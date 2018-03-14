Результат - это всегда трофей

Что делать МЮ с Жозе Моуриньо - уволить или оставить. Своим мнением делится блогер «Соккер.ру» DXTK.

Пролог

Когда-то Жозе сказал одну фразу, когда подкалывал Венгера: «Кому-то дают 10 лет, чтобы выстроить команду и побеждать, у меня всего 2-3 года, чтобы чего-то добиться».

Моуриньо VS Гвардиола

Зачем Жозе приглашали в МЮ? Потому что он колоритная личность и у него давние терки с Гвардиолой, хотели устроить битву «Манчестеров». Также им нужен был не молодой и перспективный тренер, а тренер с опытом, который сможет дать результат. Однако у меня были сомнения, что португалец выдержит битву: я был уверен, что гонка МЮ и Жозе против МС и Пепа станет для «Юнайтед» заведомо проигрышным вариантом. Что мы в итоге и видим: МС вернулся на первую строчку таблицы и далеко впереди...

По сути за два года чего добились два тренера:

Пеп сумел перестроить команду, да и после 3 и 4 места снова 1-ое. А по трофеям пока Кубок Лиги + уже будет титул в АПЛ, итого - 2. О победе в ЛЧ пока никто не говорит, пока до трофея далеко.

Моуриньо более-менее выстроил команду с некоторыми недостатками, вернул самое главное - МЮ в ЛЧ. А по трофеям их также 2 - Кубок лиги + Лига Европы. О чемпионстве речь давно не идет, но есть шанс выиграть КА и сравнятся с Арсеналом по количеству побед.

Как видим, португалец не уступает испанцу в борьбе за награды, недостаток только в стиле игры и слаженности действий их команд.

Современный МЮ после Фергюсона

Мойес отправил МЮ на 7 строчку, лишил по сути команду выступления в еврокубках.

Ван Гал сумел вернуть команду в ЛЧ, но не смог выйти из группы, а последний раз занял 5 место + КА и дал дорогу молодому Рэшфорду в основную команду.

Моуриньо - занял 5 место, напрямую не смог попасть в ЛЧ, но благодаря победе в ЛЕ вернул МЮ в ЛЧ, где сумел выйти из группы в 1/8, а сейчас большая доли вероятности, что они останутся в ТОП 4. Плюс завоевал Кубок лиги. Португалец в первый год сделал дубль, взяв второсортный кубок Европы - ЛЕ и второсортный кубок Англии - КЛ. За 2 года Моуриньо дал результат, но не принес зрелищности в команду.

Многие его работу оценивают по игре, а не смотрят на какие-то результаты, и я думаю, даже если МЮ шел бы на 1 строчке, фаны все равно были бы недовольны стилем игры клуба. «Челси» показывал скучный футбол, когда португалец брал свой последний титул. Поэтому очень трудно отвыкнуть от той игры, которую показывал МЮ при Фергюсоне, и переключиться на такой футбол. Но в то же время мне кажется, команда Моуриньо более надежнее выглядят, чем при Мойесе и ван Гале.

Возможно, фанаты не в состоянии принять новое, ведь каждый тренер по-своему строит команду. Они просто остались в прошлом, тем самым напоминая фанатов «Ливерпуля», которые живут прошлым веком, когда их клуб был самым сильным и брал титул - разрывал многих в чемпионате и часто зарабатывал главный трофей - ЛЧ/КЕЧ.

Однажды я слышал такую фразу: болельщики МЮ, которые выросли на Фергюсоне, всегда думали, что зал трофеев МЮ был завален кубками, а сам Манчестер всегда побеждал. Но были периоды после Басби, «Юнайтед» был какое-то время крепким середняком - прошло более 25 лет, прежде чем они вернули титул, и 23 года, прежде чем завоевали евротрофей.

Сейчас МЮ даже после САФа продолжает собирать трофеи и делает это чаще, чем остальные клубы АПЛ. Плюс мы не забываем о большой конкуренции не просто 3-х или 4-х клубов, как это было раньше, а 6-ти, и упорной борьбе за попадание в зону ЛЧ.

И вообще, когда ты приходишь в МЮ, то тебя все начнут сравнивать с Фергюсоном, ты должен так же, как и он, ставить игру, добиваться успеха, брать первое место в АПЛ, остальное будет стоять особняком, в том числе прочие трофеи. Всегда сложно работать после целой эпохи, но Моуриньо из тех, кто может даже после легенды добиться успеха. Кто-то говорит, что он не использует весь потенциал команды, имея хорошую атаку, ставит автобус, но это его тактика. Если он таким образом добивается результата, он будет делать это дальше, а не подстраиваться под мнение экспертов или желание фанатов увидеть другой футбол.

Кем можно заменить португальца

Маурисио Почеттино - может, МЮ стоит взять аргентинца тренером, ведь «Тоттенхэм» показывает зрелищный, атакующий, азартный и интересный футбол, результат у них по сути такой же, как и нынешнего МЮ: борьба за топ-4 и игра в ЛЧ, но без намека на финал чего-либо. Но им вряд ли можно рассчитывать на трофей, они даже Кубок лиги не в состоянии взять. Результата, получается, нет. Но это не совсем верно. Конечно, он есть, «шпоры» в топ-4 - это лучшее, что у них было за последние годы, а для МЮ такой вариант не подходит, им нужно метить выше. Однако Почеттино может дать красивую игру - можно задуматься.

Зинедин Зидан - или МЮ все же стоит взять француза, который вот-вот провалится с «Реалом» и летом с большой долей вероятности покинет команду. Умеет работать с командой, выстраивает тактику и берет трофеи - 2 ЛЧ подряд говорят сами за себя. Идеальный кандидат. Да заодно и проверим, насколько он гений без кабинета Переса.

Антонио Конте - а можно подобрать Конте, еще одного из «Челси», он наладит игру в обороне, возможно, ему дадут пошире развернуться на трансферном рынке. В первый год может вернуть титул, снова исправит все погрешности Особенного. Хотя такой вариант будет больше похож в очередной раз на «Объедки со стола аристократов».

Унаи Эмери - «тренеришка», наверное, самый смешной вариант, ведь по сути он не справился с ПСЖ, имея убойный состав. Тут много проблем, скорее всего, будет в лучшем случае «вангальщина», а в худшем - «моейсщина».

Массимилиано Аллегри или Диего Симеоне - варианты, пожалуй, звучат, но вряд ли они поменяют свои нагретые места на что-то холодное. Тем более, тот и тот уже привыкли к своим клубам, а приехать и что-то менять, выстраивать заново, работенка не для них. Хотя Аллегри и говорил о желании попробовать себя в АПЛ.

Луис Энрике - интересно было бы посмотреть на его работу в АПЛ. На прежнем месте он, конечно, не перестраивал концепцию-философию «Барсы», хотя пытался что-то слегка изменить, а его проделанная работа дала трофеи - и самый важный в ЛЧ. Хотя многие скажут, что любой с таким составом, как у сине-гранатовых, может рассчитывать на успех. Тогда почему тренеры между ним и Гвардиолой не добились этого? Но все равно, чтобы доказать свой статус Энрике нужно добиться успеха и в другом месте.

Эпилог

Думаю, что менять Моуриньо летом никто не будет, он и в следующем сезоне будет продолжать работать с «Манчестер Юнайтед». Ведь кто даст гарантии, что вышеназванные тренеры или какие-то другие будут лучше, чем португалец. Может, его команда и показывает невзрачный футбол, но она способна дать результат, а под «результатом» всегда понимается трофей.