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Играют все, а побеждают немцы

12 апреля 2018, 10:30
Играют все, а побеждают немцы

В противостоянии «Баварии» и «Севильи» сенсации не случилось. «Соккер.ру» рассказывает о спокойствии немцев и обреченности испанцев.

Четвертьфиналы Лиги чемпионов получились невероятно захватывающими, драматичными и в чем-то сенсационными. Все, почти все. Кроме того, в котором участвовала «Бавария». Мюнхенцы скучно, буднично, машинально прошли эту стадию, устроив небольшую бурю в стакане только в первом матче противостояния с «Севильей». В Испании «Бавария» победила со счетом 2:1, хотя сами амбициозные футболисты из Мюнхена чуть ли не плевались от некоторых отрезков своей игры, подчеркивая, что нужно показывать более содержательный футбол, что потом они исправятся. 

Но результат был добыт приемлемый. Интересно, что по счету после первого раунда именно в этой паре предполагалась максимальная интрига. Но когда за дело берутся немцы с их прагматизмом, ни о каких интригах, сюрпризах и неожиданностях речи быть не может. «Бавария» оказалась чуждой всем этим перипетиям страстей, которые царили в соседних противостояниях. Немцы просто вышли на поле в Мюнхене и решили задачу, не став доводить до сенсаций и нервотрепки.

Владение мячом (точность передач): 49,6% (84%) – 50,4% (83%)

В этих показателях между «Баварией» и «Севильей» установился полный баланс. Практически. «Бавария» не настаивала на контроле мяча и территории, понимая, что противнику это нужнее, что он будет пытаться прорваться в атаку, а за это его можно спокойно наказывать из глубины. Но «Бавария» даже на этом пункте своего плана не настаивала, сознательно не отдавала мяч «Севилье», заставляя ту бороться за него. Поэтому процент практически равный. «Бавария» в расслабленном режиме почти не уступила во владении мячом очень мотивированному оппоненту. А точность передач у них также равная, среднестатистическая, говорящая о работе без лишней суеты.

Дриблинг (отбор мяча): 17 (18) – 10 (10)

Игроки «Севильи» довольно техничны, в обычных условиях они совершают куда больше активных действий, чаще с успехом берут на себя игру. Но «Бавария» четко все перекрыла, переиграв «Севилью» в компоненте отборов, перехватов. Возможно, испанцы и могли бы включить индивидуальное мастерство, но мюнхенцы закрыли все подходы, так что не было ни возможности такой, ни повода. Для включения дриблинга должна быть уже какая-то дистанция атаки, подготовительная работа. А «Севилью» просто лишили такой возможности. Сами баварцы при этом периодически покусывали за счет желания отдельных игроков отличиться, поэтому подходов к воротам было больше.

Удары по воротам (в створ): 18 (6) – 10 (0)

А вот и главный итог противостояния, если абстрагироваться от счета. Вот то, к чему шла «Бавария», то, что говорит о полном выполнении плана. Невероятно мотивированная «Севилья», обладающая дерзким составом, потенциалом в атаке, не смогла ни разу попасть в створ ворот «Баварии». Было одно только попадание в каркас ворот, но оно не считается точным. Да и по ударам почти в два раза меньше у «Севильи». А вот «Бавария» даже в своем расслабленном режиме в половину оборотов смогла несколько раз очень опасно угрожать воротам Сории, едва не отличилась как минимум трижды. Вероятно, подводила некоторая несобранность, потеря концентрации от ощущения полного превосходства и уверенности в себе. 

Иногда счет 0:0 говорит об уверенности одной из команд больше, чем какие-нибудь 3:0. И в случае с «Баварией» как раз работает такой подход. За него, кстати, немцев и любят, и одновременно ненавидят. Любят те, кто ждет какого-то стандарта, уровня качества, который не подведет, который неизменен, когда ты знаешь, на что идешь, что покупаешь, на что смотришь, знаешь, что тебя не подведут и не преподнесут неприятного сюрприза. Конечно, бывает всякое, но процент этого «всякого» тут стремится к минимуму относительно других команд. 

А ненавидят те, кто предпочитает в футболе некую жизнь, интригу, драму, перевороты и страсти, кому не нравится смотреть, как одна из команд методично раскатывает другую, а если не раскатывает, то словно тот двухметровый боксер просто держит низкорослого оппонента на расстоянии, куда не дотягиваются его руки. И вроде старается маленький, размахивает ими, тратит энергию, а достать «дяденьку» не может. А если и достанет, то есть уверенность, что тут же получит такой сдачи, что отправится мигом в нокаут. 

Но демонстрацию этой силы фаворит вроде как не стремится проводить – ни к чему лишние движения. Примерно в таком стиле «Бавария» выиграла досрочно чемпионат Германии, примерно в таком режиме прошла и «Севилью» на фоне бушующих вокруг страстей. Тут нужно выразить разочарование к тому, как подошли к ответному матчу испанцы. Мы с самого начала говорили, что выбор Винченцо Монтеллы в качестве главного тренера – это ошибка боссов «Севильи». И сомневаться в том, что это ошибка, можно было, пока андалусийцы продолжают прорыв в Лиге чемпионов. 

Поскольку за результаты в чемпионате Испании любой бы на месте Монтеллы получил по шапке и пинок из клуба – падение качества игры налицо. Но «Севилья» хранит в крови способность сражаться в кубковых турнирах, поэтому на автомате продолжала творить нечто особенное. А когда этим врожденным свойствам потребовалась тренерская поддержка, подпитка, Монтелла показал свою несостоятельность. Не может же «Севилья» в автоматическом режиме проявлять героизм, когда тренер совсем к этому не располагает. 

Монтелла не поддержал дерзкий почин своих коллег-соотечественников Ди Франческо и Аллегри, «Севилья» не вышла с планом удивить оппонента, шокировать его, как-то по-особому надавить. Наставник будто не понимал, как ему изменить подход, чтобы в Мюнхене переломить ход противостояния. Да, мы уже описали, как сложно что-то сделать с уверенной в себе «Баварией». А разве с «Барселоной» или «Реалом» проще? Но в отличие от Ди Франческо и Аллегри Монтелла не верил, что «Севилья» способна перевернуть это противостояние. А когда нет веры тренера, то не на что и рассчитывать.
Сказка превратилась в драму

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Adolf33
Adolf33 ответил фрэнк
13 апреля в 10:55
фрэнк:
Бавария по игре кажется слабейшей командой. из четырёх ...
Да, кажется. Это всегда так. Они не устраивают громких побед, но в нужный момент все срабатывает. Вспомните ЧМ14. Кто ожидал, что немцы бразильцев 7-1 громить будут? Конечно, после Пепа и папы Карло команда не та, что была приЮппе, но посмотрим....
Правдин Семён
Правдин Семён
13 апреля в 08:26
Бавария -машина.Если разгонится-будут разгромы.
Karkaz
Karkaz
12 апреля в 18:31
Скорее не по игре Бавария слабая, а по исполнителям. В атаке нет того кто сделает игру. Роббен только бегает и всё пытается ударить в своей излюбленной манере, в ЛЧ такой трюк редко получается. Рибери тупо ломится на защитников и теряет мяч постоянно. Левандовски старается, но ничего полезного не делает.
Мартинес и Рафинья лучшие игроки. Остальные тоже сыграли неплохо для своих позиций.
фрэнк
фрэнк
12 апреля в 14:42
Бавария по игре кажется слабейшей командой. из четырёх ...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Fenomen-9
12 апреля в 13:10
Рома не сильнее Севильи
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland ответил Fenomen-9
12 апреля в 13:08
Fenomen-9:
Ну извините меня,и Рома и Юве посильнее Севы..Поэтому у Ромы получилось,у Юве почти получилось,а Сева не могла..
Рома? Едва ли. Севилья многократный победитель ЛЕ и до этого Кубка УЕФА. К сожалению, в ближайшие годы Рома такого не добивалась. Однако, сказать, что Севилья существенно сильнее Ромы тоже не могу. Это команды равного уровня. Но, тут дело в Баварии. Бавария по-немецки стабильна. В отличие от южных команд. Севилья могла бы обыграть любую другую команду - что Ливерпуль (который недавно и обыгрывала), что Рому, что Барселону или Реал (хотя это было бы тяжело). И тем более МС. Но Бавария... Баварию, если она в форме и не проигрывает сама себе, как правило может обыграть только будущий чемпион. В иных случаях Бавария обычно берет своё. Поэтому шансов против Баварии практически не было.
MALOVAR
MALOVAR
12 апреля в 13:07
Бавария не впечатляет ,но может это ей и поможет,тишина вокруг нее,полная, какбудто и нет немцев
Fenomen-9
Fenomen-9
12 апреля в 12:20
Ну извините меня,и Рома и Юве посильнее Севы..Поэтому у Ромы получилось,у Юве почти получилось,а Сева не могла..
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