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Серхио Рамос. Правила жизни

30 марта 2018, 15:33
Серхио Рамос. Правила жизни

Один из сильнейших защитников современности сегодня отмечает свой день рождения, и блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida подготовил к этому событию цитатник Рамоса, в котором масса любопытных реплик.

О страсти: «Бои с быками – это занятие, которым я хотел заниматься с детства, но футбол делает меня счастливее. Я чувствую связь с этим видом деятельности, так как мои родители являются большими поклонниками корриды. Я родился и вырос на родине корриды, и это мне передалось. И несмотря на то, что я стал футболистом, я чувствую, что у меня есть некоторые качества тореадора».

О суевериях: «У меня множество суеверий. Скажем, я давно решил подстричься коротко, но не мог этого сделать до чемпионата мира в ЮАР, потому что в Австрии и Швейцарии на Евро я играл с длинными волосами и мы победили. А еще я всегда ступаю на поле левой ногой, а первой зашнуровываю правую бутсу, молюсь своим бабушкам и дедушкам. Но от многих традиций я отказался после победы на чемпионате мира – решил немного себя изменить».

О чувствах после перехода в «Реал»: «Я встретился с невероятным давлением, когда перешел в лучший клуб мира в столь юном возрасте, когда меня никто толком не знал. Помню, как я впервые вышел на поле „Сантьяго Бернабеу“ с огромным желанием завоевать весь мир».

Об ответственности: «Когда ты выходишь на поле, то должен быть готов принять на себя любую ответственность. Но всегда нужно помнить и о футбольной фортуне, которая иногда отворачивается. Это нужно просто принимать и относиться к ошибкам философски, они не должны оседать в тебе в виде страха. На протяжении всей своей карьеры я всегда мог в себе разобраться, но даже ответственность нуждается в удаче».

О команде: «Футбол – это вид спорта, в котором индивидуальности играют вместе. Но именно команда раскрывает ваши личные качества, а в благодарность вы можете сделать эту команду сильнее».

О празднованиях голов: «Когда я забиваю, то посвящаю голы тем людям, которых по-настоящему люблю».

О трудолюбии: «Удачу нужно заслужить каждодневным трудом, принося себя в жертву. Чтобы стать тем, кто я есть в футболе, мне пришлось отказаться от своего детства».

О храбрости: «Мир покоряется смелым людям. Если ты не будешь пытаться, то ничего не получишь. Если рискнешь, то можешь остаться ни с чем или победить. Как ни крути, шансы на успех выше. Я считаю, что человек лучше познает себя в сложные времена, может достичь большего в стрессовых ситуациях, это делает нас сильнее».

О своей миссии в «Реале»: «Когда я пришел в „Реал“, здесь играли Зидан, Роберто Карлос, Бекхэм, Рауль, и они передали мне те ценности, которые теперь уже я передаю нашим новичкам. Я чувствую ответственность перед ребятами, которые попадают в „Мадрид“, сейчас моя очередь заботиться о них».

О лидерстве: «Лидерами не рождаются, ими становятся. Для этого нужны не только личные качества, но и соответствующая обстановка, накопленный опыт, партнеры по команде, страстные болельщики. В чем-то мне повезло, но я всегда учился, шел вперед, гордился своими достижениями и не впадал в депрессии из-за неудач».

О похвале и критике: «Я одинаково отношусь к тем, кто меня хвалит и критикует. Вы можете говорить что угодно, пока я полностью отдаюсь своей команде. Дифирамбы не заставят меня расслабиться и „поймать звезду“, а по поводу критики не стану рефлексировать и подолгу копаться в себе».

О конфликтах: «Не скрою, у нас был напряженный период в отношениях с футболистами „Барселоны“, матчи совершенно невероятного накала, когда у людей срывало головы. Но со временем мы нашли точки соприкосновения, справились с этим и стали уважать друг друга. С тем же Жераром Пике мы провели много времени вместе в сборной, он отличный парень с добрым сердцем, а что касается наших острых пикировок – это только из-за преданности нашим клубам и их ценностям».

О самоотдаче: «Это такое свойство организма: я не смогу нормально спать, есть, чувствовать себя полноценным мужчиной, если не отдам на поле 100% себя. Да, можно выиграть или проиграть – всякое случается, но чувство, что ты отдал 100% своих возможностей, радует или, по крайней мере, позволяет тебе жить в мире с самим собой».

Об образцах для подражания: «Есть футболисты, на которых я ориентировался и чья игра и поведение вне поля вдохновляли меня. С детства я восхищался Паоло Мальдини, Фернандо Йерро, чуть позже – Карлесом Пуйолем. Если говорить о тех учителях, с кем я непосредственно играл, то это Хави Наварро, Пабло Альфаро и Хосе Прието. Хочется верить, что сейчас уже я сам стал образцом для молодых парней подрастающих поколений».

О своей жесткости: «Я не неженка и могу быть жестким на поле, но у арбитров сложилось неверное представление обо мне. Часто замечал, что мне, Серхио Рамосу, с большей легкостью показывают желтую карточку».

О «памяти» футбола: «У футбола нет памяти. Каждый матч и каждый сезон ты должен начинать с нуля и доказывать, доказывать, доказывать. По-другому никак».

О гимне Испании: «Это особенная мелодия. Когда играет гимн, я всегда смотрю в небо. Это очень важный момент для меня. Я вспоминаю о бабушке и дедушке, своей семье, друзьях и Антонио Пуэрте».

О себе вне футбольного поля: «Немногие меня знают таким. Я семейный человек, наверное, даже романтик. Семья – это самое главное. Все определения счастья у меня связаны с родными людьми».

Серхио Рамос от «А» до «Я»

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Все комментарии
azkan
azkan
02 апреля в 20:10
Настоящий лидер своего клуба!
Эххх как жаль, что уже нет таких у моей любимой команды...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
02 апреля в 09:13
В целом он достойный капитан Реала. Не без греха конечно. Назвал Пуйоля своим учителем, это тоже достойно.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
02 апреля в 07:17
Рамос - трудяга, боец ,отличный защитник и настоящий капитан команды! Легенда Реала и сборной Испании, Серхио - Респект!
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
01 апреля в 08:00
¡Feliz cumple, Sergio!
alex074
alex074
31 марта в 09:36
Может быть он и хороший футболист, но мнение о нём, кардинально изменилось после того, как он иногда ведёт себя на поле как баба. Ему надо было в театральное поступать. а не в футбол. Пуйоль вот настоящий мужик, а не эта балерина, такой же как и Кристинка, они с одной театральной труппы.
Кьянти
Кьянти
31 марта в 06:39
Для меня он не кумир, но я его безмерно уважаю, а ещё мне очень симпатичен его типаж. Ты просто красава, брат. С днюхой тебя и успехов.

А ещё мне оч. понравилось, как он сказал про удачу.
Кьянти
Кьянти ответил Migelito
31 марта в 06:32
А у кого их нет?
Ruslan3132
Ruslan3132
30 марта в 23:01
Лучший! Кэп!
Forever77
Forever77
30 марта в 22:50
Серега может и не лучший цз в мире здесь и сейчас, но самый опытный это однозначно. Его титулы говорят за него. Ю.
Crooclin
Crooclin
30 марта в 22:17
Представляю какой хай-вай поднимется в стане мадридистов, когда Серёжу попросят в Китай
Руслан Амиров 1
Руслан Амиров 1
30 марта в 20:02
Поздравляю. долгих лет тебе в футболе. спасибо за важные голы
Фата лист
Фата лист
30 марта в 19:19
Стареют футболисты, стареем и мы, только на спортсменах это больше сказывается, я вот свой возраст не ощущаю, а тот же Пуйоль, которым я еще вчера восхищался, сегодня уже не является профессиональным футболистом...
наблюдатель_13
наблюдатель_13
30 марта в 18:29
Рамос не неженка, поняли это барсучата а?))

ПС. Журналист: Вы неженки?
Барсучата: Да мы нежненки, можем всей командой упасть даже от одной пластамсовой бутылки, но нам нравится когда Рамос делает нам больно.

)))))))))
sir_Alex
sir_Alex
30 марта в 18:19
Удачи ему во всём!
MixaBMK
MixaBMK
30 марта в 18:02
Пожелаю победы на ЧМ!
Roman73
Roman73
30 марта в 17:50
Больше раньше, теперь поменьше Серхио прибегал к подлым штучкам на поле.
Но у него нашлись добрые слова в адрес врагов из Барселоны, это говорит за него.
Рамос забивает важные голы. Он кое-чего стоит.
Приятно было узнать новое хорошее о Рамосе.
NOVA
NOVA
30 марта в 16:20
с ДР кэп!!! отличной игры и важных голов еще много лет!!!
Migelito
Migelito
30 марта в 15:59
Хороший футболист, интересный характер, но есть пара эпизодов, которые его, мягко говоря. не красят...
амурец
амурец
30 марта в 15:50
успехов настоящему капитану
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