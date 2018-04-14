Сила стандарта. «Локомотив» устроил «Динамо» погром

«Соккер.ру» интересно, как вам игра лидера? Динамовцы не сумели сдержать выпады «железнодорожников», а Семин добавил в копилку еще один разгром.

Семин не ждал, что подопечные Хохлова так «поплывут». Ведь дома «Динамо» настолько ужасно играет крайне редко. Уж точно нельзя было предсказать до матча, что в дерби будет нереализованный пенальти, при этом два реализованных штрафных и третий гол после подачи со стандарта!

Почему так получилось? Дерби прошло без возни в центре поля и с частой передачей мяча от одной команды к другой. Гости не мешали хозяевам контролировать мяч, но было много единоборств – следовательно, процент точных пасов оказался невысоким, команды часто добирались до чужих штрафных.

Ударов набрали среднее количество, но атакующих попыток получилось много. У «Локомотива» работали контратаки, а у «Динамо» поначалу игра шла через Ташаева. Но хозяева своего вдохновителя не поддержали, а вот гости прагматично воспользовались редкой комбинацией – двумя штрафными за матч.

«Локомотив» не смутила осечка с пенальти, после перерыва планомерно добили деморализованных хозяев поля.

Что о матче расскажут цифры?

«Локомотив» - невероятно эффективная команда. Получив семь ударов до перерыва, в четырех случаях попали в ворота. В трех эпизодах речь о стандартах, а общий счет по точным ударам подчеркивает разницу в подходах – 2:6 в пользу, разумеется, не «Динамо».

Тезис об игре без возни можно подтвердить, если посмотреть на количество передач под удар: счет 7:7. Причем улучшили цифры после перерыва, ведь в первом тайме на две команды было всего шесть атак с последними передачами. В остальных случаях или индивидуальная игра, или штрафные разного рода.

58% игрового времени с мячом было за динамовцами, они совершили почти на 100 пасов больше. Семин хорошо изучил матч Хохлова против Ганчаренко, знал, что «Динамо» куда сложнее вести игру первым или полуторным номером, чем действовать на контратаках через Ташаева, отдав мяч сопернику, как это было в дерби с ЦСКА.

Всего 3 успешных обводки (у «Динамо» - 14), всего 19 выигранных единоборств (у соперника - 26), всего 1 угловой (против 6) – «Локомотив» сознательно сыграл рационально, отдал инициативу. При этом по перехватам превзошел оппонента, что намекает на умение не только отбиться (счет по выносам от ворот 5:33), но и перейти в контратаку, выжать из нее максимум.

Неудачливые участники игры

Дмитрий Хохлов («Динамо»). Тренер динамовцев изучал игру «Локомотива» и конкретно стандарты Семина? Почему опорную зону оставили голой, словно специально под штрафные, которые братья Миранчуки или Фарфан всегда готовы заработать? Добавляем использование флангов – один Ташаев подавал признаки жизни, провал Хохлова при выстраивании атаки и получаем веский повод поругать тренера на «твердую четверку» в матче с учителем Семиным.

Антон Шунин («Динамо»). Вратарь показал стенке – подвиньтесь влево, но полевые игроки «Динамо» не послушали Антона и голкипер пропустил в «свой» угол. Позже Шунин неудачно вышел из ворот, в мяч не играл, руки выставил, а Фарфан зацепился за голкипера, заработав пенальти. Шунину повезло, что арбитр не потребовал перебить отраженный одиннадцатиметровый – голкипер покинул линию до удара, но позже еще один штрафной подчеркнул, почему это не день Антона.

Владимир Рыков и Константин Рауш («Динамо»). Цаллагов провел очень плохой матч, но стоит отметить, что Соу его поддерживал в этой игре крайне слабо. Но еще слабее сыграл защитник Рыков, ведь если Шунич хотя бы обозначал борьбу и пытался подчищать партнеров, то Владимир очень часто не успевал за соперниками.

Терял позицию, проигрывал на скорости, в результате «Локомотив» не часто, но метко подходил к воротам Шунина. А Рауш вообще игрок-загадка. Похоже, решил, что в РФПЛ можно играть так вальяжно. Ошибается защитник сборной России. Слишком много мелких ляпов совершили опытные игроки Хохлова, что и сказалось на результате.

Главные герои столичного дерби

Фарфан («Локомотив»). Перуанец в отличной физической форме. Во-первых, его тяжело сдвинуть с места – не только у Рауша не получалось. Во-вторых, опытный нападающий идеально рассчитывает моменты для рывков. На его совести пенальти в ворота «Динамо», он же реализовал штрафной, поломавший Хохлову планы на второй тайм.

Именно приглашение таких игроков, как Кверквелия, Денисов, Игнатьев или Фарфан, превратило вчерашнего середняка в лидера сезона. Джефферсон постоянно ведет борьбу, и хотя иногда перегибает, в основном боевитый перуанец приносит команде Семина огромную пользу. Сегодня речь о пенальти, штрафном и голевой передаче на Тарасова. Круто выступил!

Владислав Игнатьев («Локомотив») и Александр Ташаев («Динамо»). Как могут быть героями два человека, которые вели борьбу между собой на фланге? Очень просто. И Ташаев старался поднять уровень игры «Динамо» в дерби, и для Игнатьева поединок получился насыщенным событиями. Владиславу разбили голову в кровь, но вернулся на поле и сражался. Иногда проигрывал Ташаеву, иногда переигрывал оппонента, но оба оставили хорошее впечатление.

Антон Миранчук («Локомотив»). Если брат Алексей пошел бить пенальти и исполнил удар очень плохо, то Антон безупречно сработал в завершении атак. Правильно выбрал удар на первых минутах – обманул стенку и застал Шунина врасплох, а после перерыва на его счету второй мяч в поединке, позволивший «Локомотиву» не просто разгромить «Динамо», а забить четырежды в гостях.

Юрий Павлович Семин («Локомотив»). Не повторил ошибок Шалимова и Ганчаренко, и хотя стоит признать, что мелкие случайности в этом поединке сказались на счете, суеверный Семин может смело считать, что зеленая форма не помеха на пути к важным победам «Локомотива». В дерби правильно подготовил свою команду к игре только один наставник – Семин.

Болельщики команд. Фанаты «Локомотива» хорошо поддерживали любимцев, как дома. А поклонники «Динамо» подготовили поздравительную кореографию любимому спортивному обществу. Точнее могут сказать те, кто был на стадионе, но по картинке показалось, что после третьего гола в ворота Шунина массового ухода со стадиона не было. Болельщики двух клубов выступили под стать команде Семина.

У «Локомотива» есть чемпионская удачливость?

С одной стороны, Семин проигрывал тем, кому не следовало, о какой удаче речь? Было два домашних поражения от «Амкара», который сегодня сгорел «Рубину» Бердыева. Лидер уступал тем, кого должен обыгрывать. Но вспомните поединки против «Зенита», «Краснодара», ЦСКА или «Спартака». Далеко не всегда игра складывалась для «Локомотива» легко и просто, но какие-то мелкие эпизоды переворачивали все в пользу Семина. В результате набирали очки.

«Локомотив» - чемпион. Но это не точно!

Штрафные в ворота Шунина - такие же важные эпизоды сезона для «Локомотива», как вынос мяча с линии ворот в другом дерби со «Спартаком» от Игнатьева. Команда Юрия Павловича рационально подошла к игре с подопечными Хохлова и не повторила ошибки предыдущих соперников «Динамо». Обидно для юбиляра – легендарному обществу исполняется 95 лет на следующей неделе. Хозяева не справились так показательно, но рациональную эффективность «Локомотива» сложно перебить.

Второй раз за сезон «железнодорожники» разгромили соседей в дерби, и хотя «Динамо» нужно поругать за наивность подхода и провал после перерыва, не лишним будет похвалить «Локомотив». Взяли три очка и напомнили о чемпионской солидности, которая часто куда важнее чемпионского везения.