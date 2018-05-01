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Сборная 28-го тура: итальянцы в защите и авторы дублей в атаке

вчера, 13:30
Сборная 28-го тура: итальянцы в защите и авторы дублей в атаке

Развязка сезона в РФПЛ близка. Чемпион мог определиться в 28-м туре, но «Краснодар» отодвинул праздник «Локо» и обеспечил себе солидное представительство в сборной «Соккер.ру».

Вратарь 

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

В матче «Зенит» - ЦСКА победила дружба, вратари остались сухими, команды из Санкт-Петербурга и Москвы третью очную встречу подряд завершили нулевой ничьей. Хозяева создали больше шансов, нанеся 20 ударов по воротам армейцев, правда, в створ ворот пришлись только 4 из них – 20%, незавидная точность. Но в нескольких эпизодах Игорь Акинфеев откровенно спас ЦСКА, а если говорить о его впечатляющем спасении после удара Доменико Кришито головой – то это, возможно, сэйв всего чемпионата! За один только этот эпизод вратарь сборной России достоин места в символической сборной тура.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Обычно у «Краснодара» левый защитник активнее ходит в атаку, собственно, и в игре с «Локомотивом» так было – Рамирес постоянно подбирался к воротам «Локомотива» по своей бровке, но одно из подключений Петрова оказалось судьбоносным. Сергей был сбит Антоном Миранчуком на входе в штрафную площадь, этот эпизод определил дальнейшее развитие событий и победителя матча. В обороне Петров тоже отработал прилежно, не дал разбежаться тому же Миранчуку и Рыбусу.

Сергей Игнашевич (ЦСКА)

В том, что при таком напоре «Зенита» до Акинфеева мячи часто долетали «спущенными», потенциально опасные удары блокировались, а бьющие оттеснялись с выгодных позиций, большая заслуга защитников. Конечно, возрастным Березуцким и Игнашевичу приходится нелегко, когда игровые ситуации предполагают соревнования в скорости – так братья получили по «горчичнику» в игре с «Зенитом», но переиграть их в позиционной атаке по-прежнему очень сложно. Сергей Николаевич был колоссом в Санкт-Петербурге, причем колоссом вовсе не на глиняных ногах.

Сальваторе Боккетти («Спартак»)

Итальянец давно уже не является основным центральным защитником «Спартака», но в трудное время Массимо Каррера доверил соотечественнику место в стартовом составе, а Сальваторе не подвел. «Красно-белые» после серии неудачных матчей сумели победить, сыграть надежно в обороне и не пропустить, а Боккетти еще и счет в матче открыл, тем самым сняв с команды напряжение. И побежал праздновать к своему тренеру, выразив свою лояльность. 

Доменико Кришито («Зенит»)

В защите символической сборной сегодня сразу два итальянца. Кришито блестяще отработал в матче с ЦСКА, который он начал на левом фланге, а после травмы Ивановича переместился в центр обороны. Доменико классно действовал на втором этаже, причем не только у своих ворот, но и у чужих. Именно итальянец подобрался ближе всех в этом матче к победному голу, однако на его классный удар у Игоря Акинфеева нашлось волшебное заклинание. 

Полузащитники

Антон Швец («Ахмат»)

Здесь можно говорить не только по конкретному матчу, но и уже резюмируя сезон в «Ахмате», куда Антон зашел как родной. Более того, Швец выступает на таком уровне, что летом у него наверняка будут предложения от российских топ-клубов, те же «Спартак» и «Зенит» просто обязаны побороться за универсального полузащитника, который ловко балансирует игру в центре поля. 

Юрий Газинский («Краснодар»)

«Краснодар» не уступил ни пяди «Локомотиву» в центре поля и не был наивен, что часто случается с «быками», когда их ловят на разрывах между обороной и средней линией. Газинский и Шишкин грамотно отработали на позициях, тормозили наступления железнодорожников и начинали атаки своей команды. Конкретно в этой встрече Юрий отыграл на уровне, который позволяет рассчитывать на приглашение в сборную России.

Сергей Ткачёв («Арсенал»)

Второй тур подряд в числе героев полузащитник «Арсенала». Неделю назад он принял активное участие в перестрелке с «Зенитом», а теперь помог «оружейникам» переиграть «Анжи», отметившись в этом матче двумя результативными передачами. 

Нападающие

Сильвестр «Слай» Игбун («Уфа»)

«Уфа» ведет ожесточенную борьбу в турнирной таблице за шестое место – это будет исторический максимум для этого клуба. Остаться впереди «Арсенала» и «Урала» позволила непростая победа над «СКА-Хабаровском», единственный мяч в этой игре уже на третьей минуте забил Дмитрий Сысуев, которому помог отличиться Слай. Во-первых, передача Игбуна получилась очень изящной, во-вторых, он активничал на протяжении всего матча и проделал огромный объем работы.

Элдор Шомуродов («Ростов»)

В матче с «Тосно» «Ростов» рано получил численное преимущество, но довольно долго не мог дожать гостей. Пришел на помощь узбекский нападающий Шомуродов, который подменяет в стартовом составе исландца Сигурдарсона, хотя после этого дубля Элдор может вступить в равноправную борьбу с Бьорном за право считаться основным форвардом «Ростова».

Фёдор Смолов («Краснодар») – MVP тура

Главный герой центральной встречи 28-го тура, человек, который отодвинул чемпионство «Локомотива» двумя забитыми мячами. На самом деле, Федор мог отличиться еще в первом тайме, но не дошел до мяча и бил в падении – Гильерме спас, зато во втором тайме своими моментами распорядился и отправил железнодорожников в нокдаун. Кстати, забив дважды, Смолов сравнялся в гонке бомбардиров с Квинси Промесом, у них теперь по 14 голов. Еще одна интрига в финишном створе РФПЛ.

Тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

«Краснодар» идеально подготовился к противостоянию с «Локомотивом» в тактическом плане. Хозяева не оголяли тылы, сами старались быстрее продвигать мяч вперед, использовали всю ширину поля. Победа «быков» над лидером сезона закономерна, а Мурад Мусаев уже победил «Зенит» и «Локомотив», хотя под руководством его предшественника Шалимова «Краснодар» уступал всем прямым конкурентам. 

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Все комментарии
MAUS
MAUS ответил Leningrad 84
вчера в 21:56
Leningrad 84:
Если он так выразился, то он не прав. Это просто эмоции. Хотя за Тосно в Питере тоже болеют очень активно. И как за потенциального обладателя кубка России (победителя Спартака) в том числе!
Такие выбросы в общественность просто не должен делать истинный поклонник команды и особенно такие люди как Михаил Боярский!Плохо-хорошо настоящий болельщик должен поддержать свою команду в любой обстановке и в любую минуту!Боярский не просто не прав, такими слова он даёт усомниться в его верности клубу. Это касается многих известных личностей и простых болельщиков!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leningrad 84
вчера в 19:14
Leningrad 84:
Говорят, что Салах может и не сыграть! Надежда...
Хорошо бы, к тому же у него застарелый конфликт с федерацией футбола Египта
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Ваня лучший
вчера в 19:10
Ваня лучший:
Ребята, друзья , спор беспредметный. По одной игре нельзя судить о классе игрока. Но судя по всему чемпионату на сегодняшний день у нас ( России) есть всего три железных футболиста сборной. Акинфеев, Головин и Смолов. А где брать еще 20 для заявки. Их нет. После одной приличной игры следует провал на 10 игр. Неужели Черчесов надеется на Самедова, Глушакова, Оздоева, Заболотного, Полозе, Ерохина? Чувствую, что очки можно будет брать только у саудитов. Салах, Суарес и Кавани не отдадут нам очки точно. Вот и весь ЧМ из трех игр. Жаль.
Говорят, что Салах может и не сыграть! Надежда...
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил MAUS
вчера в 19:09
MAUS:
Боярский как самый поклонник Зенита, уже сказал -чем болеть за такой Зенит, так лучше болеть за Тосно))))
Если он так выразился, то он не прав. Это просто эмоции. Хотя за Тосно в Питере тоже болеют очень активно. И как за потенциального обладателя кубка России (победителя Спартака) в том числе!
Ваня лучший
Ваня лучший
вчера в 19:06
Ребята, друзья , спор беспредметный. По одной игре нельзя судить о классе игрока. Но судя по всему чемпионату на сегодняшний день у нас ( России) есть всего три железных футболиста сборной. Акинфеев, Головин и Смолов. А где брать еще 20 для заявки. Их нет. После одной приличной игры следует провал на 10 игр. Неужели Черчесов надеется на Самедова, Глушакова, Оздоева, Заболотного, Полозе, Ерохина? Чувствую, что очки можно будет брать только у саудитов. Салах, Суарес и Кавани не отдадут нам очки точно. Вот и весь ЧМ из трех игр. Жаль.
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 19:05
Все по делу.
Не гоните на Чистякова.Он скорее "проспартаковский",чем "прозенитовский"или "проармейский".
MAUS
MAUS ответил Jum13
вчера в 18:07
Jum13:
"В вашем"? ======================================= MAUS Сегодня 16:03 ответ пользователю Jum13 (раскрыть) Ты давай не перекручивай!!! В трансляции матча было сказано , о таком кол-ве минут может мечтать вратарь Заболотный))))) ==================================== То есть ты влез и решил стрелки перевести? Звени еще бубенцами )))
Вот сюда:
MAUSMAUS ответил Leningrad 84 сегодня в 15:58
Leningrad 84:
Оба гола Спартака были забиты с нарушением правил, Бокетти внаглую держал руками защитника, а во втором моменте, по сути, было нападение на вратаря. Так что Бокетти на лучшего защитника не катит. А Кришито - действительно лучший.
Пипец, сними свои розово-голубые очки!!!
Какое нарушение ты увидел по втором голе????
То что Защитник толкнул Квинси во вратаря, так за толчок вообще пенальти нужно давать,
С первым голом , там оба держали друг друга, дело в том что Боккетти оторвался от защитника и от этого показалось что было нарушение!!!
Но там все в рамках правил было, Боккетти играл по мячу, а защитник по Боккетти!!!
- - - - -
У тебя что проблемы со зрением??? Или ты прикидываешься????
Я тебе как-то лично написал: не нравится -скакай дальше!
Jum13
Jum13 ответил MAUS
вчера в 17:14
MAUS:
Хорошо , когда встревает третий!!! В вашем учебном заведении походу отсутствовала дисциплина под названием Этика!!
"В вашем"?

=======================================

MAUS
Сегодня 16:03
ответ пользователю Jum13 (раскрыть)
Ты давай не перекручивай!!! В трансляции матча было сказано , о таком кол-ве минут может мечтать вратарь Заболотный)))))

====================================

То есть ты влез и решил стрелки перевести? Звени еще бубенцами )))
MAUS
MAUS ответил Jum13
вчера в 17:05
Jum13:
Хорошо, когда можно увести фокус внимания с истинно "спартаковского" гола, забитого с нарушением правил
Хорошо , когда встревает третий!!!
В вашем учебном заведении походу отсутствовала дисциплина под названием Этика!!
Jum13
Jum13 ответил MAUS
вчера в 16:59
MAUS:
Пипец, сними свои розово-голубые очки!!! Какое нарушение ты увидел по втором голе???? То что Защитник толкнул Квинси во вратаря, так за толчок вообще пенальти нужно давать, С первым голом , там оба держали друг друга, дело в том что Боккетти оторвался от защитника и от этого показалось что было нарушение!!! Но там все в рамках правил было, Боккетти играл по мячу, а защитник по Боккетти!!!
Хорошо, когда можно увести фокус внимания с истинно "спартаковского" гола, забитого с нарушением правил
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
вчера в 16:57
spartach n1:
А у кого-то 43 матча и 11 лет,-великий рекордсмен !
Ну кто-то 14 лет подряд в еврокубках играет, а у кого-то в свинокомплексе выход в еврукобок праздник уровня выхода в 1/2 КР )))
MAUS
MAUS ответил Leningrad 84
вчера в 16:12
Leningrad 84:
Мне показалось, что Промес в него врезался перед ударом
Купи себе тв “50 и хороший контент - не будешь задавать такие вопросы!
Защитник толкнул Промеса!!!
А не Промес вырезался, ты что в этот момент смотрен формулу 1???
Какие там врезания??? Чтобы врезаться нужно прилично разбежаться (законы физики никто не отменял), а Квинси стоял и с этой точки подпрыгнул вверх!!!!
Ну и молодежь пошла, либо фантазёры, либо вам к окулисту!!!
MAUS
MAUS ответил Leningrad 84
вчера в 16:07
Leningrad 84:
Butthurt был у вас после 7:0 от Ливерпуля и 5:1 от Зенита, а нам обижаться нечего и не на кого. Просто болеем за свой любимый клуб и не умничаем на соккере импортными неологизмами...
Боярский как самый поклонник Зенита, уже сказал -чем болеть за такой Зенит, так лучше болеть за Тосно))))
MAUS
MAUS ответил Jum13
вчера в 16:03
Jum13:
Ну да - для Селихова и 90 минут уже достижение )))
Ты давай не перекручивай!!! В трансляции матча было сказано , о таком кол-ве минут может мечтать вратарь Заболотный)))))
MAUS
MAUS ответил Leningrad 84
вчера в 15:58
Leningrad 84:
Оба гола Спартака были забиты с нарушением правил, Бокетти внаглую держал руками защитника, а во втором моменте, по сути, было нападение на вратаря. Так что Бокетти на лучшего защитника не катит. А Кришито - действительно лучший.
Пипец, сними свои розово-голубые очки!!!
Какое нарушение ты увидел по втором голе????
То что Защитник толкнул Квинси во вратаря, так за толчок вообще пенальти нужно давать,
С первым голом , там оба держали друг друга, дело в том что Боккетти оторвался от защитника и от этого показалось что было нарушение!!!
Но там все в рамках правил было, Боккетти играл по мячу, а защитник по Боккетти!!!
mikysss
mikysss ответил Leningrad 84
вчера в 15:45
Leningrad 84:
Соглашусь с тобой, еще раз посмотрел. Но речь прежде всего шла о включении в символическую сборную Бокетти.
тоже верно ладно посмотрим антисборную
spartach n1
spartach n1 ответил Jum13
вчера в 15:21
Jum13:
Ну да - для Селихова и 90 минут уже достижение )))
А у кого-то 43 матча и 11 лет,-великий рекордсмен !
Adollinn
Adollinn
вчера в 15:18
Не в теме тут спартач-пупсик.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил mikysss
вчера в 15:05
mikysss:
я спецом щас еще раз второй гол пересмотрел, там все норм, первый гол согласен Бокетт висел на плечах и защитывать нельзя было его, ну и что? победа 1-0 тоже три очка приносит
Соглашусь с тобой, еще раз посмотрел. Но речь прежде всего шла о включении в символическую сборную Бокетти.
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
вчера в 15:05
spartach n1:
Об этом заголовке мечтал игарян,но достался он только Антону !
Ну да - для Селихова и 90 минут уже достижение )))
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 15:04
Вроде бы все по делу, но из товарищеского матча в сборную кого-нибудь выделять не верно
Синицын, когда требовалось, был на высоте в совсем недружеской встрече
spartach n1
spartach n1
вчера в 15:02
Об этом заголовке мечтал игарян,но достался он только Антону !

Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
вчера в 14:52
MALOVAR:
Федун вам полную авоську накидал на Спартак арене)))
Про "авоську" Федун всё знает - армейская, зенитовская и ливерпульская школы дают о себе знать
d_fincher
d_fincher
вчера в 14:52
Прочел тут коммент лазуревого про договорные матчи. После Зенит-Урал вам о договорных матчах лучше даже не заикаться.
Jum13
Jum13
вчера в 14:50
MALOVAR
у меня на районе за это бы из друзей удалили)))
========================================

Это ключевое. Мне проще, я с быдлом не общаюсь. Кстати, а как ты относишься к тому, что тебя свиноклоны лайкают? На районе таких уважают?
grifon2013
grifon2013 ответил Scuderia Ferrari
вчера в 14:46
Scuderia Ferrari:
При Мусаеве Краснодар заиграл всеми красками! Это вам не шалимов.
Мухи отдельно,а котлеты отдельно.Шалимов оставил команду в пятерке с хорошо поставленной игрой,а Мусаев психологически встряхнул команду плюс собственные наработки.
mikysss
mikysss ответил Leningrad 84
вчера в 14:44
Leningrad 84:
Мне показалось, что Промес в него врезался перед ударом
я спецом щас еще раз второй гол пересмотрел, там все норм, первый гол согласен Бокетт висел на плечах и защитывать нельзя было его, ну и что? победа 1-0 тоже три очка приносит
МКС
МКС
вчера в 14:38
Прикольно наблюдать как клоны меняются в топе.
МКС
МКС
вчера в 14:37
Глоры Зенита болеют против Спартака, на свой "любимый" клуп им с высокой колокольни.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил mikysss
вчера в 14:34
mikysss:
гол бокетти вопрос есть, но пермяки не спорили (им федун всем бентли купил), а что не так со вторым голом? какое нападение на вратаря? он допустил ошибку на выходе а Промес его даже не коснулся, так защитник больше помешал, а Ханни просто переправил мяч в сетку
Мне показалось, что Промес в него врезался перед ударом
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