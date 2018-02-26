У Гаттузо получается! «Милан» начал побеждать

На «Соккер.ру» с правильным недоверием относились к тренерским талантам Рино, но Иван оказался не дурак – именно его страсти не хватало Бонуччи, Чалханоглу и Кутроне.

У «россонери» новая концепция игры

Дженнаро Ивана Гаттузо назначили от безысходности, ни один более опытный и маститый тренер не согласился возглавить «Милан» с учетом финансовых неурядиц и проблем за пределами поля. Но Дженнаро пошел в милый сердцу клуб, не оглядываясь на китайцев, проблемы на поле или на то, что предыдущий его тренерский опыт можно описать цифрой ноль – не получалось ничего, даже на скромном уровне.

Но ради «Милана» Гаттузо начал меняться. Оставив эмоции для бровки и раздевалки, неплохо справляется с анализом собственной команды, хотя и признал вчера – его самого удивляет, как быстро футболисты поняли новую концепцию и заиграли в обороне успешнее «Атланты», «Интера», «Ромы» и «Лацио». Багаж Монтеллы? Возможно, все-таки по показателям команда Винченцо была лучше, чем по результатам и настроению на поле.

Также очевидно, что рядом с Рино есть советники, которые в тренерском ремесле давно. Не исключено, что Гаттузо пообщался с Марчелло Липпи или Карло Анчелотти. Ведь возвращение к схеме «4-3-3» сработало даже слишком чисто. У Монтеллы даже при «3-4-2-1» было больше проблем в защите с Бонуччи и без него, а тут Леонардо словно подменили – научился понимать схему, по которой в «Ювентусе» не играл. Также важно отметить, что «Милан» стал ориентироваться на фланги.

Почему заметно, что у Гаттузо есть советники? Потому что Чалханоглу, Бонавентура и Родригес формируют модный сейчас треугольник на фланге и полуфланге. Кессье, Калабрия и Сусо поступают аналогично (порой имена меняются, но подход сохраняется). Пусть игра не идет через одинокого Билью в центре. Пусть очевидно, что любой сильный тренер попробует развалить «Милан», надавив на опорную зону, где не хватает Бускетса, пока схема Гаттузо работает.

И она не кажется примитивной, поскольку завершает все Кутроне. Патрик, как ловко пишут в комментариях на «Соккер.ру», словно внебрачный сын Пиппо Индзаги. Форвард не повторяет стиль бывшего нападающего и тренера «Милана», но вправду возникает из неоткуда. «Россонери» слишком хороши для седьмого места. А наличие ударной группы, где опытный Калинич всегда подменит молодого Кутроне, позволяет варьировать состав. Причем очевидно, что каждый – от Сусо до Кессье, может играть намного лучше.

Но даже минусы отдельных исполнителей пока нивелируются, ведь Кутроне прав – «Милан» работает, как единая команда.

У «Милана» осталось немало недоделок

«Россонери» как ремонт после чистовых работ, но до установки дверей, завоза мебели, техники и так далее. Остались десятки операций, чтобы апартаменты Гаттузо снова напоминали современную классику. Например, все хвалят центральных защитников команды, но Бонуччи по-прежнему допускает необъяснимые ошибки, просто теперь реже оступается, а у Романьоли чаще получается его подстраховать.

«Милан» перестал пропускать – скушали всего три мяча в последних десяти матчах, причем в пяти последних у вчерашнего именинника Доннаруммы (Джиджи исполнилось девятнадцать лет) «сухари». Но обратите внимание на проблему слева в защите. Антонелли допускает очень странные ошибки, а Родригеса можно поругать не только за неудачную попытку забить «Сампдории» с пенальти.

Выносить болгар в ЛЕ чилийский швейцарец умеет, но поскольку Чалханоглу и Сусо такие же лентяи при черновой работе, как Озил, нельзя заявить, что атаки соперников на ворота «Милана» всегда останавливают правильно. Хорошо, что Калабрия на противоположном правом фланге действует легко и красиво, но даже молодой Давиде ловил красную карточку против «Удинезе» и после очень сильных матчей выдавал крайне слабые.

«Милан» определенно прибавил, но если вникать в детали, то есть болевые точки, на которые опытные соперники надавят. Впрочем, если помнить, что команда Монтеллы после приличного старта выдала невнятный отрезок, а сам Гаттузо начал с ничьей с «Беневенто» - первые очки абсолютного новичка Серии А в истории клуба, то прошли большой путь. Впереди опасные соперники – «Ювентус», «Наполи» и даже сам «Беневенто», но Рино начал строить «Милан», на который можно смотреть, не боясь разочароваться.

И что определенно нравится – прессинг в полуфлангах. Нехватку второго человека в опорной зоне «Милан» компенсирует, заставляя Чалханоглу и Сусо смещаться в центр. Пусть встречают соперников не очень рьяно, Гаттузо постоянно кричит и выбрал стиль: в атаке «Милан» играет широко, при прессинге – узко.

Работу Дженнаро пока рано оценивать

Опрометчиво делать из Гаттузо святого в тренерском ремесле. Но стоит признать, что у него хватило страсти и выдержки – гремучая смесь, чтобы вселить хотя бы в часть игроков дух того «Милана», который любили или хотя бы уважали все. Того самого, чьи футболисты заслужили право быть в чате чемпионов мира. Гаттузо сам рассказал о подобном закрытом клубе – Тотти пишет там чаще всех, наверное, смешные гифки скидывает, ведь Ческо в сорок лет остался шалопаем.

А Гаттузо так тренирует, что смеяться над «Миланом» не получится при всем желании. Двенадцать матчей без поражений во всех турнирах. После того как «Аталанта» обыграла на «Сан Сиро» команду Дженнаро, было дерби в Кубке Италии – «Милан» прошел дальше, а в среду сыграют в полуфинале против «Лацио», который тоже обыгрывали. Кубковая минимальная победа над «Интером» стала переломной, в серии из 12 поединков 9 побед, причем пять подряд. Отчасти помог календарь, но впереди три подряд матча, которые проверят тренерский уровень Гаттузо и готовность его ребят.

«Лацио», «Интер» и «Арсенал» в числе ближайших соперников, так что путь обновленного тактически и перезагруженного психологически «Милана» только начинается. Вот только страх с каждым таким матчем, как против «Ромы», пропадает, ведь на «Олимпико» «волков» загнали за флажки впервые за семь лет. Представители «россонери» заявили, что не боятся сыграть с «Арсеналом», поскольку Лига Европы – еще одна лазейка к уверенности.

Пусть даже после вчерашнего позора в финале Кубка Лиги «канониры» остаются фаворитами классического еврокубкового противостояния, Венгеру лучше не совершать ошибку большинства – недооценивать Гаттузо. За «Арсенал» болеет немало детей, не хочется, чтобы они так ревели, как вчера.

У нового тренера правильный подход

«Милан» играет немного старомодно, стараетАся использовать каждый стандарт и каждую подачу с фланга, поскольку действовать в темпе «Манчестер Сити» или «Барселоны» попросту не могут – ни физики, ни класса не хватит. Зато пробивается наружу мотивация. Казалось, что Гаттузо – плохой тренер-однодневка, причем такая позиция была аргументированной. Но футбол не всегда о фактах, порой он об эмоциях.

Дженнаро быстро изменил игру «Милана» в защите – у «Ромы» была лишь парочка моментов, мощная атака «Лацио» не уничтожила оборону с Бонуччи, хотя у младшего Индзаги было две попытки. А самое важное, что последние успехи открывают путь к задачам, о которых могли только мечтать. Гаттузо правильно сказал – нельзя играть предсказуемо, многое надо менять, но важно выкладываться на сто процентов. Игроки «Милана» поняли, что если слушать Рино, то можно медленно подбираться к еврокубковой зоне.

С каждым туром становится все интереснее, ведь борьба за два места в ЛЧ развернется между пятью клубами – Серия А дарит в этом сезоне не только чемпионскую интригу. Причем Гаттузо говорит, что в раздевалке «Милана» нет глупых разговоров о четвертой позиции, зато появились мысли о качественном футболе – как на поле, так и за его пределами. Дженнаро не понимает, почему современные игроки такие несерьезные и так легко переживают поражения, и он переучивает их по правилам из великого прошлого.

Порой такие комбинации работают, особенно если наставник злой и не летает в облаках после парочки побед. Гаттузо обыграл «Рому», словно так и надо, и это стратегически верный подход.