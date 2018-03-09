Семь грехов «Зенита»

Чтобы перейти из рубрики футбольных скандалов в раздел чемпионов, «Зениту» многое надо переосмыслить. Блогер «Соккер.ру» Игнат Березин объясняет происходящее.

Почему самый богатый, популярный в огромном городе и современный по многим параметрам клуб «Зенит» без серии из чемпионств, как «Ювентус», и качественного футбола, захватывающего дух? Можно выяснить, если связать прошлое с настоящим. Ведь глобальные грешки клуба сочетаются с тем, что творят Манчини и другие менеджеры на ваших глазах.

Грех первый. Тренеры

Спаллетти – двукратный чемпион России, но его уничтожили игроки. Непотребно вели себя не только Денисов, Халк и Широков, это лишь публичная часть истории. Тот чемпионский коллектив успешно разложился, в чем тренер тоже виноват. Но как клуб реагировал на процесс гниения, зная, что Лучано не причина проблем? Итальянец болел за «Зенит», ему нравилось в России, в отличие от жены Виллаш-Боаша и любовницы Манчини.

Но Спаллетти не поддержали, встали на сторону не самых мудрых из футболистов и менеджеров. А дальше, словно в назидание от истории, пошли провалы при выборе новых наставников. После добряка Лучано пригласили одного бесхарактерного – Андре поехал в Китай, а шанс в АПЛ не использовал, и двух ноющих тренеров – Луческу и Манчини. Причем второй намного хуже первого, Мирча хотя бы часть своих ошибок признал и не потратил столько же денег.

Как поступить? Найти подходящего тренера, которому интересно работать в «Зените», необязательно «именитого».

Грех второй. Судьи

Почему тяжело сочувствовать «Зениту», даже когда случаются ошибки арбитров не в их пользу, как против «Амкара» в Перми, когда не засчитали чистый гол и были другие спорные эпизоды? Потому что «Зенит» не борец за справедливое судейство. Он такой, как многие другие богачи лиги. Был ведь матч против «Урала», позорная страница в истории клуба. Когда арбитры ошибались в пользу «Зенита», в клубе молчали, поскольку знали – за ними сила.

Но тренд изменился. Вряд ли это козни Федуна или Гинера, у них нет прав на такие решения. У кого есть? Догадайтесь с первого раза, кому не угодили нефутбольные промахи спонсоров клуба. Арбитры реже ошибаются в пользу «Зенита» - факт. Два года клуб без ЛЧ и чемпионств – еще один факт. Но началось все раньше. После непоказанной красной карточки «Зенит» попросил переиграть целый матч с «Амкаром», а вот когда выиграли у «Урала», о судействе промолчали.

Как поступить? Признать хотя бы раз после судейской ошибки в пользу «Зенита» помощь арбитров, а не запугивать их после справедливых решений.

Грех третий. Ресурсы

Огромная разница между тем, что человека боятся и уважают. «Зенит» побаиваются – «Амкар» извинился за мнение Попова, хотя не должен был. Но это мелочный грешок, ведь у петербуржской команды из-за лимита появилась плохая привычка тащить в дом всех игроков с российским паспортом. «Рубин» обобрали, «Ростов» помогли разграбить, официально некоторые пришли свободными агентами.

Не надо показывать пальцем на «Спартак» или ЦСКА, доказывая, что «Зенит» правильно делал, когда тянул за спорные ниточки. Ведь грешат давно: Быстрова у «красно-белых» попросту забрали силой, Жиркова и Кокорина из «Динамо» увезли, словно ненужную мебель из дома друга, переезжающего в Финляндию. «Зенит» слишком часто полагался на связи, но теперь методы не работают. Ведь Оздоев на фланге – убогое решение.

Как поступить? Перестать подписывать российских «свободных агентов» пачками ради количества. Заниматься школой «Зенита».

Грех четвертый. Отрицание

Бессмысленное вранье всегда мерзкое. Когда все знают, что человек врет, сам понимает, что все в курсе его лжи, но продолжает нести ахинею. Фурсенко заявил, что в «Зените» считают работу Манчини «уверенной». У петербуржцев всегда все под контролем, никогда никаких кризисов не бывает. Атмосфера в команде строго замечательная, Шатов подтвердил. И Дзюба возьмет Манчини крестным отцом следующего ребенка.

Кузяев, получается, врал, намекая не проблемы в отношениях иностранцев и россиян. Орлов ничего в «Зените» не смыслит, хотя готов дрессированных бакланов над стадионом запустить с баннером: «У аргентинцев и россиян разногласия». У «Зенита» все должно быть стабильно, хотя бы на словах. Вот только Манчини не подыгрывает – критикует трансферную политику и игроков, забывая только о себе любимом.

Как поступить? Перестать приписывать себе статус. Когда играют плохо, лучше признать. Заиграют сильно – без слов поймут, а в таблице найдут доказательство.

Грех пятый. Трансферы

У «Зенита» хватает удачных подписаний, в том числе новых – Кришито, Лунев, Смольников (тот, что в начале пути, а не сейчас), Кузяев, Кокорин. Но трансферный грех не только в том, как покупали россиян, но и как формируется трансферная политика. Спаллетти был последним тренером, который получал хотя бы часть тех, кого запрашивал. Виллаш-Боаша обманули – наобещали Фалькао, а оставили с Дзюбой.

Луческу не разрешили подписывать игроков дороже 10-12 млн евро. А Манчини хоть и подарили аргентинцев (спорная ставка, тот же Маммана вряд ли сильнейший бек его ценовой категории), подсовывали не его новичков. Маноласа не довезли, зимой не купили латераля, центрального хавбека и суперфорвада. Но чтобы не делать Роберто жертвой, вспомните, что многие у него не заиграли, не только Нобоа, Шатов, Жулиано и Дзюба. И покупать не умеют, и работают с игроками в основном неважно.

Как поступить? Дать право выбирать новичков новому тренеру – пусть получится команда под задачи и стиль, а не набор футболистов, как сейчас.

Грех шестой. Неуважение

Комплексный грех, касается как тактики – «Зенит» ужасен в играх, когда соперник заставляет с собой считаться, так и отношений работников к клубу. Если бы Кокорин играл за ЦСКА и пошутил, что когда Манчини будет уходить, пусть и его заберет с собой, получил бы от Гинера штраф. Но футболисты привыкли смотреть на «Зенит» так, как Витсель – как на перевалочный пункт. Паредес тоже в Россию за деньгами приехал, а не за идею играет. В «Зените» много тех, кто не уважает свою работу, болельщиков, клуб.

И главный тренер – первый. Но еще хуже, что Роберто плевать не только на команду, но и на соперников. Манчини слабый аналитик. Все знали, что «Лейпциг» играет «4-2-2-2» в фазе атак. Как можно было не учесть это, выбирая состав? Кейта и Вернер делали то, что всегда, а «Зенит» не был готов. Как не готов к позиционным атакам против тех, кто не выходит из «автобуса». Элементарные вещи, но Манчини не уважает соперников – вспомните игры с «Селтиком» или «Локомотивом». Вслепую играли, а побеждали в лучшем случае после поражений.

Как поступить? Начать уважать соперников – верный путь к тому, чтобы уважать себя, а позже дождаться того же от других.

Грех седьмой. Конъюнктура

В «Зените» так боятся, что клуб лишат государственной финансовой поддержки – сделать это можно, за секунду сменив из Москвы руководство одной большой компании, что готовы отказаться от принципов. Годами были за полную отмену лимита, а стоило спичрайтерам написать одну шутку главе государства – все, «Зенит» за искусственные и не работающие ограничения. Дзюбу – в «Арсенал», Заболотного – в клуб, Кокорина – на фланг.

Ждали, что за такую дичь не будет расплаты на поле? Жалобы на судейство тоже в стиле слабых, особенно в матче, где проще придраться к бездарным позиционным атакам «Зенита», чем к арбитрам. Нет последовательности, стратегического взгляда на клуб, тактической ловкости главного тренера. Нет планирования, проще говоря. «Зенит» может потратить еще год или два на отрицание сказанного выше, поискать врагов и заговоры. Продуктивно ли это?

Как поступить? Не отказываться от убеждений. Если в «Зените» считают, что успешный клуб в РФПЛ нельзя построить за счет россиян – должны лоббировать свою позицию и объяснять ее властям.

Конечно, будь у «Зенита» тренер, вы бы не заметили многое. Грехи бы остались, но их прикрыли медалями. Команда и раньше успешно закрывала точечными победами системные промахи. Но сейчас нет тренера. Просто посмотрите, как ужасен Манчини со своими аплодисментами Ригони. Тот же Гвардиола, когда надо сыграть против «Суонси», набивает ноутбук нарезками с игрой будущего соперника.

Сам рассказал - закрывается дома в специальной комнате, куда никто не может заходить, пока Хосеп работает. Испанец может целый день просматривать видео, пытаясь понять: «Как их поломать?» В конце находит рецепт и только после этого выходит к семье, завершив подготовку к матчу. Манчини не похож на такого же одержимого и уважающего соперников, футбол и собственную команду тренера. Манчини так не умел и ради «Зенита» не научится.

Команда странная, а ее символом является капитан Кришито. Играет замечательно, но прямо говорит – «Дженоа» в сердце, российский проект - нет. В таких условиях, когда даже капитан не видит себя игроком «Зенита», нельзя создать чемпиона, особенно без главного тренера. Неудачи закономерны, у Манчини и клуба есть общий грех – не признают собственных ошибок, поэтому вряд ли последует революция. А она необходима, поскольку кризис не явный, вперемешку с победами, но системный.