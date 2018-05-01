Сборная 28-го тура: итальянцы в защите и авторы дублей в атаке

Развязка сезона в РФПЛ близка. Чемпион мог определиться в 28-м туре, но «Краснодар» отодвинул праздник «Локо» и обеспечил себе солидное представительство в сборной «Соккер.ру».

Вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

В матче «Зенит» - ЦСКА победила дружба, вратари остались сухими, команды из Санкт-Петербурга и Москвы третью очную встречу подряд завершили нулевой ничьей. Хозяева создали больше шансов, нанеся 20 ударов по воротам армейцев, правда, в створ ворот пришлись только 4 из них – 20%, незавидная точность. Но в нескольких эпизодах Игорь Акинфеев откровенно спас ЦСКА, а если говорить о его впечатляющем спасении после удара Доменико Кришито головой – то это, возможно, сэйв всего чемпионата! За один только этот эпизод вратарь сборной России достоин места в символической сборной тура.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Обычно у «Краснодара» левый защитник активнее ходит в атаку, собственно, и в игре с «Локомотивом» так было – Рамирес постоянно подбирался к воротам «Локомотива» по своей бровке, но одно из подключений Петрова оказалось судьбоносным. Сергей был сбит Антоном Миранчуком на входе в штрафную площадь, этот эпизод определил дальнейшее развитие событий и победителя матча. В обороне Петров тоже отработал прилежно, не дал разбежаться тому же Миранчуку и Рыбусу.

Сергей Игнашевич (ЦСКА)

В том, что при таком напоре «Зенита» до Акинфеева мячи часто долетали «спущенными», потенциально опасные удары блокировались, а бьющие оттеснялись с выгодных позиций, большая заслуга защитников. Конечно, возрастным Березуцким и Игнашевичу приходится нелегко, когда игровые ситуации предполагают соревнования в скорости – так братья получили по «горчичнику» в игре с «Зенитом», но переиграть их в позиционной атаке по-прежнему очень сложно. Сергей Николаевич был колоссом в Санкт-Петербурге, причем колоссом вовсе не на глиняных ногах.

Сальваторе Боккетти («Спартак»)

Итальянец давно уже не является основным центральным защитником «Спартака», но в трудное время Массимо Каррера доверил соотечественнику место в стартовом составе, а Сальваторе не подвел. «Красно-белые» после серии неудачных матчей сумели победить, сыграть надежно в обороне и не пропустить, а Боккетти еще и счет в матче открыл, тем самым сняв с команды напряжение. И побежал праздновать к своему тренеру, выразив свою лояльность.

Доменико Кришито («Зенит»)

В защите символической сборной сегодня сразу два итальянца. Кришито блестяще отработал в матче с ЦСКА, который он начал на левом фланге, а после травмы Ивановича переместился в центр обороны. Доменико классно действовал на втором этаже, причем не только у своих ворот, но и у чужих. Именно итальянец подобрался ближе всех в этом матче к победному голу, однако на его классный удар у Игоря Акинфеева нашлось волшебное заклинание.

Полузащитники

Антон Швец («Ахмат»)

Здесь можно говорить не только по конкретному матчу, но и уже резюмируя сезон в «Ахмате», куда Антон зашел как родной. Более того, Швец выступает на таком уровне, что летом у него наверняка будут предложения от российских топ-клубов, те же «Спартак» и «Зенит» просто обязаны побороться за универсального полузащитника, который ловко балансирует игру в центре поля.

Юрий Газинский («Краснодар»)

«Краснодар» не уступил ни пяди «Локомотиву» в центре поля и не был наивен, что часто случается с «быками», когда их ловят на разрывах между обороной и средней линией. Газинский и Шишкин грамотно отработали на позициях, тормозили наступления железнодорожников и начинали атаки своей команды. Конкретно в этой встрече Юрий отыграл на уровне, который позволяет рассчитывать на приглашение в сборную России.

Сергей Ткачёв («Арсенал»)

Второй тур подряд в числе героев полузащитник «Арсенала». Неделю назад он принял активное участие в перестрелке с «Зенитом», а теперь помог «оружейникам» переиграть «Анжи», отметившись в этом матче двумя результативными передачами.

Нападающие

Сильвестр «Слай» Игбун («Уфа»)

«Уфа» ведет ожесточенную борьбу в турнирной таблице за шестое место – это будет исторический максимум для этого клуба. Остаться впереди «Арсенала» и «Урала» позволила непростая победа над «СКА-Хабаровском», единственный мяч в этой игре уже на третьей минуте забил Дмитрий Сысуев, которому помог отличиться Слай. Во-первых, передача Игбуна получилась очень изящной, во-вторых, он активничал на протяжении всего матча и проделал огромный объем работы.

Элдор Шомуродов («Ростов»)

В матче с «Тосно» «Ростов» рано получил численное преимущество, но довольно долго не мог дожать гостей. Пришел на помощь узбекский нападающий Шомуродов, который подменяет в стартовом составе исландца Сигурдарсона, хотя после этого дубля Элдор может вступить в равноправную борьбу с Бьорном за право считаться основным форвардом «Ростова».

Фёдор Смолов («Краснодар») – MVP тура

Главный герой центральной встречи 28-го тура, человек, который отодвинул чемпионство «Локомотива» двумя забитыми мячами. На самом деле, Федор мог отличиться еще в первом тайме, но не дошел до мяча и бил в падении – Гильерме спас, зато во втором тайме своими моментами распорядился и отправил железнодорожников в нокдаун. Кстати, забив дважды, Смолов сравнялся в гонке бомбардиров с Квинси Промесом, у них теперь по 14 голов. Еще одна интрига в финишном створе РФПЛ.

Тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

«Краснодар» идеально подготовился к противостоянию с «Локомотивом» в тактическом плане. Хозяева не оголяли тылы, сами старались быстрее продвигать мяч вперед, использовали всю ширину поля. Победа «быков» над лидером сезона закономерна, а Мурад Мусаев уже победил «Зенит» и «Локомотив», хотя под руководством его предшественника Шалимова «Краснодар» уступал всем прямым конкурентам.