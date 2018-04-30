О двух чемпионских матчах «Локо». Третий сегодня?

Сегодня «Локомотив» может оформить чемпионский титул в Краснодаре, а блогер «Соккер.ру» Артем Славнов вспоминает две милых сердцу железнодорожников истории завоевания предыдущих чемпионств.

Предыстория. «Локомотив» ни разу не становился чемпионом СССР или России в XX веке, в советские времена за железнодорожниками вообще закрепилась слава «пятого колеса» в московской футбольной телеге. «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Торпедо» считались более выдающимися и исторически значимыми командами с фирменным стилем и большими армиями болельщиков. «Локомотив» этим похвастаться не мог, из трофеев в эпоху СССР железнодорожники завоевали только два кубка и однажды были в тройке призеров союзного первенства. В чемпионатах России под руководством Юрия Семина «Локо» заставил себя уважать, но на стыке веков за «красно-зелеными» закрепилась слава «вечно вторых» за гегемоном «Спартаком». В 1999-м, 2000-м и 2001-м железнодорожники довольствовались серебряными медалями чемпионата России, но когда красно-белый колосс пошатнулся, именно «Локомотив» выхватил знамя из его рук. 2002-й стал для железнодорожников особенным: в год 80-летия клуба был завоеван первый чемпионский титул в истории.

2002 год

События чемпионата. В чемпионате с первых туров определились два лидера – «Локомотив» и ЦСКА. «Спартак» шел за их спинами, и его никто по привычке не сбрасывал со счетов, хотя процесс разложения шел полным ходом, впереди у «красно-белых» будут финиши на шокирующих после стольких лет доминирования 8-м и 10-м местах. После 7-го тура «Локомотив» захватил единоличное лидерство, однако к финишу первого круга железнодорожники и армейцы подошли с равными показателями – по 32 очка на брата, их первая из трех очных встреч в том сезоне завершилась нулевой ничьей.

Во втором круге команда Юрия Семина снова «вела», чему поспособствовала победа над ЦСКА 1:0. «Красно-зеленые» то уходили в отрыв (максимум 5 баллов), то подпускали конкурентов к себе на расстояние вытянутой руки (на каком-то этапе «Спартак» активно участвовал в чемпионской гонке). В итоге, «Локо» подвело излишнее миролюбие: при всего двух поражениях железнодорожники насобирали коллекцию из девяти ничьих, а бескомпромиссный ЦСКА, хоть и проиграл шесть раз, набрал столько же очков. Последние туры команды прошли нос в нос и закончили 30 туров с равными показателями. Тогда это означало проведение «Золотого матча».

Золотой матч «Локомотив» - ЦСКА (стадион «Динамо»). Во всех смыслах «Золотой матч» - не только для «Локомотива», для каждой из команд. Просто финал за чемпионство. Сейчас такое развлечение не предусмотрено регламентом: титул достался бы «Локо» из-за преимущества в личных встречах, хотя еще в прошлом сезоне считали число побед, и здесь уже ЦСКА вел со счетом 21:19. Так или иначе, в распоряжении двух московских клубов был один матч, чтобы выяснить, кто из них чемпион. Игра проходила на стадионе «Динамо», а единственный мяч уже на шестой минуте забил Дмитрий Лоськов, ставший главным героем сезона и получивший приз «Футболист года в России» по итогам 2002 года.

Видеообзор «Золотого матча» «Локомотива» в 2002 году

2004 год

События чемпионата. В 2003 году уже после провального первого круга было понятно, что «Локомотиву» не защитить свой титул, «золото» досталось ЦСКА, предыдущий чемпион скатился на четвертое место. Сезон-2004 команда Юрия Семина тоже начала с пробуксовок – девятое место после пяти туров и отставание в шесть очков от лидера. В первом круге «Локомотив» продолжало потрясывать, экватор сезона железнодорожники встретили на четвертой строчке с пятиочковым отставанием от первого места, но потом железнодорожники одержали несколько побед подряд и после 19-го тура впервые вышли в лидеры, откуда, впрочем, их сразу же сместили. «Локомотив» работал догоняющим и в следующий раз вырвался на первое место только за тур до финиша: сами железнодорожники обыграли «Торпедо», а ЦСКА не справился с «Динамо».

Золотой матч «Шинник» - «Локомотив». Таким образом, перед заключительным туром «Локомотив» на одно очко опережал ЦСКА в турнирной таблице. Железнодорожникам нужно было сыграть не хуже армейцев по результату, чтобы гарантировать себе титул. ЦСКА в заключительном туре играл с ФК «Москва» (и выиграл 4:1), а «Локомотиву» предстояла поездка в Ярославль к крепкому в том сезоне «Шиннику» (четвертое место в итоговой таблице РФПЛ). Команда Юрия Семина вообще не дала поводов для сомнений и пощадила чувства своих болельщиков: Динияр Билялетдинов забил на 4-й минуте, на 21-й Дмитрий Сычев удвоил счет. Спокойная уверенная победа, и «Локомотив» - снова чемпион! Примечательно, что авторы забитых мячей, как и Лоськов двумя годами ранее, удостоились престижных индивидуальных премий. Дмитрий Сычев по нескольким версиям стал «Игроком года в России», а Динияр Билялетдинов получил «Первую пятерку». Футболисты того состава «Локо» с особенной теплотой вспоминают обратную дорогу из Ярославля в Москву на автобусе, соки и лимонады рекой и остановки по требованию.

Видеообзор «Золотого матча» «Локомотива» в 2004 году