  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Сербия. Суперлига
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.673.94.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.143.3

Столкновение с бездной. «Локомотиву» не по пути с Лигой Европы

08 марта 2018, 23:59
Столкновение с бездной. «Локомотиву» не по пути с Лигой Европы

«Соккер.ру» не удивлен, что «Атлетико» оказался не по зубам «Локо». Настолько не по зубам, что москвичи проиграли с крупным счетом и через неделю попрощаются с Лигой Европы.

«Локомотив» не вылезал из автобуса

В общем-то, никто и не ожидал от «Локомотива» другой игры на «Ванда Метрополитано», даже Юрий Павлович Семин на предматчевой пресс-конференции признался, что его команда будет иногда «парковать автобус». Иногда – это такой эвфемизм, на самом деле, железнодорожники практически не вылезали со своей половины поля, игра в основном шла в «трехчетвертной» зоне, то есть между центральной линией и штрафной площадью «Локомотива». Конечно, преимущество «Атлетико» в технике работы с мячом, в скорости принятых решений и в качестве прессинга оказалось просто подавляющим. Это распространенная ситуация в еврокубковых матчах клубов РФПЛ с соперниками из топ-чемпионатов: наши команды могут предлагать солидную борьбу и высокую организацию, но разница в качестве работы с мячом ошеломляющая. Как будто футболисты одной из команд вышли на поле в валенках. Сегодня этот «эффект валенок» не миновал «Локомотив».

«Локомотив» не предложил контригры

Владение 66% на 34% в пользу «Атлетико» - нормальный и читаемый показатель, Семин готовил свою команду к игре выраженным вторым номером, но печально, что «Локомотив» только защищался и не предложил никакой контригры. Нужно отдать должное команде Диего Симеоне, которая хладнокровно перекрыла гостям кислород при выходе из обороны. В центре поля одиноко сражался Игорь Денисов, Миранчуков и Фернандеша хозяева умело рассеяли по плоскости. Выход через фланги «матрасники» закрыли высоким прессингом Фелипе Луиса и Хуанфрана, так что у «Локомотива» оставалось немного вариантов, кроме выносов на Эдера. Португальский форвард с задачей цепляться за мяч не справился, оставалось только сожалеть о неготовности Ари. Бразилец мог сработать полезнее, но это реального отношения к делу не имеет. Факт – у «Локомотива» в Мадриде не было ни одного рабочего варианта выхода из обороны в атаку, вследствие чего не сложилась контригра.

«Локомотив» не был раздавлен

Это действительно так, несмотря на крупный счет и отсутствие созидательной игры, что подчеркивается единственным попаданием в створ ворот дебютанта Акселя Вернера на 78 минуте, да и это – по сути, удар отчаяния в исполнении Лысова метров с 30-ти. «Локомотив» не был дезорганизован в защите, то есть при всей плачевности результата, Юрий Семин может даже найти некоторый позитив: сыграли в пять защитников против команды уровня плей-офф Лиги чемпионов, подступы к своим воротам обороняли числом и умением, не «поплыли» и не испугались. О пропущенных мячах и их причинах поговорим немного ниже, безусловно, они вытекали из общего территориального и игрового преимущества «Атлетико», но структурно трио центральных защитников, латерали и полузащитники грамотно перемещались, предугадывали комбинации мадридцев, перекрывали направления возможных передач, цепко действовали в отборе. Все это – плюсы, которые утонули в разочаровывающем счете, но забывать о них неправильно. «Локомотив» остался «Локомотивом», просто соперник оказался очень сильным, беспощадным и не прощающим ошибок.

«Локомотив» проиграл из-за индивидуальных ошибок

«Атлетико» - очень суровая команда. Парни Симеоне не будут создавать десяток моментов, чтобы забить свой гол, и сам Юрий Семин отмечал перед игрой, что одна из особенностей «матрасников» заключается в том, что они всегда действуют на максимуме. На максимуме концентрации и реализации в том числе, потому что иначе «Атлетико» не выжить в той компании, куда они стремятся. Показав достаточно уверенную командную игру, «Локомотив» не уберегся от индивидуальных просчетов, за которые мадридцы жестоко наказали железнодорожников. Гильерме расслабился на секундочку, не поверил в возможность удара Сауля – через секунду вынимал мяч из сетки. Миранчук зазевался, потерял мяч – получите второй гол «из раздевалки». Совсем не обязательным и не нужным стал разгромный гол «Атлетико»: молодой Михаил Лысов небрежно сыграл на фланге, позволил хозяевам развернуть третью голевую атаку. И это еще Гризманн в первом тайме не наказал Гильерме за нерасчетливый выход из ворот, рефери пожалел, хотя мог назначать пенальти за попадание мяча в руку Чорлуке.

«Локомотив» получил бесценный опыт

Уже после жеребьевки было вполне очевидно, что у «Локомотива» минимальные шансы на успех в противостоянии с «Атлетико», поэтому нет смысла сейчас расстраиваться и хвататься за голову. Нужно мыслить стратегически. Железнодорожники будущей осенью почти наверняка будут представлять Россию в Лиге чемпионов, а там как минимум один соперник по группе будет уровня «Атлетико». «Локомотив» не получит выгоду от игр с мадридцами в виде прохода в следующий раунд, но должен накопить опыт. У Юрия Семина его хоть отбавляй, это же можно сказать о Фернандеше, Денисове и еще нескольких игроках, но те же Миранчуки, Баринов и Лысов не участвовали в еврокубковых «мясорубках», им полезно ощутить на своей шкуре, как это бывает. Хотя бы для того, чтобы в следующий раз не бояться и показать свой максимум.

Поделиться
Другие материалы по теме
На строительство футбольного поля в Кабардино-Балкарии выделят более 10 млн рублей
Сегодня, 17:27 2
Краснодарский край уделит особое внимание безопасности в матче Португалия - Испания
Сегодня, 17:13 0
Открылось голосование за слоган сборной России на ЧМ-2018, который украсит автобус команды
Сегодня, 11:26 142
Московский парк «Зарядье» организует экскурсии для туристов во время ЧМ-2018
Вчера, 13:15 2
В конце апреля будет представлена униформа волонтеров ЧМ-2018
Вчера, 10:11 1
В Екатеринбурге стартовал финальный этап подготовки волонтеров ЧМ-2018
Вчера, 09:51 0
Обсудить
Все комментарии
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans ответил Denfard
11 марта в 13:31
Denfard:
Локомотив много пыжится а играет на уровне второго дивизиона Испанской премьер лиги так что футбола в России как не было так и нет это же трагедия три клуба из России в один вечер проиграли Испании Франции Германии да это сильнейшие клубы Европы и когда же мы научимся с ними на равных играть возможно ни когда вот вам и результат вашей плохой не добросовестной работы .
Может когда например Локомотиву дадут бюджет Атлетико Мадрид и игроков на 600 лимонов, а не 62 нынешних?! )) Атлетико за весь матч создал сам один момент(второй гол), выстрел с 30 метров и третий гол привоз крайнего защитника. И контратаки были в лучших традициях Локо, вот только оба главных нападающих травмированы, Эдер после перерыва не в форме. В общем не знаю как вам, а мне не было стыдно за команду, с радостью пойду на домашний матч, уверен игроки выложатся по-полной хоть шансы и крайне малы пройти дальше!
alfranza
alfranza
10 марта в 00:21
Я не удивлена, что Атлетико играл так как он играл, но удивлена игрой Локо, который по игре в чемпе пока лучший по самой игре в футбол. По сути в матче не создал ничего. Ноль. Это большое разочарование, очень. Потому что очень хотелось бы чтобы Локо дальше прошел. Но увы, сталкиваясь не с классом, а с умением играть и создавать, наши ничего не могут. Локо получил опыт, но сделает ли выводы?
Denfard
Denfard
09 марта в 23:59
Локомотив много пыжится а играет на уровне второго дивизиона Испанской премьер лиги так что футбола в России как не было так и нет это же трагедия три клуба из России в один вечер проиграли Испании Франции Германии да это сильнейшие клубы Европы и когда же мы научимся с ними на равных играть возможно ни когда вот вам и результат вашей плохой не добросовестной работы .
Штрафной_удар
Штрафной_удар ответил CTAPbIU
09 марта в 19:20
видимо для фанов Спартака, разница между Атлетико и Атлетик - это наличие лишней буквы "о" в названии))) это же так глупо, сравнивать космос с заядлым середничком, да и кстати, Атлетик Б не сильнее Селтика и Ниццы.
МКС
МКС
09 марта в 17:43
Все чо ЗАБЫЛИ. Ща дома междусобойчики. Потом надеюсь Вы все гейропе отомстите.
ANDREW60
ANDREW60
09 марта в 17:22
Люди,верните старый сайт.Ведь всё было хорошо и удобно.
Новый сайт просто мрак.
Pendushkin
Pendushkin
09 марта в 14:48
На табло Локомотив был обозначен, как "Лом". И это по игре в самую точку! И печально не то, что проиграли, а то, что дома этот "лом" метит в чемпионы. Хотя других=то нет, выбирать не из кого. А впереди - главный ЧМ!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил V V S
09 марта в 13:55
V V S:
Автор все четко по полочкам разложил надо отдать ему должное. Очень понравились Денисов, Игнатьев достойно парни играли, жаль что Черчесов в упор не видит Игоря Денисова за сборную, он настоящий капитан без него нашей сборной на домашнем ЧМ-18 ХАНА полная, а так глядишь потрепыхаемся чуток.
Очень понравились Денисов, Игнатьев достойно парни играли,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...по качеству анализа игры и оценки игроков А Чистяков на соккере просто - лучший...
.... C оценкой игры Денисова соглашусь , по Игнатьеву не согласен , много косячил...
ArS1886
ArS1886
09 марта в 12:45
играли в одни ворота, могли проиграть и по крупнее. повезло Мос клубу.
борька
борька
09 марта в 12:44
Эти игры Локо рассматривает как сильно-тренировочные, себя показать и игокам показать,что то приятное ,кроме футбола!
V V S
V V S
09 марта в 12:08
Автор все четко по полочкам разложил надо отдать ему должное. Очень понравились Денисов, Игнатьев достойно парни играли, жаль что Черчесов в упор не видит Игоря Денисова за сборную, он настоящий капитан без него нашей сборной на домашнем ЧМ-18 ХАНА полная, а так глядишь потрепыхаемся чуток.
Roger Young
Roger Young
09 марта в 12:03
Локомотив покупает золото, но настоящий уровень сразу виден в игре с настоящими соперниками.

Москва в целом умеет побеждать только в договорном чемпионате.
Великолепный
Великолепный
09 марта в 11:02
Локомотив получил бесценный опыт

Какого не было давно!
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
09 марта в 09:59
эх, а я помню гол Пабло Орбаиса и 2-0 в Мадриде против Бердыевского Рубина...
были же времена)))
Gahi
Gahi
09 марта в 09:19
Какой автобус это был настоящий товарняк против стрелы экспресса.
bbb370
bbb370
09 марта в 07:35
Ожидаемо.
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
09 марта в 07:03
Да, по ходу, тут всем нашим не по пути.....
Parovoznic
Parovoznic ответил Michele_Alboreto
09 марта в 06:19
Michele_Alboreto:
Почему бы Локо не сделать 4-0? Вот правда. С Ниццей по сути тоже был камбэк .
Если б мы играли ответку с французами, то мы бы, мож, этот комбэк повторили.
Только ответка у нас не с Ниццей, а с Атлетико.
scikuni
scikuni
09 марта в 06:09
а самое страшное что они так же сливаются типа для чемпионата но в лч будет все то же самое только еще более толще и длиннее
Сантус
Сантус
09 марта в 01:28
Неужели кто то верил что Паровоз и Атлеты команды одного уровня?Так с чего сопли?Ожидаемо,хотя для многих и обидно.это жизнь...
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
09 марта в 01:00
Почему бы Локо не сделать 4-0? Вот правда. С Ниццей по сути тоже был камбэк .
112910415
112910415
09 марта в 00:55
умный извлекает пользу и полезный опыт!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100