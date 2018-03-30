Серхио Рамос. Правила жизни

Один из сильнейших защитников современности сегодня отмечает свой день рождения, и блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida подготовил к этому событию цитатник Рамоса, в котором масса любопытных реплик.

О страсти: «Бои с быками – это занятие, которым я хотел заниматься с детства, но футбол делает меня счастливее. Я чувствую связь с этим видом деятельности, так как мои родители являются большими поклонниками корриды. Я родился и вырос на родине корриды, и это мне передалось. И несмотря на то, что я стал футболистом, я чувствую, что у меня есть некоторые качества тореадора».

О суевериях: «У меня множество суеверий. Скажем, я давно решил подстричься коротко, но не мог этого сделать до чемпионата мира в ЮАР, потому что в Австрии и Швейцарии на Евро я играл с длинными волосами и мы победили. А еще я всегда ступаю на поле левой ногой, а первой зашнуровываю правую бутсу, молюсь своим бабушкам и дедушкам. Но от многих традиций я отказался после победы на чемпионате мира – решил немного себя изменить».

О чувствах после перехода в «Реал»: «Я встретился с невероятным давлением, когда перешел в лучший клуб мира в столь юном возрасте, когда меня никто толком не знал. Помню, как я впервые вышел на поле „Сантьяго Бернабеу“ с огромным желанием завоевать весь мир».

Об ответственности: «Когда ты выходишь на поле, то должен быть готов принять на себя любую ответственность. Но всегда нужно помнить и о футбольной фортуне, которая иногда отворачивается. Это нужно просто принимать и относиться к ошибкам философски, они не должны оседать в тебе в виде страха. На протяжении всей своей карьеры я всегда мог в себе разобраться, но даже ответственность нуждается в удаче».

О команде: «Футбол – это вид спорта, в котором индивидуальности играют вместе. Но именно команда раскрывает ваши личные качества, а в благодарность вы можете сделать эту команду сильнее».

О празднованиях голов: «Когда я забиваю, то посвящаю голы тем людям, которых по-настоящему люблю».

О трудолюбии: «Удачу нужно заслужить каждодневным трудом, принося себя в жертву. Чтобы стать тем, кто я есть в футболе, мне пришлось отказаться от своего детства».

О храбрости: «Мир покоряется смелым людям. Если ты не будешь пытаться, то ничего не получишь. Если рискнешь, то можешь остаться ни с чем или победить. Как ни крути, шансы на успех выше. Я считаю, что человек лучше познает себя в сложные времена, может достичь большего в стрессовых ситуациях, это делает нас сильнее».

О своей миссии в «Реале»: «Когда я пришел в „Реал“, здесь играли Зидан, Роберто Карлос, Бекхэм, Рауль, и они передали мне те ценности, которые теперь уже я передаю нашим новичкам. Я чувствую ответственность перед ребятами, которые попадают в „Мадрид“, сейчас моя очередь заботиться о них».

О лидерстве: «Лидерами не рождаются, ими становятся. Для этого нужны не только личные качества, но и соответствующая обстановка, накопленный опыт, партнеры по команде, страстные болельщики. В чем-то мне повезло, но я всегда учился, шел вперед, гордился своими достижениями и не впадал в депрессии из-за неудач».

О похвале и критике: «Я одинаково отношусь к тем, кто меня хвалит и критикует. Вы можете говорить что угодно, пока я полностью отдаюсь своей команде. Дифирамбы не заставят меня расслабиться и „поймать звезду“, а по поводу критики не стану рефлексировать и подолгу копаться в себе».

О конфликтах: «Не скрою, у нас был напряженный период в отношениях с футболистами „Барселоны“, матчи совершенно невероятного накала, когда у людей срывало головы. Но со временем мы нашли точки соприкосновения, справились с этим и стали уважать друг друга. С тем же Жераром Пике мы провели много времени вместе в сборной, он отличный парень с добрым сердцем, а что касается наших острых пикировок – это только из-за преданности нашим клубам и их ценностям».

О самоотдаче: «Это такое свойство организма: я не смогу нормально спать, есть, чувствовать себя полноценным мужчиной, если не отдам на поле 100% себя. Да, можно выиграть или проиграть – всякое случается, но чувство, что ты отдал 100% своих возможностей, радует или, по крайней мере, позволяет тебе жить в мире с самим собой».

Об образцах для подражания: «Есть футболисты, на которых я ориентировался и чья игра и поведение вне поля вдохновляли меня. С детства я восхищался Паоло Мальдини, Фернандо Йерро, чуть позже – Карлесом Пуйолем. Если говорить о тех учителях, с кем я непосредственно играл, то это Хави Наварро, Пабло Альфаро и Хосе Прието. Хочется верить, что сейчас уже я сам стал образцом для молодых парней подрастающих поколений».

О своей жесткости: «Я не неженка и могу быть жестким на поле, но у арбитров сложилось неверное представление обо мне. Часто замечал, что мне, Серхио Рамосу, с большей легкостью показывают желтую карточку».

О «памяти» футбола: «У футбола нет памяти. Каждый матч и каждый сезон ты должен начинать с нуля и доказывать, доказывать, доказывать. По-другому никак».

О гимне Испании: «Это особенная мелодия. Когда играет гимн, я всегда смотрю в небо. Это очень важный момент для меня. Я вспоминаю о бабушке и дедушке, своей семье, друзьях и Антонио Пуэрте».

О себе вне футбольного поля: «Немногие меня знают таким. Я семейный человек, наверное, даже романтик. Семья – это самое главное. Все определения счастья у меня связаны с родными людьми».

Серхио Рамос от «А» до «Я»