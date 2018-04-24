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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
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Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
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Антисборная 27-го тура. Не для слабонервных спартаковцев!

сегодня, 12:57
Антисборная 27-го тура. Не для слабонервных спартаковцев!

В завершившемся туре «Локо» не выиграл, но приблизился к чемпионству, а из его преследователей победы добился только ЦСКА. «Соккер.ру» объявляет призыв в антисборную.

Вратарь

Михаил Левашов («Арсенал»)

Антисборная 27-го тура. Не для слабонервных спартаковцев!Три вратаря пропустили по три мяча в 27-м туре. Это Левашов и Лодыгин, сыгравшие друг против друга в матче, который завершился вничью 3:3, а также Селихов. Вратарь «Спартака» пропускал после контратак, но он должен выручать, такая специфика его работы, Александр же пропустил по числу ударов в створ, как часто делал его предшественник в рамке Ребров. Уже при счете 0:3 Селихов совершил первый сэйв. Но Левашов ошибся грубее, ведь Леандро Паредес забил в ворота тульского «Арсенала» непосредственно ударом с углового, причем до этого примерялся, но Михаил проигнорировал звоночек и все равно проспал хитрость аргентинца. Гол прямым ударом с корнера прекрасен, но без грубейшей ошибки вратаря он не может состояться по определению.

Защитники

Тимофей Маргасов («Тосно»)

На позиции правого защитника тоже серьезная конкуренция. Здесь мог оказаться и брошенный в бой еще в первом тайме игры с «Арсеналом» зенитовец Смольников, слабую игру провел Роман Шишкин из «Краснодара», но Тимофей Маргасов переплюнул коллег. В концовке не самого убедительного матча защитник «Тосно» допустил результативную оплошность, не сумев обработать или отыграть мяч, с которым не должно было возникнуть проблем. Нужно понимать, что в этот момент у «Тосно» еще сохранялся шанс на положительный результат – ничью, но гол Костюкова похоронил команду Дмитрия Парфенова.

Андреас Гранквист («Краснодар»)

Антисборная 27-го тура. Не для слабонервных спартаковцев!Гранквист попадает в антисборную не только из-за поражения «Краснодара», но и из-за собственной грубости. В одном из эпизодов шведский защитник погладил шипами лицо Витиньо, и это по всем признакам и принципам прямая красная карточка, хотя Андреас не получил даже предупреждения. Гранквист сказал, что Витиньо «просто не повезло», что ж, а «Краснодару» не повезло с игрой, ведь Муса забил дважды и помог одержать ЦСКА волевую победу. Пропущенных голов без вины защитников не бывает.

Сердар Таски («Спартак»)

Таски – просто символ, на самом деле вторую позицию в центре обороны занимает собирательный образ спартаковского защитника из игры с «Ахматом». Беспечный, безалаберный, равнодушный, безграмотный, тот, на которого нельзя положиться. В разной степени и с разной аргументацией это относится и к Сердару Таски, и к Сальваторе Боккетти, и к Николе Максимовичу.

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Капитанская повязка в «Спартаке» в последних матчах как черная метка. Глушаков провалил полуфинал Кубка России с «Тосно», теперь Комбаров привозил голы в матче с «Ахматом». Бериша сделал из Дмитрия котлету, это факт. Комбаров не справился с косоваром, когда тот убегал отдавать передачу Митришеву на первый гол, а второй мяч влетел в ворота Селихова после неудачной скидки левого защитника и удара Исмаэля. Комбаров кругом виноват.

Полузащитники

Маурисио Перейра («Краснодар»)

У Перейры очень важные функции в «Краснодаре»: он должен разгонять атаки, поддерживать ритм хождения мяча и следить за балансом в позиционном нападении. В игре против ЦСКА Маурисио со своими задачами явно не справился: инертность стала плохим спутником, да и брак уругвайца мешал «быкам» плести кружева.

Александр Самедов («Спартак»)

Антисборная 27-го тура. Не для слабонервных спартаковцев!Смотришь на Самедова сейчас и не понимаешь, зачем он вообще играет, а ведь еще и в сборной России претендует на попадание в стартовый состав. Вероятно, это просто «неформа», но выглядит так, будто Александр лишился своего «скилла». Скорости нет, взаимопонимание с партнерами потерялось, как часто теряются мячи после неаккуратных проходов Самедова, даже фирменная подача больше не находит головы Зе Луиша и Луиса Адриано с постоянством, которое можно было бы счесть завидным. Опытный полузащитник «болтается» на фланге Ещенко, но с ним в составе «Спартак» словно вдесятером играет.

Виктор Классон («Краснодар»)

Швед очень часто претендует на попадание в символическую сборную, но на этот раз «сменил веру». На самом деле то, что случилось, дело случая, но случайности не случайны, да и в футболе от них многое зависит. В общем, Виктор выполнил «ассист», да только не на своего партнера, а на Мусу, который с «передачи» Классона забил победный мяч в ворота «Краснодара».

Квинси Промес («Спартак»)

И снова матч, в котором Промеса не было на поле. То есть формально он, конечно же, был, но играл ужасно или вообще не играл, растворяясь в компании своих опекунов. Лидер «Спартака» должен проявлять себя в каждом матче, особенно брать на себя игру в тяжелых встречах, где не обойтись без побед. Однако Квинси позволяет себе разное настроение – то кладет хет-трик «Анжи», то банально не может попасть в игру во встрече с другой кавказской командой.

Нападающие

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Отметим и унылую игру в атаке лидера чемпионата России. «Локомотив» не забивает во втором матче подряд. Безыдейно сработала вся группа атаки – Фернандеш и Миранчуки не смогли обеспечить Фарфана должной поддержкой, и перуанец пропал с радаров.

Антон Заболотный («Зенит»)

Антисборная 27-го тура. Не для слабонервных спартаковцев!Одна из дуэлей внутри встречи «Арсенал» - «Зенит» - это противостояние Дзюбы и Заболотного в плане эффективности. Эту дуэль Артем выиграл, а Антон не может забить за «Зенит» в официальной встрече на протяжении 750 минут. Борьба, упорство, самоотдача – это все прекрасно, но пока очень легко соглашаться с экспертами, которые говорят, что Заболотный – не уровень «Зенита».

Тренер

Массимо Каррера («Спартак»)

Каррера назвал поражение от «Ахмата» «чисто тренерским». И это правда, ведь Массимо выбирал тактику, определял состав, работал с психологическим состоянием команды, готовил ее, в конце концов, а ведь сейчас складывается ощущение, что «Спартаку» не хватает именно кондиций и свежести. В любом случае, Каррера не сумел в полной мере подтвердить неслучайную природу своей магии, позволившей завоевать чемпионство, слишком много странностей происходит со «Спартаком» в нынешнем сезоне, а за последнюю неделю «красно-белые» лишили себя возможности завоевать Кубок России и надежды защитить титул в РФПЛ. Команда Карреры близка к тому, чтобы с треском провалить все задачи на сезон в последние его недели, осталось только упустить путевку в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:27
Заболотный не уровень Зенита - Зенит не уровень Дзюбы...Пасьянс сошелся...
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 15:59
А Саламыч Камбарова в сборную России постоянно из антисборных тура вызывает. Это усатая традиция?...)))
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 15:50
Кто-то сюда зачем-то из Локомотива и Зенита для компании игроков присобачил, наверное, для сокрытия спартаковской неспособности побеждать.
sir-5
sir-5 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 15:49
ПерекатиПоле:
У Зенита Краневиттер, Кришито, Ерохин, Дриусси, Заболотный и Мевля провалили матч. Не понятно, почему отметили только Заболотного. С игроками спартака все ясно. Они изначально невысокого уровня. А с уходом будогорского этот уровень лишь стал очевиден так как их больше не тянет свисток. С мастерами из Зенита ситуация сложнее. Почему не идёт игра, не понятно.
Думаешь,они огорчились тем,что их не отметили в этой номинации???
sir-5
sir-5
сегодня в 15:43
Мало спартаковцев...Их всех,кроме динамовца Зобнина,можно в первую антисборную ,а из остальных формировать вторую .А уж Зе Зулус просто "эм-ви-пи" антисборной тура Из каких только положений он не забивал!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:41
Все по делу.
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 15:04
Абсолютно незаслуженно обойдены Боккетти, Максимович, Фернандо и Зе Луиш. Луиса Адриано тоже нужно было бы отметить, но забитый "гол престижа" (хотя о каком престиже может идти речь) немного сглаживает его оценку.
Вратарь Арсенала не заслужил места в антисборной. Сильный ветер и увернувшийся Дзюба разделили успех неудачно выполнившего угловой игрока Зенита
Верг
Верг
сегодня в 15:02
оставили глушака на банке, так поставили вторую черную метку в лице комбарова, браво каррера) мастер ротации.Все таки ключевой фигурой того спартака был Джикия, без него совсем все плохо + потеря уверенности в себе у черных игроков. А глушак весь тот же вагон брака делал и в чемпионском сезоне, только вот в атаку тогда играл лучше и это все компенсировало.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 14:56
Фарфана зря сюда вписали. А вот у Антона Миранчука матч очень слабый был. Много потерь, неточностей, да и единственный момент запорол.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 14:51
Фарфан? Вы серьёзно??? Сами написали, что до него мяч не доставляли. Он человек зависимый. Моментов вообще у него не было. Зато были форварды, которые пороли раз за разом. Или вы просто решили хотя бы одного игрока Локо впихнуть?
kukuruzonax
kukuruzonax ответил Beekeeper
сегодня в 14:49
Beekeeper:
пф, а в начале сезона мы ваш кружок ушатали, иди дальше еще че нить вспомни, как матч открытие вашего стадиона мы вас 4-1 ушатали,.
0-4 тогда было
dinoel
dinoel
сегодня в 14:46
Прав Ловчев. Надо было еще после Урала всей команде водки напиться, морды побить друг другу, чтобы стыдно утром было.
Тогда и Тосно вынесли бы, а потом на волне и с Ахматом разобрались бы
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 14:38
У Зенита Краневиттер, Кришито, Ерохин, Дриусси, Заболотный и Мевля провалили матч. Не понятно, почему отметили только Заболотного.
С игроками спартака все ясно. Они изначально невысокого уровня. А с уходом будогорского этот уровень лишь стал очевиден так как их больше не тянет свисток.
С мастерами из Зенита ситуация сложнее. Почему не идёт игра, не понятно.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 14:31
Караул байкалит,передес джимит-на соккере все как обычно !
Aris
Aris ответил Шеф спартака
сегодня в 14:23
Шеф спартака:
Мало спартака, очень мало, где Боккетти?
А его вообще на поле не было! Игрок-тотализатор выходит в нужных матчах. При объявлении состава, до начала игры, было ясно, что СМ сольет!
Sergus
Sergus ответил Багор
сегодня в 14:22
Багор:
Не хватает луишки и луиски, а так нормально.
Луишки и луиски устали верить в бредовую идею чемпионства с такой унылой игрой.
Piter SpaM
Piter SpaM ответил saha100
сегодня в 14:20
saha100:
Конявые рано радуетесь. Давно бедолаги ждали спада Спартака
Тебе байкал минус влепил. Интересно он "конявый", "бедолага" или просто... "давно"?
saha100
saha100 ответил Багор
сегодня в 14:19
    saha100
    saha100
    сегодня в 14:16
    Немытые причешут коней и все. Кони попрячутся.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 14:16
    Сегодня 31 год исполняется защитнику «Спартака» Сердару Таски.
    Хороший подарочек сделал себе Сердар на день рождения, он в сборной, в АНТИСБОРНОЙ!!!!
    saha100
    saha100 ответил Jum13
    сегодня в 14:12
    С ахмедом я думаю был слив. Незнаю почему. Либо разлад в команде либо сливают тренера. Это был матч из серии как проигрывали туле 0-3
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 14:05
    Спартак проиграл совершенно заслуженно. Порадовал только Зобнин, что бьется в любой ситуации. Офигенный игрок.
    Jum13
    Jum13 ответил saha100
    сегодня в 13:58
    saha100:
    В августе был отскок а в декабре разгром чувствуешь разницу?
    Нету разницы. Отскоки - это чисто спартаковская придумка, они любую свою неудачу оправдывают чужим отскоком. Вот в этом туре, например, Ахмат отскочил )))
    saha100
    saha100 ответил Jum13
    сегодня в 13:55
    В августе был отскок а в декабре разгром чувствуешь разницу?
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 13:54
    На фото Самедов пытается поймать арбузик
    trimetil
    trimetil
    сегодня в 13:49
    Самедов понял, что зря из Локо ушел...
    cska-78
    cska-78
    сегодня в 13:44
    Сколько рыл :)
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 13:42
    Спартак возвращает утерянные свои позиции. Гыгыгы.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 13:34
    Более правильным было бы написать Антисборная 27-го тура весь Спартак!!!
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
    сегодня в 13:32
    Славно ребятки пупсики потрудились в этом туре, вместо ЛЧ ярко засветило пятое место.
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