Столкновение с бездной. «Локомотиву» не по пути с Лигой Европы

«Соккер.ру» не удивлен, что «Атлетико» оказался не по зубам «Локо». Настолько не по зубам, что москвичи проиграли с крупным счетом и через неделю попрощаются с Лигой Европы.

«Локомотив» не вылезал из автобуса

В общем-то, никто и не ожидал от «Локомотива» другой игры на «Ванда Метрополитано», даже Юрий Павлович Семин на предматчевой пресс-конференции признался, что его команда будет иногда «парковать автобус». Иногда – это такой эвфемизм, на самом деле, железнодорожники практически не вылезали со своей половины поля, игра в основном шла в «трехчетвертной» зоне, то есть между центральной линией и штрафной площадью «Локомотива». Конечно, преимущество «Атлетико» в технике работы с мячом, в скорости принятых решений и в качестве прессинга оказалось просто подавляющим. Это распространенная ситуация в еврокубковых матчах клубов РФПЛ с соперниками из топ-чемпионатов: наши команды могут предлагать солидную борьбу и высокую организацию, но разница в качестве работы с мячом ошеломляющая. Как будто футболисты одной из команд вышли на поле в валенках. Сегодня этот «эффект валенок» не миновал «Локомотив».

«Локомотив» не предложил контригры

Владение 66% на 34% в пользу «Атлетико» - нормальный и читаемый показатель, Семин готовил свою команду к игре выраженным вторым номером, но печально, что «Локомотив» только защищался и не предложил никакой контригры. Нужно отдать должное команде Диего Симеоне, которая хладнокровно перекрыла гостям кислород при выходе из обороны. В центре поля одиноко сражался Игорь Денисов, Миранчуков и Фернандеша хозяева умело рассеяли по плоскости. Выход через фланги «матрасники» закрыли высоким прессингом Фелипе Луиса и Хуанфрана, так что у «Локомотива» оставалось немного вариантов, кроме выносов на Эдера. Португальский форвард с задачей цепляться за мяч не справился, оставалось только сожалеть о неготовности Ари. Бразилец мог сработать полезнее, но это реального отношения к делу не имеет. Факт – у «Локомотива» в Мадриде не было ни одного рабочего варианта выхода из обороны в атаку, вследствие чего не сложилась контригра.

«Локомотив» не был раздавлен

Это действительно так, несмотря на крупный счет и отсутствие созидательной игры, что подчеркивается единственным попаданием в створ ворот дебютанта Акселя Вернера на 78 минуте, да и это – по сути, удар отчаяния в исполнении Лысова метров с 30-ти. «Локомотив» не был дезорганизован в защите, то есть при всей плачевности результата, Юрий Семин может даже найти некоторый позитив: сыграли в пять защитников против команды уровня плей-офф Лиги чемпионов, подступы к своим воротам обороняли числом и умением, не «поплыли» и не испугались. О пропущенных мячах и их причинах поговорим немного ниже, безусловно, они вытекали из общего территориального и игрового преимущества «Атлетико», но структурно трио центральных защитников, латерали и полузащитники грамотно перемещались, предугадывали комбинации мадридцев, перекрывали направления возможных передач, цепко действовали в отборе. Все это – плюсы, которые утонули в разочаровывающем счете, но забывать о них неправильно. «Локомотив» остался «Локомотивом», просто соперник оказался очень сильным, беспощадным и не прощающим ошибок.

«Локомотив» проиграл из-за индивидуальных ошибок

«Атлетико» - очень суровая команда. Парни Симеоне не будут создавать десяток моментов, чтобы забить свой гол, и сам Юрий Семин отмечал перед игрой, что одна из особенностей «матрасников» заключается в том, что они всегда действуют на максимуме. На максимуме концентрации и реализации в том числе, потому что иначе «Атлетико» не выжить в той компании, куда они стремятся. Показав достаточно уверенную командную игру, «Локомотив» не уберегся от индивидуальных просчетов, за которые мадридцы жестоко наказали железнодорожников. Гильерме расслабился на секундочку, не поверил в возможность удара Сауля – через секунду вынимал мяч из сетки. Миранчук зазевался, потерял мяч – получите второй гол «из раздевалки». Совсем не обязательным и не нужным стал разгромный гол «Атлетико»: молодой Михаил Лысов небрежно сыграл на фланге, позволил хозяевам развернуть третью голевую атаку. И это еще Гризманн в первом тайме не наказал Гильерме за нерасчетливый выход из ворот, рефери пожалел, хотя мог назначать пенальти за попадание мяча в руку Чорлуке.

«Локомотив» получил бесценный опыт

Уже после жеребьевки было вполне очевидно, что у «Локомотива» минимальные шансы на успех в противостоянии с «Атлетико», поэтому нет смысла сейчас расстраиваться и хвататься за голову. Нужно мыслить стратегически. Железнодорожники будущей осенью почти наверняка будут представлять Россию в Лиге чемпионов, а там как минимум один соперник по группе будет уровня «Атлетико». «Локомотив» не получит выгоду от игр с мадридцами в виде прохода в следующий раунд, но должен накопить опыт. У Юрия Семина его хоть отбавляй, это же можно сказать о Фернандеше, Денисове и еще нескольких игроках, но те же Миранчуки, Баринов и Лысов не участвовали в еврокубковых «мясорубках», им полезно ощутить на своей шкуре, как это бывает. Хотя бы для того, чтобы в следующий раз не бояться и показать свой максимум.