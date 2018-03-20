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В упрёк Черчесову. Невызванная сборная России

20 марта 2018, 13:00

В России мало достойных футболистов? Возможно, выбор действительно не так уж велик, но «Соккер.ру» доказывает, что Черчесов не замечает у себя под носом сильную команду.

Станислав Саламович так поясняет свой подход к формированию сборной России: «Реагировать мы можем на любую ситуацию, но стараемся не делать резких кадровых решений. В прошедшем туре РФПЛ не только Дзюба, но и Ионов с Ильиным оформили дубли. Вам может быть интересна судьба одного футболиста, а мы смотрим на ситуацию в общем». 

В определенном смысле это здравая позиция, но все же звучит красивее, чем выглядит на самом деле. У команды должен быть костяк – обойма из 13-14 человек, которым тренер доверяет и которых всегда вызывает, так как строит игру с их помощью. Одна из основных претензий к Черчесову и заключается в том, что костяк сборной России при нем толком не состоялся, а тут еще травмы исключили из состава трех ведущих игроков (Кокорин, Джикия, Васин). Но не совсем понятно, зачем Станислав Саламович тащит на каждый сбор футболистов, не игравших главные роли и раньше, а сейчас переживающих игровой кризис. Ерохин, Смольников, Заболотный, Рауш, Габулов – вы видели, в каком они состоянии? 

Допустим, неудачи Рауша в «Динамо» ничего не значат для Черчесова, потому что в его смене Константин хорош, да и конкуренты – Комбаров и Жирков, не без изъяна. Заболотный хорошо борется, но есть другой фактурный форвард, который при этом еще и забивает. Когда успел Антон прописаться в сборной, чтобы получать автоматические вызовы? Или взять Ерохина – человек вообще в непонятном состоянии, как и его партнер по клубу Смольников. Позиции, на которые они претендуют, укомплектованы, и уж на мартовском сборе можно было попробовать новых людей, а так получается, что в сборную едут не лучшие здесь и сейчас, а друзья главного тренера. 

Самый яркий пример, конечно, это Владимир Габулов. Селихову тоже нашлось место в составе на матчи с Бразилией и Францией, но вратарь, зимой перебравшийся в Бельгию, успевший осесть в запас «Брюгге», непотопляем. Ради него вратарский цех даже расширили до четырех позиций вместо стандартных трех. Это вообще похоже на какую-то гадкую кумовщину, когда встречаешь нечто подобное, возникает желание бить тревогу. Но повременим с этим, давайте просто разберемся: так ли ограничен в своем выборе футболистов Станислав Саламович, а может, он ограничивает сам себя?

                                                                                        Вратарь
  
Александр Беленов («Уфа»). Не совсем понятно, почему Беленова тренеры сборной методично игнорируют. Человек в железной основе клубов РФПЛ с 2012 года, играл за «Кубань», «Анжи» и «Уфу», всегда один из лучших вратарей лиги по различным оценкам, мастер отражения пенальти. Что еще нужно?

Защитники

Дмитрий Живоглядов («Уфа»). Марио Фернандес не смог посетить этот сбор из-за травмы, конкуренцию Самедову на позиции правого латераля призваны составить Игнатьев (приехал в сборную с травмой) и Смольников, давно не игравший так, как умеет. Казалось бы, отличный момент проверить в деле Дмитрия Живоглядова, который в двух последних матчах за «Уфу» отдал три результативных передачи, да и вообще очень качественно бороздит бровку в стиле Марио Фернандеса. Черчесов предпочел не смотреть в эту сторону.

Максим Беляев («Арсенал») и Алексей Никитин («Уфа»). С центральными защитниками в сборной действительно не дефицит, а дефицитище! Ветераны ЦСКА окончательно отказались помогать национальной команде, Джикия и Васин получили травмы. На матчи с Бразилией и Францией Черчесов позвал Кудряшова, Граната, Кутепова, Камболова, Нойштедтера и Семенова. Но вот ему еще парочка кандидатов до кучи. Здесь без претензий, просто чтобы были.

Михаил Меркулов («Урал»). Основной левый защитник «Урала». Выделяется на фоне Комбарова, Жиркова и Рауша, как минимум возрастом – Михаилу только 24 года. 

Полузащитники

Игорь Денисов («Локомотив»). Честно говоря, мне как болельщику сборной России все равно, какой там конфликт между Черчесовым и Денисовым, какие у них разногласия. Как причина отсутствия в сборной лучшего опорного полузащитника страны меня такое объяснение не устраивает и просто злит. Если личные отношения тренера являются фактором формирования состава национальной команды страны (подчеркните дважды!), а это и не скрывается, то речь о плохой игре в менеджера, товарищ Черчесов.

Олег Иванов («Ахмат»). Редко встретишь российского полузащитника с настолько высокой культурой паса. Иванова стоит рассматривать в качестве альтернативы Александру Ерохину, с которым они во многом похожи, только полузащитник «Зенита» при всех своих талантах, такое ощущение, до сих пор не стал цельным игроком. 

Александр Ташаев («Динамо»). Один из лидеров «Динамо», упорный и трудолюбивый парень, нацеленный на прогресс, - Александр продлил контракт с родным клубом, не стал искать счастья на скамейках грандов. Как минимум, пробный вызов в сборную России Ташаев заслужил. Хотя бы вместо Дениса Черышева (выступают на одной позиции), который в «Вильярреале» получает мало игровой практики. 

Дмитрий Стоцкий («Уфа»). Тотально недооцененный футболист, зря его игнорируют ведущие клубы РФПЛ и тренерский штаб национальной сборной, Дмитрий может стать эдаким Зыряновым своего поколения, если ему дадут шанс. Стоцкий из породы игроков, которые всегда полезны. Поразительный универсал, поигравший на семи или восьми позициях в этом сезоне, с очень хорошей правой ногой.  

Нападающие

Алексей Ионов («Ростов»). В 17 матчах до зимней паузы Алексей забил один мяч, а в трех поединках под руководством Валерия Карпина по весне отличился уже трижды. А если бы реализовал свои моменты в игре с «Зенитом», вообще был бы самым ярким игроком РФПЛ по итогам первых туров после возобновления сезона. Классную игру Алексея можно было поддержать вызовом в сборную, тем более после травмы Кокорина такой игрок Черчесову нужен, однако из нападающих в заявке нашлось место только Федору Смолову и его габаритному коллеге Антону Заболотному.

Артём Дзюба («Арсенал»). Черчесов обещает вызвать Дзюбу в сборную, если тот прибавит. А разве не прибавка четыре результативных действия на три матча за тульский «Арсенал»? Станислав Саламович так не считает и сделал выбор в пользу Заболотного, который в шести встречах за «Зенит» не отметился голевыми свершениями. Так что же все-таки сборная России – команда сильнейших игроков нашей страны или набор удобных для тренера персон? А если завтра Акинфеев и Смолов тоже впадут в немилость? При непрозрачных принципах формирования состава такое может запросто произойти.

Форвард с характером. Дзюба нужен сборной

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Виктор Панфилов
Виктор Панфилов
28 марта в 23:32
Дзюба бревно.Какой его в сборную..Он херово играет.Шаву вызовете-лучше будет..
Болельщик из Центра Азии
Болельщик из Центра Азии
28 марта в 14:34
Даешь Страна в сборную Аршавина!. Пишут, что по позиции Зобнин, Головин, Ал.Миранчук лучше Аршавина, не соглашусь! По стартовой скорости, видения поля, обводке, вряд ли сравнятся с ним, они медленно принимают решения, потому часто теряют мячи очень предсказуемы для соперника в дальнейших действиях, а Аршавин взрывной, на любом пятачке финтом может оторваться от соперника и выдать хитрый проникающий пас на острие атаки. О том, что ему уже 37 лет несерьезный вывод. Из этой троицы хорош только Головин, Миранчук не стабилен, а вот вместо Зобнина нужен Аршавин!
sir-5
sir-5
27 марта в 11:54
Давайте ещё третью сборную составим.А потом четвёртую и пятую.А затем-с позиций "Спартака",затем-ЦСКА,"Зенита","Локо"....СКА Хабаровск.
А автор не заметил,что Черчесов руководствуется именно таким принципом :Кто ему лично мил??? Под песни"отбираем лучших на данный момент".Кого он включает в "расширенный состав",я вообще не рассматриваю серьёзно,это лажа.
dinoel
dinoel
27 марта в 11:25
"Гадкая кумовщина" вседа была в стиле Саламыча.
alfranza
alfranza
26 марта в 00:47
Ну как можно серьезно рассуждать на тему того, кого не вызвали? Всегда останутся недовольные. Хотя, да, не вызов Денисова - это глупость, учитывая, что опорников его уровня в чемпе нашем нет. И не смотря на все, я бы взяла Дзюбу, хотя бы потому что он может "отодвинуть" как надо и побороться с его габаритами. Однако Ионову там делать нечего, да и Живоглядову пока. Ионов хорош, когда у него игра идет и прет, что называется. Без этого он довольно средний футболист.
maldalik
maldalik
25 марта в 16:39
lobsterdam:
не помню, чтобы денисов играл в приличном европейском клубе, а так застой одним словом, в своем котле варится и уровень его поэтому отнюдь не "международный", сравнить опытным путем невозможно.
Жжешь напалмом. Головин, Ерохин, Глушаков и т.д. все играли в приличных европейских клубах, а вот Денисову не повезло.
lobsterdam
lobsterdam
25 марта в 13:31
maldalik:
Тот же Денисов играет на международном уровне и что?
не помню, чтобы денисов играл в приличном европейском клубе, а так застой одним словом, в своем котле варится и уровень его поэтому отнюдь не "международный", сравнить опытным путем невозможно.
maldalik
maldalik
25 марта в 12:49
lobsterdam:
автор стать полагает, что где-то в недрах нашей необъятной Родины есть футбольные таланты, которые остались незамеченными тренером сборной, эдакие залежи, прямо месторождение золотых слитков. Как Илья Муромец, который сидел-сидел 33 года на печи, а потом вышел и всех обыграл. Так в жизни не бывает! Надо играть на международном уровне хотя бы пару-тройку лет в приличном европейском клубе с физической нагрузкой, а не изображать "звезду"-пешехода в столичном клубе. И если Дзюба вдруг забил три мяча за тульский Арсенал, то это не значит, что он достиг уровня международного класса.. Да и другие такие же кособоко-кривоногие. Так что, надежды на них нет...
Тот же Денисов играет на международном уровне и что?
lobsterdam
lobsterdam
24 марта в 13:55
автор стать полагает, что где-то в недрах нашей необъятной Родины есть футбольные таланты, которые остались незамеченными тренером сборной, эдакие залежи, прямо месторождение золотых слитков. Как Илья Муромец, который сидел-сидел 33 года на печи, а потом вышел и всех обыграл. Так в жизни не бывает! Надо играть на международном уровне хотя бы пару-тройку лет в приличном европейском клубе с физической нагрузкой, а не изображать "звезду"-пешехода в столичном клубе. И если Дзюба вдруг забил три мяча за тульский Арсенал, то это не значит, что он достиг уровня международного класса.. Да и другие такие же кособоко-кривоногие. Так что, надежды на них нет...
m40
m40
24 марта в 11:43
Всем все равно какой у них там конфликт был. Если сейчас Денисов хорошо играет, значит должен вызываться. А там в сборной пусть хоть воротят нос друг от друга и через посредников общаются. С Дзюбой тоже не понятно. Игрок ради домашнего ЧМ не стал сидеть в золотой клетке. Желание играть форварда сборной должно поощряться, тем более, что оно подкреплено результатом.
pachkevi4
pachkevi4
24 марта в 02:23
как назначили черчесова,так я и загрустил.И грусть перерастает в горе.
Nikola45
Nikola45
23 марта в 13:59
Как по мне так Зенит зря предоставляет усатому игроков! После сборной половина приехало травмированных! А по высказываниям усатого так можно было найти повод не давать играть в сборной! Из Семерочки пусть набирает! Может сольют всем по 7-0 а может и выше!
Sergey Martinчov
Sergey Martinчov
23 марта в 12:39
Черчесов в Российском футболе, с успехом продолжает политику мутко. И результат будет соответствующий. Личные амбицци, преобладают над здравым смыслом.
trimetil
trimetil
23 марта в 12:19
Абуссафар Аббасов:
Из действующих российских тренеров успехов добивались Быщовец и Гаджиев.А с какой сборной,не имеет значения.Они выиграли олимпиаду.
И где же они сейчас работают? Или что значит "действующих"?
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
23 марта в 12:12
trimetil:
Успехов со сборной России добивался только Хиддинк..
Из действующих российских тренеров успехов добивались Быщовец и Гаджиев.А с какой сборной,не имеет значения.Они выиграли олимпиаду.
ckori
ckori
22 марта в 13:40
Невольно вспоминается анекдот,чо на перекрёстке ничего нельзя сделать-советами зае.......т!Так и наша сборная,все такие умные,советы сыпяться-а отвечать кто будет?Пример есть-Слуцский,всё так было хорошо,а результат 0!После каждого тура сборные составляют-стыд смотреть и читать!Так и здесьпосмотрите кого вы предлагаете все одинаковые-они давно не играют а только бегают!Про Денисова этого столько разговоров,а где он отличился?в 2008 году штоли!Про вратарей-знаете что играть будет один незаменимый Акинфеев и какая разница кто в запасе- сиди и сиди!Вообщем несолидно,выбрали пусть и строят команду как им виднее,а не Ловчеву,Уткину и ещё Орлову и всем болельщикам особенно Спартака-все знающим и всем ничего не видимши!
V V S
V V S
22 марта в 11:04
Пока Мутко мутит, Черчесов непотопляем. Гнать их обоих взашей и к сборной на пушечный выстрел не подпускать.P.S. Ну что еще этого должен натворить Мутко в спорте,что бы наверху прозрели? Давайте пофантазируем.
Denfard
Denfard
21 марта в 21:46
Те страны, которые вздумают бойкотировать ЧМ в России, комиссия ФИФА своим решением сначала должна предупредить федерации этих стран, а потом сообщить и о наказании ,что они лишаются права участвовать в ЧМ сроком на 16 лет четыре цикла- вот тогда о бойкоте сразу все забудут и не будут нервы трепать стране хозяев ЧМ 2018 г и это будет правильное решение.
pachkevi4
pachkevi4
21 марта в 21:05
Всё очевидно.Черчесов просто плохой тренер.С ужасным самолюбием и злопамятством.
Bekelman55
Bekelman55
21 марта в 15:49
Hesus_4erez_us:
Ну если он оборонительный игрок-зачем тогда постоянно лезть в обводку и пытаться обыграть по 3-4 человека? В пас играть гораздо быстрее. Мне наоборот нравится Уфа, потому что он они стараются играть компактно и быстро. Много перспективных атак создают...пока мяч не попадает к Стоцкому или Сысуеву. Семак молодец, пытается поставить игру. Правда игроки очень уж слабы технически
ну вот и отседа и проблемы. Что они слабы технически - ибо их основная задача всегда была "оборона". А Стоцкий лезет в обводку....ибо больше некому )))
Кроме Игбуна, Кротова и Фатая особо то атакующих игроков и нет в Уфе.. Ванек еще более атакующий. Остальные всегда были защитниками или опорниками.
По матчу с Динамо я был сильно удивлен. как можно столько в обороне ошибкаться такой оборонительной команде. Тот же Тумасян передачу не мог сделать дальше чем на 5 метров.И не только он грешил этим. Возня с мячом и не более
trimetil
trimetil
21 марта в 14:52
Абуссафар Аббасов:
Из действующих тренеров,только Быщовец и Гаджиев добивались успехов со сборной.
Успехов со сборной России добивался только Хиддинк..
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
21 марта в 14:33
Ну если он оборонительный игрок-зачем тогда постоянно лезть в обводку и пытаться обыграть по 3-4 человека? В пас играть гораздо быстрее.
Мне наоборот нравится Уфа, потому что он они стараются играть компактно и быстро. Много перспективных атак создают...пока мяч не попадает к Стоцкому или Сысуеву. Семак молодец, пытается поставить игру. Правда игроки очень уж слабы технически
Bekelman55
Bekelman55
21 марта в 13:13
Вася Пупкин 1:
Бориса Ротенберга надо вызывать! Наверняка отблагодарит усача! Как только Комболов провалился со Спартаком - показал как надо привозить, сразу же вызов в сборную! Ясень пень, что там не для победы сборная нужна, а чтобы просто поучаствовать в матчах ЧМ. Только этот ЧМ никому не нужен, с этим дорогими секциями для детей, отмывом бабок за стадионы и прочие махинации. Что даст нам этот ЧМ!? Правительство заработает на билетах на матчи, которые к слову не дешевые, и очень не дешевые!! Бесплатных спортивных школ не осталось практически... а уровень игры нашей сборной рекордно низкий за всю историю отечественного спорта, при том что у игроков как не парадоксально самые высокие з/п за всю историю!!!! Те же Зырянов и Анюков, да и Аршавин с Семаком, такие деньги только в конце своей карьеры стали ЗАРАБАТЫВАТЬ и полностью оправдывали их. Поэтому удивляться что происходит не только с футболом, но и во всем нашем спорте не стоит. Пока питерская группировка у власти, ничего не изменится это факт!!!
Увы. Бориска игрок национальной сборной Финляндии ((( потеря такого перспективняка слишком чувствительна
Bekelman55
Bekelman55
21 марта в 13:12
Hesus_4erez_us:
Лично я смотрел игру Уфы и Анжи. И единственные 2 игрока, которые постоянно пороли контратаки, тормозили игру, постоянно передерживали мяч и теряли его в попытках постоянных обводок-это Стоцкий и Сысуев. И играют они лишь потому, что у Уфы нет средств, чтобы заменить паспортистов. Уж Стоцкого точно не за что брать в сборную. Игрок очень слабый и медленно принимающий решения. Танет одеяло на себя и портит процентов 80 атак команды
ну так он игрока атаки исполняет по вынужденным причинам. Он же всегда был оборонительным игроком. Уфа понабрала оборонительных игроков и пробует из них сделать атакующих )))
Сысуев мне никогда не нравился. Еще по 2007 году. когда в Динамо на просмотре был. В 2008 году в Торпедо не пойми чем вообще занимался.
На товарники того же Стоцкого можно было бы попробовать. Учитывая его мобильность
Мне сама Уфа не нравится. из-за ее пристрастия к обороне, и игрокам такого же плана. Редко матчи с ее участием смотрю. Стоцкий запоминается только навесами и попытками простреливать
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
21 марта в 12:03
Бориса Ротенберга надо вызывать! Наверняка отблагодарит усача! Как только Комболов провалился со Спартаком - показал как надо привозить, сразу же вызов в сборную! Ясень пень, что там не для победы сборная нужна, а чтобы просто поучаствовать в матчах ЧМ. Только этот ЧМ никому не нужен, с этим дорогими секциями для детей, отмывом бабок за стадионы и прочие махинации. Что даст нам этот ЧМ!? Правительство заработает на билетах на матчи, которые к слову не дешевые, и очень не дешевые!! Бесплатных спортивных школ не осталось практически... а уровень игры нашей сборной рекордно низкий за всю историю отечественного спорта, при том что у игроков как не парадоксально самые высокие з/п за всю историю!!!! Те же Зырянов и Анюков, да и Аршавин с Семаком, такие деньги только в конце своей карьеры стали ЗАРАБАТЫВАТЬ и полностью оправдывали их. Поэтому удивляться что происходит не только с футболом, но и во всем нашем спорте не стоит. Пока питерская группировка у власти, ничего не изменится это факт!!!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
21 марта в 11:20
Лично я смотрел игру Уфы и Анжи. И единственные 2 игрока, которые постоянно пороли контратаки, тормозили игру, постоянно передерживали мяч и теряли его в попытках постоянных обводок-это Стоцкий и Сысуев. И играют они лишь потому, что у Уфы нет средств, чтобы заменить паспортистов. Уж Стоцкого точно не за что брать в сборную. Игрок очень слабый и медленно принимающий решения. Танет одеяло на себя и портит процентов 80 атак команды
Simovsky Constantin
Simovsky Constantin
21 марта в 10:49
Все правильно написано, только не надо этого человека называть товарищем. Нам он точно не товарищ. То, что он делает на посту тренера сборной говорит однозначно - он лично дискредитирует концепию национальной сборной России, а значит он такой же враг нашего футбола, как какие-нибудь английские функционеры.
berda2003
berda2003
21 марта в 10:29
молодец, довольно точно и правдиво...
но, кто его услышит? сейчас физрука никто не тронет, а промах с его назначением уже списали на недоразумение...
stavr74
stavr74
21 марта в 09:38
Форвард с характером. Дзюба нужен сборной
кошельки тырить ???
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
21 марта в 09:21
Из действующих тренеров,только Быщовец и Гаджиев добивались успехов со сборной.
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