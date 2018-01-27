Секретное оружие «Арсенала»

Сегодня туляки могут усилить состав двумя кандидатами в сборную России, но и без них умело обыгрывали фаворитов. Блогер «Соккер.ру» Игнат Березин рад успехам «Арсенала»!

«Арсенал» сложно оскорбить

Изучив список партнеров «Арсенала», можно прийти к выводу, что туляки дружат с серьезными ребятами. Примерно c теми же, с которыми дружит ЦСКА, но разница имеется. Игроков «Зенита» в тульскую команду в аренду отдадут. А вот представить помощь для армейцев, когда у Гинера не хватало денег на заметные трансферы, куда сложнее. Ведь ЦСКА и «Зенит» - соперники, а туляки – крепкая команда в двух очках от шестого места.

Понятно, что за «Арсеналом» не стоит человек с чемпионскими амбициями. И совсем недавно бывший тренер Аленичев постоянно рассказывал, как по крупицам собирали боеспособную команду. Однако сейчас ситуация сложилась так, что «Арсенал» - очень крепкий середняк. С клубом дружит и банк «Газпрома», и «Ростех», и «Роснефть». При этом это не «дружба с привилегиями», поскольку «Зенит» и ЦСКА получили по зубам от «Арсенала» в домашней игре!

Божович уверенно вернулся

Миодраг не является наставником, который всегда работает одинаково. Бывают и спады, и успешные отрезки. Но грамотность черногорского специалиста под сомнение никто не поставит, поскольку он опытный и прекрасно изучил российский футбол. В «Арсенале» Божович на своем месте, ведь у него получилось поставить футбол, который может вызвать ответную реакцию сторонних зрителей – грамотно рубились.

«Арсенал» в первых двадцати турах понравился сменой подхода. Когда надо было отбиться против «Зенита» и организовать одну удачную контратаку – делали именно так. Когда приходилось менять тактику – успешно справлялись с тренерскими задачами. Божович применил пять различных схем, а так играют коллективы, где класса футболистов и тренерских идей хватает. Если подтянуть результаты против аутсайдеров, то можно даже представить Божовича на шестой строчке в таблице.

Фавориты снова проиграют

У «канониров» из Тулы сложный календарь весной, но есть очевидные бонусы. Из десяти оставшихся матчей шесть «Арсенал» сыграет дома, а это значит шанс на успешные поединки даже против «Зенита» или «Локомотива». К слову, Божович будет влиять на определение чемпиона и тройку призеров, ведь в пяти последних турах успеют сыграть с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом».

Календарь будет насыщенным, но с Дзюбой в атаке, а также с заменой Беляева на Новосельцева (если Максим вправду нужен «Зениту») можно не переживать о борьбе за выживание. Поставленная игра отличала «Арсенал» в первой части сезона. И поскольку зимой вряд ли Божович растерял педагогические таланты, то в новом году можно ждать попытку «Арсенала» догнать и перегнать «Уфу», чтобы сложнейший финишный отрезок сезона не заставил растерять все достижения осени.

Могут позволить себе Дзюбу

Губернатором Тульской области является Алексей Дюмин, бывший охранник и личный помощник главы РФ. Именно он смело заявил в ответ на вопрос о Дзюбе в «Арсенале»: «Дыма без огня не бывает». «Канониры» неплохо устроились, ведь на Артема и Ивана претендовали различные клубы, но «Зенит» отдает их Божовичу. Причем футболисты идут на существенное снижение оклада.

При этом половину суммы платит клуб из Санкт-Петербурга. Если Божович может себе позволить то, на что не хватает средств и влияния у «Рубина» Бердыева, то весна для «Арсенала», скорее всего, сложится удачно. Потеря опытного Габулова, если в команду приедут полевые игроки с матчами в сборной России, не скажется. А умение побеждать фаворитов можно соединить со ставкой на победы против прямых соперников.

Фанаты «Арсенала» - красавцы

Если в лондонском «Арсенале» поклонники воют от «стабильности» Венгера, которая ни что иное, как медленное сползание, то в Туле поклонники поддерживают команду в горе и радости. Не всегда находят общий язык с клубом, но ходят на своих, а не на соперника. По наполняемости арены «Арсенал» - четвертая команда РФПЛ после «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».

Выше ЦСКА и «Локомотива», так что даже клубы с историей и участием в медальной борьбе уступают «канонирам» из Тулы. Конечно, можно собирать еще больше людей на стадионе – тысяч 15-17 на каждом матче, но и так получилось неплохо, даже замечательно. Фанаты точно являются одной из причин, почему «Арсенал» остался на плаву, а теперь позволяет себе приглашать Дзюбу. Ведь в плане игры за середняков Артем как рак.

Эти существа предпочитают чистую воду, вот и форвард «Зенита» перебирается в Тулу, что говорит об «экологической обстановке» в «Арсенале». Хватит двух-трех забитых мячей и достойной игры рядом, а не вместо Джорджевича, чтобы можно было говорить не только о Кирилле Комбарове, Беляеве, Боурчану или Ткачеве, но и о Дзюбе? Футболисты Божовича играют неплохо, но если Иван и Артем вспомнят успешные матчи за «Ростов» и «Зенит» соответственно, то «Арсенал» получит действенное оружие на весну.

А скептически настроенные болельщики разных команд увидят, что футболисты «Зенита» отказались сидеть в клубе на контракте и пошли за игровой практикой накануне ЧМ-18 в крепкую команду из середины таблицы. Причем согласились на значительное снижение оклада, ведь их зарплаты клуб с бюджетом «Арсенала» себе позволить не может, только «со скидкой». Зато побеждают все стороны сделки, ведь заиграть у Божовича отправленным в резерв «Зенита» будет проще, чем у Манчини, а «Арсеналу» приличные футболисты лишними не будут.