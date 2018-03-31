Большой клубный футбол возвращается!

«Барселона», «Бавария», «Ювентус» и «Челси» встретят солидных соперников. «Соккер.ру» собирает информацию о матчах, исход которых интересно прогнозировать.

«Бавария» - «Боруссия» Д

Сегодня, начало матча: 19:30

- в Мюнхене «Боруссия» Д играет с особым настроем, что и без опыта Хайнкеса можно заметить. Вот только две последние игры этой команды в столице Баварии завершились со счетом 5:1 и 4:1 в пользу хозяев. Есть повод для футбольной мести;

- «Боруссия» не проигрывает в чемпионате Германии на протяжении 12 туров – не все идет гладко, но серия приятная. В гостях последний раз уступали в Штутгарте в ноябре 2017;

- хозяева матча в Мюнхене не проигрывали в 35 последних домашних играх в Бундеслиге, победа гостей из Дортмунда – статистически маловероятное событие;

- «Бавария» - не большой любитель ничьих в последнее время, в 20 последних матчах Бундеслиги только одна мировая. Теоретически такая серия увеличивает вероятность новой ничьей сегодня;

- у Хайнкеса заведенная машина – пробили «тотал больше 2.5» в 5 из последних 6 игр Бундеслиги. Исключения делали редко, в 2018 году в чемпионате Германии «Бавария» придумала 29 голов. А поражение от «Лейпцига» раззадорило – сегодня пойдут в атаку, ведь «больше 2.5» - их домашний стандарт (в 16 матчах из последних 20);

- «Боруссия» из Дортмунда тоже отличается умением расписываться в воротах соперников. В 2018 году только в 2 из 14 матчей были нулевые ничьи, в первой игре после зимней паузы в Бундеслиге, а также в последней встрече команды из Дортмунда в Лиге Европы;

- для «Боруссии» этот матч принципиален не с точки зрения чемпионской интриги – она давно умерла, а из-за «Шальке». Задачу финишировать выше соседей-врагов никто не отменял. Разница всего в один пункт, в Мюнхене гостям нужны очки.

Ставка «Соккер.ру»: не исключена уверенная победа «Баварии», многие допустят веселый размен ударами и результативную ничью, ждем голы, поскольку защитные линии двух команд далеки от идеала.

Возможно, есть смысл рассмотреть не только ставку на «обе забьют» или «тотал больше», но и рискнуть с голами Левандовски или Батшуйаи. «Бавария» ведь будет играть на победу в надежде как можно быстрее оформить титул.

«Севилья» - «Барселона»

Сегодня, начало матча: 21:45

- перед матчем проблемы со здоровьем у Бускетса, Суареса, Пике и Месси. И хотя Луиса, Жерара и Лионеля все-таки ждут в основе, у Вальверде могут появиться проблемы, которые на руку Монтелле;

- в 13 из последних 15 матчей между командами во всех турнирах было забито более 2.5 голов – часто пробивают «верх»;

- игроки «Барселоны» отличались минимум двумя мячами в 14 из последних 16 матчей против «Севильи»;

- каталонцы могут продолжить серию из побед над «Севильей» во всех турнирах – сейчас она составляет шесть матчей, а последнему поражению «Барселоны» от андалусийцев два с половиной года. Неудачу встретили именно на «Рамон Санчес Писхуан», где сыграют сегодня;

- Умтити не случайно требует надбавку к зарплате – у тер Штегена 5 «сухих» матчей в 7 последних матчах Примеры;

- «Барселона» обычно доминирует на протяжении всего матча, в 5 из последних 6 поединков выиграли оба тайма и собственно сами игры. В оставшемся случае речь о победе 1:0 над «Атлетико»;

- «блаугранас» ставят на голы – в 7 из 8 последних матчей Примеры прошли отметку 2.5 гола на две команды;

- серия команды Вальверде без поражений в Примере насчитывает 36 матчей, последний раз «Барселона» проигрывала в чемпионате Испании «Малаге» почти год назад. До национального рекорда «Реала Сосьедад» в 38 матчей рукой подать.

Ставка «Соккер.ру»: «Барселона» выиграет, поэтому лучше поискать удачную ставку среди не самых традиционных. Например, «Фонбет» дает коэффициент 2.7 на то, что «Севилья» не сможет забить в этой игре.

Если доверяете защите Вальверде больше, чем себе в пятницу вечером, можно рискнуть. Впрочем, на сухой счет в пользу «Барселоны» коэффициент еще выше – 3.3. Одновременно помните, что проблемы со здоровьем у ряда лидеров гостей.

«Ювентус» - «Милан»

Сегодня, начало матча: 21:45

- «Милан» выиграл всего один из десяти последних матчей против «Ювентуса» во всех турнирах, если не считать победу по пенальти в ничейном матче за Суперкубок Италии в Дохе. Получается, на счету «Ювентуса» 8 побед после 10 попыток – есть явный фаворит;

- три года назад «Ювентус» забил дома «Милану» три мяча, но с того времени более двух мячей чемпион в ворота «россонери» не отправлял, Гаттузо может предложить подопечным сопротивление;

- «Ювентус» победил в 35 из последних 38 домашних матчей в Серии А – феноменальная статистика, отобрать у них очки на новом стадионе почти нереально;

- в чемпионате Италии последний раз голкиперы «Ювентуса» пропускали в прошлом году – в Вероне, когда победили 1:3. Получается, на счету Буффона и Щесны 10 «сухих матчей» - впечатляющая игра защитной линии;

- однако у «Милана» серия из 8 побед в последних 9 матчах Серии А, потеряли очки только в гостях у других «зебр» - из «Удинезе»;

- «Ювентус» не ставит на высокую результативность, более 2.5 голов на две команды последний раз видели от них в Серии А в начале февраля, когда «Сассуоло» получил 7 голов в свои ворота;

- серия Аллегри без поражений в Серии А насчитывает 16 матчей, последний раз «Ювентус» проигрывал «Сампдории» в гостях 3:2;

- и все-таки не стоит забывать, что в каждом шестом матче «Ювентус» терял очки в этом чемпионате – как минимум на ничью у «Милана» есть малюсенький шанс, если учли ошибки поединков против «Арсенала». С опытными соперниками Гаттузо сложно, одной мотивации мало.

Ставка «Соккер.ру»: скорее всего, «Ювентус» выиграет, и не похоже, что в этой игре будет много мячей, максимум три штуки.

А для рисковых прогнозистов есть вариант с ничьей, за которую традиционно отстегивают больше. Если вы готовы взять Гаттузо на войну, как Ибрагимович – поверьте в его умение огорчить «Ювентус» потерей пунктов в чемпионской бойне с «Наполи».

ПСЖ – «Монако»

Сегодня, начало матча: 22:05

- в финале Кубка Французской Лиги ПСЖ оказался в пятый раз подряд, предыдущие четыре попытки завершились победами парижан;

- такие финалы отличаются высокой результативностью, ПСЖ забивал по два или четыре мяча, средняя результативность последних матчей – 3.75 гола за игру, французы не умеют сидеть в защите;

- ПСЖ не может рассчитывать в матче на Неймара и Мотту, под вопросом выход на поле Мбаппе и Ди Марии. Впрочем, состав сильный, как и у Жардима – «Монако» почти никого не потерял накануне трофейного поединка;

- «Монако» будет мстить за поражение годом ранее – влетели от ПСЖ в аналогичном финале 4:1, Кавани тогда дубль после перерыва сделал;

- при этом важно отметить, что из последних четырех матчей соперников в чемпионате Франции монегаски выиграли дважды и один раз сыграли вничью, далеко не всегда поединки с Жардимом проходят для ПСЖ легко и весело;

- в чемпионате Франции у ПСЖ длится серия из 21 матча без поражений, вот только в других турнирах все не так радужно, как помним по Лиге чемпионов. Успешная внутренняя статистика – отсылка к классу соперников по чемпионату, который в последний раз выиграл именно «Монако»;

- у ПСЖ очень редко встречаются ничьи, хотя с «Монако» по 1:1 играть любят – часто такой счет можно встретить за последние семь лет;

- «Монако» демонстрировал волю в последних поединках – одерживали волевые победы, но часто пропускали, шесть раз в последних четырех матчах. У ПСЖ на том же отрезке четыре пропущенных мяча, но дважды от «Реала» в ЛЧ.

Ставка «Соккер.ру»: после травмы Неймара ПСЖ не радовал результативностью, хотя и остается формальным фаворитом поединка.

«Монако» не тот, что годом ранее, но это финал и шанс на трофей, поэтому безопаснее взять нечто вроде «обе забьют» - положиться на статистику и характер игры соперников в обороне, нежели искать победителя.

«Челси» - «Тоттенхэм»

Завтра, начало матча: 18:00

- «Тоттенхэм» ни разу в истории не побеждал «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в АПЛ - неприступная крепость для этого дерби. Последний раз в гостях победили «аристократов» в 1990-м году, до образования АПЛ;

- в чемпионате Англии «шпоры» не уступали в 12 последних матчах, последний раз проиграли «Манчестер Сити» в декабре прошлого года 4:1, после виделись с МЮ, «Арсеналом» и «Ливерпулем», но весьма успешно;

- на счету «Челси» две победы в последних трех дерби со «шпорами» - Конте является неудобным соперником для соседей, пусть и прибедняется, традиционно жалуясь на состав и трансферную политику Абрамовича, нахваливая «Тоттенхэм»;

- Антонио зря ищет оправдания – «Челси» выиграл 9 из последних 11 матчей в АПЛ, что и позволяет сейчас верить в победу и реальную борьбу за четвертую строчку, на которой сейчас «Тоттенхэм»;

- «Челси» отказался от мировых – семь матчей без них в АПЛ, но эту серию могут прервать уже завтра, ведь вряд ли Почеттино мечтает еще раз проиграть Конте;

- серия «Челси» без домашних поражений от «Тоттенхэма» во всех турнирах насчитывает 22 матча. Смогут ли «шпоры» без Кейна побороться за неординарный исход в этом дерби в гостях? Узнаем уже завтра;

- эти дерби на поле «Челси» довольно результативные – у хозяев минимум по 2 гола в последних 7 домашних матчах против «Тоттенхэма» по всех турнирах;

- Почеттино начал новую победную серию в АПЛ – четыре успешных матча подряд, и хотя было поражение от «Ювентуса» в ЛЧ, оно вряд ли выбило из колеи команду, которая в таблице гостевых матчей в АПЛ идет на втором месте – набрали 27 пунктов на чужом поле. К слову, «Челси» только шестой по очкам дома.

Прогноз «Соккер.ру»: желающие ухватить удачу за хвост могут рискнуть со ставкой на победу «Тоттенхэма» - в истории АПЛ на «Стэмфорд Бридж» такого не было, поэтому коэффициент достойный, выше 3.

Менее азартным прогнозистам стоит обратить внимание на высокую результативность дерби. Но учесть, что не будет Кейна, а у «Челси» в атаке Мората. Возможно, «тотал меньше 2.5» окажется удачной ставкой, пусть многие и ждут нечто вроде 2:2.

«Тоттенхэм» будет охранять место в топ-4, а «Челси» не всегда может победить, когда нужно. Не ясно, кто здесь фаворит, но очевидно, что клубный футбол возвращается серьезными матчами. И поскольку после паузы на игры сборных бывают сюрпризы – запасайтесь попкорном и ждите сенсационных поворотов.