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«Зенит» хуже «Селтика», но это можно исправить

22 февраля 2018, 10:30

Вылет от команды, которую в ЛЧ утюжили 7:1, станет провалом Манчини. Но «Соккер.ру» знает, как «Зениту» отыграться и порадовать футбольных болельщиков. 

Нужно поменять систему выхода в атаку

Дома зеленоглазое такси унесет «Зенит» в атаку по левому флангу? Не исключено, ведь всезнайка арифметика подсказывает, что Кришито видит мяч в новом сезоне почти так же часто, как центральные защитники «Зенита». Чаще всех хавбеков, кроме Паредеса. Через итальянца могли бы выходить в атаку и в первом матче, но не получилось...

Зачем-то включили Смольникова, а он не завелся. Игру Игоря всегда надо оценивать не по тому, как радостно бежит вперед, словно мелкий школьник за снэком из магазина, а по игре в защите. В обороне у «Зенита» снова проходной двор. Вина «Селтика» в том, что из 11 попыток только 3 превратили в дельные. Но даже шесть заблокированных защитниками «Зенита» ударов кричат, что Манчини сыграл неправильно. 

Мевля и Маммана постоянно медлили и дарили мячи соперникам, находясь под высоким прессингом. Смольников часто пускал себе за спину соперников, особенно после перерыва. А в первые двадцать пять минут Игорь принял три сложных решения… Столько же раз потерял мяч. При этом Кришито на удивление пассивно взирал на происходящее, словно был мыслями уже в форме «Дженоа». Капитан половину матча бездельничал, что необходимо исправить. 

Можно сколько угодно рассказывать, какой Смольников эффектный в атаке, но Игорь крайне нестабильный. Продуктивность у флангов разная. У Кришито и Смольникова количество созданных опасных моментов за игру одинаковое. Но у Миммо в РФПЛ 3 гола и 2 ассиста, а у Игоря по нулям. Плюс пропущенные из-за него атаки флангом не забывайте. Надежнее в атаку выходить попеременно правым и левым флангами, ведь акцент на Смольникова не работал в сборной России и пока не приносит пользу «Зениту». 

На одном крыле долго не полетаешь, хотя xА90 (среднее качество последних передач за игру) у них примерно одинаковое – 0.14 против 0.13 в пользу итальянца. Надо работать над КПД, тот же Форрест не такого класса игрок, чтобы Кришито испугался. Более того, предложение о выходе в атаку левым флангом дополняется еще одним фактом: все три комбинационные атаки «Зенит» провел через край Кузяева и Кришито – они авторы всех последних передач команды. 

Что можно изменить? Начать выходить в атаку через Кришито, параллельно обеспечив ему защиту от высокого прессинга «Селтика». А как только соперники привыкнут – включить Смольникова, но сделать ставку на не эффектность, а на эффективность. Никаких пустых навесов, которые так любит Манчини. 

Кроме того, Заболотного покупали, чтобы цеплялся за мяч после длинных выносов – пора бы вспомнить, что есть Иванович, способный отдать длинную передачу, и что Кришито и Смольников тоже могут сократить время выхода в атаку. Слишком много пасов низом, а отскоки хавбеков к своим воротам опасны – очевидно, что «Селтик» любит высокий прессинг. 

«Селтик» и «Андерлехт» - братья навек

Опасно, что «Зенит» может вести 2:0 до девяностой минуты матча, а потом пропустить нелепый гол, как против «Андерлехта». Пропустить и вылететь. «Зенит» Луческу недооценил бельгийских «лиловых». Теперь «Зенит» Манчини удивился, что в Шотландии умеют играть в футбол. Такое ощущение, что в Санкт-Петербурге плохо готовились к сопернику. Даже средние статисты-оппоненты из лиги вечного шотландского чемпиона знают, как зацепиться за положительный результат. 

Надо отбиться и пойти в контратаку. Так что Манчини очень сильно разочаровал в Глазго, его команда сыграла хуже, чем «Спартак» против «Атлетика». Баттл по фактам? Без проблем, Кришито – одного из лучших по сезону, выключили из игры. Кокорина заперли на фланге, где бесполезен – один удар мимо за весь матч. Заболотному в схеме «4-3-3» сложнее, он привык в «Тосно» играть по «4-4-2». Паредес не отдал ни одной передачи под удар, хотя через него переходили центр поля. «Зенит» сыграл банально и так, как того требовал Роджерс. 

Причем «Селтик», пожалуй, солиднее «Андерлехта». Не забывайте, что «кельты» опередили «лиловых» в группе Лиги чемпионов. И хотя шотландцев уничтожил ПСЖ – 12:1 по сумме двух матчей, команда-то у Роджерса грамотно склеенная, пускай и не из игроков самого высокого уровня. Так что все дело сводится к использованию кадров и подбору тактики. Как против «Андерлехта», когда петербуржцы зачесались только после выездного поражения, так и сейчас. Снова «Зениту» надо полагаться на то, что хватит домашнего задора на приличного соперника. И повезет не пропустить. 
    
Что можно изменить? Учесть широкую игру «Селтика» по схеме «3-5-1-1», да и по «4-1-4-1» тоже. Они, как и «Андерлехт», будут цепляться за мяч в момент, когда тот перейдет от вратаря к защитникам. Как  можно поступить в таком случае? Или ставить Краневиттера с первых минут, чтобы был волнорезом, Макгрегора оттеснял от Дембеле и «разрезал» схему «Селтика».

Или же заставить Кузяева, Ерохина и Паредеса лучше открываться, чтобы выход в атаку не был сопряжен с обидными потерями. Шотландцы всегда готовы забить из ничего, поэтому «Зенит» не может позволить себе такую роскошь, как брак. Пропущенный мяч значит, что надо забивать трижды – почти нереальный расклад, хотя опыт «Баварии» и ПСЖ воодушевляет на разгромные подвиги, порой «Селтик» вроде бы держится, держится, а потом «плывет».

У «Зенита» нет быстро думающих людей

Глобально это тема для ностальгии – Халк, Данни, Широков, Зырянов, а чуть раньше Аршавин, просто быстрее соображали, чем Паредес, назначенный Манчини на роль пророка хитрых решений. Но Леандро так нагло выпячивали в качестве глубокого плеймейкера в прошлом году, а у него так плохо получалось, что Брендан Роджерс элементарно отрезал Паредеса от группы атаки. 

Коллекция точных передач аргентинца – 35 из 40, когда на его совести нет ни одного обостряющего паса, не смотрится. «Селтик» и «Зенит» - одного порядка команды, но разница в психологии. Первые – вечные чемпионы, вторые – вечные фавориты, что превратилось в комплекс. Манчини пытается играть правильно, пробовал в гостях поставить «4-3-3», сыграть вроде как агрессивно. Результат видели, обрезались порой на первой передаче при выходе в атаку, а Заболотный 35% передач забраковал. 

Плюс Кокорин не вингер, незачем мучить Александра. А Паредеса не случайно отпустили из «Ромы» - сыроватый игрок, с точным пасом, но без ярких мыслей. «Зенит» сегодня должен сыграть намного лучше, чем в Глазго, но этого мало. Надо измениться до неузнаваемости и растоптать «Селтик». Только так можно пройти дальше, проиграв в гостях без забитого мяча. Тем более, когда сожалеешь о продаже Жулиано – видно ведь, что думающих ребят не хватает. 

А думать и сам «Селтик» не большой мастак. Если в аналитическом отделе и в тренерском штабе «Зенита» готовились к матчу без учета игр ПСЖ и «Баварии» против шотландцев - ошибаются. Парижане вынесли Роджерса не только благодаря классу, но и благодаря тому, что Брендан выбрал схему «4-4-3», как Манчини в гостях. Даже когда «Селтик» забил ПСЖ – французы не заметили. Перехваты, индивидуальная игра, разрезающие передачи, концентрация на центре, а не флангах, прижатие хавбеков шотландцев к штрафной площади – с ними все работает, просто «Зенит» ничего не показал в гостях. 

Что можно изменить? Перейти на схему «4-4-2», использовать впереди связку Кокорина и Заболотного, в которой первый будет играть так, как ему удобно, а отчасти фланговые футболисты станут и частью кулака в центре – Кузяев, а также будут делать акценты на одном фланге – один из атакующих аргентинцев справа или слева. Конечно, «4-4-2» может быть уязвимой тактикой перед схемой с тремя центральными, но разве есть варианты? 

Играя неудобно для себя, «Зенит» попросту не создает моменты, а топчется с мячом перед штрафными, даже когда речь об аутсайдерах РФПЛ. Но видно и по сборам, и по гостевой игре, что «Зенит» может сыграть намного мощнее и умнее. Но Манчини не хватает тонкости. «Селтик» - приличная команда неплохого тренера, но не более. Обидно вылетать от такого соперника, особенно с учетом, что на выезде шотландцы только с «Андерлехтом» хорошо сыграли, а ПСЖ и «Бавария» вынесли их с общим счетом 10:1. 

«Зенит» так не сможет, но намек понятен – в гостях «Селтик» попытается сыграть в свой футбол, но бывает другим, чем надо пользоваться, а не повторять ошибки «Андерлехта», проигравшего шотландцам дома 0:3. «Зенит» не имеет права на провал, их было слишком много в последнее время. 

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petrovisch
petrovisch
22 февраля в 19:12
Постарел автор...Стал какой-то мелкий,гаденький,подленький...
rubin kazzzan
rubin kazzzan
22 февраля в 18:47
вперед !!!! за Россию
Dominators
Dominators
22 февраля в 16:56
И хотя я к Зениту не очень , но пожелаю ему победы .
AmIIIeR89
AmIIIeR89
22 февраля в 14:26
Зенит победит, но пройдет ли... Чет страшно. У меня будто дежавю, вспоминая о матче с Андерлехтом. Удачи в общем. Было бы здорово увидеть все российские клубы в следующей стадии
parallels
parallels
22 февраля в 14:12
позор спартаку! а зенит победит.
pomor45
pomor45
22 февраля в 13:58
Великолепный:
Надо проходить команду которую в ЛЧ утюжили 7:1 Удачи сегодня Зениту!))
А зачем, спрашивается? Чтобы глоров потешить? Если не готовы показать высокий результат, хотя бы полуфинал, то и нечего мучаться. Просто продолжайте выстраивать команду и всё. Хоть разок проидите в этом трудном деле весь путь до конца, не обременяя себя преждевременными задачами, которые не можете выполнить, пока не создадите команду. Этим всем, которые сегодня играют в ЛЕ, не только в Зените, первым делом надо думать о том, как на следующий сезон в ЛЧ попасть и подготовиться к ней как следует, а то уже наши чемпионы даже из группы выходить перестали.
борька
борька
22 февраля в 13:44
Если предмет горбатый, то как его можно изменить.
1. Зениту в ЛЕ ни чего не светит.
2. Матч с Селтиком , можно сравнть с кубковый матчем,когда зенит играл с Динамо!
3. В начале нужно горб убрать у команды Зенит!
pomor45
pomor45
22 февраля в 13:39
rubin kazzzan:
уж селтик нужно проходить , хотя есть большие сомнения
Чего, уж? Селтик сегодня будет явно сильнее любой российской команды.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
22 февраля в 13:35
уж селтик нужно проходить , хотя есть большие сомнения
pomor45
pomor45
22 февраля в 13:34
Что здесь сопли размазывать тонким слоем? Совершенно ясно, что ни одна команда из четырёх дальше 1/8 не пройдёт, так стоит ли ради этого задницу мучать? Только лишь для внутренних спекуляций на внутреннюю тему определения текущего сильнейшего в ЧР среди слабейших в ЛЕ.
Nikola45
Nikola45
22 февраля в 11:39
Зависть Горина понятна!
Зениту удачи! ))
Зенит более успешен нефтяного проекта! ))
Nikola45
Nikola45
22 февраля в 11:37
А вот это безисходность! Константин Генич написал эту статью для каких целей?
1. Что бы отвлечь хотя бы немного от того разгрома который был на Открытии арена!
2. Безисходность в Бильбао?
3. Как все Тарасовские, болеет не за свою команду а против Зенита!?
Константин! Пишите о Спартаке! Сквозит ненавистью
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
22 февраля в 11:11
Удачи сегодня Зениту и Локо!!!!
Великолепный
Великолепный
22 февраля в 11:01
Надо проходить команду которую в ЛЧ утюжили 7:1

Удачи сегодня Зениту!))
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