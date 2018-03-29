Легенда уплыла за океан

Ибрагимович отправился покорять США. «Соккер.ру» желает удачи яркому шведу и надеется, что его желание вернуться в сборную достаточно сильное.

Европейский футбол потерял еще одного видного деятеля. Златан Ибрагимович решил покинуть Старый Свет и отправиться на покорение Америки. Вполне в духе шведа. И сам уход не мог не сопровождаться соответствующими атрибутами. Например, Ибрагимович не мог просто взять и уехать с «Олд Траффорд», не пошалив напоследок. Он устроил шуточную разборку с защитником МЮ Эриком Байи, который в расстройстве от ухода Златана в своем Инстаграме взял да и послал форварда. Швед вернулся и «напихал» этому дерзкому юноше как следует. Разумеется, они шутили.

Ибрагимович провел в «Манчестере» не так много времени, однако успел завоевать огромный авторитет и любовь одноклубников, которые провожали шведа словно легенду команды. Нужно отметить, что сам Ибрагимович не стал устраивать никаких скандалов и ссор в МЮ напоследок, хотя почти не получал игровой практики. Очевидно, что тяжелая травма, которую он перенес, все-таки имела свои последствия.

В возрасте Златана восстановиться полноценно, вернуться на прежний уровень без потерь после такого повреждения - практически нереально. И даже его львиное здоровье не позволило прорваться в стартовый состав «Манчестер Юнайтед». Нужно отдать должное и клубу, и самому игроку – они хотя бы попытались сделать это и заключили контракт, когда восстановление шведа подошло к концу.



Но в нынешнем сезоне Ибрагимович провел на поле в Премьер-Лиге суммарно всего 103 минуты, выйдя в пяти матчах и не забив ни одного мяча. Еще 16 минут игры у Златана в Лиге чемпионов в одном поединке, один неполный матч он отыграл в Кубке Лиги, где и забил единственный свой гол в текущем сезоне. Статистика явно не уровня притязаний такого амбициозного игрока, поэтому он сам наверняка понимал, что нужны перемены – в МЮ уже не потянет.

Надо отметить, что сделка по переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси» оказалась достаточно прозрачной. Точнее, слухами лишними все эти процедуры не обрастали. Почуяв, что зверь уже не тот, некоторые клубы второго эшелона попытались выйти на Ибрагимовича. Попытки предпринимали турецкие топ-команды. Однако Златан понимал, что у него не будет никакой мотивации в европейской команде не самого топового уровня.

После стольких лет игры на высоте-то. Достойным вызовом для него стала бы полнейшая смена обстановки. В таких условиях игра в США кажется вообще оптимальным решением. Поскольку вряд ли Ибрагимович с удовольствием доигрывал бы где-нибудь в Китае, Индии или на Ближнем Востоке. Ведь амбиции никуда не исчезли, а уровень игры там явно уступает тому, что есть в США.

К тому же в МЛС это всегда шоу, это всегда феерия и яркое представление – самое то для Златана. Переговоры с «Гэлакси» начались задолго до того, как все стало известно. То есть осознание того, что из МЮ нужно уходить, пришло рано. Советом помог Дэвид Бэкхем, который знает толк в американском футболе. Причем первая информация об уже подписанном соглашении с «Гэлакси» появилась еще в начале января. Стороны утрясали последние детали контракта.

Когда все было согласовано, Ибрагимович попросил МЮ разорвать с ним договор, что «Юнайтед» сделал спокойно. На следующий день «Гэлакси» объявил о подписании соглашения с Ибрагимовичем. Причем швед не успел перебраться в США, а уже начал устраивать свои классические трюки. В частности, он выкупил целую страницу газеты «Лос-Анджелес Таймс», чтобы поприветствовать парой строчек свой новый клуб и город.

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) 23 марта 2018 г.

Причем ради перехода в «Гэлакси» Ибрагимович пошел на значительное сокращение зарплаты, что клиенты Мино Райолы делают крайне редко. Вместо баснословных 20 с лишним миллионов евро, которые швед зарабатывал в МЮ, он будет получать «жалкие» 1.2 миллиона в МЛС. Еще один аргумент в пользу того, что Ибрагимович сделал спортивный выбор, а не финансовый. Он не мог выбрать иное место.

США подходят ему по характеру, ментально, как место для комфортного проживания, где образ жизни Ибрагимовичу не придется особо менять. Со спортивной точки зрения это отличная лига по сравнению с другими странами, где обычно любят доигрывать звезды-ветераны. К тому же Ибрагимович сразу становится главной звездой чемпионата, а раскручивать звезд и делать шоу в Америке умеют.

Так что амбициозный и боевитый швед оказался в своей стихии. Ему нужен был новый вызов, и он его получил. Более того, Ибрагимович продолжал сам себя подстегивать и мотивировать, заявляя, что готов вернуться в сборную Швеции, чтобы выступить на ЧМ-2018. Причем Златан подчеркнул, что вернется, если только пожелает того. Остудить пыл звезды решил главный тренер сборной Швеции, который напомнил, что он пока там решает и определяет состав. Довольно сдержанно Андерссон прокомментировал слова Ибрагимовича, но дал понять, что тот может ему позвонить, если хочет договориться.

Так что нельзя исключать возвращения Златана в сборную и появления его блеска на российских полях. Но для этого Ибрагимовичу нужно доказать, что он способен еще играть на достойном уровне. Пусть это уже не уровень МЮ, где всего лишь в прошлом сезоне Ибрагимович не подавал признаков накатывающего возраста. Хочется, чтобы Златан ушел из футбола, громко хлопнув дверью, а не после не самого лучшего восстановления от травмы.