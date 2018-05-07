Финишные интриги топ-5 чемпионатов

В сезоне-2017/18 ведущие первенства Европы не подарили ярких чемпионских разборок, однако остаются неразрешенные вопросы на самой ленточке сезона. Ими «Соккер.ру» и займется.

Англия

Туров до финиша: 1,5

Главная интрига: кто, кроме клубов из Манчестера, будет представлять АПЛ в Лиге чемпионов?

Полтора тура до финиша чемпионата Англии – это абстракция, ведь 37-й раунд состоялся на выходных, остался один полноценный тур, но из первой пятерки 37 матчей провел только «Ливерпуль», всем остальным нужно провести еще по две встречи, так как есть перенесенные поединки. В общем, расклад следующий: «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» точно отправляются в Лигу чемпионов, а вот «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и вновь включившийся в эту борьбу «Челси» после победы над «красными» распределят две оставшиеся путевки на двоих.

Не будем забывать, что у команды Юргена Клоппа есть еще возможность попасть в следующий розыгрыш ЛЧ, победив в Киеве «Реал», но и в АПЛ «Ливерпулю» достаточно победить в последнем туре «Брайтон», чтобы гарантировать себе место в первой четверке. «Тоттенхэм» сделает то же самое, если победит в своих встречах, а вот «Челси» нужно брать по максимуму очков и рассчитывать на осечки конкурентов. Добавлю, что при равенстве очков в АПЛ главным дополнительным показателем является разница забитых и пропущенных мячей. У «Ливерпуля» сейчас +42, у «Тоттенхэма» +36, у «Челси» +27.

Оставшиеся матчи борцов за топ-4

«Ливерпуль»: «Брайтон» (дома).

«Тоттенхэм»: «Ньюкасл» (дома), «Лестер» (дома).

«Челси»: «Хаддерсфилд» (дома), «Ньюкасл» (выезд).

Испания

Туров до финиша: 2,5

Главная интрига: сможет ли «Барселона» завершить сезон без поражений?

В Испании команды тоже сыграли неодинаковое количество встреч – 35 или 36. Клубы, покидающие Примеру, определились рано – «Депортиво», «Лас-Пальмас» и «Малага» уходят. Лигочемпионская четверка тоже крепко сбитая: «Барселона», «Атлетико», «Реал» и «Валенсия». Можно, конечно, искать интригу в распределении мест между тремя последними командами, особенно в том, кто из мадридских клубов финиширует выше. Но это кажется слишком мелким на фоне исторического достижения, которое может вновь совершить «Барселона». Каталонцам, как и «Реалу», уже удавалось побеждать в Ла Лиге без поражений, команда Эрнесто Вальверде в трех матчах от аналогичного результата. Важной вехой на этом пути стал вчерашний матч против «Мадрида», в котором «Барса» добыла ничью, играя целый тайм в меньшинстве.

Календарь «Барсы» на финише: «Вильярреал» (дома), «Леванте» (выезд), «Реал Сосьедад» (дома).

Италия

Туров до финиша: 2

Главная интрига: вклинится ли «Интер» в топ-4?

Считаю, что чемпионская интрига в Серии A уже и не интрига вовсе, оставшиеся у «Наполи» теоретические шансы – фикция. Во-первых, «Ювентус» должен проиграть в двух последних турах, а неаполитанцы – соответственно, выиграть. Во-вторых, при равенстве личных встреч (гостевые победы по 1:0) следующим параметром станет разница забитых и пропущенных мячей. У «Юве» сейчас +61, а у «Наполи» +45. Скудетто отправится в Турин, вариант с Неаполем нереалистичен. Поэтому главной интригой финиша сезона является вопрос: сможет ли «Интер» вытеснить один из римских клубов из лигочемпионской четверки? На сегодняшний день «нерадзурри» отстают от «Лацио» на два очка и на четыре – от «Ромы». Самый шик в том, что «Интер» и «Лацио» сразятся между собой в заключительном туре, но и «волки» могут немного понервничать, ведь у них впереди игра с «Юве».

Оставшиеся матчи претендентов на топ-4

«Рома»: «Ювентус» (дома), «Сассуоло» (выезд).

«Лацио»: «Кротоне» (выезд), «Интер» (дома).

«Интер»: «Сассуоло» (дома), «Лацио» (выезд).

Германия

Туров до финиша: 1

Главная интрига: кто сыграет в Лиге чемпионов?

Чемпионской интриги в Бундеслиге не существует как класса, зато борьба за попадание в Лигу чемпионов очень и очень интригующая. Главным дополнительным показателем, по которому распределяются места в таблице при равенстве очков, является разница забитых и пропущенных мячей, что оставляет дополнительные варианты развития событий, пусть некоторые из них чисто теоретические. Так, формально в последнем туре Бундеслиги пять команд поведут борьбу за две путевки в ЛЧ, но фактически «Айнтрахт», даже если выиграет и дождется осечек конкурентов, не сможет оказаться выше них, так как сейчас у команды будущего тренера «Баварии» разница голов 45-44, да еще и матч против сложного противника. Ну а ключевая встреча в разрезе этой борьбы пройдет в Зинсхайме, где сойдутся «Хоффенхайм» и «Боруссия». Эти две команды, а также «Байер» фактически должны разыгрывать путевки в Лигу чемпионов.

Оставшиеся матчи претендентов на топ-4

«Боруссия Дортмунд»: «Хоффенхайм» (выезд).

«Хоффенхайм»: «Боруссия Дортмунд» (дома).

«Байер»: «Ганновер-96» (дома).

«РБ Лейпциг»: «Герта» (выезд).

«Айнтрахт Франкфурт»: «Шальке» (выезд).

Франция

Туров до финиша: 2

Главная интрига: кто попадёт в Лигу чемпионов вместе с ПСЖ?

«Лион», «Монако» и «Марсель» идут в радиусе двух очков друг от друга за два тура до окончания сезона. В этой схватке третий лишний – неудачник займет четвертое место и отправится в Лигу Европы вместо Лиги чемпионов. Хотя «Марсель» может финишировать четвертым и все равно оказаться в ЛЧ – если выиграет финал нынешней ЛЕ у «Атлетико» на поле «Лиона». О, эти французские хитросплетения судеб!

Матчи претендентов на топ-3

«Лион»: «Страсбур» (выезд), «Ницца» (дома).

«Монако»: «Сент-Этьен» (дома), «Труа» (выезд).

«Марсель»: «Генгам» (выезд), «Амьен» (дома).