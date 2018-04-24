Антисборная 27-го тура. Не для слабонервных спартаковцев!

В завершившемся туре «Локо» не выиграл, но приблизился к чемпионству, а из его преследователей победы добился только ЦСКА. «Соккер.ру» объявляет призыв в антисборную.

Вратарь

Михаил Левашов («Арсенал»)

Три вратаря пропустили по три мяча в 27-м туре. Это Левашов и Лодыгин, сыгравшие друг против друга в матче, который завершился вничью 3:3, а также Селихов. Вратарь «Спартака» пропускал после контратак, но он должен выручать, такая специфика его работы, Александр же пропустил по числу ударов в створ, как часто делал его предшественник в рамке Ребров. Уже при счете 0:3 Селихов совершил первый сэйв. Но Левашов ошибся грубее, ведь Леандро Паредес забил в ворота тульского «Арсенала» непосредственно ударом с углового, причем до этого примерялся, но Михаил проигнорировал звоночек и все равно проспал хитрость аргентинца. Гол прямым ударом с корнера прекрасен, но без грубейшей ошибки вратаря он не может состояться по определению.

Защитники

Тимофей Маргасов («Тосно»)

На позиции правого защитника тоже серьезная конкуренция. Здесь мог оказаться и брошенный в бой еще в первом тайме игры с «Арсеналом» зенитовец Смольников, слабую игру провел Роман Шишкин из «Краснодара», но Тимофей Маргасов переплюнул коллег. В концовке не самого убедительного матча защитник «Тосно» допустил результативную оплошность, не сумев обработать или отыграть мяч, с которым не должно было возникнуть проблем. Нужно понимать, что в этот момент у «Тосно» еще сохранялся шанс на положительный результат – ничью, но гол Костюкова похоронил команду Дмитрия Парфенова.

Андреас Гранквист («Краснодар»)

Гранквист попадает в антисборную не только из-за поражения «Краснодара», но и из-за собственной грубости. В одном из эпизодов шведский защитник погладил шипами лицо Витиньо, и это по всем признакам и принципам прямая красная карточка, хотя Андреас не получил даже предупреждения. Гранквист сказал, что Витиньо «просто не повезло», что ж, а «Краснодару» не повезло с игрой, ведь Муса забил дважды и помог одержать ЦСКА волевую победу. Пропущенных голов без вины защитников не бывает.

Сердар Таски («Спартак»)

Таски – просто символ, на самом деле вторую позицию в центре обороны занимает собирательный образ спартаковского защитника из игры с «Ахматом». Беспечный, безалаберный, равнодушный, безграмотный, тот, на которого нельзя положиться. В разной степени и с разной аргументацией это относится и к Сердару Таски, и к Сальваторе Боккетти, и к Николе Максимовичу.

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Капитанская повязка в «Спартаке» в последних матчах как черная метка. Глушаков провалил полуфинал Кубка России с «Тосно», теперь Комбаров привозил голы в матче с «Ахматом». Бериша сделал из Дмитрия котлету, это факт. Комбаров не справился с косоваром, когда тот убегал отдавать передачу Митришеву на первый гол, а второй мяч влетел в ворота Селихова после неудачной скидки левого защитника и удара Исмаэля. Комбаров кругом виноват.

Полузащитники

Маурисио Перейра («Краснодар»)

У Перейры очень важные функции в «Краснодаре»: он должен разгонять атаки, поддерживать ритм хождения мяча и следить за балансом в позиционном нападении. В игре против ЦСКА Маурисио со своими задачами явно не справился: инертность стала плохим спутником, да и брак уругвайца мешал «быкам» плести кружева.

Александр Самедов («Спартак»)

Смотришь на Самедова сейчас и не понимаешь, зачем он вообще играет, а ведь еще и в сборной России претендует на попадание в стартовый состав. Вероятно, это просто «неформа», но выглядит так, будто Александр лишился своего «скилла». Скорости нет, взаимопонимание с партнерами потерялось, как часто теряются мячи после неаккуратных проходов Самедова, даже фирменная подача больше не находит головы Зе Луиша и Луиса Адриано с постоянством, которое можно было бы счесть завидным. Опытный полузащитник «болтается» на фланге Ещенко, но с ним в составе «Спартак» словно вдесятером играет.

Виктор Классон («Краснодар»)

Швед очень часто претендует на попадание в символическую сборную, но на этот раз «сменил веру». На самом деле то, что случилось, дело случая, но случайности не случайны, да и в футболе от них многое зависит. В общем, Виктор выполнил «ассист», да только не на своего партнера, а на Мусу, который с «передачи» Классона забил победный мяч в ворота «Краснодара».

Квинси Промес («Спартак»)

И снова матч, в котором Промеса не было на поле. То есть формально он, конечно же, был, но играл ужасно или вообще не играл, растворяясь в компании своих опекунов. Лидер «Спартака» должен проявлять себя в каждом матче, особенно брать на себя игру в тяжелых встречах, где не обойтись без побед. Однако Квинси позволяет себе разное настроение – то кладет хет-трик «Анжи», то банально не может попасть в игру во встрече с другой кавказской командой.

Нападающие

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Отметим и унылую игру в атаке лидера чемпионата России. «Локомотив» не забивает во втором матче подряд. Безыдейно сработала вся группа атаки – Фернандеш и Миранчуки не смогли обеспечить Фарфана должной поддержкой, и перуанец пропал с радаров.

Антон Заболотный («Зенит»)

Одна из дуэлей внутри встречи «Арсенал» - «Зенит» - это противостояние Дзюбы и Заболотного в плане эффективности. Эту дуэль Артем выиграл, а Антон не может забить за «Зенит» в официальной встрече на протяжении 750 минут. Борьба, упорство, самоотдача – это все прекрасно, но пока очень легко соглашаться с экспертами, которые говорят, что Заболотный – не уровень «Зенита».

Тренер

Массимо Каррера («Спартак»)

Каррера назвал поражение от «Ахмата» «чисто тренерским». И это правда, ведь Массимо выбирал тактику, определял состав, работал с психологическим состоянием команды, готовил ее, в конце концов, а ведь сейчас складывается ощущение, что «Спартаку» не хватает именно кондиций и свежести. В любом случае, Каррера не сумел в полной мере подтвердить неслучайную природу своей магии, позволившей завоевать чемпионство, слишком много странностей происходит со «Спартаком» в нынешнем сезоне, а за последнюю неделю «красно-белые» лишили себя возможности завоевать Кубок России и надежды защитить титул в РФПЛ. Команда Карреры близка к тому, чтобы с треском провалить все задачи на сезон в последние его недели, осталось только упустить путевку в Лигу чемпионов.