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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 31 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон3.23.252.3
Испания. Примера 2017/2018, 36 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 0:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте2.13.33.55
Франция. Кубок 2017/2018, Финал1X2
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб Ле-ЭрбьеЛе-Эрбье -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ---

Финишные интриги топ-5 чемпионатов

вчера, 16:35
Финишные интриги топ-5 чемпионатов

В сезоне-2017/18 ведущие первенства Европы не подарили ярких чемпионских разборок, однако остаются неразрешенные вопросы на самой ленточке сезона. Ими «Соккер.ру» и займется.

Англия

Туров до финиша: 1,5

Главная интрига: кто, кроме клубов из Манчестера, будет представлять АПЛ в Лиге чемпионов?

Полтора тура до финиша чемпионата Англии – это абстракция, ведь 37-й раунд состоялся на выходных, остался один полноценный тур, но из первой пятерки 37 матчей провел только «Ливерпуль», всем остальным нужно провести еще по две встречи, так как есть перенесенные поединки. В общем, расклад следующий: «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» точно отправляются в Лигу чемпионов, а вот «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и вновь включившийся в эту борьбу «Челси» после победы над «красными» распределят две оставшиеся путевки на двоих.

Не будем забывать, что у команды Юргена Клоппа есть еще возможность попасть в следующий розыгрыш ЛЧ, победив в Киеве «Реал», но и в АПЛ «Ливерпулю» достаточно победить в последнем туре «Брайтон», чтобы гарантировать себе место в первой четверке. «Тоттенхэм» сделает то же самое, если победит в своих встречах, а вот «Челси» нужно брать по максимуму очков и рассчитывать на осечки конкурентов. Добавлю, что при равенстве очков в АПЛ главным дополнительным показателем является разница забитых и пропущенных мячей. У «Ливерпуля» сейчас +42, у «Тоттенхэма» +36, у «Челси» +27.

Финишные интриги топ-5 чемпионатов

Оставшиеся матчи борцов за топ-4

«Ливерпуль»: «Брайтон» (дома).

«Тоттенхэм»: «Ньюкасл» (дома), «Лестер» (дома).

«Челси»: «Хаддерсфилд» (дома), «Ньюкасл» (выезд).

Испания

Туров до финиша: 2,5

Главная интрига: сможет ли «Барселона» завершить сезон без поражений?

В Испании команды тоже сыграли неодинаковое количество встреч – 35 или 36. Клубы, покидающие Примеру, определились рано – «Депортиво», «Лас-Пальмас» и «Малага» уходят. Лигочемпионская четверка тоже крепко сбитая: «Барселона», «Атлетико», «Реал» и «Валенсия». Можно, конечно, искать интригу в распределении мест между тремя последними командами, особенно в том, кто из мадридских клубов финиширует выше. Но это кажется слишком мелким на фоне исторического достижения, которое может вновь совершить «Барселона». Каталонцам, как и «Реалу», уже удавалось побеждать в Ла Лиге без поражений, команда Эрнесто Вальверде в трех матчах от аналогичного результата. Важной вехой на этом пути стал вчерашний матч против «Мадрида», в котором «Барса» добыла ничью, играя целый тайм в меньшинстве.

Финишные интриги топ-5 чемпионатов

Календарь «Барсы» на финише: «Вильярреал» (дома), «Леванте» (выезд), «Реал Сосьедад» (дома).

Италия

Туров до финиша: 2

Главная интрига: вклинится ли «Интер» в топ-4?

Считаю, что чемпионская интрига в Серии A уже и не интрига вовсе, оставшиеся у «Наполи» теоретические шансы – фикция. Во-первых, «Ювентус» должен проиграть в двух последних турах, а неаполитанцы – соответственно, выиграть. Во-вторых, при равенстве личных встреч (гостевые победы по 1:0) следующим параметром станет разница забитых и пропущенных мячей. У «Юве» сейчас +61, а у «Наполи» +45. Скудетто отправится в Турин, вариант с Неаполем нереалистичен. Поэтому главной интригой финиша сезона является вопрос: сможет ли «Интер» вытеснить один из римских клубов из лигочемпионской четверки? На сегодняшний день «нерадзурри» отстают от «Лацио» на два очка и на четыре – от «Ромы». Самый шик в том, что «Интер» и «Лацио» сразятся между собой в заключительном туре, но и «волки» могут немного понервничать, ведь у них впереди игра с «Юве».

Финишные интриги топ-5 чемпионатов

Оставшиеся матчи претендентов на топ-4

«Рома»: «Ювентус» (дома), «Сассуоло» (выезд).

«Лацио»: «Кротоне» (выезд), «Интер» (дома).

«Интер»: «Сассуоло» (дома), «Лацио» (выезд).

Германия

Туров до финиша: 1

Главная интрига: кто сыграет в Лиге чемпионов?

Чемпионской интриги в Бундеслиге не существует как класса, зато борьба за попадание в Лигу чемпионов очень и очень интригующая. Главным дополнительным показателем, по которому распределяются места в таблице при равенстве очков, является разница забитых и пропущенных мячей, что оставляет дополнительные варианты развития событий, пусть некоторые из них чисто теоретические. Так, формально в последнем туре Бундеслиги пять команд поведут борьбу за две путевки в ЛЧ, но фактически «Айнтрахт», даже если выиграет и дождется осечек конкурентов, не сможет оказаться выше них, так как сейчас у команды будущего тренера «Баварии» разница голов 45-44, да еще и матч против сложного противника. Ну а ключевая встреча в разрезе этой борьбы пройдет в Зинсхайме, где сойдутся «Хоффенхайм» и «Боруссия». Эти две команды, а также «Байер» фактически должны разыгрывать путевки в Лигу чемпионов.

Финишные интриги топ-5 чемпионатов

Оставшиеся матчи претендентов на топ-4

«Боруссия Дортмунд»: «Хоффенхайм» (выезд).

«Хоффенхайм»: «Боруссия Дортмунд» (дома).

«Байер»: «Ганновер-96» (дома).

«РБ Лейпциг»: «Герта» (выезд).

«Айнтрахт Франкфурт»: «Шальке» (выезд).

Франция

Туров до финиша: 2

Главная интрига: кто попадёт в Лигу чемпионов вместе с ПСЖ?

«Лион», «Монако» и «Марсель» идут в радиусе двух очков друг от друга за два тура до окончания сезона. В этой схватке третий лишний – неудачник займет четвертое место и отправится в Лигу Европы вместо Лиги чемпионов. Хотя «Марсель» может финишировать четвертым и все равно оказаться в ЛЧ – если выиграет финал нынешней ЛЕ у «Атлетико» на поле «Лиона». О, эти французские хитросплетения судеб!

Матчи претендентов на топ-3

«Лион»: «Страсбур» (выезд), «Ницца» (дома).

«Монако»: «Сент-Этьен» (дома), «Труа» (выезд).

«Марсель»: «Генгам» (выезд), «Амьен» (дома).

Финишные интриги топ-5 чемпионатов

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил lobstersss
сегодня в 06:07
lobstersss:
Вот мне непонятно, почему от лиги 1 в лч идут 3 команды, но при этом бомбардирский коэф в борьбе за золотую бутсу - 2, как у чемпов, из которых в лч идут по 4 команды сразу в группы.
Первые 4 чемпионата в таблице коэффициентов УЕФА делегируют 4 команды в ЛЧ(Испания, Англия, Италия, Германия), 5-6 по 3 ( Франция и Россия), это сделали недавно, раньше кто был на 4 месте также как и 5 место имели 3 места в ЛЧ. А насчет золотой бутсы там опираются на уровень сложности чемпионата, у топовых чемпионатов 2, у средних ( Россия, Португалия) 1,5 , у слабых( Андорра и прочие) соответственно 1, а у какой страны сколько команд в ЛЧ роли не играет.
lobstersss
lobstersss ответил Emilan__
вчера в 20:53
Автор так не считает)))
lobstersss
lobstersss
вчера в 20:52
DXTK, на этот раз обошлось без ляпов типа «наглядно видим»!!!))) Блогер))))
lobstersss
lobstersss
вчера в 20:51
Вот мне непонятно, почему от лиги 1 в лч идут 3 команды, но при этом бомбардирский коэф в борьбе за золотую бутсу - 2, как у чемпов, из которых в лч идут по 4 команды сразу в группы.
DXTK
DXTK
вчера в 20:13
В Апл Тоттенхэм и Ливерпуль IN - Челси OUT

В лиге 1 Лион и Марсель IN - Монако OUT

В серии А Рома и Интер IN - Лацио OUT

в бундесе Боруссия и Байер IN - Хоффенхайм и Лейпциг OUT
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 17:09
В целом хорошая статья, но надо было и про борьбу за выживание написать и расклады
Emilan__
Emilan__ ответил barcelonistas
вчера в 16:59
barcelonistas:
В АПЛ есть и другая интрига - наберет ли МС 100 очков
В АПЛ также заруба между аутсайдерами
RomM84
RomM84
вчера в 16:47
Хех, самая большая интрига - таки кто будет у руля Арсенала... Все остальное мелочи жизни)))
barcelonistas
barcelonistas
вчера в 16:43
В АПЛ есть и другая интрига - наберет ли МС 100 очков
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