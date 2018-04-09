Провожаем на пенсию. Фабио Капелло от «А» до «Я»

Экс-наставник сборной России, «Милана», «Реала» и «Ювентуса» объявил о завершении тренерской карьеры. «Соккер.ру» рассказывает о триумфах и неудачах дона Фабио Капелло.

Англия. Работа Капелло с национальной командой Англии запомнилась в первую очередь не по его тренерским достижениям, которые весьма скромны – не вылет же в 1/8 финала ЧМ от сборной Германии вспоминать, но его уходом с этого поста. За четыре месяца до Евро-2012 дон Фабио объявил об уходе из сборной Англии из-за разногласий с ФА, которые возникли после истории с лишением капитанской повязки Джона Терри.

Бонуччи Леонардо. Защитник, относительно которого Фабио Капелло недавно сделал резонансное заявление: «Бонуччи – лучший итальянский защитник, когда речь идет об игре с мячом, но у Лео есть одна проблема: он совсем не умеет обороняться. В „Ювентусе“ для него создавались идеальные условия, его роль была свободной. В тройке центральных защитников ему комфортно, но в четверке сразу же начинаются проблемы».

Василий Кандинский. Капелло – известный поклонник искусства, в том числе живописи. Его любимейший художник – Василий Кандинский, один из основоположников абстракционизма.

Геррино Капелло. Отец Фабио был школьным учителем, но в футбол играть любил, как и дядя Фабио по материнской линии – Марио Тортуль, добившийся значительных успехов на этом поприще и даже однажды сыгравший за сборную Италии. Эти два человека привили юному падавану любовь к футболу, которую Фабио пронес через жизнь и карьеру.

Дон и Мистер. Это стандартные обращения к итальянским тренерам, которые не миновали и Капелло. Но как еще называли Фабио? Он был доном Флейтой (Don Flauto), Генералом (Il Generale) и Техником (Il Geometra).

Евро. Капелло дважды вел сборные в финальные турниры чемпионатов Европы, но сам лично в качестве тренера на Евро так и не съездил. Из сборной Англии он ушел уже после успешного отбора ЧЕ-2016 из-за разногласий с ФА, а в России его заменили на Леонида Слуцкого, так как нужно было спасать ситуацию в отборе Евро-2016.

«Интервью». Если вы не видели это «интервью» Капелло, то многое потеряли. Предлагаем восполнить пробел, пусть момент «злобы дня» и упущен.

Йохан Кройф. Капелло встречался с Кройфом в финалах Кубка/Лиги чемпионов в качестве игрока и тренера. В 1973-м «Ювентус» с Капелло в составе уступил «Аяксу» с блестящим Кройфом, но 21 год спустя состоялась месть. Дон Фабио уже в качестве наставника «Милана» в решающей схватке за европейскую клубную корону уничтожил «Барселону» Йохана со счетом 4:0. Подробнее об этой истории читайте здесь.

Конфликты. Неотъемлемая часть тренерской работы Капелло, причем регулярно у него возникало недопонимание со звездными игроками, либо это было частью стратегии по управлению коллективом. Давор Шукер, Монтелла, Дель Пьеро, Роналдо, Дэвид Бекхэм – все они в своей карьере конфликтовали с Капелло. Или – он с ними. Кто теперь разберет?

Лаура. Со своей избранницей Капелло познакомился еще в юности, как подчеркивает в автобиографии, встретил ее на автобусной остановке. У них есть сын Пьер Филиппо, чье имя не раз мелькало в прессе во время работы дона Фабио в России.

Мацца Паоло. Один из «футбольных отцов» Капелло. Мацца по прозвищу «Прорицатель» тренировал и был футбольным функционером, а молодого Фабио он рассмотрел в составе командочки «Пьерис» из родной деревушки будущей знаменитости. Дон Паоло на тот момент был президентом футбольного клуба СПАЛ, куда и пригласил приглянувшегося полузащитника.

Отступные. Три года назад – одна из главных тем в российском футболе. Сколько же Фабио Капелло получит за досрочный разрыв контракта с РФС? В прессе фигурировали разные суммы, достигающие 15-20 миллионов евро, но вроде бы на самом деле итальянцу досталось «всего лишь» 8 миллионов.

Пьерис. Капелло родился и вырос в деревеньке на 3000 тысячи человек, которая расположена на севере Италии, неподалеку от границы со Словенией. Фабио в своей автобиографии рассказывал, что одной из его обязанностей в детстве было удить рыбу, которая составляла заметную часть рациона небогатой семьи.

«Реал». Дважды Капелло возглавлял «Королевский клуб», дважды приводил его к чемпионским титулам – в сезонах 1996/1997 и 2006/2007, но всегда его работа в Мадриде ограничивалась всего одним сезоном. Дело в том, что футбол итальянского тренера на генетическом уровне не подходил «Реалу», а двадцать лет назад президент «сливочных» Санс даже сказал знаменитую фразу: «Нельзя утомлять публику на „Сантьяго Бернабеу“, она чахнет без зрелищ».

Сборная России. Во времена, когда Капелло возглавлял сборную России, мы все с ним познакомились максимально близко, и многие испортили мнение о великом специалисте. Начиналось-то все неплохо, с адекватных решений и хороших результатов, но чем дальше – тем хуже, а в последние месяцы работы дон Фабио, как будто сам хотел «слиться» из сборной, чего в итоге и добился. Сейчас Капелло следит за сборной России и собирается приехать в нашу страну на время чемпионата мира, чтобы работать в качестве комментатора и эксперта.

Телевидение. Дон Фабио завершил тренерскую карьеру, но футбол останется в его жизни. Капелло будет работать комментатором на итальянском телевидении.

Учителя. Эленио Эррера и Нильс Лидхольм – этих тренеров Фабио Капелло считает своими учителями.

«Цзянсу Сунин». Как оказалось, последний клуб в карьере большого тренера Капелло. Прошлым летом он подписал с китайцами контракт на полтора года, но этой весной ушел из «Цзянсу» по причине испортившихся отношений с руководством. Недовольство, очевидно, было обоюдным, ведь новый чемпионат Капелло начал с двух поражений в трех встречах.

Чемпион. Фабио Капелло в общей сложности 13 раз становился чемпионом – в качестве игрока и тренера. Добивался успехов с «Миланом», «Ромой», «Ювентусом» и «Миланом». Если же говорить об общем количестве трофеев, то их – 21!

«Ювентус». Главный клуб в футбольной карьере Капелло: семь сезонов, три чемпионских титула, именно из Турина Фабио стал постоянно вызываться в сборную Италии. В качестве тренера Капелло проработал с «Ювентусом» на протяжении двух сезонов накануне «Кальчополи»: дон Фабио выиграл для «Старой Синьоры» два «скудетто», которые впоследствии были отобраны у туринцев.

«Я человек прямой и не люблю двусмысленности, недосказанности. В моей тренерской карьере это качество мне чаще всего помогало и чаще всего мешало».