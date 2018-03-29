Топ-10 ожидаемых трансферов лета 2018

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Топ-10 ожидаемых трансферов лета 2018

29 марта 2018, 15:30
Топ-10 ожидаемых трансферов лета 2018

Чемпионат мира обязательно внесет свои коррективы, но даже по состоянию на конец марта «Соккер.ру» понимает: будущее лето не обойдется без громких переходов. 

Роберт Левандовски из «Баварии» в «Реал» или «Челси»
Вероятность трансфера: 50%

Сложившаяся ситуация располагает к тому, что главным игроком на летнем трансферном рынке станет мадридский «Реал». «Сливочные» давно не проворачивали «галактических» трансферов, а необходимость обновить состав назрела, есть очевидные позиции, требующие усиления, а под первым номером в списке желаний «Королевского клуба» - новый центральный нападающий на смену Бензема. Приоритетная цель – Левандовски. Его кандидатуру одобряют Зидан и Роналду, а сам поляк хочет попробовать себя в Мадриде, куда его зовут не впервые. Вот только «Бавария» не намерена отпускать нападающего, а Карл-Хайнц Румменигге даже готов принять пари: ставит на то, что Роберт останется в Мюнхене. Поляком интересуется еще и «Челси», но у «синих» нет особых шансов, особенно если останутся без Лиги чемпионов, которую Левандовски намерен выиграть.

Харри Кейн из «Тоттенхэма» в «Реал»
Вероятность трансфера: 50%

В этом списке есть взаимоисключающие трансферы, потому что некоторых футболистов по плечу заманить в свои ряды только «Реалу». Кейн и Левандовски – из их числа, но понятно, что оба сразу точно не окажутся на «Сантьяго Бернабеу». Харри предан «Тоттенхэму», но зов титулов может оказаться сильнее, а у Флорентино Переса есть опыт успешных переговоров с Даниэлем Леви (Модрич и Бэйл), так что трансфер Кейна не из разряда фантастики. С другой стороны, Левандовски может обойтись в 100-120 миллионов, в то время как «шпоры» хотят за Кейна все 200. 

Антуан Гризманн из «Атлетико» в «Барселону»
Вероятность трансфера: 33%

Убойная атака «Барселоны» может обзавестись новой звездой в лице Антуана Гризманна. И это в дополнение к Месси, Суаресу, Коутиньо и Дембеле. Каталонцы высокого мнения о французе, но в этой сделке много подводных камней. Во-первых, «Барселона» тратит на зарплаты футболистов 83% доходов, а УЕФА рекомендует не превышать показатель в 70%. То есть Гризманну придется пойти на понижение зарплаты по сравнению с нынешним окладом в «Атлетико». И он на это согласен. Во-вторых, учитывая кадровое наполнение атаки у каталонцев, приход Антуана может создать чрезмерную конкуренцию, а сам француз должен променять статус безусловного лидера «Атлетико» на туманную роль в «Барсе». В-третьих, «блаугранас» не хотят переходить дорогу мадридцам и вроде бы даже заключили джентльменское соглашение: процесс не начнется, пока Гризманн не подаст запрос на трансфер, то есть форвард сам может решить, чего хочет. «Атлетико» намерен предложить Антуану новый контракт на улучшенных условиях с клаусулой в 200-300 миллионов евро вместо нынешних 100. 

Гарет Бэйл из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»
Вероятность трансфера: 80%

Кажется, время Гарета Бэйла в Мадриде подошло к концу. Валлиец не стал суперзвездой масштаба Криштиану, не смог перетянуть на себя славу португальца, а теперь иной раз даже проигрывает конкуренцию в составе Иско и Асенсио. Виной тому во многом травмы: за пять сезонов в «Реале» Бэйл пропустил больше трети матчей по состоянию здоровья, а если говорить о трех последних кампаниях, то этот показатель приближается к 50%. Добавьте сюда периоды обретения формы, тогда вы поймете, что содержание такой звезды нерентабельно. Тем не менее, «сливочные» готовы отпустить Гарета не меньше чем за 100 миллионов евро. Все претенденты в Англии, а основной – «Манчестер Юнайтед». Жозе Моуриньо вроде бы даже уже убедил Бэйла присоединиться к «дьяволам».  

Тома Лемар из «Монако» в один из английских или испанских грандов
Вероятность трансфера: 55%

Слухи связывали Тома с переходом в большой клуб еще прошлым летом, но француз остался в «Монако». Лемар – скромный парень, не станет он форсировать свой трансфер и в будущее трансферное окно, но тут может хватить активности клубов, которые хотят его подписать. Эксперты называют Лемара исключительным игроком, который удивительно работает с мячом и пространством, его уровень игры предполагает компенсацию в размере 100 миллионов евро, но по нынешним временам это не кажется такой уж проблемой: «Сити» или «Челси» точно могут расстаться с такими деньгами, а «Атлетико» подумает над трансфером Тома в случае расставания с Гризманном.

Иско из «Реала» в «Манчестер Сити», «Челси» или «Манчестер Юнайтед».
Вероятность трансфера: 25%

«Реал» не должен отпускать Иско, но если Зидан останется главным тренером, а статус испанского хавбека в клубе не изменится, то он сам придет к решению сменить обстановку. Как Иско может играть в футбол, когда ему оказывается доверие, он продемонстрировал в матче с Аргентиной за национальную команду, после чего посетовал, что в «Реале» никак не может доказать свою состоятельность. Пожалуй, список трех возможных адресатов трансфера Иско можно сократить до одной позиции – «Манчестер Сити». В первую очередь из-за желания поработать под руководством Хосепа Гвардиолы, который таланты таких футболистов ценит и умеет раскрывать в полной мере. Но все же думается, что Иско останется в Мадриде и еще много лет будет радовать публику «Сантьяго Бернабеу».
«Реал», не упусти Иско! 

Эден Азар из «Челси» в «Реал»
Вероятность трансфера: 20%

Азар неоднократно намекал на то, что ему хотелось бы сменить клуб и лигу, выказывал особое расположение «Реалу», но даже в случае Гарета Бэйла вряд ли Эден будет первым в списке кандидатов. Во-первых, у него совсем недавно был жуткий провальный сезон, какие себе не могут позволять топ-игроки. Во-вторых, «Реалу» скорее потребуется игрок, тяготеющий к правой бровке, а бельгийцу комфортнее слева. Зидан высокого мнения об Азаре, но это единственный неоспоримый аргумент в пользу Эдена. Со стороны Переса и клуба он вряд ли встретит такое же расположение.

Тимо Вернер из «РБ Лейпциг» в «Реал», «Ливерпуль» или «Баварию»
Вероятность трансфера: 90%

Думаю, «Лейпцигу» будет сложно удержать Тимо Вернера будущим летом, особенно если форвард заявит о себе на чемпионате мира. Добавляет шансов этому трансферу многообразие кандидатов: Тимо в шорт-листе «Реала», его ждут в АПЛ (да и сам он мечтает там поиграть), а «Бавария» может обратиться к Вернеру в случае расставания с Левандовски. 
Донорство в крови. Звёзды Бундеслиги на экспорт 

Мохамед Салах из «Ливерпуля» в «Реал» или «Барселону»
Вероятность трансфера: 15%

Во-первых, других вариантов «на повышение» у Салаха не остается – не поменяет же он клуб в АПЛ после одного сезона в «Ливерпуле». В «Барселоне» к руководству обратился Коутиньо, который попросил рассмотреть кандидатуру египтянина (вместо Гризманна), «Реал» готов раскошелиться ради игрока, который соответствует уровню претендента на «Золотой мяч». Но для Салаха обрушившаяся на него слава в новинку, прогресс в «Ливерпуле» просто грандиозный, так что Мохамед может справедливо задуматься о необходимости закрепить свой успех на «Энфилде» и под присмотром Клоппа. А то, что сами «красные» не желают терять такого игрока, и говорить не стоит – это и так ясно. 

Мауро Икарди из «Интера» в «Реал» или «Челси»
Вероятность трансфера: 30%

Икарди решил, что достиг потолка в «Интере», он хочет попробовать свои силы на новом уровне. «Реал» - это прекрасный вызов, но на днях прошел слух, что «Королевский клуб» внес в черный список агентов Ванду Нару, жену и официального представителя Мауро. Это сводит возможность трансфера практически к нулю. Остаются варианты отъезда в Англию, в первую очередь, говорят о «Челси», тем более «синие» могут предложить «Интеру» замену в лице Альваро Мораты, который уже успешно играл в Италии за «Ювентус». 

Поделиться
Другие материалы по теме
Неймар останется в ПСЖ еще как минимум на один сезон
Вчера, 16:00 6
«Ньюкасл» хочет приобрести форварда «Борнмута»
Вчера, 15:49 1
Моуриньо не против, если Марсьяль уйдет из МЮ
Вчера, 15:08 9
Буффон решил отклонить предложение «Бока Хуниорс»
Вчера, 13:27 3
На Феллаини претендуют 6 клубов
Вчера, 11:05 13
«Арсенал» и «Челси» ведут борьбу за Энрике
Вчера, 10:30 5
Обсудить
Все комментарии
football is a great game
football is a great game
30 марта в 20:37
Икарди не покинет Интер , еще сезон как минимум.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
30 марта в 15:07
Челси возьмёт Икарди только в случае ухода Конте. Итальянцу нужен не бомбардир, а работяга. Поэтому он и отказался от Батшуайи.
Фридрих Гаус
Фридрих Гаус
29 марта в 23:59
Вряд ли Икарди летом покинет Интер.
kind pennywise
kind pennywise ответил NOVA
29 марта в 20:17
NOVA:
вот кто Реалу нужен так это отличный форвард, а вот кого, это уже вопрос!!!
Как тебе вариант с Дибалой? Будет в паре с Роналду в атаке, чуть в оттяжке раздавая португальцу передачи или Неймар на этом месте будет лучше играть?
Ozabot
Ozabot
29 марта в 18:08
А где Неймар? Неужто замолчали наконец-то? Полгода как ушел в ПСЖ, а новости о его новом месте прописки не умолкали все это время. И Доннаруммы нет ))
NOVA
NOVA
29 марта в 17:31
вот кто Реалу нужен так это отличный форвард, а вот кого, это уже вопрос!!!
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
29 марта в 16:32
Всех вышеперечисленных игроков приобретет Зенит в случае проигрыша Уфе за 5 место в таблице РФПЛ.
Вероятность трансферов: 195%.
MALOVAR
MALOVAR
29 марта в 16:21
Головин в тульский Арсенал к Арсену 99% вероятность трансфера,1% на то что если вдруг чудом Тула финиширует ниже Зенита
Кто-то за кулисами
Кто-то за кулисами
29 марта в 15:44
Дзюба и Заболотный из «Зенита» в один из английских или испанских деревообрабатывающих комбинатов
Вероятность трансфера: 100%
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
29 марта в 15:42
Летнее ТО будет очень интересным и думаю много переходов топ-игроков
ndedov
ndedov
29 марта в 15:37
Думаю, что все трансферы тут хороши и дорогие.
dimagas1
dimagas1
29 марта в 15:36
месси просит увеличить зарпалту - вероятность 150%)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100