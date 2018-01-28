Аргентинец, которого не хватает «Зениту»

Место Данни в тактической модели пустует, а «Соккер.ру» показывает, что команде Манчини нужен взрывной атакующий хавбек, способный заметить партнеров.

«Зенит» потерял структуру игры

С позициями вожаков Аршавина и Данни было понятно – играли чаще левее центра, в оттяжке. Взяли мяч, прошли нескольких соперников, приняли решение. Но тактически оба лидера «Зенита» были футболистами разноплановыми, неуловимыми в лучшие годы. С разным подходом, но со смежными задачами.

Даже Халк не рубился в «Зените» только у чужих ворот, было бы слишком банально. Тренеры, которые завоевывали с командой чемпионства, прекрасно понимали, что для атакующей модели смена позиций по ходу матча играет ключевую роль. А взрывные игроки с пасом нужны, как интернет современному подростку.

А вот современный «Зенит» парадоксально и панически боится вязкой позиционной борьбы. Допущение легко проверяется на основе их поражений и ничьих в РФПЛ при Манчини. Солидное преимущество по времени с мячом было против «Урала», «Ростова», «Динамо» и «Анжи» - всюду ничьи. А против «Арсенала» владели инициативой, но проиграли в домашних стенах.

Только ЦСКА, «Рубин» и «Ахмат» забрали ничьи, не отдавая «Зениту» мяч. Так им было удобнее, причина не в Манчини. А вот «Спартак» Карреры обыграл Роберто со счетом 3:1, но мячом больше владели гости поединка в Москве. Как легко догадаться, Семин поступил в Санкт-Петербурге аналогично, его «Локомотив» тоже отгрузил «Зениту» три мяча. Соперники просто учились друг у друга, как бить фаворита, это часто срабатывало.

Манчини страдает без плеймейкера

Многие просекли, что выгодно отдать команде Роберто мяч, ведь на поле нет больше человека, принимающего шикарные решения в зоне между центральными хавбеками и форвардами. Причем не важно, где этот человек находится – в центре или на фланге, его попросту нет. Паредес уступает даже Кокорину по опасности созданных моментов.

А при пересчете таких действий, за девяносто минут Леандро уступит даже запасным Нобоа и Полозу. Тактическая потребность в быстром человеке впереди доказана цифрами и решениями. Ведь Манчини попробовал компенсировать дыру длинными забросами – вратари и Паредес грузили мяч вперед, но эффективность таких попыток низкая. Ведь за Леандро, что создавал по 2.3 момента за игру в среднем, идет запасной Шатов.

Тот самый Олег, что сыграл два поединка и не входит в первый состав клуба. А выше по количеству моментов за матч находится Нобоа, хотя Кристиан провел на поле по времени четыре неполных поединка. А если думаете, что из Кокорина получится хороший игрок между линиями, то ошибаетесь – Александр замечал в первой части сезона напарников в ударной позиции реже, чем это делали Дзюба и Ригони.

Для команды, которая столько атакует, подобная беспомощность в командных взаимодействиях на передовой должна озадачивать. Ведь Кокорин брал качеством созданных моментов, Кришито грузил мяч с фланга и стал третьим плеймейкером команды, а Паредес работает стоя, у него всего три ассиста. Это показатель Мельгарехо, а Зе Лиуш, Адриано и Промес выше. Но ведь лидеров «Зенита» и «Спартака» можно и нужно сравнивать – набрали одинаковое количество пунктов.

Почему Гайтан нужен «Зениту»

Ригони и Дриусси, невзирая на вызовы в сборную Аргентины, могут показать в «Зените» меньше, чем Гайтан. Причина простая – разница в опыте и в стиле. Николас просидел на скамейке «Атлетико» достаточно, чтобы соскучиться по голам и передачам, хотя со вторым у него бывали проблемы, часто хочет все сделать сам в эпизоде. А вот в «Бенфике», не стоит забывать, он сделал 87 ассистов. И эти передачи были на любой вкус, можете сами убедиться:

Пусть Гайтан постарел, через месяц аргентинцу стукнет тридцать, но Николас остается очень быстрым и грамотным хавбеком. Из доброго десятка необычных трансферных целей «Зенита» он один из немногих, кто может усилить команду Манчини сразу же. Сыграет справа, слева, в качестве второго форварда. Повторить игру Халка не сможет, совсем разные стили, однако добавить игровых нот из опер Аршавина и Данни в состоянии. Причем не стоит судить по «Атлетико», где повстречал неудачу.

Лучше смотреть на игру за «Бенфику», короткие пасы, дриблинг и удобные передачи с двух флангов под удар. Учитывая новую позицию Кокорина и приезд Заболотного – может получиться интересно.

Безумные цели «Зенита»

Почему трансфер опасен

Очевидно, что нужен резкий человек с пасом. Вот только Гайтан - это не Халк и не Данни. Он не всегда делится мячом, если может забить сам, особенно в последних сезонах. Не выиграл конкуренцию у Карраско и разочаровал Симеоне – с собственных слов футболиста. Но «Зениту» нужен, поскольку связка Дриусси и Кокорина не сложилась. Заболотный и Гайтан позволяют перейти на схему «4-3-3».

Причем российские форварды помогают вписаться в лимит, а потенциальное возвращение в твердую основу Смольникова справа в защите развязывает Манчини руки. Конечно, Кокорин не будет правым хавбеком, как у Луческу, Александра надо оставлять в центре, как в первой части сезона. Но Гайтан в успешные годы за «Бенфику» играл чаще слева или второго форварда, только в «Атлетико» не закрепился как правый вингер.

Покупать Гайтана глупо, а вот взять его в аренду куда интереснее. Такой трансфер призван оживить «Зенит», сделать его менее предсказуемым для соперников, опасным в атаке. Манчини набрал людей, которые вроде бы должны закрыть фланги, но имеющиеся аргентинцы не справились. Именно поэтому везут еще одного, но адаптированного в Европе к игре в стиле, который можно узнать, если сравнить с тем, какие решения принимали Данни и Халк, когда ассистировали напарникам в «Зените».

Так что Николас - это не худший вариант. Но в России от него нужна игра именно в стиле Жулиано. То есть и с голами, и с организацией игры вокруг себя в качестве ассистента. Гайтан слишком редко замечает напарников в «Атлетико», дублируя Кокорина, так что Николаса надо настроить и подстроить под «Зенит». Гайтан - второй форвард или вингер, но в нем нужно возродить плеймейкера. Игрок опытный и приличный, но правильно ли определили тактическую слабость «Зенита» в тренерском штабе Манчини?

Если пробовать загнать Гайтана в тактические рамки в стиле Симеоне – пользы не будет. А вот если даруют свободу и подготовят новичка физически – Николас будет в роли Фернандеша из «Локомотива», то есть станет одним из самых заметных игроков РФПЛ, действуя на классе, расчерчивая атаки новой команды.