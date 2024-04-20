Экс-тренер Испании не пойдёт с «Сочи» в Первую лигу. Поздняя реакция мешает поверить в чудо

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сегодня, 13:04

Хотя есть несколько контраргументов.

За спасение – грамотный шаг руководства

Само по себе назначение Морено и зимняя трансферная кампания – уже показатель, что руководство хочет видеть клуб в Премьер-Лиге. Роберт в «Сочи» — то, чего представить не могли. Безусловно топ-тренер для нашего чемпионата с опытом работы в сборной Испании и огромным багажом в штабе знаменитого Луиса Энрике. У кого ещё в РПЛ есть такой послужной список?

И сочинцы не просто заманили интересного тренера – они подготовили под него состав. Избавились от балласта, с которым обследовали дно осенью – и привезли качественное усиление. Аттийят-алла, Кордова, Сааведра и Марсело крайне полезны для стартового состава, Сутормин и Чистяков добавляют опыта на уровне РПЛ .

Так должна выглядеть реакция боссов на то, что их команда просела в чемпионате. Качественное усиление, интересные кадры, освежившие коллектив – руководство минувшей зимой сделало всё от себя зависящее, чтобы остаться в элите.

Против – поздно спохватились

Но нужно оценивать работу объективно – то же руководство обеспечило команде кошмарную осень. Не вытерпели адаптации Гаранина, назначили Бердыева, не подумав о его оборонительном стиле. Потом понадеялись, что фартанёт с Хохловым – спас же он на финише прошлого сезона. В итоге не стали искать качественного специалиста летом – просто привезли новичков. А в разгар чемпионата договариваться с топ-тренерами было уже поздно – так и проехали первую часть сезона с Хохловым, а потом – Точилиным.

Опять же, зимние трансферы и назначение Морено – топ. Но они были нужны куда раньше. Сейчас же риски слишком велики. Команда безуспешно тушила пожар всю первую часть сезона – и спохватилось руководство только на вторую. Когда конкуренты уже сформировали отрыв, когда не так много туров на спасение.

За спасение – «Сочи» преобразился уже сейчас

При этом процесс адаптации команды к требованиям Морено проходит куда быстрее, чем у того же «Краснодара» с Мусаевым. Всё-таки испанец провёл полноценные сборы и успел познакомиться с качествами игроков, внедрить какие-то наработки. Сочинцы уже сейчас стремятся прессинговать в любой из стадий, на каждом участке поля. Играют смело, во владение.

Изменения наступили быстро, дело остаётся за малым – на практике отработать нюансы. Но с топами южане уже смотрятся смело. Такой прыти не ожидал «Локомотив» — в Москве они поделили очки. Против ЦСКА дома «леопарды» тоже врубили максимальные скорости – из 0:2 сделали 2:2. Позже такой же результат – с лучшим по весне «Ростовом». И, наконец, победа над «Спартаком» (1:0). В том поединке мы видели триумф одной команды и полный развал другой. Хотя и «красно-белых» тогда ещё тренировал испанец Абаскаль.

Против – жестокая бойня не прощает отстающих

Прошлой зимой идентичный кейс был с «Химками». Владельцы тоже загнали коллектив в зону вылета, уволив Юрана на старте. Зимой – кардинальные перемены, прощание с Лантратовым, Зуевым, Филиным, Глушаковым, Кухарчуком, Никитиным, Тихим и др. В апреле привели Талалаева.

К тому моменту у «Факела» уже был отрыв в 4 очка – и впоследствии его только нарастили. О «Торпедо» и говорить не стоит – тоже рискнули с назначением испанца Пепа Клотета в марте. И вылетели с последнего места. Хотя команда – как и «Сочи» сейчас – преобразилась, стала интереснее.

Потому что бойня в подвале чемпионата ожесточённая. И поздних – пусть и интересных – решений она не прощает.

За спасение – матчи с прямыми конкурентами

Но и календарь у сочинцев такой, с которым можно замахнуться на сенсацию. В двух ближайших турах предстоит дома играть с потенциально прямыми конкурентами. «Урал» чудом цепляется за очки с «Динамо» и «Спартаком» — но проигрывает «Ахмату», с которым борется за выживание. Системности в результатах и игре команды не видно – и что-то менять уже поздно. «Шмели» при этом лишь на 5 очков опережают «Сочи» и идут в зоне стыков.

25 апреля предстоит в гостях сыграть против «Ахмата» — только «Балтика» уже показала, что это совсем нестрашно. Плюс именно грозненцы сейчас – соседи «Сочи». Разрыв – лишь 2 балла.

Что касается «Факела», он значительно дальше – с 26 очками (на 8 больше, чем у «леопардов») идёт вне зоны стыков. Но фора перед теми же уральцами – лишь 3 балла, положение зыбкое. И после удачного старта весны коллектив валится (поражения от ЦСКА , «Ростова» и теперь – от «Краснодара»). Понятно, что попались топ-соперники, но провал негативно сказывается на атмосфере в команде – дальше проще не будет («Крылья», «Сочи» и «Зенит» в предстоящем туре), так что «Факел» вполне может оказаться на грани.

Для «Сочи» главное – что во всех трёх случаях они в состоянии одержать победу.

Против – соперники начали набирать очки

Под темп южан никто подстраиваться не будет. Они должны были обыгрывать прямого конкурента «Балтику» сразу после паузы – но добыли лишь ничью. И теперь, когда Морено оформил первую победу в РПЛ , «Балтика» тоже наказала «Ахмат». Так что сохраняется дистанция в 2 балла.

Сегодня подопечные Сергея Игнашевича принимают «Крылья Советов» — и в домашних стенах будут играть на победу с нестабильным соперником.

Когда наступит черёд выезда в Грозный, «Ахмат» будет настроен камня на камне не оставить от соперника – и так достаточно наошибались. Только вот права на ошибку у «Сочи» уже нет – и поражение почти на 100 % будет означать вылет.