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Из всех орудий. Как наши клубы играли с «Арсеналом»

05 апреля 2018, 16:27
Из всех орудий. Как наши клубы играли с «Арсеналом»

Армейцы Москвы продолжают свой путь в Лиге Европы, и сегодня их ждет встреча с серьезным соперником – «Арсеналом». Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов напоминает о взаимоотношениях с лондонцами.

Лига чемпионов, 2000/2001, второй групповой этап

«Спартак» - «Арсенал» - 4:1 видео

Голы: Маркао 29, 51; Титов 77; Робсон 82 – Силвиньо 2.

«Арсенал» еще в начале 80-х годов прошлого века с треском вылетал от «Спартака» из розыгрыша Кубка УЕФА (8:4 в пользу москвичей по сумме двух встреч с победой на «Хайбери» 5:2), а эпоху противостояния с российскими командами «канониры» начали с крупного поражения от тех же спартаковцев в морозной Москве. В дебюте встречи у замерзших гостей (встреча проходила при температуре -10 градусов по Цельсию) включилась система суперкомпенсации, они быстро открыли счет и могли забить еще, но потом за дело основательно взялись подопечные Олега Романцева. Маркао сравнял счет в концовке первого тайма и вскоре после перерыва вывел «Спартак» вперед, а Титов и Робсон добивали и громили «Арсенал» уже ближе к концовке игры. Таким образом, три из четырех мячей «красно-белых» забили теплолюбивые бразильцы, которые не испугались мороза. Дружина Арсена Венгера уступила 1:4, и это не последнее фиаско «пушкарей» в битвах с российскими командами.

Лига чемпионов, 2000/2001, второй групповой этап

«Арсенал» - «Спартак» - 1:0 видео

Гол: Анри 82.

Матч в Лондоне запомнился в первую очередь тем, что «Спартак» вышел на поле в непривычной черной форме. Ни красный, ни белый комплект не подходил, ведь «Арсенал» играл в красных футболках с белыми рукавами. Необычная расцветка не принесла «красно-белым» счастья, хотя они вполне уверенно защищались больше восьмидесяти минут, но потом свое веское слово сказал Тьерри Анри, чей гол оказался единственным и победным в той встрече. Забил знаменитый французский форвард после подачи с угла поля. «Арсенал» взял реванш за поражение в Москве, пусть и не сумел выиграть со столь же убедительным счетом, хотя планы такие у «канониров» определенно имелись.

Лига чемпионов, 2003/2004, групповой этап

«Локомотив» - «Арсенал» - 0:0

На этот раз «Арсенал» приехал в Москву в конце сентября, так что причин жаловаться на плохую погоду или состояние поля не было. Однако выиграть в столице России «канонирам» снова было не суждено – на этот раз только ничья 0:0 с командой Юрия Семина. Причем игра шла вполне равная, с обоюдными шансами на успех, и после финального свистка опытные тренеры признали закономерность ничейного счета. Ну а в контексте сегодняшнего поединка с участием ЦСКА главная ремарка такова: в этой встрече почти 15-летней давности принимал участие Сергей Игнашевич, который вышел в стартовом составе и, действуя в обороне вместе с Евсеевым, Нижегородовым и Гуренко, обеспечил «сухой» матч одному из сегодняшних тренеров армейцев Сергею Овчинникову.

Лига чемпионов, 2003/2004, групповой этап

«Арсенал» - «Локомотив» - 2:0 видео

Голы: Пирес 12; Юнгберг 67.

«Локомотиву» досталась сложнейшая группа: помимо «Арсенала», еще «Интер» и киевское «Динамо». Тем не менее, перед последним туром именно железнодорожники лидировали в таблице, но им еще предстоял матч в Лондоне против «канониров». Команда Юрия Семина и здесь попыталась сыграть в свой футбол, но «Арсенал» смял соперников английскими скоростями, забив уже в дебюте встречи. В концовке первого тайма «Локо» остался в меньшинстве после удаления Лекхето, а Юнгберг похоронил смутные надежды на ничью в середине второй 45-минутки. Но в турнирном смысле все получилось удачно для москвичей: «Арсенал», конечно, занял первое место, однако «Интер» не сумел обыграть киевлян, что позволило «Локомотиву» остаться вторым и выйти в плей-офф.

Лига чемпионов, 2006/2007, групповой этап

ЦСКА - «Арсенал» - 1:0 видео

Гол: Д. Карвальо 24.

Третий матч «Арсенала» в Москве – и снова без победы. Более того, ЦСКА, как и «Спартак» шестью годами раньше, сумел добиться успеха во встрече с именитым клубом, на минутку, действующим финалистом Лиги чемпионов на тот момент. Оборона ЦСКА во главе с Сергеем Игнашевичем (три из четырех матчей против «Арсенала» - без пропущенных мячей) отыграла идеально, а сам защитник даже отметился результативной передачей. Армейцы разыгрывали опасный штрафной, и Сергей вроде бы заходил на удар, но хитро покатил мяч на Даниэля Карвальо, который пробил дезориентированного Йенса Леманна.

Лига чемпионов, 2006/2007, групповой этап

«Арсенал» - ЦСКА - 0:0 видео

Не сумел «Арсенал» пробить Акинфеева и в домашней игре, хотя количество созданных моментов зашкаливало. Казалось, вратарь должен капитулировать, но мяч каждый раз шел к Игорю, будто намагниченный. Возможно, в тот вечер на «Эшбертон Гроув» Акинфеев действительно по неопытности сжег слишком много вратарской удачи, ведь именно после этой «сухой» встречи в Лондоне началась его затяжная серия из 43 матчей в Лиге чемпионов, в которых он неизменно пропускал. 

«Арсенал» - главная надежда ЦСКА

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Все комментарии
mikysss
mikysss
10 апреля в 08:15
И все равно найдутся недоразвитые кто напишет 7-0... ооо ну конечно же
vka1970
vka1970 ответил AmIIIeR89
06 апреля в 02:25
AmIIIeR89:
Почему из всех юзеров соккера, гнилые только болельщики Спартака? Одно дело насмехаться над уже прошедшей игрой, другое дело - желать, так явно, с желчью, позора. Вы воняете лет 10 уже по поводу игр ЦСКА в еврокубках, а как над вашей 7-0 ржут, сразу в слезы - типа "вы такие подлые обижаете нас, святых болел Спартака, которые слова в вашу сторону не скажут".
    Eecii
    Eecii ответил AmIIIeR89
    05 апреля в 21:51
    AmIIIeR89:
    Почему из всех юзеров соккера, гнилые только болельщики Спартака? Одно дело насмехаться над уже прошедшей игрой, другое дело - желать, так явно, с желчью, позора. Вы воняете лет 10 уже по поводу игр ЦСКА в еврокубках, а как над вашей 7-0 ржут, сразу в слезы - типа "вы такие подлые обижаете нас, святых болел Спартака, которые слова в вашу сторону не скажут".
    Чувак, забей. Они всегда так когда в их адрес чет говорят, это норма) Им просто видимо глубоко засел тот факт, что они единственные в европе позорятся))
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    05 апреля в 20:36
    Даёшь повтор прошлого результата с Арсеналом!
    cpartak60
    cpartak60 ответил AmIIIeR89
    05 апреля в 19:51
    AmIIIeR89:
    Почему из всех юзеров соккера, гнилые только болельщики Спартака? Одно дело насмехаться над уже прошедшей игрой, другое дело - желать, так явно, с желчью, позора. Вы воняете лет 10 уже по поводу игр ЦСКА в еврокубках, а как над вашей 7-0 ржут, сразу в слезы - типа "вы такие подлые обижаете нас, святых болел Спартака, которые слова в вашу сторону не скажут".
    какую ты тут фигню пишешь это просто не обьяснить даже!или питерским клонам стелешься или просто ....!короче ты сейчас похож на литейного и его друга славного!
    Elves
    Elves
    05 апреля в 19:09
    Матч в Лондоне с ЦСКА это, пожалуй, самый яркий пример, как в футболе иногда везет одной команде и не везет другой.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    05 апреля в 18:49
    DEXEZ, самые хрязные тролли не только у Спартака и Зенита (на этом сайте). лично я буду болеть за ЦСКА, хоть и нравится Арсенал (лонднский, для спартачей). тут слова коверкуют, что один хороший ответ - превращается в "камеди-клаб". Казанский не соврет) ЦСКА - удачи!
    alfranza
    alfranza
    05 апреля в 18:46
    Армейцам по силам победить. Верю в это! Арсенал конечно крепкий, но уже не тот.
    Так что Цска удачи и никого больше не терять из рядов!
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
    05 апреля в 18:00
    Арсенал 2-0 цска
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель ответил d_fincher
    05 апреля в 17:55
    d_fincher:
    Потираю руки, ожидаю позорище ЦСКА. Может и не желал бы им поражения, но их фанаты так искренне, так звонко, так беспрерывно пляшут и поют на тему "Ливерпуль-Спартак", что я желаю им (.....)....
    Да заткнись ты уже
    MALOVAR
    MALOVAR
    05 апреля в 17:51
    Питерские команды чтото не играли с Арсеналом,испугались
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответил d_fincher
    05 апреля в 17:39
    d_fincher:
    Потираю руки, ожидаю позорище ЦСКА. Может и не желал бы им поражения, но их фанаты так искренне, так звонко, так беспрерывно пляшут и поют на тему "Ливерпуль-Спартак", что я желаю им (.....)....
    Почему из всех юзеров соккера, гнилые только болельщики Спартака? Одно дело насмехаться над уже прошедшей игрой, другое дело - желать, так явно, с желчью, позора. Вы воняете лет 10 уже по поводу игр ЦСКА в еврокубках, а как над вашей 7-0 ржут, сразу в слезы - типа "вы такие подлые обижаете нас, святых болел Спартака, которые слова в вашу сторону не скажут".
    d_fincher
    d_fincher
    05 апреля в 17:30
    Потираю руки, ожидаю позорище ЦСКА. Может и не желал бы им поражения, но их фанаты так искренне, так звонко, так беспрерывно пляшут и поют на тему "Ливерпуль-Спартак", что я желаю им (.....)....
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    05 апреля в 17:20
    FILL3286
    А ваши с Легией, АЕКом, Марибором, Санкт-Галленом. Стыдно за спартак и црвену звезду.
    spartak kursk
    spartak kursk
    05 апреля в 16:58
    На морозном победном матче Спартака удалось побывать и наблюдать триумф красно-белых воочию.Было здорово.Сумасшедшая поддержка..Причём было представительство всех московских клубов.Да и не только московских.

    Армейцам вполне можно повторить исходы в противостоянии с Арсеналом,что будет означать продвижение российской команды по турнирной сетке,чего собственно и пожелаем...

    Удачи вам,армейцы.Удачи и благоприятного исхода.
    Espana-Deutschland
    Espana-Deutschland
    05 апреля в 16:43
    У коней есть шансы. Ничья в Лондоне и победа в Москве и всё прекрасно. Удачи выбить англичан!
    FILL3286
    FILL3286
    05 апреля в 16:42
    А бомжи играли?
    Ах да они только играют с вардером,русенборгом,гентом,андерлехтом))
    Стыдно за них и кобыл!
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