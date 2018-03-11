Из «Ростова» в «Зенит»: билет в один конец

Манчини нужно обыграть Карпина в гостях, и накануне матча важно вспомнить, кто объединяет их клубы – футболисты с показательной судьбой.

Игорь Смольников

В «Ростове» Игорь играл в аренде, но именно благодаря тому сезону попал в «Краснодар», откуда отправился покорять Санкт-Петербург. Изначально талантливого правого защитника упустил «Локомотив» - является воспитанником его школы. Но с «Зенита» ответственность за то, как складывается карьера Смольникова, снимать нельзя. Получив интересного игрока, привить ему стабильность уровня Кришито не сумели. Игорь порой такое творит, что хочется поменять его на Ивановича, хотя у Бранислава внуки скоро пойдут в школу.

Заиграл в «Зените»? Заиграл, но из расширенных списков скаутов «Барселоны» давно вывалился и даже железно основным в сборной России не является.

Артем Дзюба

Еще один пример, когда из столичного клуба попадали в «Ростов» на стажировку. Играли так здорово, что получали шанс на более высоком клубном уровне, а затем оказывались в «Зените». Одна и та же схема, пускай есть транзитные пункты, вроде «Краснодара» у Смольникова и «Спартака» у Артема. В любом случае, форвард Дзюба и с Халком, и уже без него был результативным в «Зените» - 37 голов за два полных сезона. У Манчини забил дважды, не сработался, теперь забивает в составе «Арсенала». А ведь Дзюба шел в «Зенит» за трофеями, как помните.

Заиграл в «Зените»? Опять же – да и нет. Сначала приносил пользу, потом встретил наставника, который его выжил. Чемпионом не стал.

Денис Терентьев

Объемным получается ликбез, затрагивает все струны души российского клубного футбола. Ведь Терентьев - воспитанник «Зенита». Ему сейчас двадцать пять лет, самый расцвет для молодого футболиста, но профессиональным спортсменом, а не дитём лимита, он ощутил себя лишь в «Ростове». У Бердыева защитник заиграл, показал себя и смог убедить, что может пригодиться «Зениту». Но Манчини настолько внимательный тренер, что не заметил в составе Терентьева, докупил Набиуллина и просит еще одного крайнего бека – опытнее и сильнее россиян.

Заиграл в «Зените»? У Нету, о котором успели забыть, в этом чемпионате больше сыгранных минут, чем у Терентьева. Красноречивый факт.

Кристиан Нобоа

Манчини жалуется, что нет в составе думающих футболистов, если вылетает по любой из причин Паредес. А разве Нобоа не умеет быть полузащитником, принимающим нетривиальные решения, при этом обладающим хлестким ударом и умением отобрать мяч? У Бердыева эквадорец всегда играл сильно, без Курбана Бекиевича получалось намного хуже. Но разве это оправдывает решение «Зенита» заманить игрока «Ростова» и выбросить ему полгода из карьеры?

Заиграл в «Зените»? Ответ вы знаете – Нобоа вернулся в «Рубин» в аренду, поскольку в Санкт-Петербурге его развить не сумели.

Миха Мевля

Прекрасный словенский защитник в «Зените» ошибается куда чаще, чем в составе «Ростова». Если по поводу игры полузащитников или форвардов можно приплести вопрос уровня мастерства – к этому еще вернемся, то центральные защитники всегда зависят от тренерской наладки. Даже легендарному Бонуччи нужна правильная тактика, чтобы показатель себя. А Мевлю бросили в котел из запутанных мыслей Манчини, Миха остался без поддержки. Результат заметен на табло.

Заиграл в «Зените»? Нет, конечно, Мевля в успешном «Ростове» работал куда лучше, сейчас деградирует.

Александр Ерохин

Наиграл немало матчей, поскольку Манчини подходит его олдскульный стиль. Но Ерохин часто кажется зенитовским Тарасовым. Не в том смысле, что из футбольного леса привезли. Но полузащитник, который вроде бы многое умеет, если присмотреться, оказывается человеком, попросту не подходящим для уровня, на который его выбросил лимит. Основа сборной, основа «Зенита»… Серьезно? Ерохин? Александр не тянет в сложных ситуациях. Хотя в простых иногда принимал верные решения уровня «Урала».

Заиграл в «Зените»? Сравните с лентяем Витселем, игравшим одной ногой, и увидите разницу. Ерохин работает медленнее, чем в «Ростове», прибавил только в точности паса, но за счет стиля новой команды.

Дмитрий Полоз

У Манчини большие проблемы в атаке – отмотал время назад, поменялся мозгами с Луческу и влепил Кокорина на фланг атаки. Хотя Александр прямым тестом заявил, что даже с Дзюбой в схеме «4-4-2» ему не так удобно, как на чистом острие, где работы меньше, а голов больше. Полоз никогда не рвался в центральные форварды, давний знакомый Кокорина является человеком, которого легко внедрить в любую схему. Но в «Зените» у него 537 сыгранных в РФПЛ минут и один мяч – неважная статистика. Даже два ассиста не сильно помогают выбросить Дриусси и Ригони на скамейку.

Заиграл в «Зените»? Явно не так, как планировал. Учитывая обстоятельства и нестабильность всех из группы атаки – не заиграл. Еще один герой «Ростова», ставший лишним в Санкт-Петербурге.

Иван Новосельцев

Беда, был центральный защитник в стране, которая в них нуждается, и не стало. Братья Березуцкие так боятся опозориться в последних матчах в карьере под руководством Черчесова, что наотрез отказываются от участия в чемпионате мира – умные «армейцы». А Джикия и Васин получили сложные травмы. Беляев уже на низком старте, Кудряшов будет вечным спутником сборной Черчесова, но ведь Новосельцев не хуже по мастерству. Когда играл за «Ростов» Бердыева работал на том же уровне, а в «Зените» ему даже шанса толком не дали.

Заиграл в «Зените»? Аренда в тульский «Арсенал» доказывает не хуже нуля сыгранных в РФПЛ минут за «Зенит» - не сложилось.

У «Зенит» есть проблемы с переводом приличных игроков на новый уровень. Но это обычно строго тренерский вопрос. У Шалимова полузащитник Шатов играет изо всех сил, а у Манчини был «дохлым» и ползал полем. У Божовича форвард Дзюба забивает, как забивал в составе «Ростова», а у Роберто молчал на поле. Опытный Смольников не прогрессирует – еще один человек, когда-то отдавший часть жизни и времени ростовскому футболу.

Про форварда Полоза начали забывать, а ведь не так давно он забивал «Баварии». Так что игрокам из крепких провинциальных клубов пора включать голову, когда получают предложение от команды, которая заполучила половину состава Бердыева, а потом не смогла обыграть «Амкар». Сегодня на поле не будет Кришито, Паредеса и Ерохина, но проблема ведь не только кадровая.

Манчини хорошо бы считаться с теми, кого пригласили уже после его назначения на пост, попытаться весной раскрыть хоть кого-то из представленного выше списка. Всех, как опытных Нобоа и Дзюбу, по другим клубам не распихаешь. «Зенит» попробовал быть боевитым, как «Ростов» - пока не получилось. Сегодня посмотрим, сможет ли команда Карпина в обновленном составе сыграть успешнее, чем «Зенит»?

И только один момент может оправдать фаворита, провалившего работу с новичками из «Ростова». Возможно, Смольников, Дзюба, Ерохин и остальные просто игроки уровня «Ростова», а не амбиций «Зенита»? Такая теория имеет право на существование, но пока чиновники кормят вашими нервами свой лимит, у Карпина есть шанс победить или хотя бы отобрать очки у фаворита. Матчи между командами получаются неровными и нервными, дважды было по 0:0, до этого скандальная победа петербуржцев 3:2, чуть раньше – победа «Ростова» 3:0.

Неудивительно, что принципиальность сохраняется, почти треть изначальной заявки «Зенита» на сезон состояла из экс-игроков «Ростова». Теперь их меньше, но судьба показательная - ответственность с «Зенита» не снять. Зачем подписывать за короткое время шестерых, а всего восьмерых игроков с ростовским опытом, а потом не развивать их? Манчини не сделал сильнее ни одного из названных выше, все они в «Ростове» дрались лучше. В основе «Зенита» их обычно двое, но оба стали бледнее.

Растащили бывшего конкурента в борьбе за Лигу чемпионов - болельщики южан вряд ли об этом забыли, но ничего не добились. Стоит ли удивляться, что в случае не самого вероятного, но возможного поражения от Карпина «Зенит» может оказаться всего пятым в таблице?