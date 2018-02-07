Любимые иностранцы. Аргентинский «Зенит» и бразильский «Спартак»

Исландия переезжает в Ростов, «Спартак» заманивает нового бразильца, а «Соккер.ру» находит массовые футбольные колонии в ведущих клубах.

Уверены, что сможете угадать страны дальнего зарубежья (из ближнего угадывать слишком просто), которые за все время поставили больше всего легионеров в ведущие российские клубы? Если уверены – пишите варианты в комментариях, а потом проверяйте догадки, ведь ниже есть вся нужная информация.

Предсказуемый «Спартак»

«Красно-белые» чаще всего доверяли знамя «Спартака» из легионеров именно бразильцам и украинцам. Но тут надо учитывать, что попадали иностранцы и во второй состав, и в молодежные команды. Если вникать в вопрос, то получите 24 бразильца в «Спартаке», не считая одного участника второй команды. То есть Вериссимо может стать юбилейным 25-м в основе.

Даже украинцев в первом составе было меньше, что отразилось на количестве поединков. 1111 официальных матчей за «Спартак» сыграли заокеанские легионеры, а 680 – соседи, вроде Калиниченко, Парфенова или Диканя. Среди бразильцев самые опытные Робсон, Кариока и Веллитон. А вот граждан различных стран Африки в «Спартаке» было мало, так что пора придумывать шутки по адресу – бразильскому.

По количеству игроков: Украина, Бразилия – по 25 (с учетом вторых команд), Грузия, Сербия, Беларусь – по 9.

По количеству поединков: Бразилия (1111), Украина (680), Чехия (402).

Не аргентинский «Зенит»

Ждете на втором месте после украинцев в истории «Зенита» представителей Аргентины? Правильно ждете, но пока «Атлетико» не хочет отпускать Гайтана в Санкт-Петербург в аренду, а предлагает выкупить потерявшего форму немолодого игрока за 20 миллионов, на втором месте идут сербы. Тоже благодаря новому возрастному игроку – Ивановичу.

Следующий серб в истории клуба будет десятым юбилейным! О чем говорит этот список? О том, что «Зенит» зря доверял многим сербам. Только три игрока – Лазович, Лукович и Вьештица, сыграли более шестидесяти поединков за «Зенит». А знаете, кто идет после аргентинцев? Правильно – чехи, представленные в первую очередь Ширлом и Марешем, у каждого из них более 100 игр за «Зенит». Хотя Данни и Ломбертс усмехаются такой статистике.

По количеству игроков: Украина – 18, Сербия – 9, Аргентина – 8, Чехия – 7, Беларусь - 5.

По количеству поединков: Украина (916), Португалия (564), Бельгия (468).

Бразильский ЦСКА

У армейцев больших колоний легионеров из конкретных стран не было много. Было по пять сербов и узбеков, по четыре армянина, литовца и белоруса. Но даже шведов и хорватов в истории ЦСКА почти столько же. И победа украинских легионеров – их собралось 22 человека, не говорит, что все играли в основе. Наоборот, много людей из второго состава, даже защитник Шершун провел неполные семь десятков матчей.

Только у Сергея Перхуна мог быть шанс задержаться в основе надолго, но судьба распорядилась иначе. А вот бразильцам в Москве часто везло. Вагнер единственный иностранец из клуба Федотова поры РФПЛ – забил 120 мячей, провел две с половиной сотни матчей за ЦСКА. А Витиньо идет к показателям Дуду и Карвальо и уже обошел Жо. Всего 11 бразильцев (плюс обрусевший Фернандес), но это намного меньше, чем у «Спартака».

По количеству игроков: Украина – 22, Бразилия – 12, Узбекистан, Сербия – по 5, Литва, Армения, Беларусь – по 4.

По количеству поединков: Бразилия (900 с учетом игр Фернандеса), Сербия (409), Литва (360).

Неожиданный «Локомотив»

А вот тут ответы с подвохом, ведь на первом месте впервые в списке не украинцы. В клубе Семина, тренировавшего киевское «Динамо», побеждают… белорусы. Хотя сразу надо отметить, что часть из этих игроков – причем значительная, в первой команде не светилась. Зато были Сергей Гуренко – более 300 матчей за «Локомотив», и Андрей Лаврик – 95 поединков.

Вот и получается, что формально лидируют белорусы, а на деле бразильцы – все одиннадцать бразильцев с матчами в первой команде. И хотя только Майкон сыграл более ста матчей – почти двести, и только Родольфо подобрался к этой отметке вплотную (Лима не успел, слишком быстро ушел), список интересный. Также в «Локомотиве» голосовали за сербов – их было семеро, как украинцев, и доверяли на фарт грузинам – Семин говорит, что они притягивают трофеи.

По количеству игроков: Беларусь – 12, Бразилия – 11, Литва – 9, Грузия, Украина, Сербия – по 7.

По количеству поединков: Бразилия (496), Беларусь (466), Грузия (443).

Иностранный «Краснодар»

Хотя «быки» занимаются воспитанием нового поколения россиян для первой команды в академии клуба и ставят на не самых дорогих отечественных игроков, им выгоднее было использовать иностранную рабочую силу. В результате не хватает одного поединка, чтобы даже у двоих португальцев в истории клуба было сто матчей за основу. Зато есть сразу восемь народов, представители которых перешагнули рубеж в 100 сыгранных поединков.

И по количеству игр, и по количеству людей лидируют, конечно, бразильцы. Два Вандерсона, Налдо, Исмаэль и Ари формируют ударный кулак, а вот Жоаозиньо получил российский паспорт, поэтому ушел из списка легионеров. Так что бразильцев на самом деле шестеро. Дальше идут украинцы и грузины – по четыре легионера из этих стран, сербы, белорусы и черногорцы собрали свои трио. Впечатляет также суммарный показатель шведов, который держится на Гранквисте – провели более 200 поединков на пару с Классоном.

По количеству игроков: Бразилия – 6, Грузия, Украина – по 4, Черногория, Сербия, Беларусь – по 3.

По количеству поединков: Бразилия (545 с учетом игр Жоаозиньо), Швеция (213), Узбекистан (191).

Не совсем испанский «Рубин»

Серьезно? Жали, жали и не дожали – бразильцы побеждают и в случае с клубом из Республики Татарстан. Казанцы одиннадцать раз в истории видели бразильцев в знакомых футболках. Отсутствие украинских легионеров сразу выдает команду, которая формировала сильнейший состав не в девяностых. А вот первые бразильцы появились в далеком 2003-м году. Впрочем, мода на них у Бердыева быстро прошла, пускай и наиграли немало матчей.

Но промашка с Карлосом Эдуардо не убедила, что стоит связываться в дальнейшем. Зато Жонатас неплохо зашел, правда, быстро вышел. Как и основная часть грузинских легионеров, которые формально на втором месте – из десяти человек только Салуквадзе и Кверквелию можно считать игроками основы. Испанцы только на третьем месте по количеству легионеров, зато за счет «Цезаря» Наваса первые по числу матчей. В тройке по играм также Турция из-за Карадениза.

По количеству игроков: Бразилия – 11, Грузия – 10, Испания – 8, Украина, Узбекистан – по 7.

По количеству поединков: Испания (402), Бразилия (384), Турция (369).

Совсем не португальское «Динамо»

Пятая команда в сводной таблице чемпионатов России чаще всего приглашала украинцев. 18 человек в заявках, но тут нужно уточнение, аналогичное армейскому. Среди соседских легионеров многие даже не попадали в основу, сыграв пару матчей. А первое место по количеству игр держит Воронин, хотя Андрей провел в Москве всего несколько лет и не на пике формы.

Вторыми идут белорусы – 14 легионеров, а на третьем месте литовцы. Причем Шемберас, Чеснаускис и компания перебили украинцев по количеству матчей. А вот португальцы всего на четвертом месте, хотя и первые среди звезд дальнего зарубежья. По восемь представителей американской и европейской Бразилии было в заявках, хотя долго играл только Данни. Также хорошо заходят черногорцы – их всего трое, а сыграли в сумме больше матчей, чем украинцы!

По количеству игроков: Украина – 18, Беларусь – 14, Литва – 13, Португалия, Бразилия – по 8.

По количеству поединков: Беларусь (671), Литва (337), Черногория (267).

Пока не исландский «Ростов»

Исландцы молодцы – могут ворваться в первую шестерку, если к трем игрокам присоединится четвертый, и тренер сборной в Ростов-на-Дону собрался. Исландцы уже в тройке при вычете иностранцев из ближайшего зарубежья. Но пока с украинцами и белорусами – их было 26 и 13 в истории «Ростова», могут тягаться только представители Сербии. Хотя последние упомянутые легионеры выступали под разными флагами, и у них были паспорта стран с разными названиями.

Но Милоша Крушича, Ивана Живановича или Милана Вьештицу, которые провели за «Ростов» больше всего матчей из сербской диаспоры, фанаты должны помнить. Конечно, в общий список входит даже вратарь Ивица Краль, который так в официальных матчах и не появился, и молодой Неманья Николич, сыгравший пару игр совсем недавно. А вот после сербов идут грузины и южноафриканцы – 9 и 6 футболистов соответственно.

По количеству игроков: Украина – 26, Сербия, Беларусь – по 13, Грузия – 9, ЮАР - 6.

По количеству поединков: Украина (1009), Беларусь (651), Сербия (443).

В РФПЛ серьезная география, но даже победы белорусов, украинцев и бразильцев во многих случаях не позволяют обобщать. Порой видим неожиданные повороты судьбы. Один аргентинец в «Динамо» - Леандро Фернандес, провел больше матчей, чем все португальцы вместе взятые. Два бельгийца «Зенита» - Витсель и Ломбертс, окажутся по сумме матчей роднее клубу, чем девять сербов, которые сыграли вместе меньше поединков. Так что забываем про клише и осознаем, что заиграть в РФПЛ может представитель любой страны и любого континента. Как и оказаться любимчиком фанатов или даже легендой клуба с лигой.