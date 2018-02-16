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Проторенной дорожкой. Все переходы из «Рубина» в «Зенит»

вчера, 17:00

Маршрут «Казань – Санкт-Петербург» один из самых популярных в российском футболе. Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов оценивает успехи предшественников Набиуллина и Оздоева.

Алехандро Домингес (Аргентина) = 1 января 2007 года за 7 миллионов евро

Домингес перебрался в «Рубин» в 2004 году за 1.5 миллиона евро из «Ривер Плейта» и планомерно пришел к статусу главного креативного звена команды Бердыева. Алехандро забил 2 гола в сезоне-2004 (чемпионат России еще проводился по системе «весна-осень»), на следующий год отметился 6-ю взятиями ворот, а в 2006-м отличился 13 раз. Аргентинец вошел в тройку лучших снайперов РФПЛ и привлек внимание «Зенита», который уже разбогател и мечтал о чемпионском титуле. Домингес обошелся «сине-бело-голубым» в 7 миллионов евро – рекордная сделка для внутрироссийского рынка на тот момент.

Чори не смог стать лидером «Зенита», каким чуть позже станет Данни, но свой переход он оправдал одним действием в концовке сезона-2007, когда совершил «золотой сэйв» в матче заключительного тура с «Сатурном». Внес свою лепту Домингес и в завоевание Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, так что турне на берега Невы не было провальным, хотя неоправданные ожидания имели место. В 2009-м Чори вернулся в «Рубин», который отдал за него 4 миллиона евро, и помог казанскому клубу защитить чемпионский титул, выдав мощнейший сезон в карьере. 16 мячей аргентинец забил только в РФПЛ и справедливо был признан лучшим футболистом чемпионата сразу по нескольким версиям.

Александр Бухаров (Россия) = 19 июля 2010 года за 12 миллионов евро

«Зенит» подписал российского форварда в самом расцвете сил. Предполагалось, что Бухаров составит качественную конкуренцию Кержакову на острие атаки и сумеет разнообразить игру питерцев у чужих ворот. Определенно, заплатив 12 миллионов евро и предложив Александру щедрый 4-летний контракт, в Санкт-Петербурге ожидали получить не то, что получили. Первые пару лет Бухаров еще помнил о долге и мог заковырять 7-8 голов за сезон, но потом включил режим дембеля и аэропортового дебошира. 12 миллионов за трансфер плюс 2.2 миллиона евро годовая зарплата, итого, Бухаров обошелся «Зениту» почти в 21 миллион евро. За три с половиной года (последнее полугодие провел в бесплатной аренде в «Анжи») Александр забил 17 голов. 1.24 млн. евро за гол. Э – эффективность.

Сергей Семак (Россия) = 6 августа 2010 года за 2 миллиона евро

Намного больше пользы «Зениту» принес Сергей Семак, который перебрался в Санкт-Петербург в возрасте 34 лет, потому что Спаллетти хотел видеть в своей команде опытного полузащитника, универсала и настоящего профессионала. Формально Сергей Богданович провел в «Зените» закат карьеры, но это было хорошее время: два чемпионства и Суперкубок России, Семак в ветеранском возрасте козырял отличной формой и играл, где прикажут. Выходил и на привычной позиции в центре поля, и справа в защите, и в группе атаки. По соотношению «цена – качество», возможно, лучший трансфер из «Рубина» в «Зенит».

Кристиан Ансальди (Аргентина) = 5 августа 2013 года за 8 миллионов евро

Дважды чемпион России в составе «Рубина» и один из лучших крайних защитников РФПЛ перебрался в «Зенит», чтобы на время покончить с футболом. Сделка изначально выглядела достаточно сомнительно, ведь у питерцев на левом фланге обороны уже был иностранец Кришито. В итоге, Кристиан год просидел в запасе, перебиваясь редкими выходами на поле, потом поехал по командировкам – сначала в «Атлетико», а затем в «Дженоа», куда был продан в 2016 году. Большую часть затрат на Ансальди «Зенит» отбил на арендах и продаже, но другой пользы из приглашения аргентинца не извлек.

Александр Рязанцев (Россия) = 17 января 2014 года как свободный агент

«Зенит» взял Рязанцева про запас, один из ключевых игроков «Рубина» достался питерцам бесплатно, и отношение к нему сложилось соответствующее. Впрочем, нельзя сказать, что у Александра не было шансов себя проявить, но уровня его игры хватало лишь для попадания в обойму на определенном этапе, а потом и того не стало. Рязанцев ездил в аренду в «Урал», сейчас выступает за «Амкар», летом снова станет свободным агентом. Как футболист, претендующий на пребывание в составе топ-клуба РФПЛ, он давно закончился.

Саломон Рондон (Венесуэла) = 31 января 2014 года за 18 миллионов евро

«Рубин» приобрел Рондона у «Малаги» летом 2012-го за 9 миллионов евро, а спустя полтора года и 24 забитых мяча продал «Зениту» вдвое дороже. Саломон на берегах Невы даже немного нарастил темп результативности: 24 мяча в 56 матчах за «Рубин» (0.43 гола за игру в среднем) и 28 голов в 58 встречах за «Зенит» (0.48 гола в среднем). Летом 2015 года в «Зените» появился Артем Дзюба, а Саломон Рондон отправился в «Вест Бромвич Альбион» за 17 миллионов евро. Это сотрудничество получилось плодотворным.

Магомед Оздоев (Россия) = 15 февраля 2018 года за 3.3 миллиона евро

Эльмир Набиуллин (Россия) = 15 февраля 2018 года за 5 миллионов евро

В последнее время «Зенит» продолжал подписывать игроков Бердыева – из «Ростова» переходили Полоз, Нобоа, Ерохин, Мевля, Новосельцев. Но новичков из «Рубина» не было четыре года. Курбан Бекиевич снова в Казани и снова отправляет усиление в Санкт-Петербург, причем сразу двойное. Чью же судьбу повторят Набиуллин и Оздоев? Сработают в духе Семака и Рондона или же им светят лавры Бухарова и Рязанцева?

Пришли за трофеями. Оздоев и Набиуллин – в «Зените»!

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 00:30
Я думаю Купи Набиуллина а Оздоев в подарок
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:38
Набиуллин нужен Зениту, а Оздоева видимо в придачу впарили, Рубин видимо только оптом согласен был с футболистами расстаться.
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:49
Все дороги ведут в Рим, пардон, в Питер...на скамейку...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Рожден в СССР
вчера в 20:41
Ну тогда им и флаг в руки. А у кого не крепкие?
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Владимир_Спартак
вчера в 20:39
Владимир_Спартак:
Так Они и вышибают мозги.
я хотел сказать у кого они крепкие, может устоять
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Рожден в СССР
вчера в 20:38
Так Они и вышибают мозги.
kingoffam
kingoffam
вчера в 20:37
Деньги есть-ума не надо.
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 20:14
Ещё пара человек заработают денег и погубят свою карьеру.

Только мультиклубный Семак не затерялся на скамейке Зенита.

В следующий раз суммы переходов будут ещё меньше))
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Владимир_Спартак
вчера в 20:11
Владимир_Спартак:
Да действительно... Губит людей не пиво, губит людей вода... Деньги погубят.... З.......
Деньги погубят если мозгов нет.
mars6791
mars6791
вчера в 19:30
Оздоев - странно, Набиуллин - понятно. Зенит сложная команда, удачный переход - процентов на 25.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:23
Да действительно... Губит людей не пиво, губит людей вода... Деньги погубят.... З.......
piercman
piercman ответил Гойло и Каккоев порвали Селтик
вчера в 18:50
Гойло и Каккоев порвали Селтик:
Так у вас команда не только глазведжианских питбультерьеров , но еще и рондонов?
тебя это, как обычно, возбуждает? мог бы так прилюдно не палиться 😄
mikysss
mikysss
вчера в 18:44
Тааак, обескровили ростов, теперь за Рубин принялись. ну а дальше по стандартной схеме поставят на зарплату и отправят полировать скамейку, а летом в аренду пойдут. Бомжи такие бомжи
Гойло и Каккоев порвали Селтик
Гойло и Каккоев порвали Селтик ответил piercman
вчера в 18:37
piercman:
семак, рондон реально выстрелили у нас. особенно, второй, когда положил трёшку рубину. Колян потом неделю прятался)
Так у вас команда не только глазведжианских питбультерьеров , но еще и рондонов?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 18:11
Не думал, но мысленно в глубине души думал, что напишу такое).
Хорошо, что есть Зенит..). У Бекиевича, "фирма веников не вяжет"..)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Дед за ЦСКА
вчера в 18:00
Дед за ЦСКА:
Деньги есть, почему не прикупить игрока, за одно и ослабить соперника. Деньги рулят в РФПЛ. ИМХО.
Рубин и без этого сейчас слаб, не вижу смысла убивать клуб из второй десятки

Набиуллин нужен для замены Кришито
Жирков уже очень стар, а контракт с Доменико заканчивается через пол года
Определенно хороший трансфер

А вот зачем нужен Оздоев, не понимаю
Игрок он не стабильный, да и никаких супер впечатлений от него нету
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:32
Деньги есть, почему не прикупить игрока, за одно и ослабить соперника.
Деньги рулят в РФПЛ. ИМХО.
piercman
piercman
вчера в 17:26
семак, рондон реально выстрелили у нас. особенно, второй, когда положил трёшку рубину. Колян потом неделю прятался)
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