7.5 Акинфееву за два важных сэйва. Дзагоеву и Мусе – исправляться

ЦСКА возобновил футбольный сезон тяжелым матчем в Белграде. «Соккер.ру» оценивает армейцев, не сумевших воплотить территориальное преимущество в победу над «Црвеной Звездой».

Игорь Акинфеев = 7.5 из 10

Чисто технически коллегу Акинфеева беспокоили чаще, но Игорь по-настоящему выручил ЦСКА дважды, когда футболисты «Црвены Звезды» были близки к забитому мячу. В первом тайме капитан армейцев нейтрализовал удар Неманьи Радоньича, который вывалился один на один с вратарем, а вскоре после перерыва Акинфеев в прыжке достал коварно пущенный Александаром Пешичем мяч. Игорь не купался в сэйвах, но сработал очень полезно, точечно выручив свою команду.

Виктор Васин = 6.0 из 10

Не то чтобы оборона ЦСКА в экспериментальном составе столкнулась с нерешаемыми проблемами, но несогласованных действий хватало, причем, судя по реакции партнеров, именно Васин терял позиции и игроков. Уже не раз говорилось, что Виктор – крепкий защитник без фантазии, ему по силам решать конкретную задачу на четко очерченном участке, когда же дело доходит до ситуаций, требующих быстрых решений и храбрых приемов, именно Васин обычно оказывается крайним.

Понтус Вернблум = 6.5 из 10

Шведский полузащитник применил эпитет «чертовы» к решениям Виктора Ганчаренко, и Понтуса можно понять. Однообразие у него вызывает раздражение в связи с принципами существования ЦСКА («Мы семь лет подряд останавливаемся в одном отеле, аж блевать тянет!»), а вот в смысле тактических заданий Вернблуму скучать не приходится. Номинальный опорный полузащитник заканчивал осеннюю часть сезона в атаке, а весеннюю начинает в обороне. Против «Црвены» сыграл нормально – можно придираться по мелочам, но швед приносит армейцам посильную помощь на любом участке поля.

Василий Березуцкий = 7.0 из 10

Березуцкий оказался в защите в компании двух разных партнеров: один слишком несамостоятельный, а другой, пожалуй, в чем-то даже чересчур самостоятельный и независимый. Василий умело сыграл роль «арбитра» между Вернблумом и Васиным, став центром защиты, да и лично раздал несколько стоп-сигналов наступательным акциям хозяев, однажды даже ценой желтой карточки.

Марио Фернандес = 6.5 из 10

Не хватило остроты с фланга Фернандеса в белградском матче. Марио выглядел слегка заторможенным, грешил неточностями. Ожидалось, что натурализованный бразилец окажет давление на Родича на своем фланге, но после нескольких вспышек активность Фернандеса угасла, злым гением «красно-белых» он не стал.

Константин Кучаев = 7.0 из 10

Истина, ко всему прочему, познается в сравнении. Фернандес даже своему молодому товарищу, оказавшемуся на непривычной позиции левого латераля, заметно уступает. Кучаев проявил себя и в борьбе за мяч (5 отборов против 0 у Марио), и в точности передач (87% на 71%), и в дриблинге, и в количестве реально обостряющих действий. Константин мог стать автором голевой передачи уже в дебюте встречи, но Витиньо пробил прямо во вратаря. Пожалуй, Кучаева можно назвать лучшим полевым игроком в составе ЦСКА.

Бибрас Натхо = 7.5 из 10

Конкуренцию Кучаеву окажет Натхо, который не лез на первые роли, но с точки зрения движения и качества работы с мячом провел внятную и цельную встречу, в отличие от двух своих партнеров по средней линии, о которых ниже. Бибрас владел мячом больше, чем любой другой игрок в этом матче – почти 11%, стал лидером и по числу пасов – 83 на точности 90%. Натхо отыграл дисциплинированно и без мяча, так что это звено у ЦСКА сработало солидно.

Александр Головин = 6.5 из 10

Головин насобирал пять ударов по чужим воротам, но на самом деле с мячом он встречался реже, чем обычно, и с точки зрения своих функций нередко филонил: вместо того, чтобы тащить мяч, стаскивая на себя оппонентов, сам предпочитал открываться, внося дисбаланс в армейскую атаку. А еще Александр, срывая атаку белградцев, получил желтую карточку, из-за которой пропустит ответную встречу в Москве – серьезный удар по ЦСКА.

Алан Дзагоев = 5.5 из 10

В трудолюбии Алану не откажешь – рубился без страха и упрека, но при этом допустил ряд поразительных ошибок, которые могли обойтись армейцам очень дорого. Потери мяча Дзагоевым приводили к опаснейшим выпадам «Црвены Звезды», а у чужих ворот сам Алан не мог толково распорядиться мячом. Для него декабрьская игра со «Спартаком» словно продолжилась – там полузащитник выглядел точно так же.

Витиньо = 6.5 из 10

За зимний перерыв Витиньо ничуть не изменился. Бразилец был активен, именно он нанес первый удар в створ ворот в матче, а потом еще четырежды бил мимо или в противников. Виктор лез в дриблинг, брал игру на себя, был самым заметным лицом ЦСКА в атаке, но, как это часто бывает с бразильцем, его активность не конвертировалась в эффективность и результативные действия. Все время не хватает чуть-чуть: точности удара, оптимально принятого решения, четкости исполнения.

Ахмед Муса = 5.0 из 10

Первый блин после возвращения, будем откровенны, получился комом. Ахмед очень часто действовал невпопад, терял мячи, допускал технический брак, но больше всего удивило и насторожило, что Муса не бежит так, как до отъезда из ЦСКА. Нигериец тяжеловат, похоже, далек от оптимальной формы, которую постарается набрать до ответного матча в Москве и возобновления чемпионата России.

Фёдор Чалов = без оценки

У Федора 100% точных передач! Впрочем, молодой форвард выполнил только два паса, поэтому без оценки.

Голыми руками не возьмешь. Инструкция для ЦСКА