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Идейный «Спартак». Каррера и его стиль

вчера, 18:58

Через 10 дней «Спартак» ждет игра в ЛЕ, а сегодня «красно-белые» подписали очередного новичка. Но «Соккер.ру» желает поговорить о стиле, который Каррера методично прививает.

Привет из Марбельи

Подходит к концу второй сбор «Спартака», у москвичей ноль побед в четырех контрольных матчах и всего три забитых мяча. Импульсивные болельщики уже кричат, что все пропало и с ностальгией вспоминают, как верили в Валеру, который сейчас побеждает с «Ростовом». На самом деле, самое интересное происходит не в контрольных матчах, а на закрытых от всех и вся тренировках «Спартака», куда Массимо Каррера ограничивает доступ даже сотрудникам клубной пресс-службы, так что выводы о состоянии команды делать не приходится. На первом сборе в ОАЭ чувствовалось, что футболисты в абсолютно разобранном состоянии, в последней игре с новым клубом Хавьера Маскерано из Китая был задействован дублирующий состав, так что более-менее показательной может считаться только игра с болгарским ЦСКА. Там «Спартак» выглядел тяжеловато из-за нагрузок, ноги не успевали за мыслью, но почерк Карреры читался.

Флешбек

Еще год назад Денис Глушаков, не раскрывая секретов, признался, что у Карреры есть идея, которую итальянец талдычит команде каждый день. Идея предполагает вполне определенный стиль игры, а этого со «Спартаком» не случалось много лет. Не было узнаваемого лица у команды. Как ветер подует – так и играли, хотя некоторые тренеры и делали программные заявления, которых не придерживались. Определенные очертания «Спартак» имел при Эмери, но баску дали мало времени, и при Карпине в первой половине сезона 2013/2014. В той или иной степени оба тренера опирались на контроль мяча, что считается вроде как ортодоксальным стилем «красно-белых» после триумфальных романцевских 90-х. Впрочем, ни тот, ни другой дело до конца не довели, как и Дмитрий Аленичев, придерживающийся похожих взглядов. Возможно, проблема заключалась в самой идее – слишком смелой и непрактичной для реализации в команде, где нет игроков с характеристиками Хаби Алонсо, Хави, Бускетса, Давида Сильвы и Де Брюйне.

Непонятный «Спартак»

В чемпионском сезоне у «Спартака» была воля, характер, удача – много всего хорошего, но стиль отсутствовал. Тот же Карпин справедливо не понимал, во что играет его бывшая команда. Это не означает, что тренерский штаб ничего не сделал для побед, напротив, у Карреры с Пилипчуком работы было выше крыши, потому что они готовили команду к каждому следующему матчу в дискретном режиме, основной упор делался на разбор соперника, поэтому «Спартак» сменил уйму тактических схем и зачастую вынужден был подстраиваться. Отдельные игровые блоки функционировали, но объединение общей мыслью еще не наступило. Осенью 2016-го года «красно-белые» и их тренерский штаб жили от матча к матчу, на прошлогодних зимних сборах Каррера стал основательно вспахивать почву для своей идеи, а прошедшим летом активно ее насаждал, вот только пробуксовки на старте сезона снова заставили трястись над каждой игрой и отодвинули полноценное внедрение.

Скорость, скорость, скорость

Можно выделить четыре основных типа фундамента для команд: комбинаторика – все стили, завязанные на владении мячом; оборона - на этот путь мог встать и «Спартак», в случае прихода Курбана Бердыева; скорость; индивидуальное мастерство. Впрочем, в современном футболе высокий исполнительский класс еще ничего не гарантирует, это несколько десятков лет назад звездный состав мог рассчитывать на победы даже без тренера. По сути, выбор между тремя категориями, которые не являются взаимоисключающими. Каррера в своей команде сделал ставку на скорость. Известными примерами ролевых моделей для «Спартака» являются «Реал» времен Моуриньо или сегодняшний «Ливерпуль», то есть команды, которые стремятся максимально быстро доставить мяч к чужим воротам после отбора, а после потери моментально включаются в прессинг. Такой футбол предполагает много рывковой работы, что повышает риск травм, а для полноценной реализации этого стиля необходимы идеальные физические кондиции.

Плюсы и минусы

Главный плюс – в самом факте наличия узнаваемого почерка. Вернее, игра «Спартака» только становится узнаваемой, но если Каррера задержится в Москве, о стиле «красно-белых» будем говорить как о вполне определенной субстанции. Молниеносность дает преимущество в матчах с сильными соперниками, у которых развит контроль мяча, и это доказывают осенние результаты матчей с «Севильей», «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА. В то же время, команды, привыкшие к работе со скоростью и пространством, зачастую имеют проблемы с позиционным нападением, и если им не удается пробить брешь в «автобусе» с наскока, то это оборачивается мучительными матчами и нередко – поражениями с отягчающими обстоятельствами. Но Каррера – упорный дядька, не похоже, чтобы он искал выход в балансировке игры в пользу контроля мяча. Ему нравится заострять вертикали, и с учетом трансферов это не голое упрямство.

Кадровое соответствие

Уже при Массимо «Спартак» серьезно обновился – пришло 10 новых человек с учетом трансферов этой зимы. Каррера изначально заказывал центрального защитника и атакующего хавбека, в его распоряжении оказались Максимович и Ханни. Рассматривая характеристики этих игроков, сложилось ощущение, что они появились в «Спартаке» под этот самый стиль. И Никола, и Софьян способны ускорить игру команды на отдельных участках: серб при выходе из обороны, а алжирец должен открыть филиал по производству передач а-ля Фернандо на последней трети поля. В компании форвардов откровенных жадин нет, они часто пасуют друг на друга, но специально настроенный навигатор не будет лишним. Будут и жертвы режима: Попов стал допускать непозволительное количество брака по мере накручивания Каррерой командных скоростей, нет уверенности, что в этих условиях проявит себя Джано, но на то и нужна конкуренция. В целом же в «Спартаке» подобрались игроки, которые уютно чувствуют себя при работе на скорости, Массимо Каррера выстраивает стилистическое соответствие на всех уровнях, и его идея будет жить, если не вмешаются сторонние обстоятельства.

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Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
сегодня в 00:49
MALOVAR:
я всегда только последние матчи беру
Ну кроме тех моментов, когда счет неудобный )))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:30
Карпин: "До сих пор не понимаю, в какой футбол играет "спартак"
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
вчера в 23:36
я всегда только последние матчи беру
Блоссия
Блоссия ответил Dominators
вчера в 22:55
Dominators:
Почитай Блоссию . Сама вежливость . Ваши же первые провокаторы .
Когда твоим врагам неизвестны пределы твоих возможностей, они не рискнут тебя провоцировать. В очевидных же случаях при видимости потолка - это несложно))))
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Супервайзер
вчера в 22:52
Супервайзер:
Отличный анализ. Я бы еще добавил, что Каррера, преследуя цель повышения скорости и эффективности игры, пытается добиться паса в одно касание. Получается пока не всегда, но кому нынче легко?
...издержки посттренинга под нагрузками....
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Zimka
вчера в 22:50
Zimka:
А грязь от своих друзей спартачей ты видимо пропускаешь, тут уже неделю эту тему мусолят, но никто не признается что фаны его команды тоже разжигают, видимо это всё болельщики Ска или Амкара виноваты.
...ты внимательно моё сообщение прочитал ?....дан пример удалённого ( не мной написанного ) сообщения...и хочется понять по каким критериям оценивается соответствие с правилами ...или просто тупое реагирование на стукаческую кнопку ?
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 22:48
Отличный анализ. Я бы еще добавил, что Каррера, преследуя цель повышения скорости и эффективности игры, пытается добиться паса в одно касание. Получается пока не всегда,
но кому нынче легко?
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Dominators
вчера в 22:46
Dominators:
Почитай Блоссию . Сама вежливость . Ваши же первые провокаторы .
...Наташа здесь причём ?...я привёл конкретный пример !...хочу понять критерии оценки сообщений на предмет цензуры в соответствии с правилами форума.....
Dominators
Dominators ответил Спартач-болельщик
вчера в 22:42
Спартач-болельщик:
cpartak60 написал :"если сказать больше нечего....!лучше ваще молчи!!!" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ...вот я ничего не понимаю в плане "бана на сообщение" ....выше пример , который по КАКИМ меркам попадает в бан ?...что в нём противоречит правилам форума ?...у меня лично куча таких постов...это получается , что вор , укравший , но первый закричавший :" Держи вора " ...не вор ?....кто первый наст...пожаловался , тот и прав ?...я на жалобы не ЖМУ , разборки по поводу банов не устраиваю , но это как-то не правильно ......зачем негодяям давать вольницу...А ? ...Модеры...
Почитай Блоссию . Сама вежливость . Ваши же первые провокаторы .
Footbolista
Footbolista ответил Egorium
вчера в 22:39
Egorium:
И это неплохо, но 7-0 убедительнее.
Я имел в виду матч с Севильей в Москве, если ты не понял...
Egorium
Egorium ответил Footbolista
вчера в 22:24
Footbolista:
А чего не 5:1?
И это неплохо, но 7-0 убедительнее.
Zimka
Zimka ответил Спартач-болельщик
вчера в 22:01
Спартач-болельщик:
cpartak60 написал :"если сказать больше нечего....!лучше ваще молчи!!!" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ...вот я ничего не понимаю в плане "бана на сообщение" ....выше пример , который по КАКИМ меркам попадает в бан ?...что в нём противоречит правилам форума ?...у меня лично куча таких постов...это получается , что вор , укравший , но первый закричавший :" Держи вора " ...не вор ?....кто первый наст...пожаловался , тот и прав ?...я на жалобы не ЖМУ , разборки по поводу банов не устраиваю , но это как-то не правильно ......зачем негодяям давать вольницу...А ? ...Модеры...
А грязь от своих друзей спартачей ты видимо пропускаешь, тут уже неделю эту тему мусолят, но никто не признается что фаны его команды тоже разжигают, видимо это всё болельщики Ска или Амкара виноваты.
Footbolista
Footbolista ответил Egorium
вчера в 21:52
Egorium:
Стиль Кареры фирменный, 7-0 называется.
А чего не 5:1?
denmig
denmig
вчера в 21:19
Ждать осталось недолго! - уже чз неделю посмотрим Кто и Что!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
вчера в 21:19
cpartak60 написал :"если сказать больше нечего....!лучше ваще молчи!!!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
...вот я ничего не понимаю в плане "бана на сообщение" ....выше пример , который по КАКИМ меркам попадает в бан ?...что в нём противоречит правилам форума ?...у меня лично куча таких постов...это получается , что вор , укравший , но первый закричавший :" Держи вора " ...не вор ?....кто первый наст...пожаловался , тот и прав ?...я на жалобы не ЖМУ , разборки по поводу банов не устраиваю , но это как-то не правильно ......зачем негодяям давать вольницу...А ? ...Модеры...
blitz
blitz ответил derrik2000
вчера в 21:13
derrik2000:
Его стиль таким, как ты хорошо был показан в матчах в Москве с Зенитом, ЦСКА и в Краснодаре в матчах с одноимённой командой.
Через 10 дней пупсиков ждет игра в ЛЕ, а они уже третий матч проигрывают на сборе.
Вам остается только верить, больше надеяться не на что.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
вчера в 21:05
...как всегда у Чистякова глубокое погружение в "тему" -молодец !!!

Импульсивные болельщики уже кричат, что все пропало
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1035334
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...даже на нашем околофутбольном форуме ( по последним временам ) не видел ропота в отношении Массимо ...может некоторые фанаты ?...но они не БОЛЕЛЬЩИКИ , им не футбол нужен а трофеи....
...по контрольным матчам ( особенно в последнем с Китайцами ) было видно , что команда играет на тотальный контроль мяча , но в рваном стиле ( временами отдавая инициативу ) ....а мыжцы ещё медленные после нагрузок...отсюда ошибки в передачах и в обработке мяча на скорости...
...если Массимо две модели поведения на поле отработает ( лучше - три ) мы сможем начать конкурировать в европе...
...а пока только предположения , но состав игроков и последняя игра показывают - успехи будут !
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
вчера в 21:04
Каррера верим! хе -хе
derrik2000
derrik2000 ответил blitz
вчера в 21:01
blitz:
Да видели мы его стиль в Ливерпуле.
Его стиль таким, как ты хорошо был показан в матчах в Москве с Зенитом, ЦСКА и в Краснодаре в матчах с одноимённой командой.
Egorium
Egorium
вчера в 20:58
Стиль Кареры фирменный, 7-0 называется.
blitz
blitz
вчера в 20:56
Да видели мы его стиль в Ливерпуле.
Zimka
Zimka
вчера в 20:50
Каррера заложник "спартаковского духа", там бы где сесть в оборону и сыграть грамотно и аккуратно, спартак летит вперёд, в РФПЛ это прокатывает так как уровень исполнителей позволяет, но вот в ЕК это оборачивается разгромом (либо ты либо тебя).
obana777
obana777 ответил Nikola45
вчера в 20:21
Nikola45:
Все Каррера панацея от всех болезней Спартака )) Меня просто это умиляет! )) Лучше один раз продуть 7-0 чем 7 раз по 1-0 )) Вскоре будет лучше один раз продуть 12-0 ))
Умиляйся Манчини. Вот панацея, как за один сезон завоевать Лигу Европы, Лигу чемпионов и выиграть чемпионат России. С кубком какая-то промашка получилась. Ну можно добавить еще гору суперкубков. Гигант в голубом шарфу. А ты обращаешь внимание на какого-то Карреру, взявшего впервые два каких-то два приза за сезон.
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
вчера в 20:16
MALOVAR:
3-1
А в первом круге не Каррера тренировал?
cpartak60
cpartak60 ответил Nikola45
вчера в 20:15
Nikola45:
Все Каррера панацея от всех болезней Спартака )) Меня просто это умиляет! )) Лучше один раз продуть 7-0 чем 7 раз по 1-0 )) Вскоре будет лучше один раз продуть 12-0 ))
    cpartak60
    cpartak60
    вчера в 20:11
    поживем увидим!
    Nikola45
    Nikola45 ответил MALOVAR
    вчера в 20:10
    MALOVAR:
    3-1
    Это не система )) Это Везение! А вот Спартак из Питера регулярно пятерочку увозит ))
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Nikola45
    вчера в 20:03
    3-1
    Nikola45
    Nikola45
    вчера в 19:55
    Все Каррера панацея от всех болезней Спартака )) Меня просто это умиляет! ))
    Лучше один раз продуть 7-0 чем 7 раз по 1-0 ))
    Вскоре будет лучше один раз продуть 12-0 ))
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