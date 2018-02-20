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Камбэки, автоголы, Эвребе и Торрес. История «Барсы» и «Челси»

20 февраля 2018, 19:07

Шесть лет спустя «Челси» и «Барселона» снова сойдутся в плей-офф Лиги чемпионов. Блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida напоминает о перипетиях противостояния, в котором было все.

Флешбек. Ниже расскажем о встречах «Челси» и «Барселоны» в Лиге чемпионов, но знакомство английского и каталонского клубов состоялось в год, когда Англия выиграла чемпионат мира. В полуфинале Кубка Ярмарок (турнир-предшественник Кубка УЕФА) «Челси» и «Барселоне» не хватило двух матчей, чтобы выяснить отношения. Команды обменялись домашними победами 2:0, но в третьем матче каталонцы расставили все точки над «i», выиграв 5:0. В финале «Барса» переиграла «Сарагосу» и взяла трофей. Вдогонку один удивительный факт касательно противостояния с «Челси»: все 9 мячей в трех матчах забили футболисты «Барселоны» - семь раз они поражали ворота соперников, и дважды свои.

Лига чемпионов 1999/2000, четвертьфинал

«Челси» - «Барселона» - 3:1

«Барселона» - «Челси» - 5:1 (овертайм)

Первая встреча «Барсы» и «Челси» в рамках Лиги чемпионов получила шикарный сценарий. «Синие» добились сенсационной победы в родных стенах, устроив каталонцам в первом тайме «восьмиминутку ненависти». Дзола со штрафного и дважды Туре Андре Флу положили три гола с 30-й по 38-ю минуту. После перерыва отличился Луиш Фигу, который скоро станет Иудой на все времена для Каталонии. Его гол оставлял «Барсе» шансы.

На «Камп Ноу» хозяева хорошо поработали до перерыва – голов Ривалдо и Фигу уже хватало для выхода в полуфинал, но тот же Флу забил на исходе часа игры после грубейшей ошибки каталонцев. Соперничество обострилось до предела. «Барса» все-таки провела третий мяч в концовке, а в овертайме по разу отличились Ривалдо с Клюйвертом, в итоге выезд в Каталонию закончился для «Челси» вылетом из Лиги чемпионов и разгромом. А какие были надежды! Впрочем, «Барсу» уже в полуфинале громила «Валенсия», так что Эль Класико, которое ждали в финале, не состоялось.

Лига чемпионов 2004/2005, 1/8 финала

«Барселона» - «Челси» - 2:1

«Челси» - «Барселона» - 4:2

Уже в первом раунде плей-офф жребий сводит «Барселону» с «Челси» под руководством тренера, который является действующим победителем Лиги чемпионов. Жозе Моуриньо знаком с «Барсой» не понаслышке, он работал в каталонском клубе переводчиком и ассистентом Бобби Робсона в конце 90-х. Первая встреча на «Камп Ноу» начинается с автогола защитника «блаугранас» Беллетти, но во втором тайме Лопес и Это’О приносят «Барселоне» победу, правда, со счетом, который скорее выгоден «Челси».

Это подтверждается в ответной встрече на «Стэмфорд Бридж», где «синие» врубают повышенные передачи в дебюте встречи, идеально действуют на контратаках и забивают с 8-й по 19-ю минуту три гола. Вроде бы команда Моуриньо вплотную приближает себя к выходу в четвертьфинал, но не тут-то было! В дело вступает волшебник Роналдиньо, он успевает оформить дубль еще до перерыва, и этот счет уже устраивает «Барселону». Впрочем, каталонцам все же было суждено покинуть Лондон битыми. Джон Терри стал автором решающего мяча, как и положено – после углового.

Лига чемпионов 2005/2006, 1/8 финала

«Челси» - «Барселона» - 1:2

«Барселона» - «Челси» - 1:1

Двухматчевая дуэль стартовала на «Стэмфорд Бридж». По традиции, не обошлось без автоголов. «Челси» открыл счет с помощью стандарта и Тиаго Мотты, «Барселона» воспользовалась тем же рецептом плюс Джон Терри. А вскоре Самуэль Это’О добил англичан победным голом. Оправиться от домашнего поражения «синие» так и не смогли, встреча на «Камп Ноу» завершилась вничью 1:1, причем гости забили свой гол секунд за 40 до финального свистка с пенальти. В том сезоне «Барселона» добралась до финала и выиграла Лигу чемпионов, переиграв в решающей схватке еще один лондонский клуб – «Арсенал». 

Лига чемпионов 2006/2007, групповой этап

«Челси» - «Барселона» - 1:0

«Барселона» - «Челси» - 2:2

В середине «нулевых» встречи «сине-гранатовых» и просто «синих» стали классикой Лиги чемпионов. На протяжении трех сезонов воевали друг с другом, а вот это пересечение – единственное в рамках группового этапа, «Челси» и «Барса» предпочитают встречаться в плей-офф. Домашняя победа англичан и результативная ничья на «Камп Ноу» - словно репетиция схватки в играх на вылет шестью годами позже. Но до нее еще доберемся. Естественно, из группы выходят обе команды, а в плей-офф они уступят одному и тому же сопернику – «Ливерпулю».

Лига чемпионов 2008/2009, полуфинал

«Барселона» - «Челси» - 0:0

«Челси» - «Барселона» - 1:1

Самая малорезультативная, но при этом наиболее памятная и скандальная дуэль «Челси» и «Барселоны». Нет более жестокого ругательства в рядах фанатов «синих», чем «Эвребе». Имя норвежского арбитра стало нарицательным. Кстати, Том Хеннинг накануне новой встречи признался, что допустил ряд ошибок, повлиявших на исход противостояния. Напомню, после нулевой ничьей в Каталонии «Челси» выигрывал на своем поле со счетом 1:0, но в компенсированное время матча Иньеста провел решающий мяч. Норвежский арбитр отказывался замечать нарушения правил со стороны каталонцев на протяжении всей игры. Возмущенный Вождь Дрогба чуть не приготовил из Эвребе национальное блюдо прямо на поле, и вряд ли нашлось бы много желающих вступиться за норвежца в тот вечер. «Барса» вышла в финал и выиграла Лигу чемпионов, победив «Манчестер Юнайтед».

Лига чемпионов 2011/2012, полуфинал

«Челси» - «Барселона» - 1:0

«Барселона» - «Челси» - 2:2

Три года спустя изначальный расклад сил в паре был определенно в пользу «Барселоны», но «Челси» удивил всех в плей-офф того розыгрыша Лиги чемпионов. После отставки Виллаш-Боаша и назначения Роберто Ди Маттео «синие» совершили камбэк в противостоянии с «Наполи», выбили «Бенфику», а потом и до «Барсы» добрались. Дрогба забил победный мяч на «Стэмфорд Бридж», а в ответной игре каталонцы упустили победу, ведя 2:0 после голов Бускетса и Иньесты. Занятно, что все три свои гола на этот раз футболисты «Челси» забивали за рамками основного времени таймов: дважды отличились в компенсированные минуты первой 45-минутки, а Торрес забил мяч, снявший все вопросы о победителе, на 90+3 минуте, как любит его соотечественник Рамос. В итоге, «синие» отстояли и в финале с «Баварией» взяли Лигу чемпионов, хотя были сезоны, где их победа выглядела бы более логичной.

Все голы в противостоянии «Барселона» - «Челси»

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 февраля в 10:26
Одно могу сказать точно, все эти игры всегда были интересными.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
20 февраля в 22:39
зрелище !!! смотреть всем!!!!!
NOVA
NOVA
20 февраля в 22:33
ну вот я понимаю бывают ошибки заметные у судей в пользу да и против команд, как бывает даже с Реалом, ну вот то что творят судьи откровенно в пользу барсы, это нечто!!! так что в актив минус лч 2009 для барсы!!
goalaktika
goalaktika
20 февраля в 22:04
Полуфинал 2009 года Челси не забудет, особенно Дрогба с Баллаком.
Кстати, после того матча продажный Эвребе большие матчи в ЛЧ не судил. Но появилась его новая версия в лице Айтекина. Вся ненавист футбольного мира к Барселоне, из за этих купленных матчей
rubin kazzzan
rubin kazzzan
20 февраля в 21:30
барса не проиграет сегодня!!!
MALOVAR
MALOVAR
20 февраля в 21:29
С концовкой согласен ,синие взяли не свою ЛЧ
serset
serset
20 февраля в 20:48
fanliverpoolfan:
КТО СЕГОДНЯ СУДИТЬ БУДЕТ?ЭВРЕБЕ?
Хауге..
The Frei
The Frei
20 февраля в 20:47
fanliverpoolfan:
СЕГОДНЯ ЧЕСТНО СКАЗАТЬ ЗА ЧЕЛСИ ПУСТЬ КОУТИНЬО ПО ТВ СМОТРИТ ЛЧ
Он и так будет по тв смотреть, заигран за Ливерпуль.
kanuni
kanuni
20 февраля в 20:46
Барса Гвардиолы побеждала все команды кроме Челси,Месси за 8 игр ни разу не забивал им.Разве этот Челси слабее 2012го?Не думаю,вперёд пенсы!
azkan
azkan
20 февраля в 20:42
Надеюсь сегодня Чакыр будет на нашей стороне )))
Mister_Leo
Mister_Leo
20 февраля в 20:36
Очень ждал этого противостояния ) Челси один из самых неудобных соперников для Барсы .. 3-1 в пользу Барсы
Casey Ryback
Casey Ryback
20 февраля в 20:34
Жаль, в этом году Челси не таа хорош как в прошлом...
Roman73
Roman73
20 февраля в 20:31
Сегодня важно не пропустить .
Возможен счёт 0-0 .
Сегодня мы увидим чего стоит Азар на фоне Месси.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
20 февраля в 20:18
СЕГОДНЯ ЧЕСТНО СКАЗАТЬ ЗА ЧЕЛСИ ПУСТЬ КОУТИНЬО ПО ТВ СМОТРИТ ЛЧ
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
20 февраля в 20:16
КТО СЕГОДНЯ СУДИТЬ БУДЕТ?ЭВРЕБЕ?
Real_Naiman
Real_Naiman
20 февраля в 19:39
Скриньте будет ничья! 1-1 или 2-2!!!
alpo mish
alpo mish
20 февраля в 19:39
Барса Барса и только Барса вперед уничтожим этих аристакратов покажим кто лучший 💪💪💪💪
V-35_________15rus
V-35_________15rus
20 февраля в 19:35
Против автобуса тяжело будет играть, матч будет очень скучным, скорее 0-0 . Одни не умеют играть в футбол и другим не дадут. Но все таки месси должен забить 1 гол
Migelito
Migelito
20 февраля в 19:28
всем своим нутром сегодня за Челси. Давайте, коллеги!!!
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