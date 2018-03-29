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«Реал», не упусти Иско!

29 марта 2018, 13:00
«Реал», не упусти Иско!

Иско стал первым игроком «Реала» за 15 лет, оформившим хет-трик в матче за сборную Испании. «Соккер.ру» - о полузащитнике, который недоволен своим положением в клубе.

Как развивается карьера Иско в «Реале»?

Нынешний сезон – пятый для Иско в составе «Королевского клуба». Начинал он еще при Карло Анчелотти, немного поработал под руководством Рафаэля Бенитеса, а последние два года пытается соответствовать требованиям Зидана, который периодически осыпает полузащитника комплиментами, но не находит ему места в старте на постоянной основе. По большому счету Иско в «Реале» никогда и не был твердым игроком «первых одиннадцати». Он довольно много играл при Анчелотти, но его частые появления на поле становились следствием травм партнеров из средней линии или атаки, а вот когда все были здоровы, Аларкону не находилось места в твердой основе. Линию атаки формировало трио BBC – Бэйл, Бензема, Криштиану, в полузащите действовали треугольники Хаби Алонсо, Модрич, Хамес, уже при Зидане – Каземиро, Модрич, Кроос. За пять неполных сезонов Иско провел за «Реал» 229 матчей и забил 39 мячей. В среднем это 45 матчей за кампанию и 8 забитых мячей, причем эти показатели еще могут вырасти до конца нынешнего сезона.

Иско – любимец зрителей

Требовательная испанская публика отлично разбирается в футболе, ей важны не только забитые мячи, но и волшебство, на которое способны футболисты. Криштиану Роналду в периоды его спадов «Сантьяго Бернабеу», бывало, даже освистывал, а вот персонально трибуны домашнего стадиона чаще всего поддерживают именно парня из Андалусии: «Иско! Иско!» - несется под сводами легендарной арены. Аларкон – это вариант Хави или Иньесты для «Мадрида», умнейший полузащитник, игрок национальной сборной, у которого есть все шансы стать легендой королевского двора. К 25 годам Франциско провел уже пять сезонов в «Реале», если не психанет и не затребует трансфер, то может отыграть еще десять лет. Мне кажется, это важнейший имиджевый момент для топ-клуба: к человеку, столь любимому публикой, к потенциальной легенде «Реала» нужно относиться максимально лояльно, не давая ему поводов для недовольства. Прошлым летом Зидан сделал шаг навстречу Иско, когда выбирал между ним и Хамесом, но комментарии полузащитника после матча в составе сборной Испании не оставляют сомнений: он ждет новых знаков внимания, подчеркивающих его значимость, со стороны тренера и клуба.

Иско после хет-трика в ворота сборной Аргентины: «В „Реале“ я не ощущаю того доверия, что необходимо чувствовать футболисту. Матчи национальной сборной для меня как глоток свежего воздуха, здесь я чувствую доверие тренера. Я хочу показать, что я хороший футболист. Лопетеги этим игровым временем, которое он мне даёт, показывает, что доверяет мне. Возможно, в „Реале“ проблема во мне. Я не знаю, как завоевать доверие Зидана».

Почему Зидан не доверяет Иско?

Эти слова – крик души, редко футболисты позволяют себе высказывать публично подобные суждения. При этом Иско выразился в корректной форме, подчеркнул, что «может быть, проблема во мне». Отчасти так и есть, ведь умный хавбек является заложником своего стиля. По формации – он «десятка», еще комфортно чувствует себя на позиции левого инсайда. Но слева в атаке у «Реала» играет Криштиану Роналду, а в центральной зоне есть сбалансированный треугольник Каземиро – Модрич – Кроос, где бразилец опорный полузащитник, а Тони и Лука – широкоформатные хавбеки. Замена одного из них на Иско рушит командный баланс, ведь испанец уступает обоим по части оборонительных качеств и спектру функций. Аларкон – игрок последней трети поля, он эффективен в непосредственной близости к чужим воротам, где может пробить, пуститься в дриблинг, вырезать филигранную передачу. В то же время, Модрич и Кроос сами по себе являются еще и диспетчерскими центрами, из-за чего конструкторские функции Иско уже не столь востребованы. 

Зидан не то чтобы не доверяет конкретно Иско, но это правда, что Зинедин не может найти способностям испанца постоянного применения. Разбивать треугольник в центре поля и выделять для Иско в схеме позицию «десятки» действительно неразумно, да и кого вы посадите в запас – чемпиона мира Крооса, разрушителя Каземиро, единственного сильного игрока такого амплуа в «Реале», а может умницу Модрича? А вот в атакующей тройке Зидан вполне мог прописать Аларкона, но для этого нужно решиться усадить в запас Бензема и перевести Роналду в центр. Тогда Иско может действовать левее, а Марко Асенсио – правее. Но ведь есть еще Гарет Бэйл – по статусу игрок основы, пусть и доживающий, похоже, последние месяцы в «Реале», а также бегунок Лукас Васкес, «откусывающий» значительный кусок игрового времени. В конечном итоге нельзя сказать, что Зидан «топит» Иско, но в то же время он не готов строить команду исключительно вокруг Иско. И это не неадекватная позиция Зизу: в «Реале» много классных игроков и высокая конкуренция. Вот только в других клубах Аларкону предлагают занять место в центре атакующей композиции, а его это не может не соблазнять. 

Как «Реалу» удержать Иско?

Пожалуй, сначала нужно убедиться в том, что Иско удерживать необходимо. На мой взгляд, двух мнений тут быть не может: такими игроками не разбрасываются, плюс, как уже сказано выше, речь о потенциальной легенде «Реала». Какие у клуба могут быть аргументы, чтобы убедить Иско остаться? А он наверняка задумывается об уходе, когда знает об интересе со стороны Гвардиолы и «Манчестер Сити» (пожалуй, идеальный вариант, если говорить о карьере вне «Реала»), «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Деньги точно не имеют значения – английские клубы могут платить не меньше, но у самого Иско сейчас иные приоритеты. Титулы? Они всегда в цене, но выиграв три Лиги чемпионов, два Клубных чемпионата мира, чемпионат Испании, Кубок Короля и разные Суперкубки (11 трофеев за пять неполных лет), полузащитник может позволить себе рискнуть и попробовать что-то новенькое. 

Иско нужны гарантии того, что «Реал» на него рассчитывает в качестве игрока стартового состава. Например, клуб откажется от покупки игроков на фланги атаки формата Азара/Салаха будущим летом, обновит центр атаки, а Иско получит статус игрока стартового состава в тройке атаки с перспективой перемещения в центр поля на позицию Модрича, когда придет время. Либо «Реал» перестроит схему и будет играть с «десяткой» (это может сделать не только Зидан, вдруг летом появится новый тренер). Может быть, без конкретных манипуляций с составом и тактикой состоится договоренность об увеличении игрового времени. Думаете, что так нянчиться с футболистом – это чересчур? А вот мне кажется, что в самый раз. Иско – особенный игрок, если «Реал» его упустит, то не раз горько пожалеет об этом. 

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Все комментарии
Руслан Амиров 1
Руслан Амиров 1
30 марта в 20:19
И Асенсио не упусти, пожалуйста
Madrid FC
Madrid FC ответил da da da
29 марта в 20:18
da da da:
Реал это тюрьма для талантов,очень жаль.
Тюрьма?Реал один из тех немногих клубов,который не пытается силой удержать игрока.Любой желающий может уходить.Другое дело,кто захочет его покидать?

Если же ты хотел назвать Реал "кладбищем талантов",то и это не верно.Каждому игроку предоставляется возможность себя проявить.Другое дело,что ни всем хватает мастерства и характера.И,если в этом кто-то и виноват,то сам игрок.Тут уж как в поговорке"не уверен-сиди дома!".Силком никто никого не тащит.
da da da
da da da
29 марта в 18:20
Реал это тюрьма для талантов,очень жаль.
NOVA
NOVA
29 марта в 17:23
да, не в коем случае я думаю Иско не стоит упускать!! зачем нам салахи и азары, когда есть Иско!? вот если Бэйла продадут, то и у Иско будет больше времени игрового!! а так Зизу дает ему время, играл бы мало. так и в сборную не вызывался бы!! просто нужно ждать своего шанса и доказывать на поле!!! может кстати с юве будет старт как в финале прошлой ЛЧ!! ну или с пальмой сыграет точно!! а так удачи нашему пареньку!!!
cevin cigan
cevin cigan ответил Artuom
29 марта в 16:24
Artuom:
Обижаться вообще непонятно на что... Лига - 25 матчей, 18 в старте. По минутам больше него только железобетонные игроки основы. У Бенза столько же минут... но при этом у Бенза 10 ассистов, а у Иско только 5... (а Карима ведь ругают все кому не лень, почему Иско не ругают, который в этом сезоне менее полезен ??). ЛЧ - из 8 матчей Реала сыграл в 7 матчах(6 в основе). Из результативных действий только 1 передача... В кубке играл в основе как раз в том матче который Реал проиграл Леганесу... и нифига не сделал...
Это уже пошли "спекуляции" на тему,если не по моему,то мне есть куда уйти..........(а это шантажом попахивает)Асенсио,Васкеса и особенно Себальоса,хоть сейчас с руками и ногами оторвут,но эти ребята твёрдо дали понять,что они там,где и мечтали быть и будут работать с утроенной силой,чтобы быть в основе!
Artuom
Artuom ответил cevin cigan
29 марта в 15:53
cevin cigan:
Не однозначный сезон проводит Реал. К чему все эти обиды,что нет достаточной игровой практики? Был Кубок Испании,где Зидан выпускал всех(или почти всех)кто под основой итог-------бесславный вылет от хрен поймёшь кого. Профукали Ла Лигу,такая же хрень,уступают аутсайдерам и катают ничьи...в основе все те же Иско и КО. Как только в основе Рон со "старой гвардией" опять игра налаживается и идут обидки от Иско.Вопрос,кто вам мешал весь сезон показывать свою состоятельность? Извините,но в такой компании как Кроос,Модрич,Каземиро,Рон и я не потеряюсь!
Обижаться вообще непонятно на что...

Лига - 25 матчей, 18 в старте. По минутам больше него только железобетонные игроки основы. У Бенза столько же минут... но при этом у Бенза 10 ассистов, а у Иско только 5... (а Карима ведь ругают все кому не лень, почему Иско не ругают, который в этом сезоне менее полезен ??).

ЛЧ - из 8 матчей Реала сыграл в 7 матчах(6 в основе). Из результативных действий только 1 передача...

В кубке играл в основе как раз в том матче который Реал проиграл Леганесу... и нифига не сделал...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
29 марта в 15:28
Не думаю что его отпустят, но если Бэйл уйдет, еще Бензема, но вместо них будут вероятно придут Азар и Левандовски, так что Зидану придется ломать голову чтобы найти для Иско место в старте.
cevin cigan
cevin cigan
29 марта в 15:25
Не однозначный сезон проводит Реал. К чему все эти обиды,что нет достаточной игровой практики? Был Кубок Испании,где Зидан выпускал всех(или почти всех)кто под основой итог-------бесславный вылет от хрен поймёшь кого. Профукали Ла Лигу,такая же хрень,уступают аутсайдерам и катают ничьи...в основе все те же Иско и КО. Как только в основе Рон со "старой гвардией" опять игра налаживается и идут обидки от Иско.Вопрос,кто вам мешал весь сезон показывать свою состоятельность? Извините,но в такой компании как Кроос,Модрич,Каземиро,Рон и я не потеряюсь!
Artuom
Artuom
29 марта в 15:12
У Иско 2 проблемы.

Первая - позиция. Почему в прошлом сезоне Иско сыграл довольно много матчей, будучи игроком основы? Потому что в прошлом сезоне Зидан изменил схему на 4-4-2(с ромбом в центре). В результате на поле хватало места и основной тройке полузащитников и Иско, который располагался под форвардами. А в этом сезоне опять вернулись к схеме 4-3-3, что естественно ударило по игровому времени Иско и его позиции игрока основы.

Вторая - плохая игра самого Иско. Что произошло во второй половине прошлого сезона, что повлияло на Зидана сделать ставку на Иско? Изменение в его игре. В прошлом сезоне Иско наконец то сыграл так, как ждут от него - быстро, не передерживая мяча, тем самым не тормозящим атаки. Шикарно играл! А в этом... а в этом Иско опять вернулся к тому, за что его всегда ругают... опять передерживания мяча, пасы невпопад (из-за того что упускает нужный момент и пасует уже поздно, когда игроков накрывают), значительно меньше(по сравнению с прошлым сезоном) пасов вперёд в атаку, зато больше поперечных передач... В последнее время вроде начал набирать форму, но изменит ли опять свою игру, как было в прошлом сезоне или нет... большой вопрос...
Ruslan3132
Ruslan3132
29 марта в 15:08
вот тут на 100500% поддерживаю каждое слово автора! Иско - потенциальная легенда Реала и Испанского футбола. Локти будут кусать если отпустят, игрок Абсолютно не уступающий Азару или Салаху...Имея такие козыри (Иско, Асенсио) тратить сотни миллионов на че-попало глупо очень. Бенз и Бейл не игроки основы Реала сейчас.
Bars kg
Bars kg
29 марта в 14:47
Честно как болельщик Барсы, я мечтаю о том, чтоб Иско перешёл в Барсу
ndedov
ndedov
29 марта в 14:14
Куда он собрался из этого сборища толстосумов.
Puni
Puni
29 марта в 14:05
Да пофиг на него, отказаться от Азара и Салаха? Бред. Они на голову выше. Лучше уж Асенсио наигрывать на основу, чем Иско. Иско уже на своем пределе, а Марко раскроется еще круче. Очень медленный игрок, техничный, но тормозящий атаки, как правильно ниже пишут - это игрок Барсы, возня, перекаты поперек поля - вот это стиль Барсы, а не Реала.
Real_Naiman
Real_Naiman
29 марта в 13:33
В Барсу его! Там он раскроетса и начнет вытворять волшебство за место иньесты!!!
AshleyRose
AshleyRose
29 марта в 13:16
Лучший вариант - это лютая ротация, которой Зидан козырял в прошлом сезоне. Учитывая игры в кубке и при травмах одноклубников на этой же позиции - можно сыграть игр 15-25 за сезон. К тому же можно выходить на замену. Если амбиции бьют через край - пусть идет в условный Арсенал или Ман Ю, но держит в уме то, что произошло с Моратой. И может попрощаться с кубками ЛЧ, он в принципе их итак достаточно выиграл.
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