогало слабо. Заболотного дополнительно завербовали для протирания сидений на стадионе «Санкт-Петербург». А воспитанник «Зенита» Марков отвертелся, когда сдержал слово, данное представителям «Динамо». Мудрее даже вернуть бегущего Джорджевича из аренды, чем ставить на старого Эдера. Даже Дзюбу растормошить умнее. Спаллетти, видать, любит «Зенит» и пробует спасти от глупой ставки на Эдера. Но в гнездо упрямо тащат все, что блестит. Эдер настолько хорош, что Буффон не едет на ЧМ-18, а сам форвард ни разу не сыграл в основе «Интера» в Серии А. Выходит на замену, забил один гол. С такими трансферами лучше Кержакова вернуть.

Николас Гайтан («Атлетико»)

Почему глупая идея? Потому что на дворе не 2012 год! «Зенит» интересовался Гайтаном, когда тот играл за «Бенфику», оценивался самим МЮ и был огурцом. А теперь речь о еще одном резервисте приличной команды приличного тренера, как и в случае с Эдером, только тут Симеоне и «Атлетико». Опять же, подписание еще одного аргентинца означает продолжение генеральной линии Манчини. Роберто провалится, уедет к себе в Италию, а следующему тренеру разгребать. Гайтан сыграл у соотечественника Симеоне считанное количество матчей в новом сезоне. Зачем он «Зениту», где и так перебор в оттяжке в атаке?

Эльмир Набиуллин («Рубин»)

Почему глупая затея? Потому что Эльмир окажется на месте Евгения Чернова, и этот путь многие молодые россияне в «Зените» проходили. Кришито вроде бы не отказывается продлевать контракт с нынешним клубом, но на самом деле – отказывается. Жирков вроде бы не прочь играть за «Зенит» до пятидесяти лет, но Юрий разве перспективный и молодой? Терентьев и любой, кого теоретически можно запихнуть на левый фланг обороны – мимо кассы. Выходит, Набиуллин вроде бы нужен? Но если Кришито не уходит зимой, то это глупая покупка, ведь Эльмир окажется в глубоком запасе. Да и не играет Набиуллин в «Рубине», как основной игрок «Зенита». Когда-то Ансальди приходил и не справился…

Амин Юнес («Аякс»)

Почему глупая идея? Потому что это позор. Амина можно заманить только деньгами, ведь у него есть предложения поинтереснее. Позор вступать в переговоры, которые выиграть чуть более реально, чем увидеть, как Газзаев бреет усы, поставив их на победу сборной России по футболу на чемпионате мира. Не среди людей без постоянного места жительства и не по болотному футболу, а с участием Черчесова и его ребят. Так что «Зенит», претендуя на Юнеса – огненного парня из «Аякса», просто набил ему цену для «Севильи» или «Наполи». Не говоря о том, что немец не так крут, как его дриблинг.

Лео Жаба («Ахмат»)

Почему глупая идея? Потому что Лео Жаба даже в «Ахмате» не играл так, чтобы можно было заявлять о восхождении новой большой звезды РФПЛ. Лео просто не готов к «Зениту». Это не Рондон, который прошел школу Бердыева и неплохо смотрелся время от времени. Это не Халк, поигравший в «Порту». Разные фазы подготовки нападающих. Жаба может прогрессировать в «Ахмате», ведь ему всего девятнадцать лет. Но зачем «Зениту» гробить парню карьеру зимой? Чтобы потом отдать в аренду «Арсеналу» из Тулы. Но «Зениту» пора прекращать убивать игроков, тупиковая политика.

Максим Беляев («Арсенал»)

Почему глупая идея? Потому что даже у Черчесова защитник не в сборной, разве что в самом расширенном из списков. В «Зените» играл Гарай, сейчас в заявке Иванович. Зачем команде Беляев, мало Новосельцева? Будь Максим готов к футболу уровня ЛЧ, то его скорее бы ЦСКА забрал. Беляев у Божовича выступает здорово. Но Манчини работает в новом сезоне как тренер намного слабее. А Максим время от времени грубо ошибается. В «Локомотиве», «Краснодаре», ЦСКА или «Спартаке» мог бы заиграть – там есть условия для развития защитника, пусть даже небезгрешного. А у Манчини даже Маммана ошибался, хотя по таланту заткнет за пояс всех защитников сборной России.

Кто ведет трансферы «Зенита»?

Сарсания неожиданно умер – жаль человека. Теперь в команде решения по новичкам принимают другие люди. Но почему «Зенит» так странно и упрямо работает на трансферном рынке? Потому что денег много! Зачем думать, анализировать, совершать грамотные ходы? Но дайте руководителям ЦСКА столько денег, как есть у Фурсенко и его подопечных – получите армейцев с новым чемпионским званием.

А вот «Зенит», интересуясь теми, кто не нужен или не горит желанием перебираться на север России, показывает, что у Манчини нет четкого представления о собственной команде. У тренера запрос только один – покупайте много и всех подряд. Обычно после таких наставников приходится пару лет чистить состав и экономить. Но даже у «Зенита», особенно если в УЕФА ужесточат финансовые правила и нельзя будет вписать в доходы деньги от владельцев, могут возникнуть проблемы с подписанием дорогих футболистов.

Зачем сейчас распыляться на тех, кто не поможет? У команды есть потенциальные трансферные задачи, но желание взять количеством не работало раньше и не сработает сейчас. «Зенит» не учится на собственных ошибках, и это ужасно. Как бы вы не относились к клубу или его первой команде, условия для создания многолетнего чемпиона в Санкт-Петербурге лучшие в России. Это признают при случае и Федун, и Гинер, и Галицкий.

Но нет, пошли за Эдером, когда тот на дне, а «Интер» еще и пытается всучить полноценный контракт, не аренду. Новосельцев личным примером объясняет – Наубиллин и Беляев совершат ошибку. А Гайтан в сотый юбилейный раз прочитал, что им интересуется «Зенит», и скорее огорчился, чем порадовался. Но благодаря таким спискам становится понятной одна из причин третьих мест команды в чемпионате России. Набирают два состава и собирают россиян пачками - будто не «Зенит» выставлял по восемь иностранцев на матчи Лиги Европы, не думая о последствиях.

Если слушать только подхалимов, которые требуют денег на трансферы и тащат в команду сомнительных исполнителей, загоняя недавних игроков сборной России к Зырянову в «Зенит-2», неотложка не поможет пациенту. «Зенит» в своем репертуаре, в трансферном списке крайне мало вменяемых кандидатур. Уж лучше бы молодых аргентинцев скупали, там смысл коллекции понятен – набрать людей из одной страны, чтобы устроить большую драку россиян против иностранцев.

Испортить атмосферу в коллективе – культурная традиция клуба. Но желание «Зенита» накупить игроков, когда не попрощались с теми, кто не нужен, и не смогли развить набранных прошлым летом, выставляет менеджеров в дурном свете. Снова бросаются на всех подряд, не выстроив командную игру. Новички будут, но их даже некуда интегрировать, ведь пока все держалось на общем классе, одном вратаре и голах Кокорина.

«Зенит» сейчас не может дать ничего ни Юнесу, ни Набиуллину, ни даже Эдеру. Времена структурированной игры и поддержки Гарая, Халка и Данни прошли. Кроме денег предложить нечего, хотя опыт показал, что это плохая мотивация. Даже Кокорин шутил, что пусть Манчини его заберет с собой, если уходит. Но Александр просто ляпнул, а игрок уровня Гайтана даже со скамейки «Атлетико» приедет сейчас только из-за денег. Зачем в основе те, кто не хочет рубиться за «Зенит»?

Вопрос к тем, кто странно выбирает новичков. Орлов, когда появляются новости с такими спорными кандидатами, обычно говорит, что это не игроки, которые усилят команду. А Орлов, как известно, желает «Зениту» лишь успехов.