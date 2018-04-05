Из всех орудий. Как наши клубы играли с «Арсеналом»

Армейцы Москвы продолжают свой путь в Лиге Европы, и сегодня их ждет встреча с серьезным соперником – «Арсеналом». Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов напоминает о взаимоотношениях с лондонцами.

Лига чемпионов, 2000/2001, второй групповой этап

«Спартак» - «Арсенал» - 4:1 видео

Голы: Маркао 29, 51; Титов 77; Робсон 82 – Силвиньо 2.

«Арсенал» еще в начале 80-х годов прошлого века с треском вылетал от «Спартака» из розыгрыша Кубка УЕФА (8:4 в пользу москвичей по сумме двух встреч с победой на «Хайбери» 5:2), а эпоху противостояния с российскими командами «канониры» начали с крупного поражения от тех же спартаковцев в морозной Москве. В дебюте встречи у замерзших гостей (встреча проходила при температуре -10 градусов по Цельсию) включилась система суперкомпенсации, они быстро открыли счет и могли забить еще, но потом за дело основательно взялись подопечные Олега Романцева. Маркао сравнял счет в концовке первого тайма и вскоре после перерыва вывел «Спартак» вперед, а Титов и Робсон добивали и громили «Арсенал» уже ближе к концовке игры. Таким образом, три из четырех мячей «красно-белых» забили теплолюбивые бразильцы, которые не испугались мороза. Дружина Арсена Венгера уступила 1:4, и это не последнее фиаско «пушкарей» в битвах с российскими командами.

Лига чемпионов, 2000/2001, второй групповой этап

«Арсенал» - «Спартак» - 1:0 видео

Гол: Анри 82.

Матч в Лондоне запомнился в первую очередь тем, что «Спартак» вышел на поле в непривычной черной форме. Ни красный, ни белый комплект не подходил, ведь «Арсенал» играл в красных футболках с белыми рукавами. Необычная расцветка не принесла «красно-белым» счастья, хотя они вполне уверенно защищались больше восьмидесяти минут, но потом свое веское слово сказал Тьерри Анри, чей гол оказался единственным и победным в той встрече. Забил знаменитый французский форвард после подачи с угла поля. «Арсенал» взял реванш за поражение в Москве, пусть и не сумел выиграть со столь же убедительным счетом, хотя планы такие у «канониров» определенно имелись.

Лига чемпионов, 2003/2004, групповой этап

«Локомотив» - «Арсенал» - 0:0

На этот раз «Арсенал» приехал в Москву в конце сентября, так что причин жаловаться на плохую погоду или состояние поля не было. Однако выиграть в столице России «канонирам» снова было не суждено – на этот раз только ничья 0:0 с командой Юрия Семина. Причем игра шла вполне равная, с обоюдными шансами на успех, и после финального свистка опытные тренеры признали закономерность ничейного счета. Ну а в контексте сегодняшнего поединка с участием ЦСКА главная ремарка такова: в этой встрече почти 15-летней давности принимал участие Сергей Игнашевич, который вышел в стартовом составе и, действуя в обороне вместе с Евсеевым, Нижегородовым и Гуренко, обеспечил «сухой» матч одному из сегодняшних тренеров армейцев Сергею Овчинникову.

Лига чемпионов, 2003/2004, групповой этап

«Арсенал» - «Локомотив» - 2:0 видео

Голы: Пирес 12; Юнгберг 67.

«Локомотиву» досталась сложнейшая группа: помимо «Арсенала», еще «Интер» и киевское «Динамо». Тем не менее, перед последним туром именно железнодорожники лидировали в таблице, но им еще предстоял матч в Лондоне против «канониров». Команда Юрия Семина и здесь попыталась сыграть в свой футбол, но «Арсенал» смял соперников английскими скоростями, забив уже в дебюте встречи. В концовке первого тайма «Локо» остался в меньшинстве после удаления Лекхето, а Юнгберг похоронил смутные надежды на ничью в середине второй 45-минутки. Но в турнирном смысле все получилось удачно для москвичей: «Арсенал», конечно, занял первое место, однако «Интер» не сумел обыграть киевлян, что позволило «Локомотиву» остаться вторым и выйти в плей-офф.

Лига чемпионов, 2006/2007, групповой этап

ЦСКА - «Арсенал» - 1:0 видео

Гол: Д. Карвальо 24.

Третий матч «Арсенала» в Москве – и снова без победы. Более того, ЦСКА, как и «Спартак» шестью годами раньше, сумел добиться успеха во встрече с именитым клубом, на минутку, действующим финалистом Лиги чемпионов на тот момент. Оборона ЦСКА во главе с Сергеем Игнашевичем (три из четырех матчей против «Арсенала» - без пропущенных мячей) отыграла идеально, а сам защитник даже отметился результативной передачей. Армейцы разыгрывали опасный штрафной, и Сергей вроде бы заходил на удар, но хитро покатил мяч на Даниэля Карвальо, который пробил дезориентированного Йенса Леманна.

Лига чемпионов, 2006/2007, групповой этап

«Арсенал» - ЦСКА - 0:0 видео

Не сумел «Арсенал» пробить Акинфеева и в домашней игре, хотя количество созданных моментов зашкаливало. Казалось, вратарь должен капитулировать, но мяч каждый раз шел к Игорю, будто намагниченный. Возможно, в тот вечер на «Эшбертон Гроув» Акинфеев действительно по неопытности сжег слишком много вратарской удачи, ведь именно после этой «сухой» встречи в Лондоне началась его затяжная серия из 43 матчей в Лиге чемпионов, в которых он неизменно пропускал.

«Арсенал» - главная надежда ЦСКА