В упрёк Черчесову. Невызванная сборная России

20 марта 2018, 13:00

В России мало достойных футболистов? Возможно, выбор действительно не так уж велик, но «Соккер.ру» доказывает, что Черчесов не замечает у себя под носом сильную команду.

Станислав Саламович так поясняет свой подход к формированию сборной России: «Реагировать мы можем на любую ситуацию, но стараемся не делать резких кадровых решений. В прошедшем туре РФПЛ не только Дзюба, но и Ионов с Ильиным оформили дубли. Вам может быть интересна судьба одного футболиста, а мы смотрим на ситуацию в общем».

В определенном смысле это здравая позиция, но все же звучит красивее, чем выглядит на самом деле. У команды должен быть костяк – обойма из 13-14 человек, которым тренер доверяет и которых всегда вызывает, так как строит игру с их помощью. Одна из основных претензий к Черчесову и заключается в том, что костяк сборной России при нем толком не состоялся, а тут еще травмы исключили из состава трех ведущих игроков (Кокорин, Джикия, Васин). Но не совсем понятно, зачем Станислав Саламович тащит на каждый сбор футболистов, не игравших главные роли и раньше, а сейчас переживающих игровой кризис. Ерохин, Смольников, Заболотный, Рауш, Габулов – вы видели, в каком они состоянии?

Допустим, неудачи Рауша в «Динамо» ничего не значат для Черчесова, потому что в его смене Константин хорош, да и конкуренты – Комбаров и Жирков, не без изъяна. Заболотный хорошо борется, но есть другой фактурный форвард, который при этом еще и забивает. Когда успел Антон прописаться в сборной, чтобы получать автоматические вызовы? Или взять Ерохина – человек вообще в непонятном состоянии, как и его партнер по клубу Смольников. Позиции, на которые они претендуют, укомплектованы, и уж на мартовском сборе можно было попробовать новых людей, а так получается, что в сборную едут не лучшие здесь и сейчас, а друзья главного тренера.

Самый яркий пример, конечно, это Владимир Габулов. Селихову тоже нашлось место в составе на матчи с Бразилией и Францией, но вратарь, зимой перебравшийся в Бельгию, успевший осесть в запас «Брюгге», непотопляем. Ради него вратарский цех даже расширили до четырех позиций вместо стандартных трех. Это вообще похоже на какую-то гадкую кумовщину, когда встречаешь нечто подобное, возникает желание бить тревогу. Но повременим с этим, давайте просто разберемся: так ли ограничен в своем выборе футболистов Станислав Саламович, а может, он ограничивает сам себя?



Вратарь



Александр Беленов («Уфа»). Не совсем понятно, почему Беленова тренеры сборной методично игнорируют. Человек в железной основе клубов РФПЛ с 2012 года, играл за «Кубань», «Анжи» и «Уфу», всегда один из лучших вратарей лиги по различным оценкам, мастер отражения пенальти. Что еще нужно?

Защитники

Дмитрий Живоглядов («Уфа»). Марио Фернандес не смог посетить этот сбор из-за травмы, конкуренцию Самедову на позиции правого латераля призваны составить Игнатьев (приехал в сборную с травмой) и Смольников, давно не игравший так, как умеет. Казалось бы, отличный момент проверить в деле Дмитрия Живоглядова, который в двух последних матчах за «Уфу» отдал три результативных передачи, да и вообще очень качественно бороздит бровку в стиле Марио Фернандеса. Черчесов предпочел не смотреть в эту сторону.

Максим Беляев («Арсенал») и Алексей Никитин («Уфа»). С центральными защитниками в сборной действительно не дефицит, а дефицитище! Ветераны ЦСКА окончательно отказались помогать национальной команде, Джикия и Васин получили травмы. На матчи с Бразилией и Францией Черчесов позвал Кудряшова, Граната, Кутепова, Камболова, Нойштедтера и Семенова. Но вот ему еще парочка кандидатов до кучи. Здесь без претензий, просто чтобы были.

Михаил Меркулов («Урал»). Основной левый защитник «Урала». Выделяется на фоне Комбарова, Жиркова и Рауша, как минимум возрастом – Михаилу только 24 года.

Полузащитники

Игорь Денисов («Локомотив»). Честно говоря, мне как болельщику сборной России все равно, какой там конфликт между Черчесовым и Денисовым, какие у них разногласия. Как причина отсутствия в сборной лучшего опорного полузащитника страны меня такое объяснение не устраивает и просто злит. Если личные отношения тренера являются фактором формирования состава национальной команды страны (подчеркните дважды!), а это и не скрывается, то речь о плохой игре в менеджера, товарищ Черчесов.

Олег Иванов («Ахмат»). Редко встретишь российского полузащитника с настолько высокой культурой паса. Иванова стоит рассматривать в качестве альтернативы Александру Ерохину, с которым они во многом похожи, только полузащитник «Зенита» при всех своих талантах, такое ощущение, до сих пор не стал цельным игроком.

Александр Ташаев («Динамо»). Один из лидеров «Динамо», упорный и трудолюбивый парень, нацеленный на прогресс, - Александр продлил контракт с родным клубом, не стал искать счастья на скамейках грандов. Как минимум, пробный вызов в сборную России Ташаев заслужил. Хотя бы вместо Дениса Черышева (выступают на одной позиции), который в «Вильярреале» получает мало игровой практики.

Дмитрий Стоцкий («Уфа»). Тотально недооцененный футболист, зря его игнорируют ведущие клубы РФПЛ и тренерский штаб национальной сборной, Дмитрий может стать эдаким Зыряновым своего поколения, если ему дадут шанс. Стоцкий из породы игроков, которые всегда полезны. Поразительный универсал, поигравший на семи или восьми позициях в этом сезоне, с очень хорошей правой ногой.

Нападающие

Алексей Ионов («Ростов»). В 17 матчах до зимней паузы Алексей забил один мяч, а в трех поединках под руководством Валерия Карпина по весне отличился уже трижды. А если бы реализовал свои моменты в игре с «Зенитом», вообще был бы самым ярким игроком РФПЛ по итогам первых туров после возобновления сезона. Классную игру Алексея можно было поддержать вызовом в сборную, тем более после травмы Кокорина такой игрок Черчесову нужен, однако из нападающих в заявке нашлось место только Федору Смолову и его габаритному коллеге Антону Заболотному.

Артём Дзюба («Арсенал»). Черчесов обещает вызвать Дзюбу в сборную, если тот прибавит. А разве не прибавка четыре результативных действия на три матча за тульский «Арсенал»? Станислав Саламович так не считает и сделал выбор в пользу Заболотного, который в шести встречах за «Зенит» не отметился голевыми свершениями. Так что же все-таки сборная России – команда сильнейших игроков нашей страны или набор удобных для тренера персон? А если завтра Акинфеев и Смолов тоже впадут в немилость? При непрозрачных принципах формирования состава такое может запросто произойти.

Форвард с характером. Дзюба нужен сборной