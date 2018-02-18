Эдем для Азара. Выбор между «Манчестер Сити», «Реалом» и ПСЖ

Гвардиола зарегистрировался в списке фанатов Азара, и «Соккер.ру» анализирует трансферные варианты звезды АПЛ – выбор неплохой, но решение будет трудным.

В «Челси» Азар был на самой вершине, был на дне. Но остается, невзирая на опыт и заслуги, странным игроком. Все умеет – технарь, видит поле, прекрасно читает игру, есть лидерские качества, умеет все необходимое.

Но параллельно встречаются необъяснимо слабые матчи. Хотя когда в ударе, им интересуются многие. Тьерри Азар, отец футболиста, в конце прошлого года выдал: «Эден отклонил предложение „Челси“ по новому контракту, чтобы отреагировать на интерес „Реала“».

В Англии сразу написали, что хавбек меняет клуб, но спустя некоторое время отреагировал сам Эден, причем довольно забавно: «Мой отец иногда говорит глупости. Я переговорил с ним, нет повода для беспокойства. У меня двухлетний контракт с „Челси“, я счастлив здесь».

При этом сам хавбек добавил – после завершения сезона примет решение, то есть переговоры продолжаются. И не обязательно завершатся в пользу команды Конте. В этом сезоне АПЛ в ударе Де Брюйне, Кейн и Салах, но Азар тоже в полном порядке. В отличие от «Челси» в отдельных поединках.

Значит, за лидером команды придут, как за другим бельгийцем – вратарем Куртуа. Но у хавбека выбор круче, им не только в Мадриде интересуются. Но начать, пожалуй, нужно именно с этой вечной песни.

Азар в «Реале»

Трансфер обсуждают слишком долго, чтобы поверить в его реальность в ближайшее время? Проблем сразу несколько. Появился на горизонте Неймар, который в случае поражения от «Реала» в Лиге чемпионов захочет вернуться в Ла Лигу. Зидан – кумир Эдена с детства, может покинуть «Реал» летом, даже если далеко заберется в еврокубках по привычке. Роналду наоборот в данную секунду скорее склонен остаться – хотя постоянно меняет точку зрения.

Если Криштиану подвезут Кейна в атаку, убрав Бэйла, и англичанин сыграется с португальцем, то куда деть Азара в схеме «Реала», на позицию единицы в «4-3-1-2»? Бельгиец точно не большой мастер игры справа в «4-3-3», куда запихнули валлийского Гарета. При этом действия хавбека в центре поля пересекаются с задачами Иско и Роналду в оттяжке. Эден может не подойти «Реалу», хотя точно в списке интересов Переса, и сам часто говорит о Мадриде.

Эден идет в ПСЖ

Кто смотрит, как легко Неймар обводит всех в Лиге 1, тот понимает – бразилец в ПСЖ и Франции на время, на пару лет, не больше. Ему просто надоест играть без сопротивления, брать внутренние титулы пачками, чтобы потом слить в Лиге чемпионов очередной опытной команде, которая выберет тактику контратак. Такой подход, как показала недавняя игра с «Реалом», прекрасно работает с парижанами, привыкшими доминировать внутри своей страны.

Так что если Неймар уйдет, то Азар в ПСЖ найдет себе место, особенно если в Париже окажется Зидан. Но вряд ли для Эдена возвращение в не чужую Францию шаг вперед. Он играл за «Лилль» и знает уровень Лиги 1. Ему хочется в чемпионат более сильный и увлекательный, ведь один из младших братьев проговорился: мечтой Эдена остается реальная борьба за «Золотой мяч». Игроку ПСЖ такую награду взять тяжело, это приз для людей из «Реала» или «Барселоны», хотя есть еще один интересный вариант без потери шансов на трофеи.

Азар - в «Манчестер Сити»

Англичане пишут, что Гвардиола недолго искал следующую трансферную цель после того, как зимой сорвались переговоры по Санчесу, способному сыграть в оттяжке в атаке на любом краю поля. Так что пока «Реал» будет охотиться за теми, кто моложе и стоит дороже – как Кейн, Неймар или Дибала, Хосеп напомнит всему миру, что «горожанам» надо учитывать правила УЕФА.

Поэтому охота на Азара кажется логичной. Зимой серьезно интересовались Санчесом и отказались из-за запросов агента чилийца, летом могут прийти к Эдену. Азар подходит для «Манчестер Сити»? Учитывая, что параллельно говорят об уходе Агуэро – невзирая на голы, иногда Серхио медлит и словно срывает реализацию идей Гвардиолы, то Жезус может стать центральной фигурой в атаке, а поддерживать его могут Сане и Азар. Неплохой вариант.

Эден остается в «Челси»

В ближайшие недели у Азара будет большой персональный экзамен против «Барселоны». И от его результатов тоже зависит интерес покупателей, а также щедрость нового предложения Абрамовича. Договориться по трансферу Эдена богачи постараются до чемпионата мира. А вот «Челси» надо подумать, выгодно тянуть или сразу оговорить новый контракт Азара? Ведь если Бельгия выстрелит на ЧМ – можно заработать больше. Или же затянуть переговоры, отказать и продлить контракт с Эденом.

Деньги – один из определяющих факторов

Писали, что парижане предлагали за Азара 70 миллионов фунтов. Не самые большие деньги за опытного, проверенного в АПЛ, шустрого, технически оснащенного и не глупого игрока. А если речь о МС и обмене на Агуэро с доплатой, то вообще получится «дешево» для Гвардиолы. К слову, деньги в этой истории могут сыграть определенную роль.

Санчес пошел в МЮ на зарплату в районе 500 тысяч фунтов в неделю – самую большую в АПЛ. Азару в «Челси» платят 220 тысяч по контракту до 2020 года, а предлагали в прошлом году «всего» 300 тысяч в случае продления. Это больше, чем у Погба, но если в «Реале», ПСЖ или МС отстегнут наверх – а они точно готовы к такому шагу, то бельгиец вряд ли откажется. Эден уважительно относится к «Челси», но эта история может подойти к концу.

Бельгиец мечтает о победе в Лиге чемпионов

Понятно также, что если «Челси» не попадет в Лигу чемпионов, оставаться в Лондоне хавбек не захочет. Так что если «Манчестер Сити» найдет ему местечко на поле – Эден пойдет к Гвардиоле, ведь у «горожан» перспективная команда. Пока Де Брюйне и Азар соперничают в опросах при определении игрока года в Бельгии, но в будущем могут играть вместе чаще. В 2017-м выиграл Эден, хотя обошел Кевина всего на пару голосов.

Определить лучшего, если полузащитники в будущем окажутся в одном клубе, станет проще. Ведь не исключено, что именно переменчивость формы «Челси» тормозит переход Азара на новый уровень? Когда он будет не просто одним из лучших, а сможет оказаться частью механизма фаворита Лиги чемпионов и будущего победителя, замахнуться на высокие места в рейтинге игроков года станет проще. Эден точно мечтает о трофеях.

А «Челси» не котируют выше ближайшего соперника «Барселоны» в ЛЧ, или выше других привычных фаворитов АПЛ в новом сезоне – просто потому, что действующий чемпион отпустил «Манчестер Сити» далеко вперед.