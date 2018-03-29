Последний пит-стоп. Прогнозируем чемпионов в европейских лигах

Европейские чемпионаты выходят на финишную прямую после паузы на матчи сборных. В ближайшие полтора месяца будут разыграны титулы в ряде престижных европейских лиг, и я предлагаю взглянуть на основные интриги в чемпионатах после заключительного пит-стопа в текущем сезоне.

Англия

Текущий тур: 30-31

Всего туров: 38

Лидер: «Манчестер Сити»

Преследователи: МЮ (- 16 очков), «Ливерпуль» (-18), «Тоттенхэм» (-20).

Прогноз: «Сити» - чемпион

АПЛ - один из тех турниров, где никакой интриги нет, и нет ее уже давно. Наверное, еще в середине зимы всем стало ясно, что «Манчестер Сити» Гвардиолы будет чемпионом. Команда стабильно проходит весь сезон и поступательно наращивает отрыв от конкурентов. Вот и сейчас он составляет уже 16 очков. Таким образом, «Сити» имеет все шансы решить исход чемпионской гонки за 5 туров до конца турнира. Вероятно, какие-то очки «горожане» еще потеряют, но все равно станут чемпионами досрочно и комфортно - думается, титул «Ман Сити» справит в середине апреля.

Испания

Текущий тур: 29

Всего туров: 38

Лидер: «Барселона»

Преследователи: «Атлетико» (-11 очков), «Реал» (-15), «Валенсия» (-16).

Прогноз: «Барселона» - чемпион

Как и в Англии, в Испании чемпионская интрига приказала долго жить. Конечно, теоретически 11 очков за 9 туров до конца можно отыграть, но это не тот случай. «Барселона» выступает весь сезон предельно стабильно, и нет никаких предпосылок для тотального провала на финишном отрезке сезона. Кроме того, кажется, что «Барса» и вовсе еще нарастит отрыв от преследователей, так как ни «Атлетико», ни «Реал» в этом сезоне стабильностью похвастаться не могут. Скорее всего, «Барселона» станет чемпионом за 4-5 туров до конца чемпионата. То есть где-то в конце апреля.

Италия

Текущий тур: 29

Всего туров: 38

Лидер: «Ювентус»

Преследователь: «Наполи» (-2 очка)

Прогноз: «Ювентус» станет чемпионом, если не проиграет «Наполи» в личной встрече, в противном случае возможны варианты

В Италии в этом сезоне есть нешуточная интрига благодаря «Наполи», который пока выдерживает темп гегемона «Ювентуса», хотя и начал слегка буксовать в последних турах. Впрочем, даже эта пробуксовка пока не очень сильно ударила по позициям команды Сарри - она отпустила «Юве» всего на 2 балла вперед. А учитывая, что в 34-м туре (22 апреля) команды ждет очный матч, то можно сказать, что вся борьба впереди. Если, конечно, до тех пор отрыв «Юве» не вырастет до, скажем, 6-7 очков. Впрочем, что-то подсказывает, что в финишном створе итальянского сезона все равно скажется опыт «Ювентуса» и команда Аллегри возьмет свой очередной титул. «Наполи» был хорош, но все-таки недостаток опыта и непоколебимость «Юве» не позволят южанам дотянуться до титула. Я бы сказал, что интрига будет лишь в том случае, если «Наполи» обыграет «Юве» в личной встрече, а сами туринцы выйдут в полуфинал ЛЧ - тогда «бьянконери» будут распыляться на два турнира и в заключительных турах теоретически могут утратить бдительность и титул.

Германия

Текущий тур: 27

Всего туров: 34

Лидер: «Бавария»

Преследователи: целый сонм команд, ближайшая из которых на расстоянии 17 очков.

Прогноз: «Бавария», понятное дело, чемпион. Причем может оформить титул уже 31 марта

В Германии интрига имела место быть только в стартовых 9-10 турах. Потом «Бавария» задала такой темп, что очень легко ушла от пелотона, в котором, к тому же, в этом сезоне царит настоящая вакханалия - команды теряют очки налево-направо, а потому даже сейчас никто, кроме мюнхенцев, не достиг отметки в 50 баллов! Вот и получилась история, что «Бавария» может стать чемпионом неприлично рано - уже в марте. Это случится, если 31-го числа мюнхенцы победят «Боруссию» Дортмунд, а «Шальке» не обыграет дома «Фрайбург». Впрочем, если не в ближайшем туре, так в 29-м «Бавария» точно станет чемпионом. В Германии по традиции последних лет скука смертная.

Франция

Текущий тур: 30

Всего туров: 38

Лидер: ПСЖ

Преследователь: «Монако» (-17 очков)

Прогноз: ПСЖ - чемпион

Что ни говорите, а топ-5 в плане чемпионской интриги в этом сезоне подвела основательно. В 4 из 5 чемпионатов нет и намека на борьбу! Вот и во Франции ПСЖ имеет за 8 туров до конца отрыв в 17 очков от второго места. Таким образом, уже через 2-3 тура парижане будут официально иметь титул в кармане.

Португалия

Текущий тур: 27

Всего туров: 34

Лидер: «Порту»

Преследователи: «Бенфика» (-2 очка), «Спортинг» (-5)

Прогноз: «Бенфика» вырвет титул из лап «драконов» в заключительных турах

В Португалии получается интригующий сезон - три кита местного футбола в целом идут нога в ногу, хотя «Спортинг», традиционно получающий объедки с барского стола титулов, слегка отстал и вряд ли вмешается в борьбу за чемпионство. А вот «Бенфика» - реальный конкурент «Порту», и 2 очка за 7 туров до конца сезона - совсем не то отставание, которое можно считать критичным. Вероятно, многое решится в 30-м туре в очной игре «Бенфики» и «Порту» на «Да Луж», и так как игра пройдет в логове лиссабонцев, предположим, что именно они выйдут победителями как из этой встречи, так и из чемпионской гонки в целом.

Турция

Текущий тур: 26

Всего туров: 34

Лидер: «Галатасарай»

Преследователи: «Истанбул» (-1 очко), «Бешикташ» (- 4 очка)

Прогноз: «Галатасарай» сумеет удержать преимущество.

Ситуация в Турции чем-то напоминает ту, что есть в Португалии. Главное отличие в том, что преследователем лидера является не его извечный соперник, а в некотором роде выскочка - клуб «Истанбул», который еще недавно звезд с неба не хватал. Чуть дальше, но на не особо большом расстоянии идет «Бешикташ», который, учитывая оставшееся количество туров до конца сезона, имеет вполне реальные шансы на титул. Но все-таки думается, что в этом сезоне «Галатасарай», ведомый известным тренером Теримом, своего не упустит. На руку «Сараю» сыграют и две домашние встречи против основных конкурентов - «Истанбула» и «Бешикташа».

Украина

Текущий тур: 24

Всего туров: 32

Лидер: «Шахтер»

Преследователь: «Динамо» К (- 6 очков)

Прогноз: «Шахтер» будет чемпионом

На Украине недавно (2 тура назад) начался второй этап турнира, на котором команды 1-й шестерки сыграют между собой в 2 круга. До конца еще 8 туров, и отрыв «Шахтера» не сказать, что огромный - 6 баллов, но в реалиях современного украинского чемпионата он, можно сказать, неотыгрываемый. Просто дело в том, что кроме «Динамо» отбирать очки у «Шахтера» особо и некому. Да и в целом в этом сезоне «горняки» Фонсеки смотрятся солиднее и крепче киевлян, которые позволяют себе непростительные как для потенциального чемпиона влеты от «Вереса» со счетом 1:3.

Нидерланды

Текущий тур: 28

Всего туров: 34

Лидер: ПСВ

Преследователь: «Аякс» (-7 очков)

Прогноз: ПСВ заберет титул

В Голландии за 6 туров до конца чемпионата интрига уже на последнем издыхании. Минус 7 - это, конечно, не приговор, но совершенно не верится, что случится чудо и «Аякс» вдруг достанет проводящий в целом стабильно сезон ПСВ. В общем, клуб из Эйндховена уже одной рукой держит титул, и тут нужно что-то экстраординарное, чтобы ситуация в финале перевернулась.

Коротко пробежимся по еще ряду европейских чемпионатов:

Бельгия

Тут стартовал второй этап, на котором 6 команд в чемпионской группе с нуля разыграют титул. У всех команд пока по 0 баллов, поэтому в теории все имеют равные шансы взять трофей. Но так как в регулярке чемпионом с отрывом в 12 очков стал «Брюгге», то думается, фаворит очевиден.

Греция

Многострадальная греческая лига была недавно прервана на 2 недели из-за скандала с участием президента ПАОКа. В ближайшие выходные турнир возобновится, и надо сказать, что интрига тут ого-го - АЕК, идущий первым, на два балла опережает «Олимпиакос» и ПАОК. Однако учитывая, что до конца еще 9 туров, а также то, что в Греции очень любят лишать команды очков в таблице за различные прегрешения фанатов, давать прогнозы очень сложно. Ну, предположим, что опыт «Олимпиакоса» и его умение играть в закулисные игры лучше остальных возымеет ключевую роль, а потому именно пирейцы возьмут титул.

Шотландия

В Шотландии команды только подбираются к концу первого этапа - осталось сыграть по 2-3 матча, затем будет еще второй этап из 5 матчей в рамках 1-й и 2-й шестерки. Однако уже сейчас отрыв «Селтика» от «Рейнджерс» +10 (при этом у «кельтов» матч в запасе), а потому можно констатировать, что интриги в Шотландии по традиции последних лет снова нет.

Чехия

В чешской лиге снова на коне «Виктория» из Пльзеня, которая светилась в ЛЧ несколько сезонов назад. «Виктория» сейчас опережает ближайшего преследователя на 9 очков. До конца, правда, еще 9 туров, но думается, что догнать Пльзень никто уже не сможет. К слову, пражская «Спарта» этот сезон пока проваливает и идет лишь 6-й с 35 баллами.

Сербия

Вероятно, кому-то будет интересно, как обстоят дела в Сербии в вечной дуэли «Црвены Звезды» и «Партизана». Ну что тут сказать - в этом сезоне борьбы за титул до последнего тура, судя по всему, не будет. «Звезда» опережает «Партизан» на 8 очков. Правда, играть еще прилично - 2 матча первого этапа, а потом еще весь второй этап из 7 встреч, но согласитесь, что отыгрыш 8 пунктов на дистанции из 9 поединков - явление редкое, а потому «Црвену Звезду» можно уже сейчас рискнуть записать в чемпионы.