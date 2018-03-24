Сокращение РФПЛ неизбежно

Российский футбол ждут изменения, которые поздно откладывать на завтра. «Соккер.ру» наблюдает, как «Титаник» пробует обойти айсберг.

Прядкин знает, о чем говорит

Российская высшая лига не отличается финансовыми показателями. По зрелищности тоже не первая в Европе. А вот по интересу со стороны зрителей заметно отстает от топ-5, хотя является по потенциалу шестой в зоне УЕФА. Не потому, что идеальная. Просто остальные или беднее, или заметно слабее, что понятно при встречах клубов в еврокубках.

Богатые турки не могут заявить, что на голову выше. Но что точно – туркам или голландцам не придется сокращать высшие дивизионы. А вот в УПЛ поступили именно так, играет двенадцать клубов, после первого этапа разделяются на две группы и продолжают борьбу. Не сказать, что это поднимает популярность, но в России идея сокращения жива, поскольку есть опасения, что пойдет волна банкротств маленьких клубов.

Федун недавно выступал за сокращение, Гинер ему по привычке возразил. Но получилось так неубедительно, что через пару месяцев глава РФПЛ допустил отсеивание парочки команд. И причиной всему финансирование. Рубль держится на плаву из-за подорожавшего нефтяного пятна, но веских новых факторов для укрепления государственной валюты нет. Ждет медленное сползание, и в футболе к нему готовятся, ведь полностью зависимы от дотаций из бюджетов госкорпораций или регионов.

Сокращения из-за бездействия

Управляй чемпионатом успешнее – думали бы о расширении. Но приходится терпеть качество футбола клубов и сборной, состояние полей, неудобные стадионы и проколы с организацией матчей. Терпеть отношение охраны, ужасный календарь, судейские и прочие скандалы. Кто-то голосует ногами, теряя интерес к РФПЛ. Но изменить поклонники спорта ничего не могут. Деньги в целом в стране, конечно, есть. Но держатся за них не фанаты футбола. Так что будет хуже.

Даже непугливым бывает не по себе. И не по себе, что за будущее РФПЛ отвечает человек, который допустил сокращение лиги на три команды. Менеджер не догадался, что играть с 15 участниками невозможно. Всегда будет тот, кому не хватает соперника, а позже поделить на подгруппы не получится. Но сокращать лигу придется. Не получилось научить провинциальные клубы тратить с умом, а отказ мощного Татарстана от «Рубина» - лишнее подтверждение, что ветер дует в другую сторону.

Печально, что на футбол наплюют сразу после ЧМ-18, но отчаиваться не спешите. Ведь чтобы сократить, надо придумать формат для 14 участников. Это ведь 26 туров только на первом этапе. Дальше будет разделение на 8 борцов за еврокубковые места и 6 аутсайдеров, два из которых вылетают напрямую? Тогда это еще 14 или 10 туров соответственно. Вряд ли ведущие российские футболисты согласны на 40 туров, они 30 с трудом выдерживают. Но само сокращение стало неизбежным из-за бездействия, приходится думать об изменениях.

Реформа может быть полезной

Конечно, для объемов России чемпионат с 14 или даже 12 клубами – шаг назад. Но шаг вынужденный, и решение примут, нас не спросив. Стадионов настроили, чтобы провести ЧМ-18 и позже выделять миллионы на поддержание их в эксплуатационном состоянии, но не чтобы вы смотрели в Саранске или Калининграде матчи РФПЛ.

Так что будет 12 или 14 команд, а из ФНЛ в «вышку» смогут выйти за сезон лишь две команды, никаких переходных матчей. Если придумают формулу, благодаря которой станет больше матчей лидирующей шестерки между собой, и при этом увеличение количества туров соединят с традиционными проблемами – футболисты почти круглый год не в форме, как и поля, то РФПЛ станет сильнее.

Пора отсечь тех, кто выживает на государственные деньги и не развивается. По России полно клубов не работают, но получают дотации. Не лучше ли взять их миллиард годового бюджета и подарить Галицкому на школу «Краснодара» или ее филиалы по всей России? Миллиард рублей для футбола не деньги, но миллиард рублей в год для академии – солидная подпитка. Понятно, что в руки толковых менеджеров средства не направят. Но выбрасывать их на странные клубы нерационально, особенно сейчас.

Возможна блокировка решения

Раз Прядкин заговорил о сокращении – морально готовят именно к нему. Вот только решение будет принимать не глава РФПЛ, ему как скажут – так и сделает. Но от сокращения победителей может быть больше, чем думаете. Можно сколько угодно кричать о престиже страны, о том, что Россия это не только Москва, а на деле телевизионные рейтинги и количество зрителей на многих поединках говорят в пользу чемпионата, где будет не 12 московских дерби, а 24 штуки.

Нужен не десяток сложных для «Зенита» и «Краснодара» матчей, а все 20 с лучшими соперниками из двух разных столиц. Прагматично иметь десяток сильных команд, а не два десятка нестабильных богачей и доходяг, которые друг другу подыгрывают и строят коалиции. Разговоры о том, что упадет конкуренция – бред, ведь «Спартак» становится сильнее не за счет матчей со «СКА-Хабаровском», а после игр с ЦСКА и «Зенитом».

Прямо сейчас в РФПЛ в любой момент могут закрыть шесть клубов. Отсеивать есть кого, к сожалению. О расширении даже не мечтайте, сокращение попробуют лоббировать фавориты, в том числе «Спартак», чей владелец на словах за расширение, если увидят финансовую выгоду. Но саму идею могут заблокировать волевым решением тех, кто по правилам УЕФА не имеет права вмешиваться в футбольные дела. Возможно, предложат оставить все, как есть – чемпионат с 16 клубами. Но не факт, что обстоятельства не заставят передумать через год или два.

РФПЛ нужна ставка на качество

Даже если ваша первичная реакция патриотичная и возмущенная, на деле лига, где 24 московских дерби и спартаковцы четыре раза гостят в Санкт-Петербурге, а зенитовцы восемь раз в Москве, куда привлекательнее, чем нынешняя. Обстоятельства диктуют потребность в сокращении в пользу полных арен и хоть каких-то доходов. Ведь если УЕФА изменит финансовые правила, крышка не только «Зениту».

Конечно, будут фавориты, испугавшиеся чемпионата, где надо по четыре раза играть против ЦСКА или «Спартака». Найдутся аутсайдеры, которые попробуют договориться о сохранении формата. Того самого формата, что отчасти привел к полупустым трибунам на большинстве арен, нулевым доходам клубов, постоянным банкротствам клубов высшего дивизиона, уничтожению детского и юношеского футбола, высоким зарплатам игроков среднего уровня и наплевательскому отношению к зрителям.

Не всему виной РФПЛ именно с 16 клубами, а не с другим количеством. Но лига не развивается, а финансовые проблемы есть не только у «Амкара», который начал продавать статус домашних матчей, хотя тренируется накануне поединка с «Локомотивом» на идеальном на вид газоне. Сокращение, если предложат вменяемый новый формат, точно нужно рассмотреть, если дошло до таких вещей. Не Прядкин это все придумал, но у Гинера есть аргументы в пользу назревшего предложения.