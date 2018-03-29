«Реал», не упусти Иско!

Иско стал первым игроком «Реала» за 15 лет, оформившим хет-трик в матче за сборную Испании. «Соккер.ру» - о полузащитнике, который недоволен своим положением в клубе.

Как развивается карьера Иско в «Реале»?

Нынешний сезон – пятый для Иско в составе «Королевского клуба». Начинал он еще при Карло Анчелотти, немного поработал под руководством Рафаэля Бенитеса, а последние два года пытается соответствовать требованиям Зидана, который периодически осыпает полузащитника комплиментами, но не находит ему места в старте на постоянной основе. По большому счету Иско в «Реале» никогда и не был твердым игроком «первых одиннадцати». Он довольно много играл при Анчелотти, но его частые появления на поле становились следствием травм партнеров из средней линии или атаки, а вот когда все были здоровы, Аларкону не находилось места в твердой основе. Линию атаки формировало трио BBC – Бэйл, Бензема, Криштиану, в полузащите действовали треугольники Хаби Алонсо, Модрич, Хамес, уже при Зидане – Каземиро, Модрич, Кроос. За пять неполных сезонов Иско провел за «Реал» 229 матчей и забил 39 мячей. В среднем это 45 матчей за кампанию и 8 забитых мячей, причем эти показатели еще могут вырасти до конца нынешнего сезона.

Иско – любимец зрителей

Требовательная испанская публика отлично разбирается в футболе, ей важны не только забитые мячи, но и волшебство, на которое способны футболисты. Криштиану Роналду в периоды его спадов «Сантьяго Бернабеу», бывало, даже освистывал, а вот персонально трибуны домашнего стадиона чаще всего поддерживают именно парня из Андалусии: «Иско! Иско!» - несется под сводами легендарной арены. Аларкон – это вариант Хави или Иньесты для «Мадрида», умнейший полузащитник, игрок национальной сборной, у которого есть все шансы стать легендой королевского двора. К 25 годам Франциско провел уже пять сезонов в «Реале», если не психанет и не затребует трансфер, то может отыграть еще десять лет. Мне кажется, это важнейший имиджевый момент для топ-клуба: к человеку, столь любимому публикой, к потенциальной легенде «Реала» нужно относиться максимально лояльно, не давая ему поводов для недовольства. Прошлым летом Зидан сделал шаг навстречу Иско, когда выбирал между ним и Хамесом, но комментарии полузащитника после матча в составе сборной Испании не оставляют сомнений: он ждет новых знаков внимания, подчеркивающих его значимость, со стороны тренера и клуба.

Иско после хет-трика в ворота сборной Аргентины: «В „Реале“ я не ощущаю того доверия, что необходимо чувствовать футболисту. Матчи национальной сборной для меня как глоток свежего воздуха, здесь я чувствую доверие тренера. Я хочу показать, что я хороший футболист. Лопетеги этим игровым временем, которое он мне даёт, показывает, что доверяет мне. Возможно, в „Реале“ проблема во мне. Я не знаю, как завоевать доверие Зидана».

Почему Зидан не доверяет Иско?

Эти слова – крик души, редко футболисты позволяют себе высказывать публично подобные суждения. При этом Иско выразился в корректной форме, подчеркнул, что «может быть, проблема во мне». Отчасти так и есть, ведь умный хавбек является заложником своего стиля. По формации – он «десятка», еще комфортно чувствует себя на позиции левого инсайда. Но слева в атаке у «Реала» играет Криштиану Роналду, а в центральной зоне есть сбалансированный треугольник Каземиро – Модрич – Кроос, где бразилец опорный полузащитник, а Тони и Лука – широкоформатные хавбеки. Замена одного из них на Иско рушит командный баланс, ведь испанец уступает обоим по части оборонительных качеств и спектру функций. Аларкон – игрок последней трети поля, он эффективен в непосредственной близости к чужим воротам, где может пробить, пуститься в дриблинг, вырезать филигранную передачу. В то же время, Модрич и Кроос сами по себе являются еще и диспетчерскими центрами, из-за чего конструкторские функции Иско уже не столь востребованы.

Зидан не то чтобы не доверяет конкретно Иско, но это правда, что Зинедин не может найти способностям испанца постоянного применения. Разбивать треугольник в центре поля и выделять для Иско в схеме позицию «десятки» действительно неразумно, да и кого вы посадите в запас – чемпиона мира Крооса, разрушителя Каземиро, единственного сильного игрока такого амплуа в «Реале», а может умницу Модрича? А вот в атакующей тройке Зидан вполне мог прописать Аларкона, но для этого нужно решиться усадить в запас Бензема и перевести Роналду в центр. Тогда Иско может действовать левее, а Марко Асенсио – правее. Но ведь есть еще Гарет Бэйл – по статусу игрок основы, пусть и доживающий, похоже, последние месяцы в «Реале», а также бегунок Лукас Васкес, «откусывающий» значительный кусок игрового времени. В конечном итоге нельзя сказать, что Зидан «топит» Иско, но в то же время он не готов строить команду исключительно вокруг Иско. И это не неадекватная позиция Зизу: в «Реале» много классных игроков и высокая конкуренция. Вот только в других клубах Аларкону предлагают занять место в центре атакующей композиции, а его это не может не соблазнять.

Как «Реалу» удержать Иско?

Пожалуй, сначала нужно убедиться в том, что Иско удерживать необходимо. На мой взгляд, двух мнений тут быть не может: такими игроками не разбрасываются, плюс, как уже сказано выше, речь о потенциальной легенде «Реала». Какие у клуба могут быть аргументы, чтобы убедить Иско остаться? А он наверняка задумывается об уходе, когда знает об интересе со стороны Гвардиолы и «Манчестер Сити» (пожалуй, идеальный вариант, если говорить о карьере вне «Реала»), «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Деньги точно не имеют значения – английские клубы могут платить не меньше, но у самого Иско сейчас иные приоритеты. Титулы? Они всегда в цене, но выиграв три Лиги чемпионов, два Клубных чемпионата мира, чемпионат Испании, Кубок Короля и разные Суперкубки (11 трофеев за пять неполных лет), полузащитник может позволить себе рискнуть и попробовать что-то новенькое.

Иско нужны гарантии того, что «Реал» на него рассчитывает в качестве игрока стартового состава. Например, клуб откажется от покупки игроков на фланги атаки формата Азара/Салаха будущим летом, обновит центр атаки, а Иско получит статус игрока стартового состава в тройке атаки с перспективой перемещения в центр поля на позицию Модрича, когда придет время. Либо «Реал» перестроит схему и будет играть с «десяткой» (это может сделать не только Зидан, вдруг летом появится новый тренер). Может быть, без конкретных манипуляций с составом и тактикой состоится договоренность об увеличении игрового времени. Думаете, что так нянчиться с футболистом – это чересчур? А вот мне кажется, что в самый раз. Иско – особенный игрок, если «Реал» его упустит, то не раз горько пожалеет об этом.