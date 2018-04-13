Команда, способная выбить «Реал»

Перес угадал соперника «сливочных» в полуфинале, а «Бавария» сегодня назначила следующего тренера. На «Соккер.ру» - о вечном чемпионе Германии.

Жесткая рациональная логика

Как можно быть успешным без сбоев? Спросите у «Баварии». Обирают конкурентов, а когда Гвардиола попросил купить Неймара, ему привезли Гетце. Марио не заиграл, но «Бавария» не отступила от принципов, не подкупает отцов футболистов ради трансферов. Лишь в 2017 году обновили клубный трансферный рекорд, подписав центрхава Толиссо за копейки по меркам МЮ или «Барселоны». Причем побили показатель опорника Хави Мартинеса. Мюнхен не гонится за именами, ему важнее трофеи. С тренерами тоже поступают четко, даже получая отказы. Хотели Клоппа – Юрген уехал в АПЛ, но пригласили Анчелотти.

После неудачного для Карло старта нового сезона нашли техничное решение, пенсионер Хайнкес приманивает трофеи и вытер звездным внучкам из «Баварии» сопли. Чего Тухель мог бы не сделать. Томас теперь пошел в ПСЖ, а вместо него «Бавария» назначила экс-игрока клуба Ковача, в которого сейчас мало кто верит. Но Нико пришел в команду, где тренерам замечательно живется. Например, предыдущий хорват на посту наставника «Баварии» был алкоголиком. Но ему поверили, и Зебец взял первую для клуба «салатницу». У трезвого Ковача и его брата Роберта больше шансов добиться успеха, ведь получили одобрение футбольной мафии – Хенесса и Румменигге.

Мощная локальная поддержка

«Реал», МЮ, «Бавария», «Ювентус» или «Ливерпуль» популярнее в мире. Но сколько у «Баварии» совладельцев и важных персон в Германии? 284 тысячи 41 человек. Вчера мог родиться еще один будущий участник грандиозной футбольной секты. Пусть у всех членов клуба нет акций, но от их денег зависит успех всего предприятия. Плюс по закону минимум 51 % голосов в совете директоров должен принадлежать футбольному обществу, так что «Бавария» защищена от покупки извне. Нельзя продать инвесторам и спонсорам больше лимита. Исключения случались, но в основном для немецких спонсоров.

Ту же «Баварию» поддерживают мировые гиганты. «Ауди», «Адидас» и «Альянц» (страховщики, именной спонсор стадиона клуба, компания, которая расплачивалась по страховкам пассажиров «Титаника»). Но у них только 25 % активов клуба, остальные 75 % в руках у проверенного местного совета директоров. В результате звезды «Баварии» уважают своего зрителя, катаются по деревням Германии, раздают автографы и фотографируются с фанатами. Как часто видим игроков «Спартака» в глубинке или хотя бы в московских школах? Редко, поэтому «Альянц Арена» забита на 100 %, а стадион «красно-белых» всего на 64 %. Для России спартаковский результат крутой, но расти есть куда. Именно обратная связь с народом гарантирует «Баварии» аншлаги и стабильную прибыль.

Умение гасить конфликты

Футболисты «Баварии» часто дрались на тренировках. Бывали заметные потасовки, новый ФК «Голливуд» не может без скандалов. Хайнкес и Анчелотти считали такие случаи доказательством правильной атмосферы – если нет стычек, то футболисты безразлично относятся к делу, нет спортивной агрессии. Конечно, не все тренеры любят такое поведение, у Гвардиолы четко разбираться с конфликтами не получалось, у испанца было непонимание с Левандовски и не получалось ладить с Мюллером. Но Хайнкес пришел после папы Карло и мгновенно навел порядок.

Юпп утихомирил Родригеса – Хамес при замене Анчелотти, который привел игрока «Реала» в немецкую команду, был настроен на возвращение в Мадрид. А теперь думает о том, чтобы остаться в Мюнхене и после поездки на ЧМ-18. Хотя даже в этом году на тренировках были перепалки Руди и Хамеса, и была потасовка Хуммельса и Левандовски на открытом занятии. Но конфликты не влияют на игру, все остаются профессионалами. Ульрайх не враждует с Нойером, он сменщик, а не конкурент. Даже хулиганистые Рибери и Роббен реже лезут на рожон, чем раньше. Арьен на работу ездит на велосипеде – суперзвезды, но простые ребята из спальных районов.

Соединение опыта и молодости

За последние четыре сезона «Баварию» покинули Писарро, Алонсо, Рейна, Данте, Швайнштайгер и Лам – игроки, которым хорошенько за тридцать. Пусть до сих пор средний возраст заявки «Баварии» высокий - 27.2 года, показатель медленно, но верно падает. Даже естественное старение ветеранов команды вроде Рибери, Роббена, Видаля и Мюллера не мешает подтягивать среднее число за счет молодых – Зюле, Киммиха, Толиссо или Алабы. Одновременно «Бавария» по-прежнему остается командой, где уважают ветеранов.

Приглашение Хайнкеса – как символ такого доверия, хотя новые контракты Рибери и Роббена расскажут о немецкой стабильности даже больше. Песок сыпался в недавнем прошлом, и хотя иногда даже нестарые игроки покидают команду – вроде Санчеша, многие ставки на молодежь сыграли. Например, Кингсли Коман выиграл шестое в карьере чемпионское звание – форварду всего 21 год. А Киммих в 22 года стал Игроком года в Германии и из полевых футболистов самый незаменимый в команде. И ветераны, и молодежь «Баварии» на своем месте.

Удачная ставка на тренеров

Анчелотти – замечательный наставник, но Хайнкес этой «Баварии» подошел еще лучше. Матерый волк повел за собой агрессивную стаю с улыбкой пожившего человека. Сейчас Хайнкес – самый возрастной тренер-чемпион Германии, а ведь родился он 9 мая 1945 года, почти 73 года назад! Юпп настолько старый, что его уже перестали узнавать. Рассказал, что на днях ехал в лифте с пожилой парой. Бабушка увидели на сумке Хайнкеса герб клуба и спросила: «Вы фанат „Баварии“»? Юпп ответил, едва сдерживая смех: «Да, конечно».

И добавил, рассказывая эту историю журналистам: «Такие случаи вовремя спускают с небес на землю». Именно адекватный и мудрый Хайнкес с его чутьем при подготовке команды к решающим матчам ЛЧ пригодится «Баварии» в турнире, о новой победе в котором немцы мечтают. Команда не на пике формы, видели мюнхенцев и в лучшем состоянии, но класс запредельный. Перес правильно предположил - в полуфинале «Реал» сыграет именно с «Баварией», и этот экзамен будет выгодным двум сторонам. Немцам пора проходить неудобных испанцев, да и должок за «Реалом» после голов из офсайдов остался.

Удивительная стабильность

Вряд ли в УЕФА будут рады третьей подряд и четвертой за последние пять лет победе «Реала». Так что слепой жребий под руководством Андрея Шевченко выбрал правильного соперника. «Бавария» не выходит в финалы ЛЧ, но стабильно оказывается в полуфиналах и постоянно побеждает в Бундеслиге. В истории топ-5 лиг теперь три серии из шести чемпионств подряд. Мюнхенцы присоединились к «Ювентусу» и «Лиону». Итальянцы стремятся повторить результат французов и стать семикратными чемпионами, но и «Бавария» Ковача на такое через год способна.

Немцам задача по плечу, ведь летом придет молодой мотивированный тренер. Даже потеряв Левандовски или Видаля, немецкий гигант останется Гулливером в стране лилипутов в чемпионате Германии. Но Ковачу важно понимать, что команду нужно перестраивать и настраивать. Даже Нойеру после травмы важно поймать ритм и выбрать стиль управления небезгрешной защитой. «Баварии» нельзя расслабляться, ведь у нее много поводов, чтобы лениво почивать на лаврах. Но сезон не закончен, в ближайшие недели команде Хайнкеса необходимо обозначить уникальность. Важно доказать «Реалу», что они тоже особенные, тоже имеют право на финал в Киеве и победу над «Ромой» или «Ливерпулем» - не самыми ожидаемыми, но заслуженными полуфиналистами.