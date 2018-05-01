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Антисборная 28-го тура: Заболотный, Муса и железнодорожники

вчера, 16:00
Антисборная 28-го тура: Заболотный, Муса и железнодорожники

ЦСКА и «Зенит» били-били и не забили – виним форвардов, а «Локомотив» дважды пропустил и упустил первый чемпион-матч. «Соккер.ру» считает неудачников тура.

Вратарь

Давид Юрченко («Тосно»)

Роковые ошибки на выходах совершили в этом туре Артур Нигматуллин и Давид Юрченко, но если вратарь «Амкара» ошибся уже в концовке встречи, когда «Спартак» и так вел 1:0, да еще и можно подискутировать на тему нарушения правил со стороны Квинси, то нерасчетливое действие голкипера «Тосно» оказалось определяющим. Команда Дмитрия Парфенова отчаянно сопротивлялась напору «Ростова» в меньшинстве, но потом Юрченко ошибся на выходе, Шомуродов забил, это стало краеугольным камнем поражения дружины из Ленинградской области. 

Защитники

Александр Макаров («Тосно»)

Но по-настоящему подвел «Тосно» вот этот молодой парень, который уже к середине первого тайма собрал два «горчичника», которые рефери услужливо «склеил» в красную карточку. Понятно, что мужественная команда Дмитрия Парфенова не бросила играть, бывало, что и у «Спартака» ничью вырывали в меньшинстве, но все же удаление Макарова серьезно сократило шансы на положительный результат.

Михаил Сиваков («Амкар»)

Сиваков попал в список в основном за действия, вернее за бездействие во время опеки Сальваторе Боккетти в эпизоде с первым голом «Спартака». Два защитника держали друг друга, и судья прав, что дал футболистам самим разобраться, потому что непонятно, чью сторону принимать – ставить пенальти или фиксировать нарушение правил в атаке? В любом случае, Сиваков должен был полагаться только сам на себя, но помешать Боккетти он не смог. 

Неманья Пейчинович («Локомотив»)

Уверен, у «Локомотива» были шансы на положительный результат и даже на победу после того, как Федор Смолов реализовал пенальти, но привоз от Пейчиновича, который привел ко второму пропущенному мячу, обошелся железнодорожникам очень дорого. Необъяснимая ошибка Неманьи, ведь он просто подарил мяч форварду «Краснодара». Вероятно, это все психологическое давление – рефлексия из-за неудачно складывающегося матча на фоне ответственности перед решающим шагом к чемпионству. Посмотрим, как «Локо» справится с напряжением в следующей игре. 

Михаил Меркулов («Урал»)

Еще один крайний защитник, увидевший перед собой красный свет в матче 28-го тура. Михаил дважды срывал атаки «Ахмата» ценой желтых карточек, причем его фол на Раванелли привел к тому, что бразильца увезли на скорой. Не столь жестоко было нарушение, но стечение обстоятельств привело к тяжелым последствиям, у хавбека рваная рана бедра. В этом сезоне Раванелли на поле уже не увидим. 

Полузащитники

Петрус Бумаль («Урал»)

Полузащитник «Урала» получил повреждение в первом тайме, остался на поле, но играть в полную силу уже не мог: пасовал ближнему, в единоборства и отбор не вступал (тотальные нули по компонентам разрушения, нонсенс для опорного полузащитника), перемещался по полю не без труда. Во втором тайме Тарханов все же убрал Петруса с поля, но сделать это можно было и раньше. 

Александр Ерохин («Зенит»)

Странный матч Ерохина – не сказать, что провалился по показателям, но по смыслу сыграл бесполезно и угрюмо, как умеет. Александр грешит нерасторопностью при принятии решений, а когда сам себя подгоняет, пытается действовать быстрее – количество брака резко возрастает. 

Квадво Поку («Анжи»)

Человек-невидимка, пребывание ганского полузащитника на поле многие зрители могли заметить только в момент его замены в середине второго тайма. Не знаю, что заставило Вадима Скрипченко выставить с первых минут Поку и оставить в запасе Хуана Лескано, но Квадво в игре с «Арсеналом» не проявил себя самостоятельным игроком, который мог бы «делать погоду» в атакующей группе «Анжи».

Антон Миранчук («Локомотив»)

В футболе разница между героями и неудачниками часто заключается всего лишь в исходах пары эпизодов. Антон Миранчук нарушил правила на Сергее Петрове в собственной штрафной площади, и этот пенальти предопределил поражение «Локомотива», а минут за пять до судьбоносного момента полузащитник мог поразить ворота «быков», но мяч после его удара угодил в перекладину. Получается, Антон оказал огромное влияние на результат во встрече с «Краснодаром», и влияние это было не в пользу «Локо».

Нападающие

Ахмед Муса (ЦСКА)

«Зенит» и ЦСКА совсем обнаглели – третья их очная встреча подряд завершается нулевой ничьей. Разве это дело?! Армейцы на арене «Санкт-Петербург» сподобились на два удара в створ ворот Лодыгина, каждый форвард – Муса и Чалов, попробовали свои силы по разу. Тем не менее, в этой игре Ахмед снова был «всадником без головы»: быстро бегал, но мало думал. 

Антон Заболотный («Зенит»)

А Заболотному уже пора сходить свечку поставить за свои будущие голы, потому что с момента перехода в «Зенит» он никак не может отличиться в официальном матче, хотя моменты у Антона возникают в каждой игре. Вот и против ЦСКА – клуба, воспитанником которого нападающий является, он мог забить и не единожды, но каждый раз ему что-то мешало. Возможно, это «что-то» - всего-навсего недостаток класса, и Заболотному действительно не по плечу играть за «Зенит»?

Тренер

Юрий Сёмин («Локомотив»)

В 28-м туре РФПЛ самый возрастной тренер (Семину - 70 лет) уступил самому молодому (Мусаеву - 34 года). «Локомотив» упустил шанс завоевать «золото» в Краснодаре, а Юрий Павлович прекрасно понимает, что его команду ждет психологическое испытание. При этом нельзя сказать, что железнодорожники не были эмоционально готовы к игре с «быками», скорее решающим фактором стала идеальная тактическая подготовка хозяев и ошибки «Локомотива». Так или иначе, ответственность за поражение – на тренере.  

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амурец
амурец
сегодня в 04:15
всё верно
alfranza
alfranza
вчера в 23:43
Мне больше интересно что будет с Забалотным, когда новый тренеришка придет. Или Дзюба вернется. Вот тогда у Антоши будут другие проблемы.
МКС
МКС ответил Ваня лучший
вчера в 22:08
Ваня лучший:
А эксперт сам себя экспертом назначил?Тогда почему не Наполеоном, или Моуриньо? Да мало ли персонажей в отделении? Просто на термин "недоигрок", используемый "экспертом", есть синоним в отношении эксперта, я думаю сам догадаешься, просто не хочется из-за таких "экспертов" лишаться права общения с реальными любителями и знатоками футбола ( не "экспертами")
Вань после Коньячек под шашлычек вкусно очень, тяжело. Обоснуй по простому.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MALOVAR
вчера в 22:05
MALOVAR:
ну это совсем не красивый коммент ,обнимание с болелой другой команды ,когда эксперт ставит на место обоих
А эксперт сам себя экспертом назначил?Тогда почему не Наполеоном, или Моуриньо? Да мало ли персонажей в отделении? Просто на термин "недоигрок", используемый "экспертом", есть синоним в отношении эксперта, я думаю сам догадаешься, просто не хочется из-за таких "экспертов" лишаться права общения с реальными любителями и знатоками футбола ( не "экспертами")
МКС
МКС
вчера в 21:53
После переходного тура с 4го на 5е место глоры Зеньки топят за Спартак. Спасибо клонам Зенита за поддержку.
pomor45
pomor45
вчера в 21:24
Ошибка и есть ошибка - никогда её не ждёшь и не понимаешь как она могла случиться, а если знаешь и понимаешь, то это уже не ошибка, а вредительство.
DAD81
DAD81
вчера в 21:19
По Заболотному не соглашусь. В этом матче он играл лучше всех в Зените.
MALOVAR
MALOVAR ответил Ваня лучший
вчера в 20:47
ну это совсем не красивый коммент ,обнимание с болелой другой команды ,когда эксперт ставит на место обоих
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 20:46
Еще раз ,Заболотный сыграл на две головы выше Головина,он грыз газон
MALOVAR
MALOVAR ответил Ваня лучший
вчера в 20:42
как-то низко ты берешь ,оправдывая своих недоигроков ,ладно,спишу это на то что у тебя нет времени подумать и что-то противопоставить
MALOVAR
MALOVAR ответил Leningrad 84
вчера в 20:40
я с аргументами ,а не слюной
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 20:37
При чем тут какая либо сборная и Муса, Заболотный, Ерохин..?
Товарняк - он и есть товарняк
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leningrad 84
вчера в 20:08
Leningrad 84:
С тобой бесполезно дискутировать. P.S. Все домашние матчи Зенита посещаю уже не первое десятилетие.
Ты поздно понял, что с этим типом про футбол говорить бесполезно. Остается сделать поправку на маленькие глазки у всех хряков, так они устроены.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MALOVAR
вчера в 20:05
MALOVAR:
я смотрю футбол ,только,глазами эксперта ,без звука и пива(не всегда) ,холодно взвешиваю ,не разделяя симпатий или антипатий. Хочешь чтобы Головин начал нервничать как Дзагоев?вспоминай ,Аланчик игрок одного сезона,с Вагнером ,потом ... не потерялся ,но и футбола не добавил . Вот и Головин скоро начнет нервничать
Я все понял. Все дело в пиве, точнее в его количестве, вливаемом в нутро "эксперта".
MALOVAR
MALOVAR ответил Leningrad 84
вчера в 19:58
по семейным не смог)
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил MALOVAR
вчера в 19:57
MALOVAR:
А за то что Заболотный в этой сборной я прошу ,на основании экспертного мнения ,отстранить данного автора на месяц от работы над материалами и турами .Безсовестно не верно ,это не прикрытое дилетантство автора (я закипел) ,я смотрел матч ,и у питерцев было два игрока Кришито и Антон ,остальные гоняли рядовой матч ,особенно Паредас,Смольников,Дриусси,Кузяев.... отстранить автора ©MALOVAR
Не гони на Чистякова. Забанят (как минимум, на неделю)!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил MALOVAR
вчера в 19:54
MALOVAR:
Я просто давно в футболе ,и мне "посчастливилось" посмотреть первый тайм зины и армии ,я внимательно смотрел за Саней ,у него мяч ,а он не знает что с ним делать ,он не доверяет напарникам,теряет ,отдает назад или ближнему ,ничего не предложил.Это не Иньеста
Мог бы и второй посмотреть - хороших моментов была уйма и с той, и с другой стороны, правда, у Зенита их было больше.
MALOVAR
MALOVAR ответил Leningrad 84
вчера в 19:54
слушай меня один раз - эксперты смотрят матчи по тв-картинке ,и пересматривают по той же картинке!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил MALOVAR
вчера в 19:52
MALOVAR:
ты не смотрел матч,вот и все ... он не бегал ,и не бил .ни того ни другого
С тобой бесполезно дискутировать.
P.S. Все домашние матчи Зенита посещаю уже не первое десятилетие.
MALOVAR
MALOVAR ответил Leningrad 84
вчера в 19:48
ты не смотрел матч,вот и все ...
он не бегал ,и не бил .ни того ни другого
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 19:46
А за то что Заболотный в этой сборной я прошу ,на основании экспертного мнения ,отстранить данного автора на месяц от работы над материалами и турами .Безсовестно не верно ,это не прикрытое дилетантство автора (я закипел) ,я смотрел матч ,и у питерцев было два игрока Кришито и Антон ,остальные гоняли рядовой матч ,особенно Паредас,Смольников,Дриусси,Кузяев....

отстранить автора ©MALOVAR
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 19:42
Я просто давно в футболе ,и мне "посчастливилось" посмотреть первый тайм зины и армии ,я внимательно смотрел за Саней ,у него мяч ,а он не знает что с ним делать ,он не доверяет напарникам,теряет ,отдает назад или ближнему ,ничего не предложил.Это не Иньеста
MALOVAR
MALOVAR ответил Ваня лучший
вчера в 19:38
я смотрю футбол ,только,глазами эксперта ,без звука и пива(не всегда) ,холодно взвешиваю ,не разделяя симпатий или антипатий. Хочешь чтобы Головин начал нервничать как Дзагоев?вспоминай ,Аланчик игрок одного сезона,с Вагнером ,потом ... не потерялся ,но и футбола не добавил . Вот и Головин скоро начнет нервничать
Кlassе
Кlassе
вчера в 19:33
лазурный суперфорвард Онтон Задолбайный пробивает очередное днище)))
Александр Уваров
Александр Уваров ответил Leningrad 84
вчера в 19:28
Leningrad 84:
Ок! С первым мая!
Взаимно!!!!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Александр Уваров
вчера в 19:26
Александр Уваров:
И Ты не обижайся,не знал что так воспримешь! Удачи,и Добра!!!
Ок! С первым мая!
Александр Уваров
Александр Уваров ответил Leningrad 84
вчера в 19:24
Leningrad 84:
Не обижайся, все понимаю. Но съязвил ты про свечки в своем твитте, мягко говоря, некорректно!
И Ты не обижайся,не знал что так воспримешь! Удачи,и Добра!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 19:17
И здесь все в тему.Хотя есть кого добавить или заменить.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Александр Уваров
вчера в 19:15
Александр Уваров:
Шутки то хоть понимаешь??? или так серьезно относишься что тут пишут?))) мне лично как и многим по барабану,кто кому забьёт)))))
Не обижайся, все понимаю. Но съязвил ты про свечки в своем твитте, мягко говоря, некорректно!
Александр Уваров
Александр Уваров ответил Leningrad 84
вчера в 19:05
Leningrad 84:
Ловлю на слове! До 5 мая...
Шутки то хоть понимаешь??? или так серьезно относишься что тут пишут?))) мне лично как и многим по барабану,кто кому забьёт)))))
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