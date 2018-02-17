Конфликт Погба и «Манчестер Юнайтед»

У Поля и Жозе разногласия по позиции футболиста? «Соккер.ру» по пунктам разбирает одну из главных тем в Англии, ведь есть о чем поспорить.

Погба разочарован переходом в МЮ?

Разумеется, авторитетные французские СМИ не врут. У Поля в окружении люди, которые его постоянно хвалят – ведь получают от хавбека деньги на жизнь. Эго растет, а МЮ - обычный победитель Лиги Европы, не фаворит АПЛ или ЛЧ. Конечно, Погба недоволен тем, что его «Юнайтед» даже в Англии не первая команда. Причем не факт, что Жозе быстро перестроит МЮ, учитывая скучные однотипные поражения.

А тут еще Моуриньо прицепился с критикой. Болельщики требуют, чтобы Погба начал менять себя и приносил больше конкретной пользы, начал работать на команду. Так что не только у Поля есть причины быть недовольным возвращением в «Юнайтед», но и у клуба хватает претензий к дорогостоящему игроку. Даже у руководства, ведь слухи о просьбе увеличить зарплату, чтобы получать больше Санчеса, вряд ли выдумка. Погба – парень с претензией на особый статус в АПЛ.

Жозе упрямо делает из Погба опорника?

Существует такой миф, словно Матича не существует. Очевидно, что тренер пробует научить Поля играть «от штрафной до штрафной», о чем сам говорил. Но Моуриньо может переоценивать свое влияние на молодого подопечного. Жозе очень требовательный тренер. Не каждый человек психологически выдержит его пресс, придирки и претензии.

Погба - не тот скромный и дисциплинированный парень, который будет жертвовать атакой ради разрушения. Но и Жозе не последовательный, как раньше. В середине января заявил: «Погба доволен, как играет сейчас МЮ, ведь команда меняет свой стиль на тот, что больше подходит ему». Проходит меньше месяца, а Моуриньо оценивает игру Поля совсем иначе – заменял и вычитывал на бровке.

Проблема в позиции футболиста на поле?

В Англии утверждают, что Погба конфликтует с Моуриньо из-за позиции. Но это подмена понятий. И Поль, и Жозе согласны, что для получения от француза выгоды нужно выбирать схему «4-3-3» или одну из ее модификаций, чтобы ставить Погба левым из центральных хавбеков. Но футболист и тренер по-разному понимают смысл этих понятий.

Современный хавбек играет в защите и в атаке, а не выбирает только одну часть. Не хочет француз заниматься черновой работой в опорной зоне в ущерб мечтам о голевых ударах и передачах, но это его проблемы. Поль насмотрелся на Де Брюйне, который играет глубоко, но без перегибов в сторону отбора и работы опорника, хочет сам выступать в том же амплуа, только с креном на левый фланг, а не на правый. Но МЮ не подарит Погба игру на чистых мячах, сама команда не готова.

Зачем Моуриньо менял Погба во время матчей?

Выпендривался. Воспитательный момент. Погба убирали ради профилактики – вы слишком хорошо и долго знаете Моуриньо, чтобы в этом сомневаться. Жозе достаточно хитрый, чтобы назвать свою схему «4-3-3», внушить французу и всем нам, что Поль сам хочет быть слева в треугольнике, но «бокс ту бокс». Португалец умалчивает, что не собирается давать Погба свободу молодого Иньесты, не позволит ему быть как Давид Силва или Де Брюйне.

«Манчестер Юнайтед» не играет так легко и мощно, как «Манчестер Сити». Впереди у команды Лига чемпионов, в которой Поль Погба нужен. Но на позиции, которая сочетает требования тренера и психологические потребности игрока. Причем не стоит критиковать футболистов, когда они отказываются играть так, как им неудобно. Не все универсальны. Здесь нужен компромисс, ведь Погба сильный молодой игрок, нужный МЮ на поле. Но не в качестве того, кто ошибается позиционно.

В основе ошибок Погба лень и позиционная безграмотность?

В лучших школах мира есть плохие ученики. Школа МЮ и «Ювентуса» не сделала из Поля игрока, который шикарно читает игру. Наоборот, по умению исключать тупые решения по ходу матчей он плетется в хвосте. И до появления Санчеса в МЮ сложно было найти еще одного игрока, который так наивно реагирует на сам мяч, а не выбирает позицию. Ляпов много, а самый яркий зацепил Моуриньо.

Погба убрали с поля против «Ньюкасла» после того, как он не прыгнул за мячом, который находился в воздухе в штрафной Де Хеа. Наверху француз силен, просто поленился. А куда чаще он просто не бежит за тем, кого мог бы опекать. Конечно, не всегда виноват только Погба. Но причина не только в лени, но и в отсутствии нужного таланта. Будучи мощным, Поль не самый быстрый игрок. Например, левый вингер из него не получится. Не хватит техники и легкости. Плюс читает эпизоды странно – играет по мячу, словно школьник из футбольной академии.

В МЮ могут найти для Погба правильную позицию?

Может футболисту просто нет места в конкретной команде? В «Ювентусе» Погба дали относительную свободу левее центра в тройке хавбеков, где Пирло, Маркизио, Видаль или левый латераль Асамоа его страховали, а ниже по схеме было сразу три монстра в защите вместо двух спорных игроков, как у МЮ, француз чувствовал себя замечательно. Игралось легко, можно было лупить по воротам, когда хотелось.

Но в МЮ так играть больше нельзя, ведь команда не выстроена. Приход Санчеса, наличие Лукаку и Янга – теперь уже троих футболистов с проблемами в разрушении, превращает МЮ в команду парадоксов. Во-первых, для стиля Моуриньо недопустимо наличие на поле такого количества людей с ошибками при контратаках соперника – а именно в таких случаях в основном возникают проблемы. Во-вторых, Погба некому страховать.

Эррера может помогать Матичу в опорной зоне, чтобы Неманья не играл в одиночку. Но он не побежит на левый край, когда Поль поленится закрыть свою позицию в защите. И слева в обороне у МЮ нет качественного исполнителя, в центре перед Де Хеа не три человека, чтобы один страховал латераля, который в свою очередь делает Погба свободным художником, лишенным черновой работы. А ведь правильное сочетание крайне важно.

Эксперты, которым платят миллионы, вроде Невилла, Анри или Оуэна – а именно их пнул Моуриньо, забывают собственное футбольное прошлое. Майкл не заиграл в «Реале», где к форварду были не такие требования по позиции и подходу, как в «Ливерпуле». Анри творил в «Арсенале», что хотел – полная свобода, которую просит Погба, в «Барселоне» долго адаптировался к игре левым вингером. Невилл сам был тем, кто вынужденно страховал Бекхэма, когда Дэвид забывал вернуться в защиту.

Чем разрешится конфликт Поля, МЮ и Моуриньо?

Не важно, жалеет ли Погба, что перебрался в МЮ, важнее, чтобы в клубе не пожалели, что его подписали. Сейчас почти все соглашаются, что Моуриньо может отчасти пойти навстречу Погба – выбрав правильную тактику, но футболист должен ответить стараниями и концентрацией на игре. Обе стороны производственного конфликта упрямые, поэтому этот спор будет непростым. Погба собрал много ассистов, но при этом они «мусорные» - то ударит головой в партнера и от того мяч залетит в сетку, то отдаст пас под дриблинг и красивый удар.

Поль даже в том, за что его хвалят – голевые передачи, на самом деле еще многому должен научиться. Например, у Де Брюйне не просто много ассистов, он еще и рекордсмен по предпоследним передачам в результативных атаках АПЛ. А что же Погба? Много голевых передач, но только два предпоследних паса против восьми, что у того же Санчеса. Моуриньо ведь не случайно выпросил миллионы на Алексиса. Теперь должен компенсировать желание чилийца играть в отборе примитивно, как сам Погба.

Значит, нужен еще один человек, который научится правильно выбирать позицию, им может стать только Поль. У француза нет другого выхода – или скандалить, или слушаться тренера. Причем Моуриньо не желает хавбеку зла, а просто хочет, чтобы тот компенсировал свой главным минус старательностью. Будучи топовым футболистом, Погба топорный игрок. Хитрый и ловкий футболист знает, как грамотно лениться. А ошибочные позиционные решения француза сразу видны, сказываются на МЮ.

Физически мощному хавбеку не хватает не только старательности, но и тонкого понимания футбола. И если лень можно компенсировать, заставив добегать, то как научить Погба играть элегантнее?