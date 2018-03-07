Миллиард на ветер. Страдания ПСЖ в Лиге чемпионов

Очередной вагон денег, потраченный ПСЖ прошлым летом, не помог преодолеть первый раунд плей-офф в Лиге чемпионов. «Соккер.ру» указывает на неадекватность вложений.

31 мая 2011 года было объявлено о приобретении 70% акций «Пари Сен-Жермен» фондом Qatar Sports Investments. Сделка была одобрена на государственном уровне, тогдашний президент Франции Николя Саркози подписывал соответствующее распоряжение. С этого момента начался новый этап в истории ПСЖ. Этап больших денег, больших ожиданий, быстро приевшихся побед на внутренней арене и постоянных разочарований в Лиге чемпионов.

Сезон 2011/2012 (вылет после групповой стадии Лиги Европы)

Потрачено: 107 миллионов евро

В первое же лето при катарских владельцах ПСЖ потратил на трансферном рынке больше 100 миллионов евро, а первым большим трансфером парижан стал Хавьер Пасторе (42 млн евро), который перебрался в Париж из Палермо. Поначалу новые боссы придерживались «пути наименьшего разрушения», даже тренерский мостик за Антуаном Комбуаре сохранили, правда, только до середины сезона, когда французский специалист отправился в отставку из-за первых неудач, а на его место пришел опытный и титулованный Анчелотти. Но даже Карлетто не сумел повернуть ситуацию в Лиге 1: отчаянный «Монпелье» выиграл титул, ПСЖ довольствовался только второй строчкой. Во Франции можно стать чемпионом и без сумасшедших трат, это не АПЛ, поэтому нужно четко понимать, что в парижский клуб вкладывают огромные деньги ради другой цели – успеха в Лиге чемпионов.

Сезон 2012/2013 (вылет в четвертьфинале Лиги чемпионов)

Потрачено: 150 миллионов евро (общие траты: 257 млн евро)

Под первую полноценную кампанию Карло Анчелотти ПСЖ закупается уже более основательно: в команде появляются Тиаго Силва, Златан Ибрагимович, Эсекьель Лавесси, в 40 миллионов евро обходится бразильский талант Лукас Моура. Говорят о рождении нового европейского топ-клуба. Во Франции ПСЖ сметает всех со своего пути, а в Лиге чемпионов запросто проходит групповой этап и побеждает «Валенсию» в 1/8 финала. Четвертьфинальное противостояние с «Барселоной» получается упорным – 2:2 в Париже и 1:1 на «Камп Ноу». Каталонцы проходят дальше только благодаря правилу выездного гола. Выход в полуфинал тогда казался не мечтой, а реальной целью.

Сезон 2013/2014 (вылет в четвертьфинале Лиги чемпионов)

Потрачено: 136 миллионов евро (общие траты: 393 млн евро)

Главным тренером ПСЖ становится Лоран Блан, который заменяет ушедшего в «Реал» Карло Анчелотти. В команде появляется еще один суперфорвард в дополнение к Ибрагимовичу – Эдинсон Кавани, на приобретение уругвайца ушла почти половина трансферного бюджета. Снова уверенный успех на групповом этапе (в сезонах 2012/13 и 2013/14 жребий дарит парижанам проходные квартеты), затем легкая победа над «Байером» в 1/8 финала. Соперник по четвертьфиналу – «Челси» под руководством Моуриньо. В первом матче «Париж» выигрывает дома 3:1 и делает хорошую заявку на выход в полуфинал, однако на «Стэмфорд Бридж» ситуация переворачивается: 2:0 в пользу «Челси». Решающий гол ПСЖ пропустил минут за пять до конца ответной встречи. Снова не хватило совсем чуть-чуть для попадания в четверку сильнейших клубов Старого Света, снова соперник по четвертьфиналу прошел дальше благодаря правилу выездного гола при общем равенстве забитых мячей.

Сезон 2014/2015 (вылет в четвертьфинале Лиги чемпионов)

Потрачено: 50 миллионов евро (общие траты: 443 млн евро)

Самый скромный сезон новой эпохи, если говорить о потраченных на усиление состава средствах. Единственным заметным новичком становится Давид Луис, который впал в немилость Моуриньо в Лондоне и оказался в Париже. Именно бразильский защитник сыграет одну из решающих ролей в победе над «Челси» в 1/8 финала ЛЧ. Вообще-то, в этом противостоянии зафиксированы две ничьи и понадобился даже овертайм, чтобы окончательно выяснить отношения, но в Лондоне команды сыграли 2:2, ПСЖ, оставшись в меньшинстве после удаления Златана Ибрагимовича, героическими усилиями добился нужного результата. Зато в четвертьфинальном противостоянии борьбы не получилось: «Барселона» переиграла парижан с общим счетом 5:1 по сумме двух встреч. «Пари Сен-Жермен» вылетел из Лиги чемпионов на той же стадии, что и в двух предыдущих розыгрышах, но тогда полуфинал казался чем-то близким и достижимым…

Сезон 2015/2016 (вылет в четвертьфинале Лиги чемпионов)

Потрачено: 116 миллионов евро (общие траты: 559 млн евро)

Последняя попытка Лорана Блана. Для решения задачи в Лиге чемпионов ему купили Анхеля Ди Марию – недавнего обладателя «ушастого» в составе «Реала», у которого не задалось в Манчестере. Как и годом ранее, ПСЖ справился с «Челси» в 1/8 финала, после чего попал на «Манчестер Сити». Это противостояние назвали «Денежным дерби», а успеха в нем добились не парижане.

Сезон 2016/2017 (вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов)

Потрачено: 139 миллионов евро (общие траты: 698 млн евро)

Лоран Блан уступил позицию на тренерском мостике Унаи Эмери, а тот сходу не смог даже выиграть чемпионат Франции, отдав титул «Монако». Что касается Лиги чемпионов, то в плей-офф ПСЖ ждала громкая победа над «Барсой» (4:0), а потом еще более громкое разочарование (1:6 в ответном матче). Таким образом, после четырех подряд выходов в четвертьфинал Лиги чемпионов ПСЖ не сумел добиться и этой малости, вылетев после первого же раунда плей-офф, причем таким чудесным образом, что хоть фильм снимай. Правда, он вряд ли будет популярен в Париже.

Сезон 2017/2018 (вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов)

Потрачено: 238 миллионов евро + 160 миллионов за Мбаппе (общие траты: 1 миллиард и 96 миллионов евро)

Пожалуй, именно вылет от «Барселоны» заставил владельцев ПСЖ «психануть», ведь летом случилось невероятное – трансфер футболиста за 222 миллиона евро. Попутно ПСЖ еще оформил «аренду» Килиана Мбаппе. Таким образом, общие расходы на формирование команды с 2011 года превысили 1 миллиард евро. Ну, с таким-то составом во главе с Неймаром обязательно нужно выигрывать Лигу чемпионов! Или хотя бы подойти очень близко к этому. ПСЖ даже называли фаворитом противостояния с «Реалом» в 1/8 финала, но не тут-то было: «Королевский клуб» выиграл в обоих матчах, общий счет 5:2, а концовка парижской встречи превратилась в сущую формальность. ПСЖ идет в Лиге чемпионов по нисходящей траектории. Осталось только потратить еще полмиллиарда будущим летом, чтобы в следующей ЛЧ не выйти из группы. Вот смеху-то будет.

ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов еще немало лет