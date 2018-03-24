Сокращение РФПЛ неизбежно

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Сокращение РФПЛ неизбежно

24 марта 2018, 15:57
Сокращение РФПЛ неизбежно

Российский футбол ждут изменения, которые поздно откладывать на завтра. «Соккер.ру» наблюдает, как «Титаник» пробует обойти айсберг.

Прядкин знает, о чем говорит

Российская высшая лига не отличается финансовыми показателями. По зрелищности тоже не первая в Европе. А вот по интересу со стороны зрителей заметно отстает от топ-5, хотя является по потенциалу шестой в зоне УЕФА. Не потому, что идеальная. Просто остальные или беднее, или заметно слабее, что понятно при встречах клубов в еврокубках.  

Богатые турки не могут заявить, что на голову выше. Но что точно – туркам или голландцам не придется сокращать высшие дивизионы. А вот в УПЛ поступили именно так, играет двенадцать клубов, после первого этапа разделяются на две группы и продолжают борьбу. Не сказать, что это поднимает популярность, но в России идея сокращения жива, поскольку есть опасения, что пойдет волна банкротств маленьких клубов.

Федун недавно выступал за сокращение, Гинер ему по привычке возразил. Но получилось так неубедительно, что через пару месяцев глава РФПЛ допустил отсеивание парочки команд. И причиной всему финансирование. Рубль держится на плаву из-за подорожавшего нефтяного пятна, но веских новых факторов для укрепления государственной валюты нет. Ждет медленное сползание, и в футболе к нему готовятся, ведь полностью зависимы от дотаций из бюджетов госкорпораций или регионов.

Сокращения из-за бездействия

Управляй чемпионатом успешнее – думали бы о расширении. Но приходится терпеть качество футбола клубов и сборной, состояние полей, неудобные стадионы и проколы с организацией матчей. Терпеть отношение охраны, ужасный календарь, судейские и прочие скандалы. Кто-то голосует ногами, теряя интерес к РФПЛ. Но изменить поклонники  спорта ничего не могут. Деньги в целом в стране, конечно, есть. Но держатся за них не фанаты футбола. Так что будет хуже.

Даже непугливым бывает не по себе. И не по себе, что за будущее РФПЛ отвечает человек, который допустил сокращение лиги на три команды. Менеджер не догадался, что играть с 15 участниками невозможно. Всегда будет тот, кому не хватает соперника, а позже поделить на подгруппы не получится. Но сокращать лигу придется. Не получилось научить провинциальные клубы тратить с умом, а отказ мощного Татарстана от «Рубина» - лишнее подтверждение, что ветер дует в другую сторону.

Печально, что на футбол наплюют сразу после ЧМ-18, но отчаиваться не спешите. Ведь чтобы сократить, надо придумать формат для 14 участников. Это ведь 26 туров только на первом этапе. Дальше будет разделение на 8 борцов за еврокубковые места и 6 аутсайдеров, два из которых вылетают напрямую? Тогда это еще 14 или 10 туров соответственно. Вряд ли ведущие российские футболисты согласны на 40 туров, они 30 с трудом выдерживают. Но само сокращение стало неизбежным из-за бездействия, приходится думать об изменениях.

Реформа может быть полезной

Конечно, для объемов России чемпионат с 14 или даже 12 клубами – шаг назад. Но шаг вынужденный, и решение примут, нас не спросив. Стадионов настроили, чтобы провести ЧМ-18 и позже выделять миллионы на поддержание их в эксплуатационном состоянии, но не чтобы вы смотрели в Саранске или Калининграде матчи РФПЛ.

Так что будет 12 или 14 команд, а из ФНЛ в «вышку» смогут выйти за сезон лишь две команды, никаких переходных матчей. Если придумают формулу, благодаря которой станет больше матчей лидирующей шестерки между собой, и при этом увеличение количества туров соединят с традиционными проблемами – футболисты почти круглый год не в форме, как и поля, то РФПЛ станет сильнее.

Пора отсечь тех, кто выживает на государственные деньги и не развивается. По России полно клубов не работают, но получают дотации. Не лучше ли взять их миллиард годового бюджета и подарить Галицкому на школу «Краснодара» или ее филиалы по всей России? Миллиард рублей для футбола не деньги, но миллиард рублей в год для академии – солидная подпитка. Понятно, что в руки толковых менеджеров средства не направят. Но выбрасывать их на странные клубы нерационально, особенно сейчас.

Возможна блокировка решения

Раз Прядкин заговорил о сокращении – морально готовят именно к нему. Вот только решение будет принимать не глава РФПЛ, ему как скажут – так и сделает. Но от сокращения победителей может быть больше, чем думаете. Можно сколько угодно кричать о престиже страны, о том, что Россия это не только Москва, а на деле телевизионные рейтинги и количество зрителей на многих поединках говорят в пользу чемпионата, где будет не 12 московских дерби, а 24 штуки.

Нужен не десяток сложных для «Зенита» и «Краснодара» матчей, а все 20 с лучшими соперниками из двух разных столиц. Прагматично иметь десяток сильных команд, а не два десятка нестабильных богачей и доходяг, которые друг другу подыгрывают и строят коалиции. Разговоры о том, что упадет конкуренция – бред, ведь «Спартак» становится сильнее не за счет матчей со «СКА-Хабаровском», а после игр с ЦСКА и «Зенитом».

Прямо сейчас в РФПЛ в любой момент могут закрыть шесть клубов. Отсеивать есть кого, к сожалению. О расширении даже не мечтайте, сокращение попробуют лоббировать фавориты, в том числе «Спартак», чей владелец на словах за расширение, если увидят финансовую выгоду. Но саму идею могут заблокировать волевым решением тех, кто по правилам УЕФА не имеет права вмешиваться в футбольные дела. Возможно, предложат оставить все, как есть – чемпионат с 16 клубами. Но не факт, что обстоятельства не заставят передумать через год или два.

РФПЛ нужна ставка на качество

Даже если ваша первичная реакция патриотичная и возмущенная, на деле лига, где 24 московских дерби и спартаковцы четыре раза гостят в Санкт-Петербурге, а зенитовцы восемь раз в Москве, куда привлекательнее, чем нынешняя. Обстоятельства диктуют потребность в сокращении в пользу полных арен и хоть каких-то доходов. Ведь если УЕФА изменит финансовые правила, крышка не только «Зениту».  

Конечно, будут фавориты, испугавшиеся чемпионата, где надо по четыре раза играть против ЦСКА или «Спартака». Найдутся аутсайдеры, которые попробуют договориться о сохранении формата. Того самого формата, что отчасти привел к полупустым трибунам на большинстве арен, нулевым доходам клубов, постоянным банкротствам клубов высшего дивизиона, уничтожению детского и юношеского футбола, высоким зарплатам игроков среднего уровня и наплевательскому отношению к зрителям.

Не всему виной РФПЛ именно с 16 клубами, а не с другим количеством. Но лига не развивается, а финансовые проблемы есть не только у «Амкара», который начал продавать статус домашних матчей, хотя тренируется накануне поединка с «Локомотивом» на идеальном на вид газоне. Сокращение, если предложат вменяемый новый формат, точно нужно рассмотреть, если дошло до таких вещей. Не Прядкин это все придумал, но у Гинера есть аргументы в пользу назревшего предложения.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Локомотив» потерял очки в матче с «Уфой»
Вчера, 20:56 198
ЦСКА рвется в Лигу чемпионов
Вчера, 20:04DaveGrohl в блоге Оценочные суждения18
«Кубань» крупно уступила «Авангарду»
Вчера, 18:57 4
«Амкар» одержал победу над «Тосно»
Вчера, 18:29 34
ЦСКА вырвал победу в матче с «Краснодаром»
Вчера, 18:23 412
Дзюба и «Арсенал» едва не победили «Зенит»
Вчера, 17:00Игнат Березин в блоге РФПЛ - лучшая лига мира!55
Обсудить
Все комментарии
mars6791
mars6791 ответил dinoel
30 марта в 18:14
dinoel:
Если РФПЛ сократят, то прощай сборная. Пусть богатенькие бьются за Золото в РФПЛ и Еврокубки. Бедные команды должны жить по средствам, пусть зарплаты маленькие, но молодежь все равно будет играть, добиваться, чтобы взяли в Зенит, Спартак или в МЮ и т.п. Это по любому больше, чем слесарем работать. Эти команды будут играть с Зенитом, Спартаком, ЦСКА, биться не на жизнь а на смерть. Уровень быстро повысится, футбол в России в гору пойдет!-))
Что же им сейчас мешает биться насмерть? Сейчас не хотят и после не будут.
pomor45
pomor45
28 марта в 22:11
Многие новые арены без этой реформы чемпионата не выживут.
fan_Sycheva
fan_Sycheva ответил S010386A
27 марта в 22:16
S010386A:
думаю, что же ты так не любишь Путина? И наконец понял - ты поклонник Новодворской, Каспарова, Касььянова, короче 5-я колонна, враг
ахахх))) Я даже не знаю кто это, а ты причислил меня к ним...
За своё мнение не высылают в Колыму при демократии...
мяч квадратный
мяч квадратный
27 марта в 21:38
Наш футбол это отражение положения дел в стране вообще.
andromend
andromend
27 марта в 17:18
Для начала надо отменить "зимний" футбол.Сопли морозить при минусовой температуре,сидя на стадике, это только для экстрималов.Конечно,в вип-ложе под вискарик наши руководители от футбола этого не понимают.
А значит главное,это не допускать,чтобы футболом занимались случайные люди.
"Кадры решают все." - И.В.Сталин.
S010386A
S010386A ответил fan_Sycheva
26 марта в 21:52
fan_Sycheva:
Привет Путину, который назначает руководителей футбола России и не берёт с них спрос...
думаю, что же ты так не любишь Путина? И наконец понял - ты поклонник Новодворской, Каспарова, Касььянова, короче 5-я колонна, враг
S010386A
S010386A ответил fan_Sycheva
26 марта в 21:35
fan_Sycheva:
Привет Путину, который назначает руководителей футбола России и не берёт с них спрос...
когда же тебя сошлют на Колыму....
Багров-брат
Багров-брат
26 марта в 14:11
Проект ЧМ2018 оказался, однако, финансово провальным...)))
Fits Fits
Fits Fits
26 марта в 13:38
Хоть сокращай... хоть расширяй...
Уровень российского футбола от этого не изменится...
Это уже проходили... Это уже было...
И это совсем не тот путь, который нужен стране...
Наши миллионеры как ходили пешком по полю...
Так и будут продолжать... зачем им рвать когти?
Имея зарплаты, которые они не зарабатывают,
А просто получают... В первую очередь надо сделать так,
Чтобы они рвались в Европу, а не сидели в условном Динамо
На бешеной зарплате до пенсии...
Никакой смены кадров, никакой ротации поэтому у нас и нет...
Когда воздух в комнате загажен, нужно открыть окно...
А у нас даже форточка не открыта... поэтому и уровень, как в Китае...
ВЛАДИМИР ДРАГУНСКИЙ
ВЛАДИМИР ДРАГУНСКИЙ
26 марта в 09:54
Ну и что даст сокращение команд, первенство Москвы, просто, совсем убьют футбол и интерес к нему. Здесь нужно другое, разумное решение, остаётся другое решение, поддержка своих интересов, а не интересов тысячи любителей великой игры.
dinoel
dinoel
26 марта в 09:10
Если РФПЛ сократят, то прощай сборная.
Пусть богатенькие бьются за Золото в РФПЛ и Еврокубки. Бедные команды должны жить по средствам, пусть зарплаты маленькие, но молодежь все равно будет играть, добиваться, чтобы взяли в Зенит, Спартак или в МЮ и т.п. Это по любому больше, чем слесарем работать. Эти команды будут играть с Зенитом, Спартаком, ЦСКА, биться не на жизнь а на смерть. Уровень быстро повысится, футбол в России в гору пойдет!-))
Адвокат 76
Адвокат 76
26 марта в 05:54
Я лично за сокращение, мне такой футбол который у нас сейчас, не нужен.
Parovoznic
Parovoznic ответил Сп62
26 марта в 05:52
Сп62:
Конечно, жаль города, где жители футбол любят, но властям на это наплевать. Не поверю, что в таких городах, как Пермь или Хабаровск нет сильных спонсоров для решения финансовых проблем команд. Здесь необходимо влияние на спонсоров губернатора. Вспомните, был Шаймиев - были спонсоры и команда. Шаймиев ушёл и всё! Футбол имеет не мало примеров, когда с приходом одних руководителей футбол в регионе процветал, а с уходом хирел. Для России 16 команд это и не много, и не мало. Это в самый раз.
А в калуге есть спонсоры, готовые вкладывать в какой-нить футбольный клуб десятки миллионов еврейских? )
nikoladolgov
nikoladolgov
26 марта в 02:47
Да разогнать весь футбол, один хрен от него никакого толку, а все эти миллиарды баксов пустить на нормальный спорт для воспитания здорового поколения - легкую атлетику, плавание, лыжи, коньки и медалей завоюем больше чем на этом футболе...
Там спортом и не пахнет, одна кормушка для воровства всякими мутками и федунами.
Сп62
Сп62
25 марта в 22:25
Конечно, жаль города, где жители футбол любят, но властям на это наплевать. Не поверю, что в таких городах, как Пермь или Хабаровск нет сильных спонсоров для решения финансовых проблем команд. Здесь необходимо влияние на спонсоров губернатора. Вспомните, был Шаймиев - были спонсоры и команда. Шаймиев ушёл и всё! Футбол имеет не мало примеров, когда с приходом одних руководителей футбол в регионе процветал, а с уходом хирел. Для России 16 команд это и не много, и не мало. Это в самый раз.
коечтозналкин
коечтозналкин
25 марта в 21:47
сокращать ахахаа бред .докатились))))зарплаты пусть горе футболистам снизят ,100-150т. в рублях это норм .на большее они все равно не тянут.пусть сделают одекватные цены на проезд и комуналку,как во всем мире.и футбол оживет в России.у нас с 90 годов цены на все растут бес перерыва,кто как хочет тот такую и цену ставит. где вы в мире видели такое--ахахахаха.везде стабильные цены и только у нас они растут почему то все время на протяжение многих лет))))а о наших миллионерах футболистах весь мир ржет.все что они могут это скомандой уровня карабах играть)что эти мировые звезды будут делать на чм 2018,получать по 5-7 мячей за игру-ахахаахах.вот эти вопросы надо решать ,а не сокращать число команд.тогда уж сразу давайте не будем вобще играть в футбол.где обещанные манежы?почему у нас футболисты по полгода отдыхают? и как они после этого должны играть на кубках ?игра с Бразилией все показала.клоуны которые только глазами могут хлопать.чучело наплодил олигархов--и какой стране прок от них?на стадион в питере миллиарды истратил-у94ся оборжатся.
Руслан Мусаеа
Руслан Мусаеа
25 марта в 16:03
Надо первую очередь сделать ,что бы московских команд больше двух не было вот тогда порядок будет
fan_Sycheva
fan_Sycheva
25 марта в 14:16
Привет Путину, который назначает руководителей футбола России и не берёт с них спрос...
yrasikos22
yrasikos22
25 марта в 10:33
Да сразу бы уже делали Чемпионат Москвы,зачем мучиться,нет что бы помогать развивать футбол в регионах мы его просто убьем,больные на голову....
Кlassе
Кlassе
25 марта в 09:51
10 команд было бы идеально, но и 12 тоже норм.
МапС
МапС
25 марта в 08:47
Я за два чемпа. Одни лучшие будут играть в еврокубках, другие в азиатских с условными Пахтакорами, две сборные будут отбираться на ЧЕ и ЧА, на ЧМ можно и одну собрать, только туда будет не пробиться.
turist82
turist82
25 марта в 08:34
Амкар и Ска-Хабаровск - просто не нужны, ни по игре ни по инфраструктуре.. Рубин тоже не нужен, но иначе. У них есть стадион и команда но нет болельщиков. Не любят в Казани футбол и все тут.. А стало быть либо в другой город переехать, либо Рубин - не нужен
Parovoznic
Parovoznic
25 марта в 05:03
"Гинер недавно выступал за сокращение, Федун ему по привычке возразил"
- - - - - - - - - - - - - - -

А разве не наоборот?
Goal2
Goal2
25 марта в 04:47
    vka1970
    vka1970
    25 марта в 00:21
    В самую первую очередь, надо Газпром из Зенита выдернуть и если Газпром так рвётся быть спонсором, то пусть спонсирует все клубы РФПЛ в равных суммах, ну кроме частных клубов, которых у нас по моему четыре:Спартак, ЦСКА,Анжи и Краснодар.Тогда и эффективность будет видна у клубов и сокращать ни кого не придётся.На всех хватит.
    Николай 86
    Николай 86 ответил Дед за ЦСКА
    24 марта в 23:38
    Дед за ЦСКА:
    Вы не правы, сударь. Делить НАДО, в хоккее были те же проблемы, сильнейшие команды были в Москве и Питере, но в течение 2-х,3-х лет, при правильной ведении работы, ситуация изменилась в лучшую сторону. Менять надо,одни перелёты (в Хабаровск или Владивосток) не оправданы при нынешней системе. Выход один, 2 лиги( конференции).Хоккей указал направление, игнорировать смерти подобно, РФПЛ при старой системе обречена на вечные провалы. ИМХО.
    Вот насчет сильнейших команд совсем не соглашусь. В дивизионе восток сейчас Ак Барс, Авангард, Магнитогорск. Они были топ командами задолго до КХЛ, плюс всегда крепкий Салават. А вот СКА как раз в начале нулевых мягко говоря середняк был. Сильными с запада были только Динамо и Ярославль. Так что в хоккее разделение на дивизионы как раз логично.
    А кто в футболе восток представит? Казань, Самара - территориально это скорее запад. Остается Уфа, Екатеринбург, Пермь, Оренбург, Красноярск, Хабаровск. Это соперники Москве, Питеру, Краснодару? Получится два несопоставимых по силе дивизиона.
    борька
    борька
    24 марта в 21:14
    Сделать одну единственную команду, на 40 душ, и пусть играют на всех фронтах и зимой и летом!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Николай 86
    24 марта в 20:48
    Николай 86:
    Если лигу сократят будет печально, но похоже это реально единственный вариант. Делить на запад и восток бессмысленно - все топ команды на западе, это не КХЛ. Если лига будет меньше, возможно попадание в нее для команд из регионов будет престижнее и болельщики будут это ценить и заполнять свои стадионы.
    Вы не правы, сударь. Делить НАДО, в хоккее были те же проблемы, сильнейшие команды были в Москве и Питере, но в течение 2-х,3-х лет, при правильной ведении работы, ситуация изменилась в лучшую сторону. Менять надо,одни перелёты (в Хабаровск или Владивосток) не оправданы при нынешней системе. Выход один, 2 лиги( конференции).Хоккей указал направление, игнорировать смерти подобно, РФПЛ при старой системе обречена на вечные провалы. ИМХО.
    Gugenott
    Gugenott
    24 марта в 20:23
    Не сокращать, оптимизировать. Играть в 2 раза чаще, зарплату оставить прежней, но в рублях.
    Бакланы доедают крышу
    Бакланы доедают крышу ответил Jum13
    24 марта в 19:50
    Jum13:
    Прощай, спартак!
    Пока, ихтиандры)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100