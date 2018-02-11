Насри хочет в Санкт-Петербург

Самир Насри пытается прибиться к «Зениту». Чует запах денег или хочет поиграть в футбол? «Соккер.ру» обсуждает возможное появление в России 30-летнего француза.

Французские футболисты в Россию периодически заглядывают, но обычно не показывают того уровня игры, которого от них ждут. Возможно, Матье Вальбуэна в «Динамо» можно было бы назвать добившимся успеха, но уж слишком быстро он покинул команду. Словом, все довольно скомканно получается у представителей родины революции в России. И вот – новый кандидат. Более чем интересный персонаж: с именем и сомнительной репутацией.

Именно сомнительная репутация дает максимальные опасения насчет его перспектив в «Зените». Кстати, немаловажно отметить, что именно представители Насри сами вышли на петербургский клуб, а не «Зенит» обратился к нему. Очевидно, что Самир отчаянно пытается найти себе новую команду и решил оседлать неплохой вариант. Он не скрывал, что хочет на закате карьеры поиграть не где-то во Франции или на задворках европейских лиг. Называл варианты с США, с Китаем. Но возможность играть за «Зенит» кажется компромиссной для Насри в плане амбиций и финансов.

Он все еще хочет выступать в еврокубках, хочет показать себя на высоком уровне, с другой стороны, понимает, что в топ-лигах клубы, способные отвечать его требованиям к амбициям, вряд ли станут им интересоваться. Или как минимум не станут платить требуемые деньги. Да еще там придется по-настоящему бороться за место в составе, выживать в конкурентной среде. «Зенит» во всех этих компонентах подходит Самиру прекрасно. Агенту, вероятно, нужно было только принципиальное согласие Насри на игру в холодной России.

Деньги у «Зенита» есть – по крайней мере так думают иностранные футболисты, с игроком с именем тут будут возиться, по масштабам РФПЛ Насри будет большой звездой, к сожалению, уровень самоотдачи проверяться будет довольно слабо. По предыдущей причине. Нужен ли сам Насри «Зениту»? Большой вопрос. Игра француза в последнем клубе не выглядит впечатляющей. Уже сам по себе переход в «Антальяспор» больше тянул на попытку в комфорте доиграть карьеру, получая неплохие деньги. Были ведь варианты с «Галатасараем», который хотя бы турнирные амбиции имеет. Но Насри предпочел другой клуб, поведясь на финансовые условия.

Эти самые финансовые требования француза среди прочего и погубили экономику «Антальяспора», который вынужден был вскоре расстаться с высокооплачиваемым игроком ради экономии. В Турции Насри успел провести восемь матчей, забил два гола и сделал голевую передачу. Не огненная статистика, да и сама игра Самира там тоже не тянула на действия одной из главных звезд команды. При этом ему всего 30 лет, нельзя назвать футболиста в таком возрасте слишком старым, что объяснило бы какую-то эмоциональную пресыщенность и спад физических кондиций.

Насри сам себя успокоил слишком рано, уверовав в свой уровень, будто бы это нечто перманентное и не требующее постоянной работы над собой. Эта вера пришла к нему во время игры в «Манчестер Сити», когда француз осознал, что, по сути, добился всего, а теперь может почивать. Хотя сам Насри уверяет, что перелом в его психологии произошел еще в «Марселе», где он играл до 2008 года. Там молодой человек показывал невероятный футбол, а потом заболел менингитом, провел длительное время в больнице, говорит, что многое осознал, особенно в отношениях с людьми: многие якобы близкие от него отвернулись.

И вот тогда он решил стать резким циником, не знающим жалости и границ в выражениях и действиях. Это не мешало ему быть относительно примерным футболистом и прекрасно работать в «Арсенале», где он быстро стал одним из ключевых исполнителей, а потом уже отправился за трофеями, как говорит, в «Манчестер Сити». Главной цели он, конечно, добился. А вероятно, даже две основные цели решил: дважды стал чемпионом Англии и заработал немалые деньги. Но тут-то быстро требовательность к себе у Насри упала.

Это не могло остаться незамеченным со стороны тренерского штаба, а фирменная разрекламированная самим Самиром открытость, прямота и честность обернулись против него самого, когда начали возникать конфликты в команде с его участием. Не всем нравится такой подход. И ладно, если ты Ибрагимович, который приносит результат, а если ты еще при этом начал самодовольно снижать уровень игры и самоотдачи, то это все быстро приводит к раздражению. К тому времени Насри еще успел и от сборной Франции откреститься.

Сложные отношения с Дидье Дешамом привели к отказу Самира от национальной команды. Впрочем, Дешам и так молча не вызывал бы его, но хавбеку зачем-то нужно было добавить пафоса и драмы, заявив, что он не вернется в сборную, даже если ее возглавит его отец. Красивый оборот, но бессмысленный с точки зрения создания репутации. Прямота? Честность? Возможно. Или просто неадекватная оценка собственной значимости, которая только прогрессировала. «Манчестер Сити» в отчаянии быстро постарался пристроить игрока, отдав его в аренду «Севилье».

Там в игре Самира случился отдельный проблеск, но он быстро угас. В результате Насри оказался в Турции. Несмотря на его ершистость и проблемы с самоотдачей, интерес к Насри проявляли и вполне себе топовые клубы с именем, например, «Милан», «Рома», были и другие варианты, из Китая также. Но европейские команды не хотели рисковать и предлагать Насри большие деньги и длительный контракт, а в Китай он сам не хотел ехать, предпочитая оставаться в Европе. С таким конфликтом интересов и дотянул до статуса свободного агента, избрав теперь некий промежуточный вариант с «Зенитом».

Особым штрихом в репутации Насри является расследование, которое ведет в отношении француза УЕФА. Некоторое время назад Самир проходил курс лечения, основанный на витаминной терапии. Вроде бы ничего серьезного, однако в УЕФА решили поинтересоваться, чем именно пичкали полузащитника. При этом Насри попытался через суд запретить УЕФА лезть в его частную жизнь таким образом, но не получилось. Если Самиру на самом деле есть что скрывать и УЕФА найдет следы нарушений антидопинговых правил, то, скорее всего, Насри придется думать не о «Зените», а о покупке домика где-нибудь на море, где он сможет спокойно встречать футбольный закат и изливать желчь периодически названивающим журналистам.