Интригующая идея. Матч всех звёзд в РФПЛ

Показательные матчи – обычное дело в успешных лигах вроде НХЛ и НБА. «Соккер.ру» предлагает РФПЛ взять интересную идею на вооружение.

Ежегодные сходки всех звезд во многих лигах вошли в добрую традицию, наши баскетбольные и хоккейные команды тоже попробовали это развлечение на вкус. Конечно, у РФПЛ есть серьезные проблемы с самоорганизацией, раз даже составление элементарного расписания часто оборачивается смехом сквозь слезы, но настанут лучшие времена, а мечтать никогда не вредно. Давайте подумаем, каким мог бы быть Матч всех звезд РФПЛ.

Между прочим. В 2003 и 2004 годах состоялись матчи сборной России против сборной легионеров РФПЛ. Организовать и преподнести выставочную встречу должным образом не получилось, в первом случае на стадион «Локомотив» пришли 7500 зрителей, через год – 3000 человек. Всех лучших иностранцев привлечь тоже не удалось, в матче 2004-го за легионеров в стартовом составе играли Быстров и Радимов, а на замену вышли Семшов, Бояринцев и Акинфеев.

Когда проводить? Определенно, летом – чтобы погода была отличная, а газон – ровный и зеленый. Сразу по окончании чемпионата футболисты разъезжаются по национальным сборным, значит, Матч всех звезд должен стоять в календаре где-то неподалеку от Суперкубка России. Скорее, даже раньше. Матч всех звезд может стать неотъемлемой частью красочной церемонии открытия нового сезона, а игра за Суперкубок – это уже ответственная битва за трофей.

Где проводить? Матч всех звезд – это большой футбольный праздник, который точно не должен быть достоянием одних только «Лужников», которые монополизируют проведение финалов Кубка и Суперкубка России. Нужно играть в разных городах, на разных стадионах, а место проведения определять чуть ли не жеребьевкой из числа поданных заявок в прямом эфире федерального спортивного канала. Глупо жертвовать любыми доступными элементами шоу!

Как выбирать составы?

Россияне vs легионеры. Самый простой и ранее уже опробованный способ – разделение по национальному признаку. Но, мне кажется, это и наименее любопытный тип сегрегации, ведь интерес будет вызывать только состав команды иностранцев, против которых сыграет, по сути, сборная России. Правда, Матч всех звезд предполагает выбор тренеров команд из числа действующих наставников клубов РФПЛ, поэтому руководить такой сборной России будет не Станислав Черчесов, а, например, тандем Юрия Семина и Курбана Бердыева. Станислава Саламовича могут взять в свой штаб помощником, глядишь, получит какой-нибудь ценный совет от опытных мастеров. А еще в такой игре можем увидеть братьев Березуцких и Игнашевича – они ведь по-прежнему звезды РФПЛ, хоть и решили завершить международные карьеры, а также опального Игоря Денисова.

Не придирайтесь к составам, они носят сугубо ориентировочный характер и не являются плодом глубокого анализа. В моей версии бразильцы Гильерме и Марио Фернандес считаются иностранцами, кем, по сути и являются, несмотря на футбольное гражданство.

Лучшие россияне РФПЛ: Акинфеев – Смольников, В. Березуцкий, Джикия, Жирков – Денисов, Дзагоев, Головин – Миранчук, Кокорин, Смолов.

Лучшие иностранцы РФПЛ: Гильерме – Фернандес, Чорлука, Гранквист, Кришито – Фернандо, Фернандеш, Паредес – Классон, Промес, Луис Адриано.

Москва vs остальная Россия. Другой тип сегрегации, разделяем на два лагеря футболистов четырех московских команд и других двенадцати клубов РФПЛ. По-моему, вполне любопытное разделение, ведь у нас и на бытовом уровне Москва и другие регионы России часто противопоставляются. Опять же, появляются готовые названия для команд – сборная Москвы и сборная регионов, это лучше обезличенных коллективов иностранцев и россиян.

Сборная Москвы: Акинфеев – Фернандес, В. Березуцкий, Джикия, Рауш – Вернблум, Головин, Зобнин – Миранчук, Промес, Луис Адриано.

Сборная Регионов: Лунев – Смольников, Маммана, Гранквист, Кришито – Гацкан, Кузяев, Шатов – Классон, Кокорин, Смолов.

Звёздный уикенд (четыре команды). Несмотря на желание подмешать разных красок в палитру, сложно не признать, что главные звезды РФПЛ играют в пяти клубах – «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Поэтому, чтобы расширить географию и сделать открытие сезона еще более ярким, можно устроить Всезвездный уикенд, как поступают в НХЛ. Там четыре команды представляют свои дивизионы, у нас можно разделить клубы на четверки, от каждой из которых – по команде.

«Зенит», «Тосно», «Арсенал», «Рубин»: Лунев – Иванович, Маммана, Гранат, Кудряшов – Паредес, Кузяев, Попов – Кокорин, Погребняк, Дзюба.

ЦСКА, «СКА-Хабаровск», «Динамо», «Урал»: Акинфеев – Фернандес, Березуцкий, Васин, Рауш – Вернблум, Соу, Головин, Дзагоев – Панченко, Муса.

«Локомотив», «Краснодар», «Анжи», «Ахмат»: Гильерме – Уциев, Кверквелия, Гранквист, Рыбус – Денисов, Фернандеш, Шатов – Миранчук, Мамаев, Смолов.

«Спартак», «Ростов», «Амкар», «Уфа»: Селихов – Калачев, Ингасон, Джикия, Стоцкий – Гацкан, Фернандо, Глушаков, Зобнин – Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.

В действительности, конечно, такой мини-турнир вряд ли возможен и актуален в нынешних условиях, нужно для начала на должном уровне организовать одну игру, чтобы она действительно стала Матчем всех звезд.

Народное голосование. И чтобы действительно создать шоу вокруг этого события, нужно разогревать аудиторию, делать болельщиков причастными к событию задолго до самого матча. Считаю естественным, что состав участников должно определить народное голосование. Скажем, организаторы создают списки из десяти кандидатов на каждую позицию, четверо футболистов, набравших наибольшее число голосов в своих номинациях, становятся участниками матча всех звезд. Всего 44 человека – как раз хватит на две команды по 22 игрока.

Затем аналогичным образом избираются главные тренеры – одни из важнейших участников шоу, потому что их предстоит собрать в одной студии, чтобы они в прямом эфире составили свои команды из числа отобранных народом участников Матча всех звезд. Футболистов можно брать по очереди, как когда-то поступали «капитаны» в дворовом футболе. Не знаю, как вы, а я бы ни за что не пропустил эфир, где условные Каррера и Семин (или Бердыев и Манчини) из лучших игроков РФПЛ формируют для себя команды на один матч, как в фентези-футболе, поясняют свой выбор в пользу того или иного игрока и параллельно дискутируют. Вы бы поддержали такую идею?