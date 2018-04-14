«Локомотив» - чемпион. Но это не точно!

Сегодня у Семина сложное испытание – дикое дерби с «Динамо». Осталось шесть шагов к футбольному «золоту», а «Соккер.ру» оценивает извилистость колеи.

Испытание первое. «Динамо» - «Локомотив»

- самая результативная московская бойня последних лет. В пяти матчах забито 19 мячей. Но могут нарушить традицию, весной оба соперника голами не разбрасываются;

- «железнодорожники» не проигрывали «бело-голубым» пять лет, а шесть лет не уступали дома, хотя раньше всякое бывало;

- четырежды в последних 10 дерби встречались ничьи. Вроде бы «Динамо» - удобный соперник для «Локомотива», есть 4 победы. Но ведь в 6 случаях теряли очки;

- динамовцы проиграли в первом круге 3:0 – единственный разгром в этом дерби с 2011 года и погрома самого «Локомотива» со счетом 4:1. Свежая пощечина – дополнительная мотивация для «бело-голубых»;

- весной у «Динамо» были только матчи с командами из первой семерки. Хохлов не проиграл «Уфе» и «Краснодару». Обыграл «Арсенал» и ЦСКА – отличная серия;

- у «Локомотива» две победы, ничья и поражение от «Амкара», уверенными весенние выступления не назвать.

Вероятность потерять очки: очень высокая. Ничья в этом матче не удивит совершенно, даже победу хозяев после успеха «Динамо» с ЦСКА объяснить будет не так уж сложно.

Испытание второе. «Локомотив» - «Ахмат»

- календарь словно специально сводит команду Семина с соперниками, которые могут устроить фаворитам веселую жизнь. Ведь из десяти последних матчей с грозненцами «Локомотив» потерял очки в шести случаях;

- если лет шесть тому назад «железнодорожники» громили «Терек» 0:4 и 0:3 в гостях в двух матчах подряд, а до этого была победа в Москве 4:0, то после случались в основном победы в один мяч, или неудачи;

- «Ахмат» снова поменял тренера, а поскольку для Ледяхова важно показать себя, то задача «Локомотива» усложняется – соперник может изменить тактику и подход, сыграть сильнее;

- в первом круге была ничья 1:1, но тут важнее смотреть по матчам в столице. Если брать домашние игры, то «Локомотив» выиграл 3 поединка из 5, но дважды были ничьи;

- у «Ахмата» было три поражения в четырех матчах нового года, но до среды – когда сыграют перенесенный поединок с «Локомотивом», победили «Тосно» и улучшили себе настроение.

Вероятность потерять очки: низкая. Независимо от результата дерби против «Динамо», «Ахмат» команда Семина должна обыгрывать, тем более, что игра дома, где не всем так хорошо, как «Амкару».

Испытание третье. «Локомотив» - «Уфа»

- предстоящий матч будет десятым в истории противостояния, и ни разу не было игры, в которой забивали обе команды. Плюс в девяти матчах всего одна ничья – невероятно упрямая дуэль;

- «Локомотив» одержал 5 побед над «Уфой», но при этом проиграл три матча – у Семина немного соперников из числа середняков с такой мощной статистикой;

- Семак продлил контракт с «Уфой» на два года. Даже если его не позовут в «Зенит» летом, Сергей Богданович получил заряд позитива и похвалы, поэтому захочет закончить сезон ударно;

- особенно актуальным аргумент о важности побед становится после двух подряд поражений от «Зенита» и «Арсенала», а также с учетом, что на выходных Семак играет против ЦСКА;

- в случае победы «Спартака» в Кубке России, шестое место становится еврокубковым. Значит, «Уфа» и «Арсенал» воюют за Лигу Европы, так что Семаку нужны победы;

- в последних четырех матчах «Локомотива» и «Уфы» забито ровно четыре мяча, по одному на игру. Команды по очереди обменивались победами, причем у гостей предстоящего матча даже есть победа в Москве.

Вероятность потери очков: очень высокая. «Уфа» обыгрывала «Локомотив», команда упрямая, в паре нередко идет игра до первого забитого. Семак упрется, как против «Краснодара», даже если проиграет три важных матча подряд.

Испытание четвертое. «Краснодар» - «Локомотив»

- обыграв «Зенит» в гостях, Мусаев не поймал птицу счастья за хвост, но смена тренера часто положительно сказывается на атакующих командах, их проще завести, чем поломанный «автобус»;

- «быки» боятся матчей с другими топовыми командами РФПЛ, поэтому не удивительно, что в их послужном списке 4 поражения в 5 последних играх с «Локомотивом». Свежая статистика хуже, чем у «Уфы»;

- при этом «железнодорожники» - одни из самых удобных соперников «Краснодара» из топ-5, ведь рядом с поражениями найдете целых три победы и одну ничью;

- по набранным очкам получаете разницу 28:10, то есть шансы «Локомотива» на успех можно оценить или как 3 к 1, или даже 2 к 1, если помнить, что «Краснодар» еще при Шалимове учился огрызаться, а такой счет команды очень любят в последнее время;

- «Краснодар» плохо играет дома, невзирая на сказочность стадиона и количество зрителей, но Мусаев будет над этим работать – прямо по курсу важнейший экзамен против Божовича, а затем бой с другим опытным тренером – Семиным;

- если бы Шалимов обыграл «Уфу» и «Анжи», то есть не фаворитов сезона, то «Краснодар» прямо сейчас шел бы на третьем месте. Но даже после осечек шансы на ЛЧ сохраняются.

Вероятность потерять очки: очень высокая. У «Краснодара» запредельная мотивация – с учетом формы «Зенита» и будущей встречи против ЦСКА, они хозяева своей судьбы на пути к мечте фанатов «быков» о больших еврокубках.

Испытание пятое. «Локомотив» - «Зенит»

- «Зенит» «дошел до ручки», потерял 7 из 12 пунктов весной, а в последних 13 матчах чемпионата из 39 возможных очков Манчини набрал всего 15 пунктов, или 38% - ничтожно мало для фаворита;

- учитывая матчи с «Динамо», «Арсеналом» и ЦСКА, приключения Манчини не завершились, перед игрой с «Локомотивом» Роберто может быть на волоске Фурсенко от досрочного увольнения;

- в 5 последних матчах «Локомотив» дважды бил «Зенит» и дважды играл вничью. Поражение в прошлом году в последнем туре – единственное свежее, на него ответили разгромом 0:3 в Санкт-Петербурге в первом круге;

- «Локомотив» смог отобрать психологическое преимущество в этом противостоянии, хотя важно обратить внимание на победы «Зенита» в Москве – было четыре примера за шесть лет;

- «железнодорожники» в прошлом году в последних шести матчах сезона получили три поражения и еще раз сыграли вничью с «Анжи». Успешной концовку не назвать, пускай сейчас и другая задача.

Вероятность потерять очки: очень высокая, невзирая на статистику. «Зенит», даже если окончательно отстанет от зоны Лиги чемпионов, попробует спасти репутацию и взять реванш за погром на стадионе «Санкт-Петербург».

Испытание шестое. «Арсенал» - «Локомотив»

- как сказано выше, «Арсенал» впервые в истории тульского футбола воюет за Лигу Европы. В последнем туре у них может быть мотивация сродни той, на которую напоролся в прошлом сезоне чемпион «Спартак»;

- у «Арсенала» всего одна победа над «Локомотивом» в истории, случилась во второй игре РФПЛ между клубами в гостях. Впрочем, была ничья, так что стабильно побеждать туляков «железнодорожники» научились недавно;

- Артем Дзюба зимой мог оказаться не в «Арсенале», а в «Уфе» или «Локомотиве», но «Зенит» не отдал форварда Семаку или, как тогда мечтали, конкуренту в борьбе за титул. Теперь и от него зависит титул «Локомотива»;

- единственное поражение «железнодорожников» против «Арсенала» случилось, когда москвичей тренировал Божович, но теперь он по другую сторону баррикад;

- поскольку у туляков невероятно сложный календарь – «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», вряд ли стоит ждать в последнем туре высокую результативность. Если дерби «Локомотива» и «Динамо» умеет радовать голами, то здесь получаете 12 голов в 6 матчах, только один разгром – весной прошлого года.

Вероятность потерять очки: средняя. «Арсенал» может раздать очки в играх с другими фаворитами, тогда шанс на попадание в ЛЕ не перевесит жажду «Локомотива» стать чемпионом России 2018 года.

Сколько очков может набрать «Локомотив»?

Сценарий «Чемпионская серия». Тут все просто – победы над «Динамо», «Ахматом» и «Уфой» приносят девять пунктов. Ничьи с «Краснодаром» и «Зенитом» - еще два, а завершить сезон нужно победой над «Арсеналом». Пройдя концовку без единого поражения, Семин заработает 66 пунктов, тогда как теоретический максимум Карреры – 65 очков.

Сценарий «Средний график». Исходим из того, что уже показали. 16 побед, 4 ничьи, 4 поражения - это 4 победы на 1 ничью и 1 поражение. Хотя весной набирают очки медленнее, если вернутся к осенней статистике – получите 65 пунктов. И даже если «Спартак» побеждает в 5 матчах из 5, он не будет первым. В регламенте изменения – судят по личным встречам, а не общему количеству побед, а у «Локомотива» преимущество. С другой стороны, в этом перечне может быть 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение – в сумме даст 63 пункта, тогда у «Спартака» появляются шансы.

Сценарий «Пошли под откос». Авария на путях может завершиться провалом. Например, ничьими с «Динамо» и «Ахматом». Победами над «Уфой» и «Арсеналом». И поражениями от «Краснодара» и «Зенита». Это восемь пунктов и всего 60 очков, что является показателем для серебряного призера. Этот график не назвать сенсационным для Семина. Или, например, «Локомотив» может обыграть «Зенит», но уступить «Ахмату». Проигрывать середнякам в их стиле.

Как видите, чемпионская гонка не завершилась, если «Спартак» не подведет своих фанатов в ближайших турах. «Локомотив» легко может потерять 6 пунктов из 18, тогда все будет зависеть от успешности команды Карреры. Но пока Семин контролирует ситуацию и умеет побеждать. Даже проход по среднему графику означает набор 65 очков, гарантирующих чемпионство, невзирая на конкурентов.