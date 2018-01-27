Секретное оружие «Арсенала»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2281.13
22:45 16’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:2 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 5:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет1.2712.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 1:4 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет4.74.91.65
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
22:45 Идет первый тайм, 16’ Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет10.55.11.3
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
20:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3:3 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
  • Главные новости
  • Все новости
22:22
«Ньюпорт Каунти» и «Тоттенхэм» ждет переигровка27
22:06
«Локомотив» упустил победу над «Эстерсундом»11
20:49
ПСЖ разбил «Монпелье», пенальти бил Неймар10
20:06
«Реал» отправил четыре мяча в ворота «Валенсии»249
19:58
Муса на следующей неделе перейдет в ЦСКА88
22:57
Пасторе: «Я с удовольствием перешел бы в „Интер“, но не все так просто»1
22:48
Лопырева побывала на матче ПСЖ и встретилась с Неймаром3
22:38
Модрич: «„Реал“ не боится ПСЖ»2
22:36
У Давыдова есть предложения из Швейцарии и Чехии2
22:03
«Кьево» - «Ювентус»: стартовые составы5
21:53
Де Росси, Перотти и Эль-Шаарави попали в заявку «Ромы» на игру с «Сампдорией»5
21:49
«Монако» объявил о подписании 16-летнего Пеллегри3
21:45
Калинич может пропустить матч против «Лацио»5
21:37
Мещеряков: «Не думаю, что у Миранчуков есть повод уходить из „Локо“»4
21:35
Модрич: «Все в „Реале“ поддерживают Зидана»4
21:28
Начо: «Мы понимали, что нас ждет тяжелый поединок против „Валенсии“»1
21:23
Рауш провел первую тренировку в «Динамо»6
21:20
Зидан - о победе над «Валенсией»: «Важный результат для нас»2
21:12
ЦСКА арендует Мусу без права выкупа20
20:59
Вальверде: «Меня не волнует, перейдет ли Неймар в „Реал“»10
20:44
Роджерс одержал 100-ю победу у руля «Селтика»3
20:32
Алексей Березуцкий приступил к тренировкам по индивидуальной программе5
20:22
Неймар забил 2000-й гол ПСЖ на «Парк де Пренс»1
20:08
Судья извинился перед Кавани за показанную желтую карточку10
19:56
Роналду реализовал свой сотый пенальти в карьере40

Секретное оружие «Арсенала»

сегодня, 17:50

Сегодня туляки могут усилить состав двумя кандидатами в сборную России, но и без них умело обыгрывали фаворитов. Блогер «Соккер.ру» Игнат Березин рад успехам «Арсенала»!

«Арсенал» сложно оскорбить

Изучив список партнеров «Арсенала», можно прийти к выводу, что туляки дружат с серьезными ребятами. Примерно c теми же, с которыми дружит ЦСКА, но разница имеется. Игроков «Зенита» в тульскую команду в аренду отдадут. А вот представить помощь для армейцев, когда у Гинера не хватало денег на заметные трансферы, куда сложнее. Ведь ЦСКА и «Зенит» - соперники, а туляки – крепкая команда в двух очках от шестого места.

Понятно, что за «Арсеналом» не стоит человек с чемпионскими амбициями. И совсем недавно бывший тренер Аленичев постоянно рассказывал, как по крупицам собирали боеспособную команду. Однако сейчас ситуация сложилась так, что «Арсенал» - очень крепкий середняк. С клубом дружит и банк «Газпрома», и «Ростех», и «Роснефть». При этом это не «дружба с привилегиями», поскольку «Зенит» и ЦСКА получили по зубам от «Арсенала» в домашней игре!

Божович уверенно вернулся

Миодраг не является наставником, который всегда работает одинаково. Бывают и спады, и успешные отрезки. Но грамотность черногорского специалиста под сомнение никто не поставит, поскольку он опытный и прекрасно изучил российский футбол. В «Арсенале» Божович на своем месте, ведь у него получилось поставить футбол, который может вызвать ответную реакцию сторонних зрителей – грамотно рубились.

«Арсенал» в первых двадцати турах понравился сменой подхода. Когда надо было отбиться против «Зенита» и организовать одну удачную контратаку – делали именно так. Когда приходилось менять тактику – успешно справлялись с тренерскими задачами. Божович применил пять различных схем, а так играют коллективы, где класса футболистов и тренерских идей хватает. Если подтянуть результаты против аутсайдеров, то можно даже представить Божовича на шестой строчке в таблице.

Фавориты снова проиграют

У «канониров» из Тулы сложный календарь весной, но есть очевидные бонусы. Из десяти оставшихся матчей шесть «Арсенал» сыграет дома, а это значит шанс на успешные поединки даже против «Зенита» или «Локомотива». К слову, Божович будет влиять на определение чемпиона и тройку призеров, ведь в пяти последних турах успеют сыграть с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом».

Календарь будет насыщенным, но с Дзюбой в атаке, а также с заменой Беляева на Новосельцева (если Максим вправду нужен «Зениту») можно не переживать о борьбе за выживание. Поставленная игра отличала «Арсенал» в первой части сезона. И поскольку зимой вряд ли Божович растерял педагогические таланты, то в новом году можно ждать попытку «Арсенала» догнать и перегнать «Уфу», чтобы сложнейший финишный отрезок сезона не заставил растерять все достижения осени.

Могут позволить себе Дзюбу

Губернатором Тульской области является Алексей Дюмин, бывший охранник и личный помощник главы РФ. Именно он смело заявил в ответ на вопрос о Дзюбе в «Арсенале»: «Дыма без огня не бывает». «Канониры» неплохо устроились, ведь на Артема и Ивана претендовали различные клубы, но «Зенит» отдает их Божовичу. Причем футболисты идут на существенное снижение оклада.

При этом половину суммы платит клуб из Санкт-Петербурга. Если Божович может себе позволить то, на что не хватает средств и влияния у «Рубина» Бердыева, то весна для «Арсенала», скорее всего, сложится удачно. Потеря опытного Габулова, если в команду приедут полевые игроки с матчами в сборной России, не скажется. А умение побеждать фаворитов можно соединить со ставкой на победы против прямых соперников.

Фанаты «Арсенала» - красавцы

Если в лондонском «Арсенале» поклонники воют от «стабильности» Венгера, которая ни что иное, как медленное сползание, то в Туле поклонники поддерживают команду в горе и радости. Не всегда находят общий язык с клубом, но ходят на своих, а не на соперника. По наполняемости арены «Арсенал» - четвертая команда РФПЛ после «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».

Выше ЦСКА и «Локомотива», так что даже клубы с историей и участием в медальной борьбе уступают «канонирам» из Тулы. Конечно, можно собирать еще больше людей на стадионе – тысяч 15-17 на каждом матче, но и так получилось неплохо, даже замечательно. Фанаты точно являются одной из причин, почему «Арсенал» остался на плаву, а теперь позволяет себе приглашать Дзюбу. Ведь в плане игры за середняков Артем как рак.

Эти существа предпочитают чистую воду, вот и форвард «Зенита» перебирается в Тулу, что говорит об «экологической обстановке» в «Арсенале». Хватит двух-трех забитых мячей и достойной игры рядом, а не вместо Джорджевича, чтобы можно было говорить не только о Кирилле Комбарове, Беляеве, Боурчану или Ткачеве, но и о Дзюбе? Футболисты Божовича играют неплохо, но если Иван и Артем вспомнят успешные матчи за «Ростов» и «Зенит» соответственно, то «Арсенал» получит действенное оружие на весну.

А скептически настроенные болельщики разных команд увидят, что футболисты «Зенита» отказались сидеть в клубе на контракте и пошли за игровой практикой накануне ЧМ-18 в крепкую команду из середины таблицы. Причем согласились на значительное снижение оклада, ведь их зарплаты клуб с бюджетом «Арсенала» себе позволить не может, только «со скидкой». Зато побеждают все стороны сделки, ведь заиграть у Божовича отправленным в резерв «Зенита» будет проще, чем у Манчини, а «Арсеналу» приличные футболисты лишними не будут.

Поделиться
Другие материалы по теме
У Давыдова есть предложения из Швейцарии и Чехии
Сегодня, 22:36 2
ЦСКА арендует Мусу без права выкупа
Сегодня, 21:12 20
«Спартак» всё же подпишет Сергея Ерёменко
Сегодня, 17:18 14
СМИ: «Зенит» выиграл гонку за хавбека «Атлетико»
Сегодня, 13:46 137
Тульский «Арсенал» уже сегодня может арендовать Дзюбу и Новосельцева
Сегодня, 11:52 101
«Спартак» может усилиться полузащитником сборной Марокко
Сегодня, 03:50 43
Обсудить
Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55 ответил Спагетти
сегодня в 20:32
Спагетти:
Мне симпатичен тульский Арсенал, жаль что игрочишка сейчас там будет воду мутить.
Арсенал хорош, согласен. Игроки интересные. Мне ток форма их не совсем глазу приятна. А так хорошая команда. Зрители ходят
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 20:32
))))
Новосельцев год не играет, а все "кандидат" ))) Беляев в разы лучше будет
борька
борька
сегодня в 20:07
Удачи!
Спагетти
Спагетти
сегодня в 19:25
Мне симпатичен тульский Арсенал, жаль что игрочишка сейчас там будет воду мутить.
denmig
denmig
сегодня в 18:36
Секреты арсенала - это венгр вечный игрок-неудачник!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100