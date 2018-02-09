Обманутый Марез и мечты о топ-клубе

Скандал вокруг алжирского игрока утихает, и «Соккер.ру» предлагает оценить его футбольную основу. Марез будет когда-то игроком уровня «Манчестер Сити»?

Топ-уровень. Успехи в «Лестере»

Недавно Салах был ненужным в «Челси» игроком, а сейчас разрывает всех в Англии. Пару лет назад слух о его переходе в «Реал» вызвал бы смех, а сейчас о таком варианте говорят серьезно, ведь египтянин в ударе. Марез был на пике чуть раньше, когда говорили об интересе «Барселоны». Он чемпион Англии, игрок года по версии футболистов-профессионалов и болельщиков. Игрок года в Африке. Человек, чьи игровые таланты убедили Гвардиолу сделать официальное предложение на много миллионов фунтов. Марез доказал голами и передачами, что умеет играть в футбол на самом высоком уровне. Для уничтожения всех в АПЛ его мастерства точно хватает. Восемь результативных действий в последних восьми матчах за «Лестер» - как доказательство.

Не топ. Частые перепады формы

Вот только не забывайте, что не так давно Марез играл в любительской лиге во второй команде «Гавра», был бедным и мало кому известным футболистом. Он ведь как Варди – игрок талантливый, но без должной школы и подход к работе у половины чемпионского «Лестера» скорее такой, как у Джейми, чем такой, как у Канте. После серии неудач Рияд оказался в основе, затем был замечен и перешел в «Лестер», где ему поверили окончательно. Но сын алжирца и марокканки не является игроком, который всегда покажет максимум. Чемпионский сезон в «Лестере» теперь можно выносить за скобки, ведь так играть Марез больше не смог. Круто, что после спорного старта – семь туров без голов, Рияд собрал мячи и передачи, но без спадов и только по восходящей вверх линии развиваться не умеет.

Топ-уровень. Персональные показатели

Не высокий, не мощный, не умеет играть на втором этаже, что крайнему полузащитнику, в принципе, не всегда нужно. Зато с непредсказуемым и непростым для вратарей ударом, техникой ребят из пригорода Парижа, в котором Рияд и родился. Марез – сильный скоростной атакующий хавбек, который обожает игру на правом фланге, где в основном и выходил в составе «Лестера» в текущем сезоне. Рияд легко находит голевые решения в АПЛ, на его счету восемь мячей и семь голевых передач в чемпионате. И хотя Марез для такой игры жертвует осторожностью и аккуратностью – легко теряет мяч, не сбивается на кроссы, многие не разлюбили игру Мареза спустя почти два года после чемпионства «Лестера».

Не топ. Отсутствие сильного агента

Агенты – футбольное зло, но зло необходимое в случае, когда речь о футболисте самого высокого уровня. Не могут ребята из ПТУ вести дела на десятки миллионов фунтов без опыта. Даже для финансовых махинаций, после которых пачками судят игроков «Реала» и «Барселоны», нужны хорошо обученные обманывать закон специалисты, которыми пытались казаться годами агенты Месси и Роналду. Марез без именитого представителя, Камель Бенгугам кто вообще такой? Если бы Райола или Мендеш считали, что Рияд может быть фигурой, которую легко продать за большие деньги, которые требуют в «Лестере» - 90 млн евро для начала разговора, они бы его завербовали. Обратите внимание, что ходили слухи о «Барселоне», ПСЖ и «Баварии», но серьезно Марезу поверил только экстравагантный Гвардиола, причем после того, как сорвалась рыбка его мечты.

Топ-уровень. Лидерские качества и возраст

Рияд такой нервный, поскольку заводила. И важно, что игрок не старый – на четыре года младше Алексиса Санчеса. В его возрасте еще можно чуть подрасти, особенно в окружении сильных футболистов. И расти алжирец в состоянии, поскольку умеет к себе расположить напарников. Говорят, игроки «Лестера» с пониманием отнеслись к поведению Мареза после срыва трансфера в «Манчестер Сити». И их позицию можно назвать мудрой, в отличие от выбора клуба. Конечно, «Лестер» имеет полное право штрафовать Мареза за бойкот, но что привело к такому развитию событий? Пусть некоторые болельщики назовут игрока «предателем», но они не понимают сути. Возможно, в состав «горожан» Рияд получил путевку первый и последний раз в жизни. Травма Сане и выбор Санчеса – цепочка, которая может в будущем не сложиться. Да, Марез может оказаться вечно третьим в списке крайних хавбеков ПСЖ в будущем, особенно если Зидан возглавит парижский клуб. Но шанс заиграть у Гвардиолы Марез потерял. И кто бы в таком случае не расстроился? Правда, пропускать тренировки и бойкотировать игры – не дело.

Не топ. Поведение после сорванного трансфера

«Лестер» повел себя глупо, поскольку не надо обнадеживать футболиста, вступая в переговоры с «Манчестер Сити», а потом его резко оставлять у себя, перед самым закрытием окна выставив представителям «горожан» условия, которые они выполнить не могли, да и не собирались. Но разве реакция Мареза была правильной? Нельзя грубо обобщать, как сделал один из руководителей «Вест Хэма», назвавший всех африканских игроков проблемными, если у них нет места в основе – за эти слова он был уволен. Но непотребное поведение Обамеянга и Мареза говорит о нестабильности как ключевой проблеме темпераментных, не обязательно африканских игроков. Такие парни обидчивые и любят себя сильнее, чем команду. Их не отнести к примерным профессионалам, не работают годами, как часы.

Мнение читателей. Марез сможет заиграть в гранде?

«Лестер» точно выступил как неумный клуб. Марез возвращается к тренировкам, чтобы не терять сотни тысяч фунтов зарплаты. Ради своего будущего сыграет не один сильный матч за «лисов» до лета, но тогда попробует уйти любой ценой. Не простит «предательство», если оценивать срыв трансфера из его колокольни. Жаль, что все так сложилось, ведь очевидно, что Рияд слишком хорош для игры в современном «Лестере», где пределом мечтаний является место в Лиге Европы.

Получилось некрасиво. Марез не станет чемпионом Англии еще раз, но уже в составе «Манчестер Сити». До лета восстановится Сане и Гвардиола может расценить поведение алжирца после сорванного трансфера как неподобающее. Хосеп простил выверты Яя Туре, который вел себя странно, но в основе ведь Фернандиньо и якобы есть устная договоренность по еще одному игроку «Шахтера» Фреду. Так что «горожане» найдут, где потратить шестьдесят миллионов евро.

А Марез останется игроком с подмоченной репутацией, вроде Обамеянга. Хотя если Пьер-Эмерик умеет играть легко и на классе, то Рияду этому надо поучиться. Ведь очевидно, что опасения топ-клубов, которые за последние два года интересовались Марезом, связаны не только с его непростым характером, но и с игровыми перепадами. Возможно, речь о футболисте, который хорош ровно до перехода в клуб, где вокруг те, кто еще круче и сильнее. Такие игроки тоже бывают.

В этом случае нелогичное поведение «Лестера», переоценивающего футболиста, который летом не увеличит свою цену – не сыграет на чемпионате мира в России, наоборот спасло Мареза от попадания на скамейку в амбициозном клубе. Рияд расстроился, что ему четвертое окно подряд в «Лестере» обещали трансфер, но не сдержали слово. Но тут двоякая ситуация. Вроде бы пару лет на виду, играет прилично, но трудно сказать, Рияд топ или не топ?