Незаслуженное доверие

«Севилья» по ходу сезона сменила главного тренера, хотя находилась в группе лидеров. «Соккер.ру» считает, что назначение Винченцо Монтеллы было более чем спорным.

Монтелла пока не находится под градом критики только благодаря успешному шествию в Кубке Испании. После назначения на пост главного тренера «Севильи» итальянец в этом турнире не ошибается: прошел «Кадис» с двумя победами, а потом справился и с «Атлетико», победив в двух матчах. Именно успех в противостоянии с мадридцами во многом поддерживает Монтеллу. Однако кубковые турниры никогда не были серьезным критерием доверия тренеру. Главное – чемпионат страны. И вот в нем-то у Монтеллы не все клеится.

Изначально отставка Эдуардо Бериссо выглядела довольно сомнительной, поскольку под началом этого специалиста «Севилья» держала высокий уровень игры, несмотря на отдельные трудности, которые возникали в Лиге чемпионов, например. Болельщики «Спартака» их помнят. Можно было предположить, что увольнение Бериссо связано с его болезнью – у тренера был диагностирован рак, он перенес операцию.

Однако президент «Севильи» вместо в принципе нейтральной формулировки «ушел из-за болезни» выбрал более спорную «это не связано с заболеванием». Но конкретных причин не назвал. Недовольство результатами? Давайте посмотрим, как проявил себя Монтелла в первых матчах.

В чемпионате Испании под его руководством «Севилья» провела пять матчей. Стартовал Винченцо с обидного поражения от «Бетиса» в дерби со счетом 3:5. Это одно из самых принципиальных противостояний в Европе. Потом было поражение от скромного «Алавеса». На отрезке в пять туров у Монтеллы всего одна победа.

А в последнем поединке «Севилья» была разгромлена со счетом 1:5 «Эйбаром». После такого специалисту пришлось приносить извинения болельщикам. Заодно он хитро отметил, что нужна поддержка ради прохода в финал Кубка Испании. Конечно, здорово будет туда добраться, но там с большой долей вероятности встреча с «Барселоной», а за выход в финал ничего не дают.

Зато такая попытка зацепиться за этот турнир может сыграть роль ложного отведения внимания для Монтеллы. В чемпионате отставание от пятого места «Вильярреала» возросло, а сзади вплотную приблизились «Эйбар», «Сельта», «Жирона», «Бетис» - то есть «Севилья» при Монтелле тяготеет уже даже к середнякам. Игровой баланс в чемпионате просто ужасает. Два поражения с пятью пропущенными мячами в каждой из этих игр. Причем без особых внешних факторов в виде травм, дисквалификаций, пенальти, удалений. Все по игре, все по делу.

Отдельно стоит отметить отношения в команде, которые стали складываться сразу после прихода Монтеллы. Очевидно, что атмосфера далека от идеальной. Если при Бериссо многими отмечалась как раз семейственность в «Севилье», умение создавать настрой, подчиняться общей цели, то при Монтелле явно ситуация поменялась. Итальянец решил проявить волюнтаризм и стал мести по-своему.

Под раздачу попал главный бомбардир команды Виссам Бен-Йеддер, который вдруг оказался не слишком подходящим под видение Монтеллы. Возникли трения у специалиста и с другими игроками в команде. Кажется, это не лучшее, что может сделать новый наставник, который приходит к тому же не в разбитый клуб без целей, надежд и шансов, а в хорошую команду, которая уже имеет неплохие результаты и показывает достойную игру.

Особенно не стоит заноситься и устанавливать свои безапелляционные порядки, когда твой предыдущий опыт весьма скромен. Речь, конечно, о работе с «Миланом», который Монтелла покинул в этом же сезоне. «Россонери» давали ему достаточный карт-бланш, у Монтеллы было много шансов, сильное обновление, но он оставил «Милан» на седьмом месте и практически без шансов на борьбу за еврокубки.

Тогда как другие клубы с именем в Серии А как раз пытались что-то показать и делали это на отдельных отрезках очень успешно. Впрочем, многое становится ясно после слов Монтеллы, которые он произнес, уходя из «Милана». Даже дежурные слова про ответственность тренера он озвучил так, чтобы дать понять, что это «россонери» сами виноваты, завысив от его работы ожидания. А чего он сам ждал, идя в топ-клуб? В клуб, который себя так позиционирует и тратит как полноценный топовый.

Нужно также помнить, что у Монтеллы в принципе отношения зачастую складываются не лучшим образом с окружающими. Например, «Фиорентину» и «Рому» он покидал на фоне ухудшающихся отношений с руководством. С игроками тоже не все было гладко. Что касается слов и собственного позиционирования Монтеллы, то все выглядит довольно странно. Чего такого добился этот тренер, чтобы рассматривать его в качестве специалиста топ-уровня?

Пару сезонов относительно удачно провел в «Фиорентине», которая в общем-то была в оптимальном составе тогда. Выиграл Суперкубок Италии с «Миланом» - выставочный матч практически. А также ничего не добился с тем же самым «Миланом» в нормальных турнирах на длинной дистанции, по которым и оценивается уровень тренера. Словом, весьма переоцененный персонаж, чье приглашение на пост главного тренера в целом верно охарактеризовал Диего Марадона:

«Просто безумие, что Монтелла занял место Бериссо. Особенно учитывая, что Монтеллу выгнали из „Милана“ за отвратительные результаты. На планете тысячи тренеров, которые могли бы занять эту должность. Бизнесмен не может руководить футболом. Бериссо следовало поддержать».

По-разному можно относиться к достоинствам и недостаткам самого Марадоны, но в данном случае с ним сложно не согласиться. И если Монтелла не станет дважды уволенным за один сезон из двух клубов с именем, то летом в любом случае его работу «Севилье» придется критически пересмотреть.