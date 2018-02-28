Большие перемены. Знакомимся с обновлениями ЛЧ и ЛЕ

28 февраля 2018, 16:00

В УЕФА подготовили апгрейд для Лиги чемпионов и Лиги Европы, изменения вступят в силу уже с нового сезона. «Соккер.ру» рассказывает о новшествах, которые накроют еврокубки.

Лига чемпионов

Отбор участников. Несколько лет назад Мишель Платини, тогдашний президент УЕФА, реформировал квалификацию Лиги чемпионов, сделав ставку на расширение географии. «Путь чемпионов», безусловно, ослабил общий уровень основной сетки ЛЧ, нынешнее обновление призвано произвести обратный эффект: УЕФА хочет видеть в сильнейшем турнире сильнейшие клубы.

Если в уходящем формате 22 клуба получали прямые путевки в групповую стадию Лиги чемпионов, а еще десять счастливчиков определялись в квалификации, то теперь автоматический пропуск в основную сетку получают 26 команд. Список составляется на основе клубного рейтинга УЕФА и результатов предыдущего сезона. Цельная картина выглядит следующим образом:

4 лучшие команды от каждой из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом УЕФА: Испания, Англия, Германия, Италия (16).

2 лучшие команды от стран, занимающих пятое и шестое места в рейтинге УЕФА: Франция и Россия (16 + 4 = 20).

Чемпионы из первенств, занимающих места с седьмого по десятое: Португалия, Украина, Бельгия, Турция (20 + 4 = 24).

Победители Лиги чемпионов* и Лиги Европы** (24 + 2 = 26).

*если победитель Лиги чемпионов завоевал путевку в следующий розыгрыш через национальный чемпионат, то его запасной билет переходит к чемпиону 11-й в рейтинге УЕФА ассоциации (на данный момент – Чехия) и избавляет этих счастливцев от квалификации.

**если победитель Лиги Европы обеспечил себе участие в Лиге чемпионов иным путем, его второй билет переходит к третьей команде пятой ассоциации в рейтинге УЕФА (Франция). В противном случае придется проходить квалификацию по «Пути представителей лиг».

***одна ассоциация может быть представлена в основной сетке Лиги чемпионов максимум пятью клубами.

Квалификация

В квалификации ЛЧ остается знакомая сегрегация на «Путь чемпионов» и «Путь представителей лиг».

«Путь чемпионов». На эту ветвь квалификации выделено четыре путевки, принимают участие чемпионы национальных ассоциаций с 11-го места и ниже в рейтинге УЕФА. Дело Платини живет, но у чемпионов лиг с низким рейтингом отняли одну путевку в пользу сильных.

«Путь представителей лиг». Всего лишь две путевки в основную сетку Лиги чемпионов на одиннадцать претендентов. Сражения пройдут в три раунда. Участвуют вице-чемпионы ассоциаций, занимающих места с 7 по 15 в рейтинге УЕФА, а также третьи команды пятой и шестой стран (Франции и России). Бронзовый призер РФПЛ будет пробиваться в группу Лиги чемпионов именно таким образом, а шансы на успех априори высоки, ведь в квалификации не задействованы представители топ-чемпионатов, как раньше. Если не падать в рейтинге УЕФА ниже шестого места, то у России гарантированно будет два клуба в основной сетке Лиги чемпионов и неплохие возможности для расширения до трех полпредов.

Лига Европы

Отбор участников. С Лигой Европы все гораздо сложнее, непонятностей больше хотя бы потому, что из 48 участников группового раунда только 17 получают прямые путевки – это только 35%, в то время как в Лиге чемпионов 81% участников основной сетки определяется до старта квалификации. Кого же ждут в группах Лиги Европы сразу:

Победители кубка и пятые команды из четырех чемпионатов Старого Света с наивысшим клубным рейтингом УЕФА: Испания, Англия, Германия, Италия (8).

Победитель кубка и четвертая команда пятой ассоциации в рейтинге: Франция (8+2=10).

Победители кубков из стран, занимающих места с 6-го по 12-е в рейтинге УЕФА: Россия, Португалия, Украина, Бельгия, Турция, Чехия, Швейцария (10+7=17).

Десять команд попадут в групповой раунд Лиги Европы из квалификации Лиги чемпионов. Это четыре неудачника раунда плей-офф «Пути чемпионов», а также шесть проигравших на «Пути представителей лиг», причем не только в раунде плей-офф, но и на третьем квалификационном этапе (17+10=27). Здесь нужно подчеркнуть, что у России на групповой стадии еврокубков будущей осенью точно будет четыре команды: даже если бронзовый призер, стартующий в квалификации ЛЧ, сразу проиграет, он попадет в основную сетку Лиги Европы, как и победитель Кубка России.

Квалификация

Теперь квалификация Лиги Европы тоже будет разделена на «Путь чемпионов» (8 путевок) и «Путь представителей лиг» (13 путевок). Ветви квалификации имеют такое же название, как и в Лиге чемпионов, потому что они тесно связаны между собой: каждая вылетевшая из главного турнира команда получит второй шанс в Лиге Европы в соответствии со своим статусом – чемпионы отдельно, все остальные отдельно. Сегрегация сохраняется даже при переходе из турнира в турнир.

Остается добавить, что пятая команда России стартует на «Пути представителей лиг» со второго квалификационного раунда, то есть должна будет пройти три барьера на пути к групповой стадии (еще третий квалификационный раунд и плей-офф), а обладатель четвертого места в РФПЛ начнет еврокубковый поход с третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Делу - время

Для всех футбольных болельщиков есть что-то особенное во времени 22:45, но эпоха этих завораживающих цифр уходит в небытие. Теперь еврокубковые матчи в обоих турнирах будут начинаться в 18:55 и 21:00 по центральноевропейскому времени (20:55 и 23:00 по Москве в зимний период, 19:55 и 22:00 по МСК – в летнее время). Обещанное разнесение матчей Лиги чемпионов в рамках одного игрового дня по двум временным слотам – правильное и давно напрашивающееся решение, так можно будет захватить «вживую» больше лигочемпионского футбола.