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Команда, способная выбить «Реал»

13 апреля 2018, 22:03
Команда, способная выбить «Реал»

Перес угадал соперника «сливочных» в полуфинале, а «Бавария» сегодня назначила следующего тренера. На «Соккер.ру» - о вечном чемпионе Германии.

Жесткая рациональная логика

Как можно быть успешным без сбоев? Спросите у «Баварии». Обирают конкурентов, а когда Гвардиола попросил купить Неймара, ему привезли Гетце. Марио не заиграл, но «Бавария» не отступила от принципов, не подкупает отцов футболистов ради трансферов. Лишь в 2017 году обновили клубный трансферный рекорд, подписав центрхава Толиссо за копейки по меркам МЮ или «Барселоны». Причем побили показатель опорника Хави Мартинеса. Мюнхен не гонится за именами, ему важнее трофеи. С тренерами тоже поступают четко, даже получая отказы. Хотели Клоппа – Юрген уехал в АПЛ, но пригласили Анчелотти.

После неудачного для Карло старта нового сезона нашли техничное решение, пенсионер Хайнкес приманивает трофеи и вытер звездным внучкам из «Баварии» сопли. Чего Тухель мог бы не сделать. Томас теперь пошел в ПСЖ, а вместо него «Бавария» назначила экс-игрока клуба Ковача, в которого сейчас мало кто верит. Но Нико пришел в команду, где тренерам замечательно живется. Например, предыдущий хорват на посту наставника «Баварии» был алкоголиком. Но ему поверили, и Зебец взял первую для клуба «салатницу». У трезвого Ковача и его брата Роберта больше шансов добиться успеха, ведь получили одобрение футбольной мафии – Хенесса и Румменигге.

Мощная локальная поддержка

«Реал», МЮ, «Бавария», «Ювентус» или «Ливерпуль» популярнее в мире. Но сколько у «Баварии» совладельцев и важных персон в Германии? 284 тысячи 41 человек. Вчера мог родиться еще один будущий участник грандиозной футбольной секты. Пусть у всех членов клуба нет акций, но от их денег зависит успех всего предприятия. Плюс по закону минимум 51 % голосов в совете директоров должен принадлежать футбольному обществу, так что «Бавария» защищена от покупки извне. Нельзя продать инвесторам и спонсорам больше лимита. Исключения случались, но в основном для немецких спонсоров.

Ту же «Баварию» поддерживают мировые гиганты. «Ауди», «Адидас» и «Альянц» (страховщики, именной спонсор стадиона клуба, компания, которая расплачивалась по страховкам пассажиров «Титаника»). Но у них только 25 % активов клуба, остальные 75 % в руках у проверенного местного совета директоров. В результате звезды «Баварии» уважают своего зрителя, катаются по деревням Германии, раздают автографы и фотографируются с фанатами. Как часто видим игроков «Спартака» в глубинке или хотя бы в московских школах? Редко, поэтому «Альянц Арена» забита на 100 %, а стадион «красно-белых» всего на 64 %. Для России спартаковский результат крутой, но расти есть куда. Именно обратная связь с народом гарантирует «Баварии» аншлаги и стабильную прибыль.

Умение гасить конфликты

Футболисты «Баварии» часто дрались на тренировках. Бывали заметные потасовки, новый ФК «Голливуд» не может без скандалов. Хайнкес и Анчелотти считали такие случаи доказательством правильной атмосферы – если нет стычек, то футболисты безразлично относятся к делу, нет спортивной агрессии. Конечно, не все тренеры любят такое поведение, у Гвардиолы четко разбираться с конфликтами не получалось, у испанца было непонимание с Левандовски и не получалось ладить с Мюллером. Но Хайнкес пришел после папы Карло и мгновенно навел порядок.

Юпп утихомирил Родригеса – Хамес при замене Анчелотти, который привел игрока «Реала» в немецкую команду, был настроен на возвращение в Мадрид. А теперь думает о том, чтобы остаться в Мюнхене и после поездки на ЧМ-18. Хотя даже в этом году на тренировках были перепалки Руди и Хамеса, и была потасовка Хуммельса и Левандовски на открытом занятии. Но конфликты не влияют на игру, все остаются профессионалами. Ульрайх не враждует с Нойером, он сменщик, а не конкурент. Даже хулиганистые Рибери и Роббен реже лезут на рожон, чем раньше. Арьен на работу ездит на велосипеде – суперзвезды, но простые ребята из спальных районов.

Соединение опыта и молодости

За последние четыре сезона «Баварию» покинули Писарро, Алонсо, Рейна, Данте, Швайнштайгер и Лам – игроки, которым хорошенько за тридцать. Пусть до сих пор средний возраст заявки «Баварии» высокий - 27.2 года, показатель медленно, но верно падает. Даже естественное старение ветеранов команды вроде Рибери, Роббена, Видаля и Мюллера не мешает подтягивать среднее число за счет молодых – Зюле, Киммиха, Толиссо или Алабы. Одновременно «Бавария» по-прежнему остается командой, где уважают ветеранов.

Приглашение Хайнкеса – как символ такого доверия, хотя новые контракты Рибери и Роббена расскажут о немецкой стабильности даже больше. Песок сыпался в недавнем прошлом, и хотя иногда даже нестарые игроки покидают команду – вроде Санчеша, многие ставки на молодежь сыграли. Например, Кингсли Коман выиграл шестое в карьере чемпионское звание – форварду всего 21 год. А Киммих в 22 года стал Игроком года в Германии и из полевых футболистов самый незаменимый в команде. И ветераны, и молодежь «Баварии» на своем месте.

Удачная ставка на тренеров

Анчелотти – замечательный наставник, но Хайнкес этой «Баварии» подошел еще лучше. Матерый волк повел за собой агрессивную стаю с улыбкой пожившего человека. Сейчас Хайнкес – самый возрастной тренер-чемпион Германии, а ведь родился он 9 мая 1945 года, почти 73 года назад! Юпп настолько старый, что его уже перестали узнавать. Рассказал, что на днях ехал в лифте с пожилой парой. Бабушка увидели на сумке Хайнкеса герб клуба и спросила: «Вы фанат „Баварии“»? Юпп ответил, едва сдерживая смех: «Да, конечно».

И добавил, рассказывая эту историю журналистам: «Такие случаи вовремя спускают с небес на землю». Именно адекватный и мудрый Хайнкес с его чутьем при подготовке команды к решающим матчам ЛЧ пригодится «Баварии» в турнире, о новой победе в котором немцы мечтают. Команда не на пике формы, видели мюнхенцев и в лучшем состоянии, но класс запредельный. Перес правильно предположил - в полуфинале «Реал» сыграет именно с «Баварией», и этот экзамен будет выгодным двум сторонам. Немцам пора проходить неудобных испанцев, да и должок за «Реалом» после голов из офсайдов остался.

Удивительная стабильность

Вряд ли в УЕФА будут рады третьей подряд и четвертой за последние пять лет победе «Реала». Так что слепой жребий под руководством Андрея Шевченко выбрал правильного соперника. «Бавария» не выходит в финалы ЛЧ, но стабильно оказывается в полуфиналах и постоянно побеждает в Бундеслиге. В истории топ-5 лиг теперь три серии из шести чемпионств подряд. Мюнхенцы присоединились к «Ювентусу» и «Лиону». Итальянцы стремятся повторить результат французов и стать семикратными чемпионами, но и «Бавария» Ковача на такое через год способна.

Немцам задача по плечу, ведь летом придет молодой мотивированный тренер. Даже потеряв Левандовски или Видаля, немецкий гигант останется Гулливером в стране лилипутов в чемпионате Германии. Но Ковачу важно понимать, что команду нужно перестраивать и настраивать. Даже Нойеру после травмы важно поймать ритм и выбрать стиль управления небезгрешной защитой. «Баварии» нельзя расслабляться, ведь у нее много поводов, чтобы лениво почивать на лаврах. Но сезон не закончен, в ближайшие недели команде Хайнкеса необходимо обозначить уникальность. Важно доказать «Реалу», что они тоже особенные, тоже имеют право на финал в Киеве и победу над «Ромой» или «Ливерпулем» - не самыми ожидаемыми, но заслуженными полуфиналистами.

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Все комментарии
NOVA
NOVA ответил Джон Смит 1
20 апреля в 21:16
Джон Смит 1:
Пора повторить вынос баварки. Лучше сразу в основное время, а то какой нибудь защитник Баварии напрыгнет сзади и ногой в бок поддаст ещё в конце игры и все ювебарсаглоры будут орать, ничего не было, так можно, это же дополнительное время, там все разрешено.
вот таких как ты ооочень мало, не все понимают очевидные вещи!!!
NOVA
NOVA
20 апреля в 21:14
вперед Реал!!! соперник из всех возможных конечно самый сложный. но Реал есть Реал, им все по зубам!!!
рус фан
рус фан
18 апреля в 01:31
У Баварии выпал Видаль, считаю у Реала шансы выше пройти в финал ЛЧ чем у мюнхенцев, центральная ось Реала так же сильней немецкой.
Саня Петрашкевич
Саня Петрашкевич ответил Real_Naiman
14 апреля в 20:25
Real_Naiman:
Реал на изи пройдет Баварию! Скриньте!!!
не смеши)))
Саня Петрашкевич
Саня Петрашкевич ответил ndedov
14 апреля в 20:20
ndedov:
Реал могла выбить только Барса, но ее нет и значит Реал выиграет Лигу!
что ты несешь лол)))
bayern-cobra
bayern-cobra
14 апреля в 13:39
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    14 апреля в 09:48
    при всем уважение к Юппу думаю и его комманде не хватает сил остановит Реал
    РЕАЛ это сборный команда нашего планеты а инопланитянина Рома уже выбыл из кубка значит Реал это победитель всех миров
    cevin cigan
    cevin cigan
    14 апреля в 09:45
    Как не крути,но немцы всегда остаются немцами(практически во всех видах спорта,особенно в футболе).За Реал может сыграть психология последних игр с Баварией. Реал профукал Ла Лигу с кубком и всё поставил на ЛЧ! Если Бавария вылетит от Реала,кто её осудит?(чемпионат выиграли,добрались до 1/2 ЛЧ) Вот Реал Перец сожрёт с потрахами,вместе с Зиданом! В Баварии "старый" точно покинет клуб,вне зависимости от результата,чего не скажешь о Зидане. Реал будет биться ещё и за тренера-это тоже доп фактор. Вообщем нас ждут супер матчи!
    eleven LC
    eleven LC
    14 апреля в 09:10
    Эта лига чемпионов уже показала всем что лубой клуб может пройти любого и явных фаворитов нет,так что я не наблюдаю такого уж сильного превосходства Реала над Баварией и немцы безусловно могут пройти Мадрид но я им этого ох как не желаю!
    Андрей Севрук
    Андрей Севрук
    14 апреля в 08:52
    Не очень понимаю, в чем заключается "стабильная" игра Баварии. Ну совсем не впечатлила встреча с Севильей. Реал, правда, в последнее время играет ничуть не лучше. Желаю сливочным собраться и показать свою игру.
    ndedov
    ndedov
    14 апреля в 08:37
    Реал могла выбить только Барса, но ее нет и значит Реал выиграет Лигу!
    Джон Смит 1
    Джон Смит 1
    14 апреля в 08:35
    Пора повторить вынос баварки. Лучше сразу в основное время, а то какой нибудь защитник Баварии напрыгнет сзади и ногой в бок поддаст ещё в конце игры и все ювебарсаглоры будут орать, ничего не было, так можно, это же дополнительное время, там все разрешено.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Real Madrid_Cristiano Ronaldo
    14 апреля в 08:28
    Real Madrid_Cristiano Ronaldo:
    Бавария стабильная команда? Автор- браво! Победа над Боруссией 6-0 а потом от РБ Лейпцига 1-2 поражение, после 0-0 с Севильей. С-стабильность
    А какой смысл был рвать жилы с Лейпцигом, если чемпионат был практически выигран? Ты в этом сезоне в чемпионате возможно еще увидишь поражение Баварии, потому что Юпп все силы кинет на ЛЧ.
    Beyond Infinity
    Beyond Infinity ответил Real Madrid_Cristiano Ronaldo
    14 апреля в 08:21
    Вообщето наоборот сначало игра была с Лейпцигом а потом с Боруссией, а 0:0 с Севильей..... так Реал проиграл 1:3 Ювентусу)))
    Real Madrid_Cristiano Ronaldo
    Real Madrid_Cristiano Ronaldo
    14 апреля в 08:07
    Бавария стабильная команда? Автор- браво! Победа над Боруссией 6-0 а потом от РБ Лейпцига 1-2 поражение, после 0-0 с Севильей.
    С-стабильность
    d_fincher
    d_fincher
    14 апреля в 07:51
    И тут надо было Спартак пнуть, Соккер в своем репертуаре.
    Gahi
    Gahi
    14 апреля в 07:42
    Многие не хотят чтобы Реал в третий раз взял ушатого. Но во глове комады стоит великий Зидан который понимает что с Реалом они могут подняться на такую высоту в Л/Ч что многим об этом будет долго мечтаться.
    Nickolai S
    Nickolai S ответил juvenale
    14 апреля в 07:30
    juvenale:
    а ты себе не купил сувенир в Неаполе с кубком ЛЧ у Роналду и счетом 1-3)
      nik52
      nik52
      14 апреля в 07:23
      Бовария ,врядли
      Real_Naiman
      Real_Naiman
      14 апреля в 06:13
      Реал на изи пройдет Баварию! Скриньте!!!
      фрэнк
      фрэнк
      14 апреля в 04:58
      ну не знаю , команда сыгравшая дома на 0 с Севильей немного стоит , к тому же дряхлеющий Хайнкес вряд-ли удивит Зидана...
      Правдин Семён
      Правдин Семён
      14 апреля в 01:42
      Это будет битва тигра с удавом.Хладнокровная Бавария и импульсивный Реал.А мы будем наблюдать и ждать :вцепится ли кошка змее клыками в глотку или сама попадёт в смертельные объятия сжимающихся колец...?
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10 ответил Ron09
      14 апреля в 01:28
      Ron09:
      Если ты один из тех хейтеров, знай даже по версии итальянцев что Бенатия сыграл чисто ногой, даже не задев грудь Васкеса. Буффон не имел права этот мяч ловить рукой тк пас от своего. А это нарушение правил, св удар игол.
      хах) первый раз такую версию слышу) ну так назначал бы штрафной удар тогда)
      kiendjin
      kiendjin
      14 апреля в 01:08
      Я вас умоляю, сколько реал их побеждал, если не прокатит, то Оливер поставит..и Видаля с Кашшаем вальнет..))
      Ron09
      Ron09 ответил football_
      14 апреля в 00:56
      football_:
      да пенальти минуте так на 94-й в ворота баварии поставят и все на этом закончится.
      Предлогаю тебе смотреть хоккей,а не тратить время на просмотры матчей Лч.
      Здесь побеждает сильнейший.
      Даже если взять версию хейтеров что Бенатия отбил чисто мяч ногой, что судья на стороне Реала, то по правилам Буффон не имел права брать этот мяч рукой тк пас от своего, дальше нарушение, св удар и гол.
      Ron09
      Ron09 ответил BESTjuventus10
      14 апреля в 00:51
      BESTjuventus10:
      оливер уже назначен на ответный матч на бернабеу
      Если ты один из тех хейтеров, знай даже по версии итальянцев что Бенатия сыграл чисто ногой, даже не задев грудь Васкеса.
      Буффон не имел права этот мяч ловить рукой тк пас от своего. А это нарушение правил, св удар игол.
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10
      13 апреля в 23:46
      оливер уже назначен на ответный матч на бернабеу
      hohoл
      hohoл
      13 апреля в 23:40
      Даже и представить себе не мог никогда, что буду Уважать и любить этот клуб.
      Для меня, Бавария, это уровень во всем. Не сорят деньгами, а всегда на высоте.
      ВааС
      ВааС
      13 апреля в 22:56
      Хамес будет играть..И думаю будет сверхмотивирован)) Этот матч был бы чудесным финалом,но матч Реал-Ливерпуль или Бавария-Ливерпуль тоже будет не плох,при всем уважении к Роме..
      Beyond Infinity
      Beyond Infinity ответил Мерсисайдцы
      13 апреля в 22:50
      Уж очень тогда надеюсь, что Х.Родригес покажит свой лучший футбол в матчах с Реалом))
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