Топ-10 ожидаемых трансферов лета 2018

Чемпионат мира обязательно внесет свои коррективы, но даже по состоянию на конец марта «Соккер.ру» понимает: будущее лето не обойдется без громких переходов.

Роберт Левандовски из «Баварии» в «Реал» или «Челси»

Вероятность трансфера: 50%

Сложившаяся ситуация располагает к тому, что главным игроком на летнем трансферном рынке станет мадридский «Реал». «Сливочные» давно не проворачивали «галактических» трансферов, а необходимость обновить состав назрела, есть очевидные позиции, требующие усиления, а под первым номером в списке желаний «Королевского клуба» - новый центральный нападающий на смену Бензема. Приоритетная цель – Левандовски. Его кандидатуру одобряют Зидан и Роналду, а сам поляк хочет попробовать себя в Мадриде, куда его зовут не впервые. Вот только «Бавария» не намерена отпускать нападающего, а Карл-Хайнц Румменигге даже готов принять пари: ставит на то, что Роберт останется в Мюнхене. Поляком интересуется еще и «Челси», но у «синих» нет особых шансов, особенно если останутся без Лиги чемпионов, которую Левандовски намерен выиграть.

Харри Кейн из «Тоттенхэма» в «Реал»

Вероятность трансфера: 50%

В этом списке есть взаимоисключающие трансферы, потому что некоторых футболистов по плечу заманить в свои ряды только «Реалу». Кейн и Левандовски – из их числа, но понятно, что оба сразу точно не окажутся на «Сантьяго Бернабеу». Харри предан «Тоттенхэму», но зов титулов может оказаться сильнее, а у Флорентино Переса есть опыт успешных переговоров с Даниэлем Леви (Модрич и Бэйл), так что трансфер Кейна не из разряда фантастики. С другой стороны, Левандовски может обойтись в 100-120 миллионов, в то время как «шпоры» хотят за Кейна все 200.

Антуан Гризманн из «Атлетико» в «Барселону»

Вероятность трансфера: 33%

Убойная атака «Барселоны» может обзавестись новой звездой в лице Антуана Гризманна. И это в дополнение к Месси, Суаресу, Коутиньо и Дембеле. Каталонцы высокого мнения о французе, но в этой сделке много подводных камней. Во-первых, «Барселона» тратит на зарплаты футболистов 83% доходов, а УЕФА рекомендует не превышать показатель в 70%. То есть Гризманну придется пойти на понижение зарплаты по сравнению с нынешним окладом в «Атлетико». И он на это согласен. Во-вторых, учитывая кадровое наполнение атаки у каталонцев, приход Антуана может создать чрезмерную конкуренцию, а сам француз должен променять статус безусловного лидера «Атлетико» на туманную роль в «Барсе». В-третьих, «блаугранас» не хотят переходить дорогу мадридцам и вроде бы даже заключили джентльменское соглашение: процесс не начнется, пока Гризманн не подаст запрос на трансфер, то есть форвард сам может решить, чего хочет. «Атлетико» намерен предложить Антуану новый контракт на улучшенных условиях с клаусулой в 200-300 миллионов евро вместо нынешних 100.

Гарет Бэйл из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»

Вероятность трансфера: 80%

Кажется, время Гарета Бэйла в Мадриде подошло к концу. Валлиец не стал суперзвездой масштаба Криштиану, не смог перетянуть на себя славу португальца, а теперь иной раз даже проигрывает конкуренцию в составе Иско и Асенсио. Виной тому во многом травмы: за пять сезонов в «Реале» Бэйл пропустил больше трети матчей по состоянию здоровья, а если говорить о трех последних кампаниях, то этот показатель приближается к 50%. Добавьте сюда периоды обретения формы, тогда вы поймете, что содержание такой звезды нерентабельно. Тем не менее, «сливочные» готовы отпустить Гарета не меньше чем за 100 миллионов евро. Все претенденты в Англии, а основной – «Манчестер Юнайтед». Жозе Моуриньо вроде бы даже уже убедил Бэйла присоединиться к «дьяволам».

Тома Лемар из «Монако» в один из английских или испанских грандов

Вероятность трансфера: 55%

Слухи связывали Тома с переходом в большой клуб еще прошлым летом, но француз остался в «Монако». Лемар – скромный парень, не станет он форсировать свой трансфер и в будущее трансферное окно, но тут может хватить активности клубов, которые хотят его подписать. Эксперты называют Лемара исключительным игроком, который удивительно работает с мячом и пространством, его уровень игры предполагает компенсацию в размере 100 миллионов евро, но по нынешним временам это не кажется такой уж проблемой: «Сити» или «Челси» точно могут расстаться с такими деньгами, а «Атлетико» подумает над трансфером Тома в случае расставания с Гризманном.

Иско из «Реала» в «Манчестер Сити», «Челси» или «Манчестер Юнайтед».

Вероятность трансфера: 25%

«Реал» не должен отпускать Иско, но если Зидан останется главным тренером, а статус испанского хавбека в клубе не изменится, то он сам придет к решению сменить обстановку. Как Иско может играть в футбол, когда ему оказывается доверие, он продемонстрировал в матче с Аргентиной за национальную команду, после чего посетовал, что в «Реале» никак не может доказать свою состоятельность. Пожалуй, список трех возможных адресатов трансфера Иско можно сократить до одной позиции – «Манчестер Сити». В первую очередь из-за желания поработать под руководством Хосепа Гвардиолы, который таланты таких футболистов ценит и умеет раскрывать в полной мере. Но все же думается, что Иско останется в Мадриде и еще много лет будет радовать публику «Сантьяго Бернабеу».

«Реал», не упусти Иско!

Эден Азар из «Челси» в «Реал»

Вероятность трансфера: 20%

Азар неоднократно намекал на то, что ему хотелось бы сменить клуб и лигу, выказывал особое расположение «Реалу», но даже в случае Гарета Бэйла вряд ли Эден будет первым в списке кандидатов. Во-первых, у него совсем недавно был жуткий провальный сезон, какие себе не могут позволять топ-игроки. Во-вторых, «Реалу» скорее потребуется игрок, тяготеющий к правой бровке, а бельгийцу комфортнее слева. Зидан высокого мнения об Азаре, но это единственный неоспоримый аргумент в пользу Эдена. Со стороны Переса и клуба он вряд ли встретит такое же расположение.

Тимо Вернер из «РБ Лейпциг» в «Реал», «Ливерпуль» или «Баварию»

Вероятность трансфера: 90%

Думаю, «Лейпцигу» будет сложно удержать Тимо Вернера будущим летом, особенно если форвард заявит о себе на чемпионате мира. Добавляет шансов этому трансферу многообразие кандидатов: Тимо в шорт-листе «Реала», его ждут в АПЛ (да и сам он мечтает там поиграть), а «Бавария» может обратиться к Вернеру в случае расставания с Левандовски.

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Мохамед Салах из «Ливерпуля» в «Реал» или «Барселону»

Вероятность трансфера: 15%

Во-первых, других вариантов «на повышение» у Салаха не остается – не поменяет же он клуб в АПЛ после одного сезона в «Ливерпуле». В «Барселоне» к руководству обратился Коутиньо, который попросил рассмотреть кандидатуру египтянина (вместо Гризманна), «Реал» готов раскошелиться ради игрока, который соответствует уровню претендента на «Золотой мяч». Но для Салаха обрушившаяся на него слава в новинку, прогресс в «Ливерпуле» просто грандиозный, так что Мохамед может справедливо задуматься о необходимости закрепить свой успех на «Энфилде» и под присмотром Клоппа. А то, что сами «красные» не желают терять такого игрока, и говорить не стоит – это и так ясно.

Мауро Икарди из «Интера» в «Реал» или «Челси»

Вероятность трансфера: 30%

Икарди решил, что достиг потолка в «Интере», он хочет попробовать свои силы на новом уровне. «Реал» - это прекрасный вызов, но на днях прошел слух, что «Королевский клуб» внес в черный список агентов Ванду Нару, жену и официального представителя Мауро. Это сводит возможность трансфера практически к нулю. Остаются варианты отъезда в Англию, в первую очередь, говорят о «Челси», тем более «синие» могут предложить «Интеру» замену в лице Альваро Мораты, который уже успешно играл в Италии за «Ювентус».