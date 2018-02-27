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Испания. Примера 2017/2018, 38 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал4.44.551.62
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво1.285.89.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар1.5247
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад---
Италия. Серия А 2017/2018, 38 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне1.385.37
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина1.83.84.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер2.43.552.75
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома3.853.951.83
Россия. Стыковые матчи 2017/20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар2.553.12.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей1.853.64.2
Франция. Лига 1 2017/2018, 38 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КанКан 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ4.153.71.85
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 3:2 Логотип футбольный клуб НиццаНицца1.4256.5
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:1 Логотип футбольный клуб АмьенАмьен1.22711
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:3 Логотип футбольный клуб МонакоМонако4.341.75

Интригующая идея. Матч всех звёзд в РФПЛ

27 февраля 2018, 15:25
Интригующая идея. Матч всех звёзд в РФПЛ

Показательные матчи – обычное дело в успешных лигах вроде НХЛ и НБА. «Соккер.ру» предлагает РФПЛ взять интересную идею на вооружение. 

Ежегодные сходки всех звезд во многих лигах вошли в добрую традицию, наши баскетбольные и хоккейные команды тоже попробовали это развлечение на вкус. Конечно, у РФПЛ есть серьезные проблемы с самоорганизацией, раз даже составление элементарного расписания часто оборачивается смехом сквозь слезы, но настанут лучшие времена, а мечтать никогда не вредно. Давайте подумаем, каким мог бы быть Матч всех звезд РФПЛ.

Между прочим. В 2003 и 2004 годах состоялись матчи сборной России против сборной легионеров РФПЛ. Организовать и преподнести выставочную встречу должным образом не получилось, в первом случае на стадион «Локомотив» пришли 7500 зрителей, через год – 3000 человек. Всех лучших иностранцев привлечь тоже не удалось, в матче 2004-го за легионеров в стартовом составе играли Быстров и Радимов, а на замену вышли Семшов, Бояринцев и Акинфеев. 

Когда проводить? Определенно, летом – чтобы погода была отличная, а газон – ровный и зеленый. Сразу по окончании чемпионата футболисты разъезжаются по национальным сборным, значит, Матч всех звезд должен стоять в календаре где-то неподалеку от Суперкубка России. Скорее, даже раньше. Матч всех звезд может стать неотъемлемой частью красочной церемонии открытия нового сезона, а игра за Суперкубок – это уже ответственная битва за трофей. 

Где проводить? Матч всех звезд – это большой футбольный праздник, который точно не должен быть достоянием одних только «Лужников», которые монополизируют проведение финалов Кубка и Суперкубка России. Нужно играть в разных городах, на разных стадионах, а место проведения определять чуть ли не жеребьевкой из числа поданных заявок в прямом эфире федерального спортивного канала. Глупо жертвовать любыми доступными элементами шоу!

Как выбирать составы?

Россияне vs легионеры. Самый простой и ранее уже опробованный способ – разделение по национальному признаку. Но, мне кажется, это и наименее любопытный тип сегрегации, ведь интерес будет вызывать только состав команды иностранцев, против которых сыграет, по сути, сборная России. Правда, Матч всех звезд предполагает выбор тренеров команд из числа действующих наставников клубов РФПЛ, поэтому руководить такой сборной России будет не Станислав Черчесов, а, например, тандем Юрия Семина и Курбана Бердыева. Станислава Саламовича могут взять в свой штаб помощником, глядишь, получит какой-нибудь ценный совет от опытных мастеров. А еще в такой игре можем увидеть братьев Березуцких и Игнашевича – они ведь по-прежнему звезды РФПЛ, хоть и решили завершить международные карьеры, а также опального Игоря Денисова.

Не придирайтесь к составам, они носят сугубо ориентировочный характер и не являются плодом глубокого анализа. В моей версии бразильцы Гильерме и Марио Фернандес считаются иностранцами, кем, по сути и являются, несмотря на футбольное гражданство.

Лучшие россияне РФПЛ: Акинфеев – Смольников, В. Березуцкий, Джикия, Жирков – Денисов, Дзагоев, Головин – Миранчук, Кокорин, Смолов. 
Лучшие иностранцы РФПЛ: Гильерме – Фернандес, Чорлука, Гранквист, Кришито – Фернандо, Фернандеш, Паредес – Классон, Промес, Луис Адриано. 

Москва vs остальная Россия. Другой тип сегрегации, разделяем на два лагеря футболистов четырех московских команд и других двенадцати клубов РФПЛ. По-моему, вполне любопытное разделение, ведь у нас и на бытовом уровне Москва и другие регионы России часто противопоставляются. Опять же, появляются готовые названия для команд – сборная Москвы и сборная регионов, это лучше обезличенных коллективов иностранцев и россиян. 

Сборная Москвы: Акинфеев – Фернандес, В. Березуцкий, Джикия, Рауш – Вернблум, Головин, Зобнин – Миранчук, Промес, Луис Адриано. 
Сборная Регионов: Лунев – Смольников, Маммана, Гранквист, Кришито – Гацкан, Кузяев, Шатов – Классон, Кокорин, Смолов. 

Звёздный уикенд (четыре команды). Несмотря на желание подмешать разных красок в палитру, сложно не признать, что главные звезды РФПЛ играют в пяти клубах – «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Поэтому, чтобы расширить географию и сделать открытие сезона еще более ярким, можно устроить Всезвездный уикенд, как поступают в НХЛ. Там четыре команды представляют свои дивизионы, у нас можно разделить клубы на четверки, от каждой из которых – по команде. 

«Зенит», «Тосно», «Арсенал», «Рубин»: Лунев – Иванович, Маммана, Гранат, Кудряшов – Паредес, Кузяев, Попов – Кокорин, Погребняк, Дзюба.
ЦСКА, «СКА-Хабаровск», «Динамо», «Урал»: Акинфеев – Фернандес, Березуцкий, Васин, Рауш – Вернблум, Соу, Головин, Дзагоев – Панченко, Муса. 
«Локомотив», «Краснодар», «Анжи», «Ахмат»: Гильерме – Уциев, Кверквелия, Гранквист, Рыбус – Денисов, Фернандеш, Шатов – Миранчук, Мамаев, Смолов.
«Спартак», «Ростов», «Амкар», «Уфа»: Селихов – Калачев, Ингасон, Джикия, Стоцкий – Гацкан, Фернандо, Глушаков, Зобнин – Промес, Зе Луиш, Луис Адриано. 

В действительности, конечно, такой мини-турнир вряд ли возможен и актуален в нынешних условиях, нужно для начала на должном уровне организовать одну игру, чтобы она действительно стала Матчем всех звезд.

Народное голосование. И чтобы действительно создать шоу вокруг этого события, нужно разогревать аудиторию, делать болельщиков причастными к событию задолго до самого матча. Считаю естественным, что состав участников должно определить народное голосование. Скажем, организаторы создают списки из десяти кандидатов на каждую позицию, четверо футболистов, набравших наибольшее число голосов в своих номинациях, становятся участниками матча всех звезд. Всего 44 человека – как раз хватит на две команды по 22 игрока. 

Затем аналогичным образом избираются главные тренеры – одни из важнейших участников шоу, потому что их предстоит собрать в одной студии, чтобы они в прямом эфире составили свои команды из числа отобранных народом участников Матча всех звезд. Футболистов можно брать по очереди, как когда-то поступали «капитаны» в дворовом футболе. Не знаю, как вы, а я бы ни за что не пропустил эфир, где условные Каррера и Семин (или Бердыев и Манчини) из лучших игроков РФПЛ формируют для себя команды на один матч, как в фентези-футболе, поясняют свой выбор в пользу того или иного игрока и параллельно дискутируют. Вы бы поддержали такую идею?

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Все комментарии
alexamit
alexamit
02 марта в 19:45
Вопрос функционерам РФПЛ-А есть ли в российском футболе звёзды?
kent77
kent77
02 марта в 09:09
идея хорошая конечно, но такие матчи могут собрать полный стадион только в регионах но никак не в столице, там на рядовые матчи аншлагов мало бывает
zim289
zim289
28 февраля в 14:58
Не нужно это.
Лучше расширить лигу до 20 команд. Ну, и подтянуть донные клубы.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
28 февраля в 11:11
Да ну нафиг. Хватает клоунады в хоккее и баскетболе. Или кто-то с интересом смотрит Кубок Легенд? Футболисты и так в РФПЛ играют не в самом быстром темпе, а вы хотите смотреть, как они на черепашьих скоростях играть будут?
pokemon_CSKA
pokemon_CSKA
28 февраля в 10:02
я помню такой матч перед чемпионатом Европы 2004 вроде. Я смотрел мне понравился тот матч. Еще помню Бояринцев играл за легионеров. Хорошая идея. Но та сборная России выиграла тот матч, и была по составу сильнее. Сейчас думаю сборная легионеров намного сильнее. Я года 4 назад думал как же бы они сыграли. Там бы у Сборной России вообще не было бы шансов, против Халка, Думбии и Мусы
Фата лист
Фата лист ответил ziborock
28 февраля в 02:28
Сразу видно, что человек не знаком с хоккеем. Из 4-ех сборных в группе, все 4-ре выходят в плей-офф, там невозможно вылететь.
Delight
Delight ответил parallels
28 февраля в 02:21
parallels:
сперва можно расформировать спартак, а там уже на радостях провести какой-нибудь турнир в честь этого события. и чтобы зулусы из бывшего спартака подавали мячи.
    Smyth
    Smyth ответил AmIIIeR89
    27 февраля в 21:23
    AmIIIeR89:
    Спартак тут не причем. Так решило хоккейное руководство - для наигрывания связок на Олимпиаду всех игроков в 2 клуба распихали, для удобства сборной. Не знаю почему именно армейские клубы выбрали для этого. Не будь такого - Капризов, забивший победную шайбу, не перешел бы в ЦСКА, и возможно не поехал бы на Олимпиаду
    Да ну какие связки?) связок то и не было, игроков из базовых клубов взять-то взяли, но один фиг по разным звеньям разбросали. В итоге бред и фарс. Да и такая схема формирования сборной нравится лишь болельщикам двух команд - ска и цска. Скоро РЖД, Магнитогорские металлурги, череповчане и все остальные спросят - а зачем мы содержим команды за свой счет, если у них нет шансов? Абсолютно никаких. Мы не в СССР живем, за деньги надо отчитываться и тратить с умом.

    Еле Германию обыграли, а должны были выносить в одну калитку.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    27 февраля в 21:07
    «Спартак», «Ростов», «Амкар», «Уфа»: Селихов – Калачев, Ингасон, Джикия, Стоцкий – Гацкан, Фернандо, Глушаков, Зобнин – Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.
    Ибо без представителей моего клуба нет резона смотреть
    Воин666
    Воин666
    27 февраля в 20:32
    Сомневаюсь, что люди станут ходить на матч звёзд в футболе.
    CSKA2012
    CSKA2012
    27 февраля в 19:44
    Шляпа какая то) а если травма будет у игрока из за выставочного матча.. такого "счастья" не одному клубу не нужно.
    MALOVAR
    MALOVAR ответил parallels
    27 февраля в 19:44
    а я и говорю,пример твой конкретно мимо,историю знать надо,кто тащил всегда наших))
    астраханец
    астраханец ответил parallels
    27 февраля в 19:27
    В советское время можно еще было делать базовые клубы сборной, когда не было частных клубов вообще. Вот у Краснодара по какому праву ты будешь забирать игроков для базового клуба сборной? Или у ЦСКА? То есть уже 2 клуба скажут что это незаконно. Да и КХЛ сейчас это убожество, а не соревнование. Народ снова на НХЛ стал смотреть чаще
    Doping87
    Doping87
    27 февраля в 18:46
    Шляпа, а не идея.
    Apokalipsys
    Apokalipsys
    27 февраля в 18:03
    Перед началом сезона что бы не терять очки от отсутствия травмированных лидеров, никто на риск идти не будет, даже если миллиард получат(хотя в таком случае они еще подумают).
    Для зрителя согласен это ШОУ!!!!
    Но на фига нам смотреть на своих же дармоедов, когда с тем же успехом можно Барселону с Реалом пригласить??? или вообще обоих, для разугреву!
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответил parallels
    27 февраля в 17:58
    parallels:
    в хоккее уже давно решили - из спартака никого в сборную не брать и вообще не связываться с этим клубом. в результате что? олимпийские чемпионы. если бы и в футболе так делали - мы до полуфинала чм могли бы дойти.
    Спартак тут не причем. Так решило хоккейное руководство - для наигрывания связок на Олимпиаду всех игроков в 2 клуба распихали, для удобства сборной. Не знаю почему именно армейские клубы выбрали для этого. Не будь такого - Капризов, забивший победную шайбу, не перешел бы в ЦСКА, и возможно не поехал бы на Олимпиаду
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    27 февраля в 17:34
    В последнем варианте 8 игроков Спартака и 4 от остальных клубов.Итого-12.Ясно,кто фаворит ))
    ziborock
    ziborock ответил parallels
    27 февраля в 17:10
    parallels:
    "это отвратительно, а не нормально... Создание базового клуба сборной, путем переманивая лучших игроков в свои ряды." это ты сейчас про спартак 90х?) главное - результат. 2 базовых клуба сборной сделали то, чего разношёрстная сборная не могла сделать 26 лет. и не забывай, что "красная машина" появилась, когда базой был цска, с небольшими вкраплениями из других клубов. что касается драфта: ты предложил - тебе и делать)
    Очень сильный финал : Россия - Германия) Отпусти НХЛовцы своих, мы бы скорее всего даже из группы бы не вышли!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    27 февраля в 17:04
    Идея хороша, провести её в жизнь сложнее.В летнее окно, возможно будет.
    Любой болельщик будет за проведение таких мероприятий.
    parallels
    parallels ответил Igo0rek
    27 февраля в 17:03
    Igo0rek:
    То что ты показываешь, это отвратительно, а не нормально... И дело тут не в Спартаке. Спартак в хоккее плох! Создание базового клуба сборной, путем переманивая лучших игроков в свои ряды. А по финансам, никто не сможет тягаться с СКА. Владелецы СКА, это Газпром, а дочерняя компания главный спонсор КХЛ. Это треш. Нужно делать драфт как в НХЛ.
    "это отвратительно, а не нормально... Создание базового клуба сборной, путем переманивая лучших игроков в свои ряды."

    это ты сейчас про спартак 90х?)

    главное - результат. 2 базовых клуба сборной сделали то, чего разношёрстная сборная не могла сделать 26 лет. и не забывай, что "красная машина" появилась, когда базой был цска, с небольшими вкраплениями из других клубов.

    что касается драфта: ты предложил - тебе и делать)
    Igo0rek
    Igo0rek ответил parallels
    27 февраля в 16:59
    parallels:
    в хоккее уже давно решили - из спартака никого в сборную не брать и вообще не связываться с этим клубом. в результате что? олимпийские чемпионы. если бы и в футболе так делали - мы до полуфинала чм могли бы дойти.
    То что ты показываешь, это отвратительно, а не нормально... И дело тут не в Спартаке. Спартак в хоккее плох! Создание базового клуба сборной, путем переманивая лучших игроков в свои ряды. А по финансам, никто не сможет тягаться с СКА. Владелецы СКА, это Газпром, а дочерняя компания главный спонсор КХЛ. Это треш. Нужно делать драфт как в НХЛ.
    parallels
    parallels ответил MALOVAR
    27 февраля в 16:59
    MALOVAR:
    попутал сайт и виды спорта))) но тебе простительно
    тебе конкретный пример привели, что было бы, не будь спартака, - но тебе простительно 😄
    MALOVAR
    MALOVAR ответил parallels
    27 февраля в 16:58
    попутал сайт и виды спорта))) но тебе простительно
    MALOVAR
    MALOVAR
    27 февраля в 16:56
    Спартаковцы победили,расходимся
    parallels
    parallels
    27 февраля в 16:36
    в хоккее уже давно решили - из спартака никого в сборную не брать и вообще не связываться с этим клубом. в результате что? олимпийские чемпионы. если бы и в футболе так делали - мы до полуфинала чм могли бы дойти.

    parallels
    parallels
    27 февраля в 16:32
    сперва можно расформировать спартак, а там уже на радостях провести какой-нибудь турнир в честь этого события. и чтобы зулусы из бывшего спартака подавали мячи.
    амурец
    амурец ответил turist82
    27 февраля в 16:30
    turist82:
    Адриано жжет не меньше Фарфана ))
    но и не больше, а если выбирать то Фарфан лучше
    turist82
    turist82 ответил амурец
    27 февраля в 16:20
    амурец:
    какого то Адриано включили, Зе Луиша, Паредеса игроки конечно хорошие, но Фарфану в подмётки не годятся, вот кого забыли
    Адриано жжет не меньше Фарфана ))
    turist82
    turist82
    27 февраля в 16:19
    Это чтоб на никому не нужном матче какой либо важнейший для своей команды/сборной игрок порвал кресты и выпал на полгода? Нет уж увольте. А следовательно игроки в таком матче будут беречь силы и ноги, и как результат - скучный унылый матч. Оно нам надо? Думаю нет.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    27 февраля в 16:10
    Не смогут наши организовать такое шоу (а это в первую очередь именно шоу)
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