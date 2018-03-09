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Семь грехов «Зенита»

09 марта 2018, 17:03
Семь грехов «Зенита»

Чтобы перейти из рубрики футбольных скандалов в раздел чемпионов, «Зениту» многое надо переосмыслить. Блогер «Соккер.ру» Игнат Березин объясняет происходящее.

Почему самый богатый, популярный в огромном городе и современный по многим параметрам клуб «Зенит» без серии из чемпионств, как «Ювентус», и качественного футбола, захватывающего дух? Можно выяснить, если связать прошлое с настоящим. Ведь глобальные грешки клуба сочетаются с тем, что творят Манчини и другие менеджеры на ваших глазах.

Грех первый. Тренеры

Спаллетти – двукратный чемпион России, но его уничтожили игроки. Непотребно вели себя не только Денисов, Халк и Широков, это лишь публичная часть истории. Тот чемпионский коллектив успешно разложился, в чем тренер тоже виноват. Но как клуб реагировал на процесс гниения, зная, что Лучано не причина проблем? Итальянец болел за «Зенит», ему нравилось в России, в отличие от жены Виллаш-Боаша и любовницы Манчини.

Но Спаллетти не поддержали, встали на сторону не самых мудрых из футболистов и менеджеров. А дальше, словно в назидание от истории, пошли провалы при выборе новых наставников. После добряка Лучано пригласили одного бесхарактерного – Андре поехал в Китай, а шанс в АПЛ не использовал, и двух ноющих тренеров – Луческу и Манчини. Причем второй намного хуже первого, Мирча хотя бы часть своих ошибок признал и не потратил столько же денег.

Как поступить? Найти подходящего тренера, которому интересно работать в «Зените», необязательно «именитого».

Грех второй. Судьи

Почему тяжело сочувствовать «Зениту», даже когда случаются ошибки арбитров не в их пользу, как против «Амкара» в Перми, когда не засчитали чистый гол и были другие спорные эпизоды? Потому что «Зенит» не борец за справедливое судейство. Он такой, как многие другие богачи лиги. Был ведь матч против «Урала», позорная страница в истории клуба. Когда арбитры ошибались в пользу «Зенита», в клубе молчали, поскольку знали – за ними сила.

Но тренд изменился. Вряд ли это козни Федуна или Гинера, у них нет прав на такие решения. У кого есть? Догадайтесь с первого раза, кому не угодили нефутбольные промахи спонсоров клуба. Арбитры реже ошибаются в пользу «Зенита» - факт. Два года клуб без ЛЧ и чемпионств – еще один факт. Но началось все раньше. После непоказанной красной карточки «Зенит» попросил переиграть целый матч с «Амкаром», а вот когда выиграли у «Урала», о судействе промолчали.

Как поступить? Признать хотя бы раз после судейской ошибки в пользу «Зенита» помощь арбитров, а не запугивать их после справедливых решений.

Грех третий. Ресурсы

Огромная разница между тем, что человека боятся и уважают. «Зенит» побаиваются – «Амкар» извинился за мнение Попова, хотя не должен был. Но это мелочный грешок, ведь у петербуржской команды из-за лимита появилась плохая привычка тащить в дом всех игроков с российским паспортом. «Рубин» обобрали, «Ростов» помогли разграбить, официально некоторые пришли свободными агентами.

Не надо показывать пальцем на «Спартак» или ЦСКА, доказывая, что «Зенит» правильно делал, когда тянул за спорные ниточки. Ведь грешат давно: Быстрова у «красно-белых» попросту забрали силой, Жиркова и Кокорина из «Динамо» увезли, словно ненужную мебель из дома друга, переезжающего в Финляндию. «Зенит» слишком часто полагался на связи, но теперь методы не работают. Ведь Оздоев на фланге – убогое решение.

Как поступить? Перестать подписывать российских «свободных агентов» пачками ради количества. Заниматься школой «Зенита».

Грех четвертый. Отрицание

Бессмысленное вранье всегда мерзкое. Когда все знают, что человек врет, сам понимает, что все в курсе его лжи, но продолжает нести ахинею. Фурсенко заявил, что в «Зените» считают работу Манчини «уверенной». У петербуржцев всегда все под контролем, никогда никаких кризисов не бывает. Атмосфера в команде строго замечательная, Шатов подтвердил. И Дзюба возьмет Манчини крестным отцом следующего ребенка.

Кузяев, получается, врал, намекая не проблемы в отношениях иностранцев и россиян. Орлов ничего в «Зените» не смыслит, хотя готов дрессированных бакланов над стадионом запустить с баннером: «У аргентинцев и россиян разногласия». У «Зенита» все должно быть стабильно, хотя бы на словах. Вот только Манчини не подыгрывает – критикует трансферную политику и игроков, забывая только о себе любимом.

Как поступить? Перестать приписывать себе статус. Когда играют плохо, лучше признать. Заиграют сильно – без слов поймут, а в таблице найдут доказательство.

Грех пятый. Трансферы

У «Зенита» хватает удачных подписаний, в том числе новых – Кришито, Лунев, Смольников (тот, что в начале пути, а не сейчас), Кузяев, Кокорин. Но трансферный грех не только в том, как покупали россиян, но и как формируется трансферная политика. Спаллетти был последним тренером, который получал хотя бы часть тех, кого запрашивал. Виллаш-Боаша обманули – наобещали Фалькао, а оставили с Дзюбой.

Луческу не разрешили подписывать игроков дороже 10-12 млн евро. А Манчини хоть и подарили аргентинцев (спорная ставка, тот же Маммана вряд ли сильнейший бек его ценовой категории), подсовывали не его новичков. Маноласа не довезли, зимой не купили латераля, центрального хавбека и суперфорвада. Но чтобы не делать Роберто жертвой, вспомните, что многие у него не заиграли, не только Нобоа, Шатов, Жулиано и Дзюба. И покупать не умеют, и работают с игроками в основном неважно.  

Как поступить? Дать право выбирать новичков новому тренеру – пусть получится команда под задачи и стиль, а не набор футболистов, как сейчас.

Грех шестой. Неуважение

Комплексный грех, касается как тактики – «Зенит» ужасен в играх, когда соперник заставляет с собой считаться, так и отношений работников к клубу. Если бы Кокорин играл за ЦСКА и пошутил, что когда Манчини будет уходить, пусть и его заберет с собой, получил бы от Гинера штраф. Но футболисты привыкли смотреть на «Зенит» так, как Витсель – как на перевалочный пункт. Паредес тоже в Россию за деньгами приехал, а не за идею играет. В «Зените» много тех, кто не уважает свою работу, болельщиков, клуб.

И главный тренер – первый. Но еще хуже, что Роберто плевать не только на команду, но и на соперников. Манчини слабый аналитик. Все знали, что «Лейпциг» играет «4-2-2-2» в фазе атак. Как можно было не учесть это, выбирая состав? Кейта и Вернер делали то, что всегда, а «Зенит» не был готов. Как не готов к позиционным атакам против тех, кто не выходит из «автобуса». Элементарные вещи, но Манчини не уважает соперников – вспомните игры с «Селтиком» или «Локомотивом». Вслепую играли, а побеждали в лучшем случае после поражений.

Как поступить? Начать уважать соперников – верный путь к тому, чтобы уважать себя, а позже дождаться того же от других.

Грех седьмой. Конъюнктура

В «Зените» так боятся, что клуб лишат государственной финансовой поддержки – сделать это можно, за секунду сменив из Москвы руководство одной большой компании, что готовы отказаться от принципов. Годами были за полную отмену лимита, а стоило спичрайтерам написать одну шутку главе государства – все, «Зенит» за искусственные и не работающие ограничения. Дзюбу – в «Арсенал», Заболотного – в клуб, Кокорина – на фланг.

Ждали, что за такую дичь не будет расплаты на поле? Жалобы на судейство тоже в стиле слабых, особенно в матче, где проще придраться к бездарным позиционным атакам «Зенита», чем к арбитрам. Нет последовательности, стратегического взгляда на клуб, тактической ловкости главного тренера. Нет планирования, проще говоря. «Зенит» может потратить еще год или два на отрицание сказанного выше, поискать врагов и заговоры. Продуктивно ли это?

Как поступить? Не отказываться от убеждений. Если в «Зените» считают, что успешный клуб в РФПЛ нельзя построить за счет россиян – должны лоббировать свою позицию и объяснять ее властям.

Конечно, будь у «Зенита» тренер, вы бы не заметили многое. Грехи бы остались, но их прикрыли медалями. Команда и раньше успешно закрывала точечными победами системные промахи. Но сейчас нет тренера. Просто посмотрите, как ужасен Манчини со своими аплодисментами Ригони. Тот же Гвардиола, когда надо сыграть против «Суонси», набивает ноутбук нарезками с игрой будущего соперника.

Сам рассказал - закрывается дома в специальной комнате, куда никто не может заходить, пока Хосеп работает. Испанец может целый день просматривать видео, пытаясь понять: «Как их поломать?» В конце находит рецепт и только после этого выходит к семье, завершив подготовку к матчу. Манчини не похож на такого же одержимого и уважающего соперников, футбол и собственную команду тренера. Манчини так не умел и ради «Зенита» не научится.

Команда странная, а ее символом является капитан Кришито. Играет замечательно, но прямо говорит – «Дженоа» в сердце, российский проект - нет. В таких условиях, когда даже капитан не видит себя игроком «Зенита», нельзя создать чемпиона, особенно без главного тренера. Неудачи закономерны, у Манчини и клуба есть общий грех – не признают собственных ошибок, поэтому вряд ли последует революция. А она необходима, поскольку кризис не явный, вперемешку с победами, но системный.

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рус фан
рус фан
вчера в 03:13
Статья просто ниочем, грехи записанные на Зенит полное 73о, арбитры подкупленные измышления автора не более, трансферная политика клуба получше чем у большинства московских клубов и включая прыжок Анжи когда то.
Телогрейка
Телогрейка
15 марта в 14:11
Питерский проект - это золотой унитаз с амбициозной крышкой, сколько не клади всё утикёт, остается только вонь и новые хотелки...
vka1970
vka1970
13 марта в 03:00
Тренер в Зените- деньги на ветер.
ndedov
ndedov
12 марта в 16:26
Манчини подкачал и уедет летом.
ndedov
ndedov
12 марта в 16:25
Грехов много, все не сосчитать даже. Жаль сезон потерян только и летом все сначала начинать при новом тренере. Как пить дать.
kingoffam
kingoffam
12 марта в 01:39
Статья про Зенит,а в топе всё про 7-0.Вы,ребята никогда ничему не научитесь.
DEXEZ
DEXEZ ответил Слава Славкин
10 марта в 22:28
Слава Славкин:
Давно сюда не захаживал...так, изредка почитывал, что на соккере напишут..Я болельщик Зенита. С 1998 года. Болел, когда команда была обычным середняком - глоры КБ, армейцев и так далее со своими претензиями на традиции, жду ваш трёп. Адекватным - всегда готов поболтать на футбольные темы. Да, повторюсь, середняком. Но середняком с мечтой. Мечтой о чемпионстве, мечтой о лучшей жизни... Пришел Газпром. И все, вроде бы, вот она - мечта. Рядом. Можно пальчиком потрогать. И, конечно, увидеть свое отражение в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА - это бесценно. Для болельщика. зная, что это - кубок ТВОЕЙ команды. И победы в ЧР тоже всегда были желанны и любимы.... А сейчас? Клуб потерял лицо. Его просто нет, лица-то. История? Да черт с ней с историей. Ее написать можно хорошей игрой. А лицо ты не напишешь. Никак. Где наши ребята? Питерские? Воспитанники наши где? Аргентинцы хорошие ребята - но пусть ропщут на жизнь в Боках Хуниорсах и РиверПлейтах, а не в нашем Зените. У нас играть надо. За стадик - спасибо, но по мне так я лучше буду мерзнуть на Петровиче и смотреть на отбойную игру за Питер, чем в тепле под крышей смотреть, как команда наматывает сопли на кулак. Зенит, тот, богатый, отстрелялся. Хватит. Дайте пацанам поиграть. Вы видели как носится Панюков? Вы видели его скорость? Кокоша рядом не стоял. Так и Заболотного сейчас испортят. Кузяев, молодчага, держится. Понимает и знает, что надо, через боль, через "не могу", но надо играть. Шатова отдали....нормальные нет? Дзюбу отдали. А ведь забивал! Много забивал! И плевать, что он спартаковец. Он играл и забивал за Зенит - причем голы в ворота Спартака не праздновал (любит он КБ, в душе любит и грех винить его за это). Судьба такая. Набиуллина с Оздоевым не испортили бы... Ладно. В общем, прав автор. Везде прав. Зенит чистить надо. Пусть поболтается в середине таблицы. Пусть в пердив вылетит - но только чтобы оттуда вернуться как Панченко - сильным, голодным и готовым восстановить свое реноме как настоящего Питерского клуба....
Я-бы лучше не смог написать коммента, полностью солидарен. Тоже где-то с середины 90-х стал осознанно смотреть футбол и болеть за тот Зенит.
DEXEZ
DEXEZ ответил Завтра
10 марта в 22:16
Завтра:
Бесят комменты, когда спартакофаны сразу пишут про всех остальных, забывая свои 7:0 и прочие великие "достижения". Вы себе такую норму установили - на свои грехи внимание не обращать, у вас всегда всё отлично - вы ж "народные", это все остальные виноваты что "Спартак" не чемпион всегда - Миллеры, Гинеры, кабинетные, админресурсы и прочие отмазки. А сами по 120 млн. евро в год "народных денег", от добычи "народной" нефти непонятно на что тратите. Мы в ТОП-20 в рейтинге УЕФА - это тоже "Миллер купил?", и уже итак на фоне лучших клубов мира - просто понимать это спартачам больно со 112 места. Это, кстати самое низкое место среди российских клубов. Даже ниже Анжи с Динамо и Кубанью, а траты не сопоставимы! А в Спартаке все очень плохо на самом деле: нет игры, нет тренера, нет совести, есть только богатый спонсор, у которого клуб - стиральная машина по выводу налогов из частной нефтедобывающей компании, с №1 разведанными запасам нефти(на 2014 год). У вас спонсор круче арабов, а результатов - ноль. Потратили 1,8 миллиарда за 15 лет и выиграли ОДИН чемпионат России. В зеркало надо смотреть, а не по сторонам искать виноватого!
Я за спартак не болею и никогда не болел, я с детства за Зенит... был, но сейчас не могу, слишком для меня этого выпендрежа и понтов. А вы опять переводите стрелки, даже не убедившись, что они ведут в правильную сторону.
Слава Славкин
Слава Славкин
10 марта в 18:06
Давно сюда не захаживал...так, изредка почитывал, что на соккере напишут..Я болельщик Зенита. С 1998 года. Болел, когда команда была обычным середняком - глоры КБ, армейцев и так далее со своими претензиями на традиции, жду ваш трёп. Адекватным - всегда готов поболтать на футбольные темы. Да, повторюсь, середняком. Но середняком с мечтой. Мечтой о чемпионстве, мечтой о лучшей жизни... Пришел Газпром. И все, вроде бы, вот она - мечта. Рядом. Можно пальчиком потрогать. И, конечно, увидеть свое отражение в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА - это бесценно. Для болельщика. зная, что это - кубок ТВОЕЙ команды. И победы в ЧР тоже всегда были желанны и любимы....

А сейчас? Клуб потерял лицо. Его просто нет, лица-то. История? Да черт с ней с историей. Ее написать можно хорошей игрой. А лицо ты не напишешь. Никак. Где наши ребята? Питерские? Воспитанники наши где? Аргентинцы хорошие ребята - но пусть ропщут на жизнь в Боках Хуниорсах и РиверПлейтах, а не в нашем Зените. У нас играть надо. За стадик - спасибо, но по мне так я лучше буду мерзнуть на Петровиче и смотреть на отбойную игру за Питер, чем в тепле под крышей смотреть, как команда наматывает сопли на кулак. Зенит, тот, богатый, отстрелялся. Хватит. Дайте пацанам поиграть. Вы видели как носится Панюков? Вы видели его скорость? Кокоша рядом не стоял. Так и Заболотного сейчас испортят. Кузяев, молодчага, держится. Понимает и знает, что надо, через боль, через "не могу", но надо играть. Шатова отдали....нормальные нет? Дзюбу отдали. А ведь забивал! Много забивал! И плевать, что он спартаковец. Он играл и забивал за Зенит - причем голы в ворота Спартака не праздновал (любит он КБ, в душе любит и грех винить его за это). Судьба такая. Набиуллина с Оздоевым не испортили бы...

Ладно. В общем, прав автор. Везде прав. Зенит чистить надо. Пусть поболтается в середине таблицы. Пусть в пердив вылетит - но только чтобы оттуда вернуться как Панченко - сильным, голодным и готовым восстановить свое реноме как настоящего Питерского клуба....
pomor45
pomor45
10 марта в 16:50
    Doping87
    Doping87 ответил Saang
    10 марта в 15:17
    Saang:
    Судя по тому, что Зенит после эпохальной фразы Кокорина выдал в первые 25 мин со Спартаком (2 пропущенных и замена в первом тайме) - подробно они как раз не разбирали. С Русенборгом в гостях залажали капитально, Селтик гостевой опять же. Должным образом как минимум к первым матчам с вроде бы проходными командами или после легкой победы в первом матче Манчини особо не готовится. Это проблема чисто зенитовская, у ЦСКА ключевой недостаток - отсутствие исполнителей (и нежелание Гинера делать трансферы нормальные), у Спартака - зависимость от настроя, у Краснодара - упрямство тренера, у Локомотива - предсказуемость тренерского стиля (Семин как Венгер, он реально крутой тренер, но большинство его схем и приемов вполне читаемы, Атлетико сие доказал к моему дикому огорчению). Про отрицание - боюсь, тут дело не в принципиальности соперников, тут у Манчини система: "Доминировали в матче" (Спартак - 1:3), разные вариации "Судья виноват" (80% проигранных игр) "Сыграли хорошо, просто бережем голы для Селтика" (Слован - 0:0, перед влетом в Шотландии). Самое нехорошее - это настроение передается игрокам, у зенитовцев в разы меньше самокритики чем у тех же спартаковцев или РЖД. Я не пытаюсь давить, или заставлять тебя поменять мнение, просто аргументирую с чем в твоей позиции не согласен, есличо)))
    Блин, о чём ты? По твоей версии Каррера вообще не анализирует игры? Вы как в Питер последние года на приезжаете то 5-1, 5-2, 4-2 и тд. С Русенборгом в гостях 1-1 силовой футбол нормальный результат в гостях, с Селтиком в гостях Спам я думаю влетел бы 3-0, с их поддержкой и умением играть дома очень качественно + первый официальный матч для Зенита, я переживал лишь бы без травм ок 1-0 продули в гостях Селтику но отделались малой кровью, Селтик тупо перебегал нас в Шотландии.Зенит как любая другая команда дома играет лучше чем в гостях, один большой минус это Зенит не умеет вскрывать автобусы, мне конечно не понятно почему Манчини не может их научить позиционно атаковать. А обсуждать то что говорят тренеры журналистам вообще дело не благодарное.
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
    10 марта в 09:20
      kolpino79
      kolpino79
      10 марта в 09:11
      Статья бред! Автор, ну не нравиься тебе Зенит, так и напиши!
      kastites
      kastites
      10 марта в 08:51
      Бред полный.
      andre_can
      andre_can
      10 марта в 07:04
      высоко "аналитическая статья"! нашел щепку в глазу соседа, не заметив палку у себя!
      mihaluch
      mihaluch
      10 марта в 05:49
      Нет смысла искать грехи, когда русско язычное руководство не хрена не смыслит в футболе. Начинать надо с замены Фурсенко и всех его приспешников.
      antant1
      antant1
      10 марта в 05:39
      По делу статья, молодец автор
      Завтра
      Завтра ответил cpartak60
      10 марта в 02:20
      cpartak60:
      как всегда коменты зенитов ни о чем!посмотри как люди пишут !поучитесь!а у вас песни на один мотив !а на большее вы неспособны!
      как всегда коменты спартачей ни о чем!посмотри как люди пишут !поучитесь!а у вас песни на один мотив!
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
      10 марта в 00:22
      Манчини играл с Твенте??????
      Уже за это жырный минус статейке.
      БрукБонд
      БрукБонд
      09 марта в 23:58
      Нужно отдать клуб Семаку ,взять хороших идейных игроков как Иванович,натаскать своих и гнать этих пародистов,и аргентйиский табр.
      БрукБонд
      БрукБонд
      09 марта в 23:56
      До сих пор не понимаю почему Поставили Заболотного а Дзюбу отправили в Арсенал,ведь Дзюба сильнее на пару голов.
      Nikola45
      Nikola45
      09 марта в 23:49
      Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре и обматерил зрителей
      Истинное лицо Спартаковского болельщика! ))
      Nikola45
      Nikola45 ответил МКС
      09 марта в 23:42
      МКС:
      Закрываем тему. Зенит Семикратный Победитель ЛЕ По версии Мюллера
      По вашей версии и по версии автора Спартак семикратны Чемпион Лиги Чемпионов и 20 кратный Обладатель супер кубка Европы!
      Nikola45
      Nikola45
      09 марта в 23:39
      Что очень необходимо Зениту это решить вопрос в атаке! Конкретно взламывать автобус которую выстраивают при игре с Зенитом!
      Nikola45
      Nikola45
      09 марта в 23:37
      Очередная заказная статья ! Читать противно! Очернить чужую команду проще простого!
      cpartak60
      cpartak60 ответил Завтра
      09 марта в 22:34
      Завтра:
      А в ЛЕ мы ВСЕ, кроме Спартака продолжаем играть! А в рейтинге УЕФА мы ВСЕ стоим выше чем спартак! А про "нежелание делать трансферы нормальные" от спартача - это вообще смех, сквозь слёзы! Не стыдно? В зеркало попробуй посмотреть, а не по сторонам! У вас второй бюджет в лиге - 120 млн. и 112 позиция в УЕФА. Вы самый богатый клуб в мире, который находится так низко!
      как всегда коменты зенитов ни о чем!посмотри как люди пишут !поучитесь!а у вас песни на один мотив !а на большее вы неспособны!
      alfranza
      alfranza ответил DEXEZ
      09 марта в 22:11
      DEXEZ:
      Бесят комменты, когда зенитофаны сразу пишут про спам и их 7:0 и прочие великие достижения. Вы себе такую норму, меру установили, вы все мерите по спартаку - это для вас как эталон?! Лучше-бы с лучшими клубами мира сравнивали, а ну да - зенит ни в какое сравнение с ними не идет, хотя траты бабла сопоставимы. А в Зените все очень плохо на самом деле: нет игры, нет тренера, нет совести, есть только богатый спонсор и распилщики в руководстве.
        борька
        борька
        09 марта в 21:59
        Горбатый клуб,его , за матч с Динамо Питер, на кубок России необходима дисквалифицировать и отправить во вторую лигу!
        Saang
        Saang ответил Завтра
        09 марта в 21:34
        Завтра:
        А в ЛЕ мы ВСЕ, кроме Спартака продолжаем играть! А в рейтинге УЕФА мы ВСЕ стоим выше чем спартак! А про "нежелание делать трансферы нормальные" от спартача - это вообще смех, сквозь слёзы! Не стыдно? В зеркало попробуй посмотреть, а не по сторонам! У вас второй бюджет в лиге - 120 млн. и 112 позиция в УЕФА. Вы самый богатый клуб в мире, который находится так низко!
        Спасибо за твое крайне ценное мнение, но я предпочту общение с людьми дискуссиям с тобой)
        Сергеевич вернулся 1
        Сергеевич вернулся 1
        09 марта в 21:28
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