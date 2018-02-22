«Зенит» хуже «Селтика», но это можно исправить

22 февраля 2018, 10:30

Вылет от команды, которую в ЛЧ утюжили 7:1, станет провалом Манчини. Но «Соккер.ру» знает, как «Зениту» отыграться и порадовать футбольных болельщиков.

Нужно поменять систему выхода в атаку

Дома зеленоглазое такси унесет «Зенит» в атаку по левому флангу? Не исключено, ведь всезнайка арифметика подсказывает, что Кришито видит мяч в новом сезоне почти так же часто, как центральные защитники «Зенита». Чаще всех хавбеков, кроме Паредеса. Через итальянца могли бы выходить в атаку и в первом матче, но не получилось...

Зачем-то включили Смольникова, а он не завелся. Игру Игоря всегда надо оценивать не по тому, как радостно бежит вперед, словно мелкий школьник за снэком из магазина, а по игре в защите. В обороне у «Зенита» снова проходной двор. Вина «Селтика» в том, что из 11 попыток только 3 превратили в дельные. Но даже шесть заблокированных защитниками «Зенита» ударов кричат, что Манчини сыграл неправильно.

Мевля и Маммана постоянно медлили и дарили мячи соперникам, находясь под высоким прессингом. Смольников часто пускал себе за спину соперников, особенно после перерыва. А в первые двадцать пять минут Игорь принял три сложных решения… Столько же раз потерял мяч. При этом Кришито на удивление пассивно взирал на происходящее, словно был мыслями уже в форме «Дженоа». Капитан половину матча бездельничал, что необходимо исправить.

Можно сколько угодно рассказывать, какой Смольников эффектный в атаке, но Игорь крайне нестабильный. Продуктивность у флангов разная. У Кришито и Смольникова количество созданных опасных моментов за игру одинаковое. Но у Миммо в РФПЛ 3 гола и 2 ассиста, а у Игоря по нулям. Плюс пропущенные из-за него атаки флангом не забывайте. Надежнее в атаку выходить попеременно правым и левым флангами, ведь акцент на Смольникова не работал в сборной России и пока не приносит пользу «Зениту».

На одном крыле долго не полетаешь, хотя xА90 (среднее качество последних передач за игру) у них примерно одинаковое – 0.14 против 0.13 в пользу итальянца. Надо работать над КПД, тот же Форрест не такого класса игрок, чтобы Кришито испугался. Более того, предложение о выходе в атаку левым флангом дополняется еще одним фактом: все три комбинационные атаки «Зенит» провел через край Кузяева и Кришито – они авторы всех последних передач команды.

Что можно изменить? Начать выходить в атаку через Кришито, параллельно обеспечив ему защиту от высокого прессинга «Селтика». А как только соперники привыкнут – включить Смольникова, но сделать ставку на не эффектность, а на эффективность. Никаких пустых навесов, которые так любит Манчини.

Кроме того, Заболотного покупали, чтобы цеплялся за мяч после длинных выносов – пора бы вспомнить, что есть Иванович, способный отдать длинную передачу, и что Кришито и Смольников тоже могут сократить время выхода в атаку. Слишком много пасов низом, а отскоки хавбеков к своим воротам опасны – очевидно, что «Селтик» любит высокий прессинг.

«Селтик» и «Андерлехт» - братья навек

Опасно, что «Зенит» может вести 2:0 до девяностой минуты матча, а потом пропустить нелепый гол, как против «Андерлехта». Пропустить и вылететь. «Зенит» Луческу недооценил бельгийских «лиловых». Теперь «Зенит» Манчини удивился, что в Шотландии умеют играть в футбол. Такое ощущение, что в Санкт-Петербурге плохо готовились к сопернику. Даже средние статисты-оппоненты из лиги вечного шотландского чемпиона знают, как зацепиться за положительный результат.

Надо отбиться и пойти в контратаку. Так что Манчини очень сильно разочаровал в Глазго, его команда сыграла хуже, чем «Спартак» против «Атлетика». Баттл по фактам? Без проблем, Кришито – одного из лучших по сезону, выключили из игры. Кокорина заперли на фланге, где бесполезен – один удар мимо за весь матч. Заболотному в схеме «4-3-3» сложнее, он привык в «Тосно» играть по «4-4-2». Паредес не отдал ни одной передачи под удар, хотя через него переходили центр поля. «Зенит» сыграл банально и так, как того требовал Роджерс.

Причем «Селтик», пожалуй, солиднее «Андерлехта». Не забывайте, что «кельты» опередили «лиловых» в группе Лиги чемпионов. И хотя шотландцев уничтожил ПСЖ – 12:1 по сумме двух матчей, команда-то у Роджерса грамотно склеенная, пускай и не из игроков самого высокого уровня. Так что все дело сводится к использованию кадров и подбору тактики. Как против «Андерлехта», когда петербуржцы зачесались только после выездного поражения, так и сейчас. Снова «Зениту» надо полагаться на то, что хватит домашнего задора на приличного соперника. И повезет не пропустить.



Что можно изменить? Учесть широкую игру «Селтика» по схеме «3-5-1-1», да и по «4-1-4-1» тоже. Они, как и «Андерлехт», будут цепляться за мяч в момент, когда тот перейдет от вратаря к защитникам. Как можно поступить в таком случае? Или ставить Краневиттера с первых минут, чтобы был волнорезом, Макгрегора оттеснял от Дембеле и «разрезал» схему «Селтика».

Или же заставить Кузяева, Ерохина и Паредеса лучше открываться, чтобы выход в атаку не был сопряжен с обидными потерями. Шотландцы всегда готовы забить из ничего, поэтому «Зенит» не может позволить себе такую роскошь, как брак. Пропущенный мяч значит, что надо забивать трижды – почти нереальный расклад, хотя опыт «Баварии» и ПСЖ воодушевляет на разгромные подвиги, порой «Селтик» вроде бы держится, держится, а потом «плывет».

У «Зенита» нет быстро думающих людей

Глобально это тема для ностальгии – Халк, Данни, Широков, Зырянов, а чуть раньше Аршавин, просто быстрее соображали, чем Паредес, назначенный Манчини на роль пророка хитрых решений. Но Леандро так нагло выпячивали в качестве глубокого плеймейкера в прошлом году, а у него так плохо получалось, что Брендан Роджерс элементарно отрезал Паредеса от группы атаки.

Коллекция точных передач аргентинца – 35 из 40, когда на его совести нет ни одного обостряющего паса, не смотрится. «Селтик» и «Зенит» - одного порядка команды, но разница в психологии. Первые – вечные чемпионы, вторые – вечные фавориты, что превратилось в комплекс. Манчини пытается играть правильно, пробовал в гостях поставить «4-3-3», сыграть вроде как агрессивно. Результат видели, обрезались порой на первой передаче при выходе в атаку, а Заболотный 35% передач забраковал.

Плюс Кокорин не вингер, незачем мучить Александра. А Паредеса не случайно отпустили из «Ромы» - сыроватый игрок, с точным пасом, но без ярких мыслей. «Зенит» сегодня должен сыграть намного лучше, чем в Глазго, но этого мало. Надо измениться до неузнаваемости и растоптать «Селтик». Только так можно пройти дальше, проиграв в гостях без забитого мяча. Тем более, когда сожалеешь о продаже Жулиано – видно ведь, что думающих ребят не хватает.

А думать и сам «Селтик» не большой мастак. Если в аналитическом отделе и в тренерском штабе «Зенита» готовились к матчу без учета игр ПСЖ и «Баварии» против шотландцев - ошибаются. Парижане вынесли Роджерса не только благодаря классу, но и благодаря тому, что Брендан выбрал схему «4-4-3», как Манчини в гостях. Даже когда «Селтик» забил ПСЖ – французы не заметили. Перехваты, индивидуальная игра, разрезающие передачи, концентрация на центре, а не флангах, прижатие хавбеков шотландцев к штрафной площади – с ними все работает, просто «Зенит» ничего не показал в гостях.

Что можно изменить? Перейти на схему «4-4-2», использовать впереди связку Кокорина и Заболотного, в которой первый будет играть так, как ему удобно, а отчасти фланговые футболисты станут и частью кулака в центре – Кузяев, а также будут делать акценты на одном фланге – один из атакующих аргентинцев справа или слева. Конечно, «4-4-2» может быть уязвимой тактикой перед схемой с тремя центральными, но разве есть варианты?

Играя неудобно для себя, «Зенит» попросту не создает моменты, а топчется с мячом перед штрафными, даже когда речь об аутсайдерах РФПЛ. Но видно и по сборам, и по гостевой игре, что «Зенит» может сыграть намного мощнее и умнее. Но Манчини не хватает тонкости. «Селтик» - приличная команда неплохого тренера, но не более. Обидно вылетать от такого соперника, особенно с учетом, что на выезде шотландцы только с «Андерлехтом» хорошо сыграли, а ПСЖ и «Бавария» вынесли их с общим счетом 10:1.

«Зенит» так не сможет, но намек понятен – в гостях «Селтик» попытается сыграть в свой футбол, но бывает другим, чем надо пользоваться, а не повторять ошибки «Андерлехта», проигравшего шотландцам дома 0:3. «Зенит» не имеет права на провал, их было слишком много в последнее время.