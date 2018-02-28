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Большие перемены. Знакомимся с обновлениями ЛЧ и ЛЕ

28 февраля 2018, 16:00

В УЕФА подготовили апгрейд для Лиги чемпионов и Лиги Европы, изменения вступят в силу уже с нового сезона. «Соккер.ру» рассказывает о новшествах, которые накроют еврокубки. 

Лига чемпионов

Отбор участников. Несколько лет назад Мишель Платини, тогдашний президент УЕФА, реформировал квалификацию Лиги чемпионов, сделав ставку на расширение географии. «Путь чемпионов», безусловно, ослабил общий уровень основной сетки ЛЧ, нынешнее обновление призвано произвести обратный эффект: УЕФА хочет видеть в сильнейшем турнире сильнейшие клубы. 

Если в уходящем формате 22 клуба получали прямые путевки в групповую стадию Лиги чемпионов, а еще десять счастливчиков определялись в квалификации, то теперь автоматический пропуск в основную сетку получают 26 команд. Список составляется на основе клубного рейтинга УЕФА и результатов предыдущего сезона. Цельная картина выглядит следующим образом:

4 лучшие команды от каждой из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом УЕФА: Испания, Англия, Германия, Италия (16).   
2 лучшие команды от стран, занимающих пятое и шестое места в рейтинге УЕФА: Франция и Россия (16 + 4 = 20). 
Чемпионы из первенств, занимающих места с седьмого по десятое: Португалия, Украина, Бельгия, Турция (20 + 4 = 24).
Победители Лиги чемпионов* и Лиги Европы** (24 + 2 = 26). 

*если победитель Лиги чемпионов завоевал путевку в следующий розыгрыш через национальный чемпионат, то его запасной билет переходит к чемпиону 11-й в рейтинге УЕФА ассоциации (на данный момент – Чехия) и избавляет этих счастливцев от квалификации.
**если победитель Лиги Европы обеспечил себе участие в Лиге чемпионов иным путем, его второй билет переходит к третьей команде пятой ассоциации в рейтинге УЕФА (Франция). В противном случае придется проходить квалификацию по «Пути представителей лиг».
***одна ассоциация может быть представлена в основной сетке Лиги чемпионов максимум пятью клубами. 

Квалификация

В квалификации ЛЧ остается знакомая сегрегация на «Путь чемпионов» и «Путь представителей лиг». 

«Путь чемпионов». На эту ветвь квалификации выделено четыре путевки, принимают участие чемпионы национальных ассоциаций с 11-го места и ниже в рейтинге УЕФА. Дело Платини живет, но у чемпионов лиг с низким рейтингом отняли одну путевку в пользу сильных. 

«Путь представителей лиг». Всего лишь две путевки в основную сетку Лиги чемпионов на одиннадцать претендентов. Сражения пройдут в три раунда. Участвуют вице-чемпионы ассоциаций, занимающих места с 7 по 15 в рейтинге УЕФА, а также третьи команды пятой и шестой стран (Франции и России). Бронзовый призер РФПЛ будет пробиваться в группу Лиги чемпионов именно таким образом, а шансы на успех априори высоки, ведь в квалификации не задействованы представители топ-чемпионатов, как раньше. Если не падать в рейтинге УЕФА ниже шестого места, то у России гарантированно будет два клуба в основной сетке Лиги чемпионов и неплохие возможности для расширения до трех полпредов. 

Лига Европы

Отбор участников. С Лигой Европы все гораздо сложнее, непонятностей больше хотя бы потому, что из 48 участников группового раунда только 17 получают прямые путевки – это только 35%, в то время как в Лиге чемпионов 81% участников основной сетки определяется до старта квалификации. Кого же ждут в группах Лиги Европы сразу:

Победители кубка и пятые команды из четырех чемпионатов Старого Света с наивысшим клубным рейтингом УЕФА: Испания, Англия, Германия, Италия (8).   
Победитель кубка и четвертая команда пятой ассоциации в рейтинге: Франция (8+2=10).
Победители кубков из стран, занимающих места с 6-го по 12-е в рейтинге УЕФА: Россия, Португалия, Украина, Бельгия, Турция, Чехия, Швейцария (10+7=17).
Десять команд попадут в групповой раунд Лиги Европы из квалификации Лиги чемпионов. Это четыре неудачника раунда плей-офф «Пути чемпионов», а также шесть проигравших на «Пути представителей лиг», причем не только в раунде плей-офф, но и на третьем квалификационном этапе (17+10=27). Здесь нужно подчеркнуть, что у России на групповой стадии еврокубков будущей осенью точно будет четыре команды: даже если бронзовый призер, стартующий в квалификации ЛЧ, сразу проиграет, он попадет в основную сетку Лиги Европы, как и победитель Кубка России. 

Квалификация  

Теперь квалификация Лиги Европы тоже будет разделена на «Путь чемпионов» (8 путевок) и «Путь представителей лиг» (13 путевок). Ветви квалификации имеют такое же название, как и в Лиге чемпионов, потому что они тесно связаны между собой: каждая вылетевшая из главного турнира команда получит второй шанс в Лиге Европы в соответствии со своим статусом – чемпионы отдельно, все остальные отдельно. Сегрегация сохраняется даже при переходе из турнира в турнир. 

Остается добавить, что пятая команда России стартует на «Пути представителей лиг» со второго квалификационного раунда, то есть должна будет пройти три барьера на пути к групповой стадии (еще третий квалификационный раунд и плей-офф), а обладатель четвертого места в РФПЛ начнет еврокубковый поход с третьего отборочного раунда Лиги Европы. 

Делу - время

Для всех футбольных болельщиков есть что-то особенное во времени 22:45, но эпоха этих завораживающих цифр уходит в небытие. Теперь еврокубковые матчи в обоих турнирах будут начинаться в 18:55 и 21:00 по центральноевропейскому времени (20:55 и 23:00 по Москве в зимний период, 19:55 и 22:00 по МСК – в летнее время). Обещанное разнесение матчей Лиги чемпионов в рамках одного игрового дня по двум временным слотам – правильное и давно напрашивающееся решение, так можно будет захватить «вживую» больше лигочемпионского футбола. 

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
12 марта в 18:00
благими намерениями вымощена дорога в ад! Прогресс -дело хорошее, но здоровый консерватизм все же лучше!
Великий Князь
Великий Князь ответил Медив
12 марта в 15:47
Итальянская мафия в лице Инфантино в деле. По сути ничего не изменилось, кроме того факта, что Италия со своих средних 2.5 клубов в основной сетке ЛЧ в последние годы, будет выставлять с какого то бодуна аж четыре
А с какого бодуна бей-бегишные мешки по 4 выставляют? Всё равно их все пинают.
Великий Князь
Великий Князь ответил Roman73
12 марта в 15:46
Эххх ! Было время и цены снижали, и текли куда надо каналлы ! И было время за Кубок Чемпионов чемпионы играли . И Кубок могли выиграть Стяуа, Марсель, Цврена Звезда, Порту, ПСВ, Фейеноорд, Селтик, Бенфика. А в финале можно видеть Реймс и Сент-Этьен ! Надоело. Надоело Барса, Реал, Бавария. Ювентус, выслать их лет на 10 в Америку, к чёртовой Копакобане !
Чем тебе Ювентус не угодил?
В последний раз выигрывали ЛЧ ещё в 1996 году, уже 21 год пролетел.
moralesoul
moralesoul
05 марта в 16:03
Т.е. от России 3 клуба не будет участвовать, хотя должны были!?
Что за хрень, это надо было делать хотя бы с сезона 19-20, может быть уже какие-то клубы за 3 место борятся, ради ЛЧ, а теперь в России и Франции только 2 путёвки.. это нельзя делать по середине сезона!
Кьянти
Кьянти ответил Roman73
02 марта в 06:08
А ещё Ноттингем-Форест:-) Я согласен с тобой, уважаемый, кто быч что ни говорил, мол тогда турнир был типа второсортный по сравнению с нынешней схемой, но мне кажется, что в прошлой формуле был настоящий кубковый дух, какой и должен быть, когда играют чемпионы. Все решалось в одном конкретном двух матчевом противостоянии или вылетает или идёшь дальше и так каждый матч. В каждом отдельном матче ты должен быть лучше. Нет тебя ни каких групповых раскладов, пан или пропал. Это схема не менее сложна с психологической точки зрения и не менее интересна. На мой скромный взгляд:-)
Roman73
Roman73
01 марта в 18:16
Эххх ! Было время и цены снижали, и текли куда надо каналлы !
И было время за Кубок Чемпионов чемпионы играли .
И Кубок могли выиграть Стяуа, Марсель, Цврена Звезда, Порту, ПСВ, Фейеноорд, Селтик, Бенфика.
А в финале можно видеть Реймс и Сент-Этьен !
Надоело. Надоело Барса, Реал, Бавария. Ювентус, выслать их лет на 10 в Америку, к чёртовой Копакобане !
борька
борька
01 марта в 17:03
Как не анализируй систему, а все будет сводиться к победителю, а победитель тот у кого бюджет клуба большой, они и будут постоянно на виду
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответил Медив
01 марта в 06:38
Итальянская мафия в лице Инфантино в деле. По сути ничего не изменилось, кроме того факта, что Италия со своих средних 2.5 клубов в основной сетке ЛЧ в последние годы, будет выставлять с какого то бодуна аж четыре
спрут жив!!!!)
Медив
Медив
01 марта в 01:44
Итальянская мафия в лице Инфантино в деле. По сути ничего не изменилось, кроме того факта, что Италия со своих средних 2.5 клубов в основной сетке ЛЧ в последние годы, будет выставлять с какого то бодуна аж четыре
BDA8181
BDA8181 ответил Ильшат Утеев
28 февраля в 23:14
Опять же. Тот же например Лион. Выиграет Кубок Франции,займёт 3 место в Лиге и выиграет Лигу Европы. То чо тогда? Лион в ЛЧ как победитель ЛЕ,в ЛЕ как облалатель Кубка Франции. Тогда получается кто от Франции будет в квалификации ЛЧ играть? Та же ситуация у российских клубов
Это всё прописано в национальных чемпионатах. Не горячись,всё расставят как надо :-)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
28 февраля в 22:20
Посмотрим, что из этого получится.
SHMEL
SHMEL
28 февраля в 19:13
Достаточно интересная система,осталось опробовать и проверить временем,что из этого выйдет.
Ильшат Утеев
Ильшат Утеев
28 февраля в 17:41
Опять же. Тот же например Лион. Выиграет Кубок
Франции,займёт 3 место в Лиге и выиграет Лигу Европы. То чо тогда? Лион в ЛЧ как победитель ЛЕ,в ЛЕ как облалатель Кубка Франции. Тогда получается кто от Франции будет в квалификации ЛЧ играть? Та же ситуация у российских клубов
Ильшат Утеев
Ильшат Утеев
28 февраля в 17:31
Хах. А если Лигу Европы выиграет 3 команда Франции? Или ЛЧ выиграет чемпион 11 лиги?
неброско
неброско
28 февраля в 17:15
можно было сделать чтобы четвертые команды топ лиг между собой в квалификации не пересекались, наверное было бы правильней так. Тогда бы и не было в плей-офф кваликации матчей типа ольборг-апоэл на фоне наполи-атлетик
Воин666
Воин666
28 февраля в 17:04
Великолепно! У итальянцев постоянно не может пробиться 3 команда через квалификацию в ЛЧ, так им теперь дали 4 путёвки просто так. В правильном направлении идём.
Сантус
Сантус
28 февраля в 16:57
Миром правит бабло.УЕФА тоже комерческая структура,так почему всех удивляет что они хотят поднять больше денег?Снимаем дружно розовые очки и как говаривал один персонаж:Ваши ожидания- это ваши проблемы....)
Dominators
Dominators
28 февраля в 16:45
Богатые станут богаче и еще им не нужно заморачиваться на отборочные игры квалификаций .Как то все мутковски .
hohoл
hohoл
28 февраля в 16:23
Та че уж там, давайте будут играть в лч 5 стран и все.
Все бабло им. Теперь мы просто не увидим, других стран в ЛЧ. Ведь более слабые финансово клубы, не смогут пробиться ЛЧ и заработать деньги на этом турнире. И будем мы видеть противостояние 5 стран... Это ради футбола или ради бабла?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
28 февраля в 16:14
Хорошие перемены, так как у топ-клубов теперь нет необходимости играть в отборе, не помешало бы и дать 4 путевку Франции в ЛЧ, а то из 5 сильных чемпионатов обделены
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