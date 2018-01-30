«Десятка» для «Спартака». Знакомимся с Софьяном Ханни

Уже сегодня Софьян Ханни должен присоединиться к «Спартаку» на сборе в Марбелье. «Соккер.ру» рассказывает о первом алжирском игроке в истории «красно-белых».

Анкета

Имя: Софьян Ханни;

Гражданство: Алжир;

Возраст: 27 лет (29 декабря 1990);

Антропометрия: 178 сантиметров, 71 килограмм;

Предыдущие клубы: «Нант», «Кайсери Эрджиесспор», «Османлыспор», «Мехелен», «Андерлехт»;

Позиция: атакующий полузащитник.

Статистика карьеры

Клубные команды: «Нант» = 4 матча; «Кайсери Эрджиесспор» = 66 матчей, 15 голов; «Османлыспор» = 34 матча, 8 голов; «Мехелен» = 81 матч, 27 голов; «Андерлехт» = 86 матчей, 23 гола.

Сборная Алжира = 7 матчей, 4 гола.

Трансферы

В 2011 году из «Нанта» в «Кайсери Эрджиесспор» бесплатно

В 2013 году из «Кайсери Эрджиесспор» в «Османлыспор» бесплатно

В 2014 году из «Османлыспора» в «Мехелен» бесплатно

В 2016 году из «Мехелена» в «Андерлехт» за 1.6 млн евро

Как развивалась карьера Ханни?

Ханни – этнический алжирец, появился в семье беженцев во французском городе Иври-сюн-Сер, что неподалеку от Парижа. Заниматься футболом Софьян начал в юношеских командах «Иври» и «Булонь-Бийанкур», а в 15 лет удостоился приглашения в академию «Нанта», в составе которого полузащитник дебютировал в Лиге 2 в 18 лет. Забавно, что заменил он в том матче Вильяма Ванкера – футболиста, которого мы знаем по выступлениям за «Динамо». Впрочем, закрепиться в главной команде Ханни не сумел, он даже публично заявлял о том, что руководство «Нанта» намеренно задвигает свою молодежь, предпочитая покупать футболистов, а не воспитывать.

Становление Софьяна на взрослом уровне прошло во втором дивизионе Турции – жесткой, даже жестокой лиге. Зато этот опыт помог хрупкому алжирцу развить в себе качества, пригодившиеся в профессиональной карьере – физическую и скоростную выносливость, а также умение быстро расставаться с мячом (мотивацией было не получить по ногам). После трех сезонов в Турции Ханни оказался на распутье, у него были предложения из Лиги 2 и Китая, но полузащитник выбрал бельгийский «Мехелен». Не прогадал. В Бельгии Софьян поймал свою игру, превратившись из никому не известного игрока без перспектив в одну из звезд приличной по уровню лиги.

По-настоящему прорывным стал сезон-2015/2016, по итогам которого Ханни был признан игроком года в чемпионате Бельгии по версии Королевской футбольной ассоциации и вошел в тройку лучших бомбардиров. Незамедлительно Софьяна забрал на усиление «Андерлехт». Примечательно, что Ханни дебютировал за брюссельский клуб в матче квалификации Лиги чемпионов против «Ростова» и уже на третьей минуте отметился голом. Мужики Бердыева в итоге оставили «Андерлехт» за бортом ЛЧ, но Софьян отлично себя зарекомендовал: через два месяца уже щеголял с капитанской повязкой и стал важнейшим звеном в атакующем кластере команды, которая пришла к финишу первой в Бельгии. В четырех сезонах за «Мехелен» и «Андерлехт» Ханни не опускал планку результативности ниже 10 голов. Успел достичь двузначного числа и за половину нынешней кампании, в чем ему помог хет-трик в прощальном матче перед переходом в «Спартак».

Детали сделки

Говорят, «Спартак» и «Андерлехт» договорились обо всех деталях в устной форме и пожали друг другу руки до матча против «Стандарда», в котором случился бенефис Ханни. Несмотря на впечатляющий хет-трик, брюссельцы повели себя порядочно и не стали менять условия сделки, хотя такая возможность была. Трансфер полузащитника обойдется «красно-белым» в сумму от 5.5 до 8 миллионов евро (2.5 миллиона прописаны бонусами, которые активируются в случае успешных выступлений Софьяна в Москве). Зарплата алжирца составит 1.5 миллиона евро, контракт рассчитан на 3.5 года с опцией продления еще на год по желанию клуба. В свете того безумия, что сейчас творится на трансферном рынке, цифры выглядят адекватными, ведь не забываем, что «Спартак» подписывает лидера и капитана чемпионов Бельгии, осенью игравших в Лиге чемпионов против «Баварии» и ПСЖ. Играл «Андерлехт», мягко говоря, не слишком удачно, но это уже другая история.

Как играет Софьян Ханни?

Ханни – универсальный игрок атаки, но есть излюбленная позиция – центральный атакующий полузащитник. То есть «Спартак» усиливает давно «провисавшую» зону, где не справляются Попов и Джано, в свете чего Массимо Каррера даже решил отказаться от игроков этого амплуа в своих схемах. Появление в команде Ханни, вполне возможно, заставит Карреру вернуться к расстановке с «десяткой». Впрочем, Софьян может сыграть и на левом фланге атаки, и непосредственно на острие – в одиночестве или на подхвате у большого форварда. У него есть всякий опыт.

Новичок «Спартака» быстрый, техничный, ему нравится и завершать атаки, и ассистировать партнерам, что является серьезным плюсом. Во время выступлений за «Андерлехт» Ханни серьезно прибавил в оборонительных действиях, хотя признавался, что раньше ему было не в кайф отрабатывать сзади. Отдельно стоит отметить лидерские качества Софьяна: он много подсказывает партнерам на поле и был одним из лидеров раздевалки в «Андерлехте». Харизма не бывает лишней в дополнение к игровым качествам.

Зачем Ханни «Спартаку»?

Этим трансфером «Спартак» рассчитывает решить две задачи – сиюминутную и стратегическую. Сиюминутная заключается в усилении позиции атакующего полузащитника, где образовался вакуум из-за регулярных травм Джано и снижения качества игры Попова. У «Спартака» хорошо получается бежать в атаку квартетом Промес – Мельгарехо (Самедов) – Луис Адриано – Зе Луиш против сильных соперников, которые предоставляют пространство на своей половине поля, однако в матчах с командами из нижней части таблицы у «красно-белых» перманентные проблемы. Чтобы взламывать массированные редуты, необходима не только скорость, но и острота мысли, полузащитник с хорошим последним пасом. Грубо говоря, в весенней части сезона Ханни должен помочь «Спартаку» взять по три очка у «Амкара», «Тосно», «Анжи», СКА и других середняков и аутсайдеров, которые огорчали команду Массимо Карреры в первом круге.

Стратегическая задача заключается в том, что Ханни, возможно, сможет заменить в «Спартаке» Квинси Промеса, чьи лыжи уже обильно смазаны салом и нацелены в Англию. Если ничего не случится в последние часы трансферного окна и голландец останется в «Спартаке», то летом его почти наверняка заберут на Альбион. И москвичи будут к этому готовы, имея в загашнике Ханни и Рошу. Хотя интересно будет посмотреть на Софьяна и Квинси в связке, есть мнение, что из этого может выйти толк. Ханни – опытный, трудолюбивый игрок в самом расцвете сил, есть все основания полагать, что он станет важным звеном «Спартака». Единственное, что, как кажется, может помешать – это адаптация. Первый алжирец в истории клуба, единственный франкоговорящий игрок в команде, правда, с английским у Ханни вроде бы нет проблем, так что это не должно стать камнем преткновения. Софьян признался как-то, что обожает новые вызовы. Справится ли он с этим?